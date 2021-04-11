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    Золото все ближе. Азмун принес «Зениту» три очка в Сочи

    «Сине-бело-голубые» не оставляют шансов конкурентам

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    Сердар Азмун в матче с «Сочи»
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    Сердар Азмун в матче с «Сочи»
    «Зенит» в выездном матче 25-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Сочи» со счетом 2:1. На гол Никиты Бурмистрова «сине-бело-голубые» ответили дублем Сердара Азмуна. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    «Зенит» против «фарм-клуба»

    Автор «Советского спорта» Артем Зибрак обратил внимание на специфические отношения между командами, ведь в составе «Сочи» оказалось много экс-игроков «Зенита».

    «Плотность в турнирной таблице РПЛ столь высока, что каждый матч имеет огромное значение для каждой команды. Во всяком случае, в верхней половине таблицы. Встреча "Сочи" и "Зенита" не исключение, а специфические отношения между командами только добавляли интриги. Хозяева очень хотели доказать, что все разговоры вокруг отношений команд не имеют под собой оснований, но вновь не смогли добиться успеха.

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    • Вряд ли в России есть футбольные болельщики, кому невдомек об оптовых переходах зенитовцев в клуб с юга России. Эта игра стала тому еще более ярким подтверждением, ведь в составе хозяев дебютировал воспитанник "сине-бело-голубых" Данила Прохин. Он разбавил МММовскую тройку в центре обороны Маммана — Миладинович — Мевля. Словенец не попал даже в заявку. Как и Иван Новосельцев (еще один защитник с зенитовским прошлым) и Жоаозиньо.

  • Олег Фоменко
  • Тренер «Сочи»
  • «Зенит» с победой. Нам не хватило сил довести игру до победы. В целом выглядели хорошо, создавали моменты. Мы проигрываем лидерам при хорошем качестве игры. Кризис начинается, когда нет игры и результата. У нас есть игра. Реализуй мы моменты, было бы по-другому. Сегодня нас наказали за две ошибки, кризиса нет. Нужно было не дать разбежаться быстрым игрокам «Зенита». В перерыве подправили, начали прессинговать. Мы не отдавали инициативу, ее взял «Зенит». Когда команда выигрывает 1:0, начинает садиться — психологический момент.

    • У питерцев главной потерей стало отсутствие получившего повреждение Деяна Ловрена, что позволило оправдать аренду у "Ростова" Дмитрия Чистякова. Ростовчанин выходит на поле только в случае проблем у основной пары Ловрен — Ярослав Ракицкий, поэтому в стартовом составе в нынешнем сезоне РПЛ он вышел всего в четвертый раз», — замечает Зибрак.

    Агрессия «Сочи»

    Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, что временами игроки «Сочи» играли агрессивнее, благодаря чему даже вышли вперед.

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    «В первом тайме "Зенит" выиграл у "Сочи" по ударам — 9:7, но единственным попаданием в створ на двоих отметился только Сердар Азмун. Малком с новым-старым капитаном Дзюбой пару раз пробили неточно, кроме того, Артём забил головой из очевидного офсайда. Бразилец по статистике встречался с мячом даже реже центрфорварда сборной России. Он, конечно, ещё далек от оптимальной формы, должен прибавлять и по движению, и по влиянию на игру "сине-бело-голубых".

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    • После перерыва "Зенит" перестроился на классические 4-4-2 с Малкомом и Венделом в роли крайних полузащитников, поскольку требовалось сделать акцент на фланги, чтобы вскрывать оборону "Сочи". Однако на первых минутах второго тайма гости вынуждены были думать не об атаке, а о защите собственных ворот.

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Сложный матч. Складывался очень непросто для нас и в психологическом плане, и с точки зрения результата. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться, затратили большое количество сил и эмоций. Самое важное, что выиграли. Будем готовиться к следующему матчу. Сделали один шаг вперед. Вся борьба будет дальше, еще достаточное количество игр. В этом весеннем периоде времени то количество моментов, которое есть, и не только у Сердара, очень большое. К сожалению, реализация помешала набрать большее количество очков. Должны создавать больше, чтобы забивать больше и работать над завершением, реализацией. Другого пути нет. Нужно трудиться на тренировках — просто так реализация не придет. И так он забил два мяча сегодня — это, конечно, здорово. Помог команде, как и каждый футболист сегодня.

