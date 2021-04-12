«Локомотив» нарушил планы «Спартака» и рвется в Лигу чемпионов. Камано и Смолов снова забивают

«Локомотив» одержал шестую победу подряд. На этот раз команда Марко Николича разобралась со «Спартаком» (2:0), тем самым сократив разрыв в борьбе за место в Лиге чемпионов до минимума. Возможно, это была решающая игра сезона для «Спартака» в погоне за титулом.

Редкий случай для дерби

Анатолий Романов с «Чемпионата» отметил, что к этому матчу обе команды подошли в отличной форме. Также он не оставил без внимания кадровые решение обоих наставников.

«Пожалуй, давно такого не было, чтобы обе команды подходили к дерби, находясь едва ли не в лучшем своём состоянии за весь сезон и потрясая результатами. "Локомотив" выиграл все семь матчей в 2021 году в РПЛ и Кубке России. "Спартак" же перед встречей с железнодорожниками имел в чемпионате впечатляющую победную серию из четырёх матчей с общим счётом 16:5.

Марко Николич fclokomotiv

В основу красно-белых вернулся залечивший травму Алекс Крал, усадивший на скамейку Наиля Умярова. У "Локомотива" вообще почти полностью поменялась линия обороны после последней игры РПЛ с "Ротором": Пабло заменил Мурило, Дмитрий Живоглядов — Дмитрия Рыбчинского, а Александр Сильянов — дисквалифицированного Мацея Рыбуся. Кстати, 20-летний Сильянов дебютировал в РПЛ».

Ход поединка

Артем Зибрак, обозреватель «Советского Спорта», описал основные моменты матча.

«У "Локо" такой стиль игры, что важнейшее значение в матчах с его участием имеет тот факт, кто открывает счет. По весне железнодорожники еще ни разу не уступали по ходу встречи. "Спартак", как и ожидалось, мощно прижал соперника и создал несколько острых моментов, в которых наиболее активную роль играл Айртон (возможно, это сознательное решение в противостоянии в только что вернувшимся в строй Живоглядовым), однако именно хозяева открыли счет.

Участие в результативной атаке, как водится в последних матчах, принял Федор Смолов. Притаившись на спиной Павла Маслова, он замкнул подачу Дмитрия Баринова (он занял позицию правого центрального полузащитника в центральном ромбе, оставив опорную зону Максиму Мухину) прострелом в центр. Франсуа Камано мгновенно сориентировался и переправил мяч в сетку. Для него это уже четвертое результативное действие в шести весенних турах. И после этого кто-то усомнится в квалификации Николича?

Как и ожидалось, после этого красно-зеленые поймали свою волну и стали надежно перекрывать зоны в обороне. Все статистическое преимущество "Спартака" перестало нести какой бы то ни было смысл. Концовку тайма красно-белые провели очень сильно, но вместо гола в чужие ворота (а был в штрафной "Локо" очень спорный эпизод с падением Квинси Промеса) остались в меньшинстве и пропустили второй мяч. Айртон, догоняя убегавшего один на один Рифата Жемалетдинова, завалил со спины толкнул его на линии штрафной, и разошедшийся Смолов не оставил Александру Максименко шансов.

И это при том, что спартаковцы двукратно превзошли соперника по ударам (12-6, 6-3 в створ).

В перерыве Тедеско было необходимо выпустить нового крайнего защитника, но сильного крайнего защитника в его распоряжении не было, поэтому на поле появился Наиль Умяров. Удивил лишь тот факт, что с игры он снял Александра Соболева, способного побороться за верховой мяч в верховой борьбе (Роман Зобнин занял позицию Айртона). Спартаковцы в дебюте второго тайма создали мощный момент, но Гилерме после рикошета от Пабло ногами отбил удар Виктора Мозеса. У VAR были сомнения, не попал ли мяч в руку бразильцу, но, взяв паузу, арбитры решили, что нарушения правил не было.

