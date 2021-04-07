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    Смолов рвется к победам, «Локомотив» — к титулам. «Локо» вышел в полуфинал Кубка России

    Обзор прессы на матч «Сочи» — «Локомотив»

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    Федор Смолов
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    Федор Смолов
    «Локомотив» продолжает держать планку. После паузы команда Марко Николича показывает прекрасные результаты побеждая одного соперника за другим. Не стал исключением и матч 1/4 финала Кубка России против «Сочи», который «Железнодорожники» выиграли 3:1.

    Кадровые перестановки

    Перед этим матчем у «Сочи» были кадровые проблемы, при этом у «Локомотива» начинают набирать форму травмированные игроки. В частности, речь идет о Федоре Смолове, который стал героем встречи. Подробнее о составах пишет «Советский Спорт».

  • Не хочу говорить о нем [Смолове] ярких слов. Он в хорошей форме, но надо показывать себя в каждой игре.
  • Марко Николич

    • «По вывеске самой интересной парой четвертьфиналов Кубка России стала "Сочи" — "Локомотив". Железнодорожники после зимних сборов набрали чуть ли не чемпионский ход, а сочинцы в предыдущем раунде выбили из турнира "Краснодар". До финала всего пара шагов, так что ожидания в стане обеих команд были высоки. Особенно у москвичей, переигравших своего соперника в РПЛ тремя неделями ранее (3:1).

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    Хозяева в этом матче предстали без основных вратаря Сослана Джанаева, защитника Ивана Новосельцева и полузащитника Жоаозиньо, а также главного тренера Владимира Федотова. Всем четверым помешали проблемы со здоровьем. Футболисты травмированы, а наставник в паузу на матчи сборных заболел ангиной. Любопытно, что голкипера заменил не Николай Заболотный (в выходные он пропустил издалека сильный, но не очень сложный дальний удар Хвичи Кварацхелия), а зимний новичок Денис Адамов, приехавший из "Краснодара" за игровой практикой. Ему матч тоже не слишком удался.

    А у москвичей обращает на себя внимание одновременный выход в старте Федора Смолова и Виталия Лисаковича. Вместе с Рифатом Жемалетдиновым они составили тройку атакующих игроков в расстановке 4-1-2-1-2. Федору было суждено стать главным героем встречи».

    Ход игры

    Дмитрий Росип с «Чемпионата» подробно описал главные момент поединка, в том числе и удаление в составе хозяев, которое сильно повлияло на игру.

    Франсуа Камано
    fclokomotiv

    «Сочинцы отлично начали матч на домашнем стадионе, уже с первых минут стали доминировать. Здорово смотрелся Артур Юсупов, который попал в перекладину, а также создал несколько опасных моментов для своих партнёров.

    "Локомотив" выбрал оборонительный стиль игры, надеясь на контратаки. Уже к середине первой половины встречи "железнодорожникам" удалось выровнять игру, а под конец тайма открыть счёт. Команда Марко Николича убежала в контратаку, и с мячом оказался Фёдор Смолов. Форвард "Локо" на скорости вбежал в штрафную, убрал одним движением Миладиновича и положил мяч в дальний угол красивым обводящим ударом — 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    После перерыва сочинцы неожиданно остались в меньшинстве. В начале второго тайма Кирилл Заика подставил свою команду, совершив необязательный фол на Рыбусе. Судья Василий Казарцев достал жёлтую карточку, которая оказалась для защитника "Сочи" второй в матче.

    Несмотря на удаление, сочинцы попытались вернуться в игру, но в итоге получили второй гол. И здесь в центре внимания вновь оказался Смолов. Фёдор нанёс с линии штрафной потрясающий удар в дальнюю девятку — 2:0. В этом году форвард "железнодорожников" забил уже четыре гола в четырёх матчах, три из которых в ворота команды Федотова.

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    • Однако игроки "Сочи" не опустили руки и продолжили атаковать ворота Гильерме. Сначала плотно пробил Антон Заболотный, а через несколько минут шикарно низом в ближний угол ударил Юсупов. Русский бразилец не смог отразить этот мяч, и сочинцам удалось отыграть один гол — 2:1.

