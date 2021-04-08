Маунт переломил игру. «Челси» приблизился к выходу в полуфинал

«Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл «Порту» со счетом 2:0. У «синих» точные удары нанесли Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Стойкая выдержка «Челси»

Корреспондент BBC Нил Джонстон похвалил «Челси» за спокойную и выдержанную игру, последовавшую после поражения от «Вест Бромвича».

«Это был идеальный ответ после неудачного выступления на минувших выходных. Стойкое, решительное и профессиональное выступление против команды, выбившей "Ювентус" в предыдущем раунде.

Тухель отреагировал на беспорядки в "Вест Бромвиче" пятью заменами, а среди тех, кто вернулся в состав, оказался Антонио Рюдигер, несмотря на его горячий скандал с Кепой Аррисабалагой.

Рюдигер сыграл свою важную роль в надежной линии обороны, которая позволила "Порту" создать лишь несколько моментов, и ни один из них не реализовать.

Эдуар Менди использовал свои быстрые ноги, чтобы отразить удар Муссы Марега, в то время как Луис Диас, забивший "Манчестер Сити" на групповом этапе, мог отличиться выстрелом из-за пределов штрафной.

Сержиу Консейсау Главный тренер «Порту» Результат очень несправедливый, но футбол — это голы. «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их. Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси». У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат.

На другом конце поля Тимо Вернер и Сесар Аспиликуэта упустили возможности увеличить преимущество после того, как счет открыл Мэйсон Маунт. Победную точку удалось поставить лишь на 85-й минуте — Бен Чилуэлл спокойно прорвался в штрафную, ушел от вратаря и поразил пустые ворота, обеспечив своей команде солидную победу», — подчеркивает Джонстон.

Тухель рвется в финал

Журналист The Telegraph Джейсон Берт похвалил главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который, по его мнению, выполняет в клубе очень важную работу.

«Официально должность Томаса Тухеля называется "главный тренер", но он настоящий управленец в "Челси". Голы Мэйсона Маунта и Бена Чилуэлла означают, что "синие" взяли под свой контроль четвертьфинальное противостояние с "Порту" и сделали уверенный шаг к достижению полуфинала впервые за последние семь лет.

Тухель пребывает в хорошей форме. В прошлом сезоне он вывел "Пари Сен-Жермен" в финал, и, хотя он не получил особого признания, учитывая, что у него были Килиан Мбаппе, Неймар и компания, сейчас он более явно демонстрирует свою ценность в управлении ресурсами и установлении своей тактики. Кто знает, возможно, в конце мая в финальном матче в Стамбуле он встретится со своим "Пари Сен-Жермен". Как ему это понравится, учитывая его увольнение в канун Рождества?

Это был не только убедительный ответ на поражение от "Вест Бромвича" на выходных, когда лондонцы пропустили пять мячей, но и тот случай, когда "Челси" показал правильный стиль борьбы после ссоры на тренировке между Антонио Рюдигером и Кепой Аррисабалагой.

Томас Тухель Главный тренер «Челси» Это был сложный матч, «Порту» — сильная команда. Во многих моментах нам было нелегко, но мы были готовы — на этой стадии турнира так и бывает. У нас был правильный настрой, и мы добились отличного результата. Мы вместе одержали много побед, мы потерпели поражение, но теперь мы сумели собраться после этого поражения. Оно сплотило нас, повысило доверие друг к другу, и это замечательно.

Тухель уже выиграл три первые для себя игры с "Челси" в Лиге чемпионов, и последним тренером, который сделал это до него, был Роберто Ди Маттео, с которым клуб выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. К слову, тогда тоже два англичанина (Фрэнк Лэмпард и Джон Терри) забивали за "синих" в одном из матчей», — вспоминает Берт.

Маунт ответил критикам

Автор The Guardian Джейком Стайнберг выделил в составе «Челси» Мэйсона Маунта, который постепенно превращается в лидера, похожего на Фрэнка Лэмпарда.

