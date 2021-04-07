Сыграть с Месси или обойти Руни. Где продолжит карьеру Агуэро?

Серхио Агуэро сделал заявление, в котором подтвердил то, что покинет «Манчестер Сити». Это заставило фанатов задуматься о том, куда он собирается отправиться дальше.

На счету аргентинца — 181 гол в АПЛ, он является самым результативным неанглийским игроком в истории чемпионата, а также занимает четвертое место в общем рейтинге. Он — невероятный талант, а его способность забивать голы из ничего делает его опасным даже в 32 года.

Но где он окажется? Самый дерзкий ответ, учитывая то, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в нападающем, мог бы заключаться в том, что Агуэро пересечет город, чтобы присоединиться к «Красным дьяволам». Однако Уле-Гуннар Сульшер немедленно отклонил подобное предположение.

«Я не стал бы ожидать, что любой игрок, который выступал за клуб в течение 10 лет, захочет перейти к главному сопернику. Да, мы профессионалы, но, если ты выступаешь за "Манчестер Юнайтед", то в "Сити" потом не поедешь», — сказал Сульшер.

«У нас есть такие примеры, и, можно так сказать, что я не совсем согласен с такими шагами. Я не хочу называть имена, но вы все знаете, о ком речь», — отметил норвежец, понимая, что может говорить только про Карлоса Тевеса, Петера Шмейхеля или Оуэна Харгривза.

Так что, исключив «Манчестер Юнайтед», мы посмотрели по сторонам и выбрали три клуба, в которых мог бы продолжить карьеру Агуэро — реалистичный вариант, вариант мечты и неожиданный вариант.

Вариант мечты — «Барселона»

У Серхио Агуэро не может быть другой мечты, верно? Когда он был в «Атлетико», у него не было особых шансов присоединиться к одной из двух сильнейших команд Испании. Но теперь, после десяти лет доминирования в АПЛ, он может выбрать свое направление. И зачем ему ехать куда-либо, кроме «Барселоны»?

Каталонцы по-прежнему остаются одним из самых больших клубов мира, даже несмотря на свои финансовые проблемы. И более того, в нынешней команде есть явный пробел, который мог бы великолепно заполнить Агуэро.

«Барселона» играет очень хорошо, но ей часто не хватает стабильной результативности в атаке. Достаточно взглянуть на их поражение в матче с ПСЖ, чтобы понять, какую пользу может принести им игрок уровня Агуэро.

Но что действительно делает такой трансфер переходом мечты, так это наличие Лионеля Месси. Он не просто соотечественник Агуэро, но еще и лучший друг Лео в футболе с тех пор, как пара вместе выиграла чемпионат мира U-20 в 2005 году, а затем Олимпиаду-2008.

Серхио Агуэро и Лионель Месси в сборной Аргентины globallookpress.com

Срок контракта Месси также истекает, и многие предполагают, что приход лучшего друга — это единственный способ сохранить звездного форварда на «Камп Ноу».

Это, безусловно, привлекательный вариант и для Агуэро. Но этот переход может быть только мечтой, потому что «Барселона» хочет начать новый проект с Месси в роли ветерана в окружении молодых талантов. Так что подписание контракта с 33-летним форвардом (а столько ему будет летом), который в прошлом был склонен к травмам, не совсем вписывается в эту концепцию.

Реалистичный вариант — «Ювентус»

Агуэро уезжает из «Манчестер Сити», команды, с которой он привык выигрывать чемпионские титулы (к концу сезона их должно быть 5 за 10 лет). И наверняка он захочет поехать куда-нибудь, где у него будут аналогичные возможности для завоевания трофеев.

В этом случае «Ювентус» должен стать очень реалистичным вариантом для аргентинца. «Старая Синьора» в этом сезоне, вероятно, потеряет чемпионство, но с девятью победами подряд они привыкли выигрывать титулы в Серии А и будут стремиться вернуть себе корону. И в этом им может помочь добавление голевой мощи к той, которую демонстрирует Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Кроме того, есть финансовые соображения. Во-первых, Агуэро станет свободным агентом, а «Ювентус» известен подписанием таких игроков. Также существует «Указ о росте», который позволяет клубам Серии А подписывать иностранных игроков с 50% скидкой на их заработную плату. Это поможет «Ювентусу» выдать Агуэро солидную зарплату, а самому футболисту будет предоставлена отличная платформа для выступления. Все это делает такой трансфер действительно реалистичным.

Неожиданный вариант — «Арсенал»

Серхио Агуэро — легенда АПЛ. Только Энди Коул, Уэйн Руни и Алан Ширер забили больше голов в чемпионате Англии, чем аргентинец. И если бы он был здоров в конце этого сезона, то мог бы даже обойти Коула, хотя это и было бы непросто.

Однако, если бы он остался в АПЛ, то опережение Коула стало бы формальностью (нужно забить всего 7 раз), но и даже 208 голов Руни стали бы досягаемой целью. На данный момент Агуэро отстает от него на 27 голов, и это сумма, которую он легко может превзойти за два хороших сезона. Так что «Арсенал».

Серхио Агуэро globallookpress.com

Лишь несколько клубов могли бы побудить Агуэро остаться в Англии, и «Арсенал» был бы одним из них. Кроме статуса клуба, сейчас они могут похвастаться большим числом молодых талантов. Прямо сейчас у них есть трудности с голами: Пьер-Эмерик Обамеянг предлагает не так много, а Александр Ляказетт не всегда выглядит достаточно опасным.

Поставьте Агуэро в центр атаки команды рядом с такими игроками, как Букайо Сака, Эмил Смит-Роу и, возможно, даже Мартин Эдегор, позвольте ему заниматься под руководством хорошо знакомого ему Микеля Артеты, и он мог бы выглядеть действительно очень сильно. Достаточно сильно, чтобы выйти на второе место в списке бомбардиров АПЛ.

Такой переход однако оказывается под вопросом, учитывая то, что в своем заявлении Агуэро сказал, что хотел бы соревноваться на высшем уровне. Это, вероятно, помешало бы «Арсеналу» заполучить его, ведь единственная надежда клуба оказаться в Лиге чемпионов — это победа в Лиге Европы (а учитывая их нынешнюю форму в следующем сезоне они могут не попасть даже в ЛЕ).

«Челси» — та команда АПЛ, которая могла бы предложить Агуэро футбол уровня ЛЧ, однако они вложили много денег в Тимо Вернера и Кая Хаверца, и было бы странно сейчас вкладываться в еще одного звездного форварда.