    В оставшееся время команда Федотова старалась сравнять счёт всеми силами, но сломить сопротивление "Локомотива" ей всё же не удалось. Уже в добавленное время в штрафную "железнодорожников" отправился вратарь "Сочи" Денис Адамов. Там он своей команде помочь не смог, да ещё и не успел вернуться обратно в свои ворота. Этим воспользовался Камано, который пробежал всю чужую половину поля и издевательски отправил мяч в пустые ворота — 3:1».

    Бенефис Смолова

    Обозреватель СЭ Гоша Чернов уделил большое внимание герою матча Федору Смолову, напомним его промах на ЧМ-2018 и плавно перейдя к обсуждения голевых эпизодов 1/4 финала Кубка России.

    «Каждый из нас помнит, где смотрел матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией. Каждый помнит, какие эмоции оставила серия пенальти и, в частности, небрежный удар Федора Смолова. И ладно мы — сторонние наблюдатели. Но что испытывал Смолов после того промаха, мы вообще никогда не узнаем. Это невозможно описать никакими глупыми речами о Майкле Джордане и других баскетболистах.

    Хоть какой-то ответ на вопрос о влиянии того пенальти на Смолова может дать статистика. Тем же летом 2018-го нападающий перешел из "Краснодара" в "Локомотив" и до сих пор не вернулся на пиковый уровень. За красно-зеленых в РПЛ Смолов пока забил 14 мячей — столько же, сколько за весь чемпионат-2017/18. Да, мешали травмы. Да, вероятно, было недопонимание с Юрием Семиным, из-за которого Смолов уезжал в "Сельту". Но все равно удивительно, как резко сдал Федор — это было видно не только по статистике, но и по игре.

    В среду Смолов вернулся в Сочи — туда, где совершил злосчастный промах с Хорватией. Это был ожидаемый ход от Марко Николича: при игре через два дня на третий необходима ротация, а Смолов как раз не играл в Волгограде в субботу и полон сил. Сейчас Федор не игрок стартового состава, но для кубковой встречи он подходящий кандидат. Тем более Смолову необходима практика, ведь он лишь в марте восстановился от травмы.

    И Николич угадал. Федор сделал эту победу, причем двумя изумительными, но разными голами. Сперва шикарно убрал защитника и пробил в дальний угол, а потом поразил "девятку" с линии штрафной. В каждом тайме — по точному удару. Словно хотел наверняка снять проклятие "Фишта", которое до сих пор на него влияет. Теперь вопросов нет: Федор точно забил в те ворота, куда не попал июльским вечером 2018-го».

    Удаление облегчило «Локомотиву» задачу

    На Sport24 подробнее рассмотрели эпизод с удалением Кирилла Заики.

    «В сегодняшнем матче жизнь "Локомотиву" существенно облегчило удаление сочинца Кирилла Заики, который выполнил захват против Мацея Рыбуса и получил вторую желтую карточку. Бывший судья, постоянный эксперт Sport24 и автор блога "Але, реф!" Илья Обломов расценил решение скандально известного арбитра Василия Казарцева как справедливое:

    Игроки «Локомотива»
    fclokomotiv

    "Типичная желтая карточка. Формулировки подойдут две: неспортивное поведение или срыв перспективной атаки. Захват двумя руками — неспортивный жест. Но там и огромное пространство было для развития атаки. Желтая карточка показана абсолютно верно" ».

    Смолов — игрок матча

    Представитель «Футбола на куличках» Адиль Зодоров выделил Федора Смолова в качестве лучшего игрока поединка. Оно и понятно.

  • Счастлив, что мы сделали это. Дубль Смолова? Это его задача. Он должен приносить нам пользу и качество в атаке.
  • Марко Николич

    • «Великолепное возвращение удалось Смолову после травмы, из-за которой он появлялся лишь на полчаса в первых трёх весенних матчах "Локомотива" и совсем не играл в предыдущем туре. Два прекрасных гола Фёдора принесли "железнодорожникам" победу и путёвку в полуфинал Кубка. Отметим, что больше моментов у нападающего и не было. Смолов реализовал все шансы, которые ему представились, и за это отдельный почёт».

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