«Ливерпуль» не решил проблемы, но прогрессирует

В рамках 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» взял реванш у «Астон Виллы»

«"Ливерпулю" требовалась расплата перед "Астон Виллой", и не было лучшего человека, чтобы ее осуществить, нежели Трент Александер-Арнольд. Тяжелая неделя для игрока сборной Англии, поистине трудный год на своем поле для чемпиона АПЛ, закончилась победой на 90+1-й минуте против бирмингемцев, что позволило "Красным" попасть в топ-4. Долгое и разрушительное ожидание закончилось», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

«В восьмой раз и после беспрецедентной серии из шести поражений подряд команда Клоппа наконец-то смогла отпраздновать победу на "Энфилде" в 2021 году, и одна из них выразила удовлетворение тем, что пришла месть за унижение 2:7 в октябре. Немецкий тренер взревел от радости и облегчения, когда Александр-Арнольд в добавленное время нанес потрясающий удар, обогнувший Мартинеса.

Его персонал вскочил со скамейки запасных, пока защитник, раскритикованный после изобилия ошибок в матче против "Реала" во вторник, стоял перед пустым "Копом", указывая на клубную эмблему на груди. Взяты три бесценных очка и сделано одно важное замечание наблюдающему рулевому сборной Англии Гарету Саутгейту».

Уоткинс повторил достижение Аршавина

«Гости надеялись сделать дубль в текущем розыгрыше АПЛ в матчах с "Ливерпулем", ошеломив их со счетом 7:2 ранее в этом сезоне в одном из самых знаковых результатов Премьер-лиги. И все выглядело хорошо, когда Джон Макгинн нашел Уоткинса, который обыграла в Озана Кабака, прежде чем выстрелить прямо в Алиссона, который должен был действовать лучше, но он пропустил мяч», — убежден в отчете BBC о матче Эмлин Бегли.

«Это сделало Уоткинса первым игроком, забившим четыре гола в ворота "Ливерпуля" за один сезон АПЛ после Аршавина за "Арсенал" в 2009 году. После перерыва и восстановления равновесия "Вилла" испытывала проблемы с созданием явных моментов, за исключением удара Трезеге в каркас после передачи Уоткинса. Ее неспособность удержать ничью означает, что теперь клуб на пять очков отстает от "Тоттенхэма" и занимает седьмое место, что является самой низкой позицией в зоне еврокубков».

Александер-Арнольд дал сигнал Саутгейту

«Александер-Арнольд может оценить иронию того, что он стал первым игроком "Ливерпуля" после введения локдауна, получившем выгоду из-за отсутствия фанатов на "Энфилде". В обычных обстоятельствах тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул бы стадион раньше, чтобы избежать пробок. У него не было оправдания, чтобы покинуть зону директоров и пропустить гол правого защитника, завершившего четырехмесячное ожидание домашней победы "Ливерпулем", оформленной на 90+1-й минуте», — пишет на страницах The Telegraph Крис Баскомб.

«Скаутские записки Саутгейта по-прежнему будут запутанным обзором, неизбежно заполненным всеми противоречивыми сообщениями, которые вызвали усиленные споры после того, как 22-летний фулбек не попал в состав сборной Англии две недели назад. Это не было одним из лучших его выступлений: он часто терял мяч и большую часть матча пытался наладить свои передачи. Один несвоевременный подкат под Трезеге в конце матча мог привести к пенальти, если бы нападающий "Виллы" сыграл более театрально».

«Ливерпуль» показывает прогресс после кризиса

«"Ливерпуль" вернулся к высокой линии, которая привела их к успеху, и хотя не все было идеально, он определенно доминировал на протяжении всего поединка, что не всегда имело место в последние несколько месяцев. Хозяева объединили свои передачи, где было умелое разнообразие длинных и коротких пасов, и когда они шли прямо, это часто приносило результат. Правда, некоторые из фолов, совершенных "Красными", казались ленивыми и ненужными, часто давая "Вилле" шанс продвинуться дальше к чужим воротам», — отмечает в материале ESPN Гарри Кеттл.

«Очевидно, что проблемы, которые у них были в этом сезоне, остаются нерешенными, особенно в центре обороны, когда гостям постоянно дарили возможность открывать бреши в их защитной структуре. Клопп всегда пытался ротировать некоторых игроков, но с точки зрения организации и того, что показала основа, было много всего, что могло бы понравиться. Это было серьезное выступление, и большая часть вины за свои ошибки может быть возложена на игроков индивидуально, хотя некоторые задают вопросы по поводу своевременности замен».