    • Сочинцы заиграли смелее, агрессивнее, выиграли по игре стартовый отрезок и заработали несколько опасных стандартов. Когда же, как показалось, чемпион успокоил соперника, команда Федотова забила, воспользовавшись тем, что стало больше свободы в центре поля. Кристиан Нобоа забросил мяч в штрафную, Артур Юсупов пробил, а Никита Бурмистров добил. Чистяков с Вильмаром Барриосом не разобрались, как перестраиваться в этом эпизоде», — отмечает Романов.

    Тренерские перестановки Семака

    Обозреватель «Спорта День за Днем» Тимур Валеев заметил, что замена Малком помогла «Зениту» вырвать победу.

    «Надолго повести в счете не удалось. Через несколько минут Малком заработал опасный штрафной неподалеку от ворот "Сочи". Ярослав Ракицкий выполнил навес, а Сердар Азмун наконец поразил цель ударом головой.

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    • С этого момента началось длительное обсуждение замен Сергея Семака и тренерского штаба. Почти десять минут они решали, как усилить игру. Но потом стало понятно, почему тренеры так долго размышляли — на замену отправился Малком. Для самого футболиста это тоже стало шоком. Хотя "Зенит" стремился к тому, чтобы скорее забить второй мяч, Малком уходил с поля пешком, явно недовольный таким решением. Но бразилец явно мог принести больше пользы на поле. Сергей Семак каждый раз говорит, что Малком должен чаще бить по воротам, но даже обострял в этой игре он намного реже, чем обычно.

    Нельзя сказать, что Андрей Мостовой прямо-таки усилил "Зенит". Но питерцы перестали затягивать развитие атак из-за того, что мяч доставался Малкому. Именно за счет скорости удалось забить второй мяч. Дуглас Сантос подхватил мяч после перехвата Нобоа и в касание сделал навес в штрафную, где Азмун опередил и Терехова, и Миладиновича, забив второй мяч в ворота "Сочи".

  • Сердар Азмун
  • Нападающий «Зенита»
  • В футболе бывает всякое. Иногда ты бьешь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное не это, главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать. Гонка бомбардиров? Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа.

    • Любопытно, что после второго гола Сергей Семак решился на замену ключевого игрока — Артема Дзюбы. Похоже, что "Зенит" сделал ставку на скорость. "Сочи" вознамерился сравнять счет, а питерцы надеялись поймать соперника на контратаке. Однако в оставшейся части игры единственный момент был только у того же Азмуна, который мог сделать хет-трик», — считает Валеев.

    Третье подряд золото все ближе

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не был восхищен игрой «Зенита», но констатировал, что петербуржцы еще на шаг приблизились к титулу.

    «Почему, кстати, хозяева закрылись? Нет, не потому, что так надо было. Команда устала, оберегать 1:0 с чемпионом как-то нужно было — и логично, что менее классная команда во втором тайме, ведя в счете, начинает меньше атаковать и концентрируется на обороне.

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    • Семак снова тянул с заменами, хотя устали у "Зенита" чуть ли не все: первую перестановку тренер "сине-бело-голубых" сделал на 74-й минуте, причем Малком был этим явно недоволен. Но раз "Зенит" победил, значит, тренерский штаб сделал все верно. На 80-й минуте очередная подача Дугласа Сантоса на Азмуна принесла чемпионам три очка.

    Эту победу нельзя назвать красивой — тьма упущенных моментов, много дыр в обороне и не самые элегантные забитые мячи. Конечно, и фон. С каким бы счетом "Зенит" ни выиграл, разговоры вокруг этой победы все равно ходили бы. Сценарий мог быть любым, а исход — одним и тем же.

  • Дмитрий Рубашко
  • Генеральный директор «Сочи»
  • Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное — восстановление и подготовка к ЦСКА, на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь. Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут.

    • Наверное, такова участь команды, лидирующей с отрывом, — если ее невозможно догнать на поле, то в ход идут соцсети и другие сторонние приемы. Тем временем до финиша чемпионата остается пять туров. Третье подряд золото становится ближе», — пишет Чернов.

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