Тайм получился сколь эмоциональным, столь и хорошим для обеих команд. Железнодорожники трезво оборонялись и периодически ловили соперника на контратаках, но спартаковцы впечатлили еще больше — играя в меньшинстве, они очень здорово атаковали и создали несколько очень опасных моментов. В одном из них Ларссон убежал один на один с Гилерме и не забил только благодаря невероятной везучести вратаря (он не успевал толком среагировать, но здорово подставился под удар).

Начало матча было хорошим, мы контролировали ход игры, как и планировали. Но начало бывает только один раз, и нужно было брать инициативу в свои руки. Доменико Тедеско

Так или иначе, "Локо" удалось затянуть "Спартак" в тот футбол, который удобен команде. Железнодорожники намного лучше действуют на контратаках, что и принесло им успех. Сначала поймали соперника на ошибке, затем стали действовать по результату, спровоцировали удаление Айртона и добились успеха».

Везучий Гильерме, удаление Айртона, ошибка Максименко и злосчастный VAR

Глеб Чернявский со Sports.Ru разобрал важные ошибки игроков «Спартака», отметил игру Гильерме в воротах, а также прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Локо».

Федор Смолов fclokomotiv

«Сложно сказать, правильно ли Айртон пошел на фол последней надежды. С одной стороны, Жемалетдинов был в хорошей позиции и мог спокойно забивать, с другой — Айртон мог попытаться ему еще чуть-чуть помешать, и тогда был бы шанс, что полузащитник "Локомотива" дрогнет. Это мы уже не узнаем, но 0:1 и красная со штрафным все же кажутся чуть лучшим раскладом, чем железные 0:2 без красной.

И здесь стоит поговорить уже о Максименко. При штрафном он занял очень странную позицию: правильно закрыл стенкой один угол, но сам встал почти центру и тем самым слишком сильно открыл другой. Нужно было находиться хотя бы на полшага-шаг правее — столько Александру и не хватило, чтобы отбить удар (он был не таким уж могучим).

Будь у нас лучше последний пас, счет мог быть крупнее. Марко Николич

После игры Смолов рассказал, что пытался запутать вратаря. Специально делал короткий разбег, чтобы тот ждал обводящий удар над стенкой, а сам сразу настроился бить на силу в угол Максименко. Видимо, план полностью удался.

Главный герой матча — не Камано и даже не Смолов. Со "Спартаком" героически отыграл Маринато Гильерме. Чего стоят только два сэйва ногами — после рикошета от Пабло и особенно в момент с Ларссоном. Не потащи эти два момента, "Локомотив" потратил бы намного больше нервов. Плюс Гильерме отыграл надежно и во множестве других эпизодов (и на выходах, и на линии), а еще почти вывел один на один Крыховяка — эффектно, зряче и технично.

Виктор Мозес fcsm_official

Нельзя не сказать про момент с Пабло и его рукой. Я (да и все мы) уже запутался, что считается рукой, а что не считается, но вроде бы в теории Пабло с помощью руки увеличил площадь тела — и это пенальти. В любом случае винить Левникова в поражении глупо — "Спартак" проиграл по делу».

Новая роль Смолова

Марк Бессонов на Sport24 сделал аналитический разбор игры «Локомотива».

«"Локомотив" отдал территорию "Спартаку" и особо не парился по этому поводу — 11:21 по ударам, 45% на 55% владение мячом. Но важно то, как "Локо" использовал слабую сторону соперника — медленное перестроение при переходах владения. Здесь железнодорожники использовали тот же прием, что в недавнем матче РПЛ против "Сочи" — выманивали соперника на свою половину поля. Об этом намекают позиции центральных защитников при розыгрыше от ворот — они всегда были рядом с Гильерме.

Федор Смолов fclokomotiv

Чтобы понять, как это работало, достаточно немного отмотать момент с голом Камано — после розыгрыша центральными защитниками на позицию опорного опустился Крыховяк. Крал выбросился на него в прессинг, но Гжегож сбросил чеха за счет дриблинга, развернулся и начал голевую атаку.