«Любой, кто внимательно следил за Маунтом, способен разглядеть его способность работать с мячом в движении, его быстрые передачи и то, как он уходит от защитников в ограниченном пространстве, сочетая быстрое мышление с ловкой работой ног. Эти качества заслуживают большего внимания, чем просто объем работы 22-летнего футболиста, и они проявились, когда он дал "Челси" контроль над ситуацией в их четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против сильной команды "Порту".

На 32-й минуте Маунт забил поистине блестящий гол, который продемонстрировал его контроль над телом и технику, за счет которых хавбек вскрыл упорную оборону "Порту".

"Челси" усердно работал на протяжении больше части первой половины, плохо пользуясь мячом и не создавая моментов. Кай Хаверц оказался в тени в своей роли "ложной девятки", а Тимо Вернер, угнетенный после того необъяснимого промаха в составе сборной Германии против Северной Македонии на прошлой неделе, был слегка скован на левом фланге.

"Порту" был более напористым, прессинговал Матео Ковачича и Жоржиньо в центре поля, и дважды мог выйти вперед после ударов Андреаса Урибе и Зайду Занузи.

Мэйсон Маунт Полузащитник «Челси» Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржиньо и очень рад, что забил. Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить её. Очень рад, нам было важно победить сегодня. Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали своё дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч. Ничего ещё не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать всё, на что способны. Бен Чилуэлл продемонстрировал отменную выдержку, я думал, что он ударит с ходу, а он сначала обвёл голкипера — отлично сыграно. О нём будут говорить, и я рад за него.

К 32-й минуте "Челси" даже не нанес ни одного удара. Возможно, игроки нервничали после своего провала в матче с "Вест Бромвичем". Однако со временем начали появляться проблески в атаке со стороны Маунта, который зашевелился в своей роли блуждающего правого форварда. Он вырос под руководством Тухеля, стал более решительным и взял на себя большую ответственность», — заключает Стайнберг.

«Челси» отличается от остальных

Обозреватель Daily Mail Мартин Самюэль не стал нахваливать «Челси», заметив лишь, что эта команда отличается от большинства соперников по Лиге чемпионов.

«В среду вечером счет на 32-й минуте открыл Мэйсон Маунт. "Челси" удерживал минимальный перевес, прежде чем Чилуэлл поставил победную точку на 85-й минуте. "Синие" играли с Хаверцем в роли "ложной девятки" и Тимо Вернером в роли его трудолюбивого друга. Но никто из них особо не угрожал чужим воротам.

Эта пара могла бы остаться в Севилье до ответного матча в следующий вторник, и она, вероятно, все равно бы не забила на пустом стадионе. В какой-то момент на поле появился настоящий нападающий Оливье Жиру, но и он оставался без касаний мяча в течение 11 минут. Недавнее поражение от "Вест Бромвича" выглядит еще более любопытным даже на расстоянии.

"Порту" создал больше моментов, пусть и без особой угрозы, но у него было оправдание, ведь нападающий Мехди Тареми и его партнер Серхио Оливейра были дисквалифицированы. Вдвоем они забивают 40 процентов голов "Порту" в этом сезоне.

Однако они вернутся на следующей неделе, когда у "Челси" не будет домашнего преимущества, так как оба матча пройдет на нейтральном поле. Стоит ожидать от подопечных Тухеля чего-то большего.

Жоржиньо Полузащитник «Челси» Маунт находился в хорошей позиции, он всегда здорово открывается. Я просто увидел свободную зону и отдал ему своевременную передачу с нужной силой, чтобы он смог развернуться и забить. Что касается «сухого» матча, это очень важно. После пяти пропущенных голов в субботу ощущения были неважные. Было очень обидно, надо было извлечь из этого урок. Понимали, что будет важно провести хороший матч в защите и не пропустить, потому что атаковать мы умеем. Все очень довольны этим результатом, но надо оставаться скромными. Нельзя думать, будто у нас есть преимущество, это будет ошибкой. Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными.

Но в сложившихся обстоятельствах это был отличный результат и отличное выступление. Большинство команд на этом этапе турнира обладают серьезной угрозой в атаке: Мо Салах, Эрлинг Холанн, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе. "Челси" в этом плане отличается от остальных», — пишет Самюэль.