Это уже не первый случай, когда "Локомотив" так выходит из обороны. Обычно полузащитники "Локо" стараются стянуть на себя нескольких игроков соперника, чтобы затем выкатить мяч на свободное пространство игрокам атаки.

Он постоянно забивает и это работа нападающего. Когда он забил два мяча «Сочи» — это была его работа. У него есть все качества. Марко Николич

Отдельно надо поговорить о роли Смолова. После зимней паузы у Федора три гола и ассист в четырех матчах, но он хорош не только в реализации моментов. Смолов постоянно опускается глубоко и дает варианты для розыгрыша мяча. Обычно длинными переводами из центра занимается Жемалетдинов, но, если Рифата закрывают, Смолов берет эту работу на себя.

Да и начало атаки в конце первого тайма, которая привела к красной Айртону и результативному штрафному, началась с того, что Смолов оттянулся на свою половину поля и отыгрался с Крыховяком. Сразу восемь игроков "Спартака" оказались отрезаны».

Турнирные расклады

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов порассуждал о том, как может выглядеть верхушка турнирной таблицы к концу сезона.

«Что теперь имеем. Отрыв "Спартака" от третьего места сократился до одного очка.

"Локомотив" в следующем туре принимает "Ростов". Команда Валерия Карпина из борьбы за медали похоже выбыла. Может, конечно, и упрется, но мотивация у соперников несравнимая. Николич и компания рвутся в Лигу чемпионов. Дончане могут еще попасть в шестерку. Не удастся — что с того.

Но и "Спартак" матч с "Уфой" проходным никак не назовет. Их бывший гендир Шамиль Газизов найдет нужные слова для новой-старой команды, которая бьется за место в премьер-лиге. Только что обыгран с крупным счетом "Ахмат". Подозрения в договорняке оба клуба отвергают начисто. Надеемся, что все там действительно было по-честному. И что Алексей Стукалов, новый наставник уфимцев и дебютант РПЛ, удачу им принесет.

В Москве со "Спартаком" ему будет несколько легче, чем железнодорожникам. Из-за перебора желтых карточек не смогут сыграть с клубом Газизова два ведущих игрока москвичей — защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев. Это большие потери. Так что матчи у всей троицы клубов-претендентов на серебро непростые.

Фрагмент матча globallookpress.com

А вот дальше, в туре номер 27 "Спартак" играет с ЦСКА, а "Локомотив" — с "Тамбовом". Как говорится, почувствуйте разницу. Гарантировать можно то, что больше трех очков на двоих армейцы и спартаковцы не получат. Значит, команда Николича еще больше свои позиции укрепит. "Тамбов", конечно, прибавил после перерыва на игры сборных, но не настолько, чтобы дать бой в Москве "Локомотиву".

Уже через тур железнодорожники способны выйти на второе место. Им еще предстоит сыграть с "Зенитом". Но будет это в 28-м туре. К которому сине-бело-голубые могут все вопросы со своим чемпионством порешать. У питерцев сейчас плюс семь очков от "Спартака" после волевой-гостевой и одновременно дежурно-прогнозируемой победы над "Сочи" (2:1) с дублем Азмуна. В заключительном туре команда Сергея Семака играет с "Тамбовом". То есть еще плюс три очка. Чтобы растерять свое преимущество, надо в четырех матчах (за вычетом "Тамбова" естественно) умудрится проиграть трижды. А конкурентам выиграть все.

Календарь и таблица РПЛ

Но где чемпиону оступаться? Разобранный "Краснодар", пусть и в гостях, обреченный "Ротор" дома. Выиграв эти матчи, в Питере можно открывать шампанское. "Локомотив" дома уже не столь важен, как и "Уфа" в гостях. Дальше ведь на горизонте — "Тамбов", со всеми вытекающими.

Как ни крути, чемпион известен. А шансов на то, что первые две команды по итогам сезона будут теми же, что и в 2020-м, после этого уик-энда стало гораздо больше».