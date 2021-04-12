«МЮ» обязан удержать Кавани

Если «МЮ» не сможет удивить всех, подписав летом Эрлинга Холанда, Гарри Кейна или форварда такого же уровня, им следует выиграть время, убедив Кавани остаться. Поскольку в день, когда он играл на поле вместе с Кейном, он был на голову выше форварда сборной Англии в плане того, как должен играть центральный нападающий.
Он забил один, он сделал еще один, а его гол в первом тайме спорно был не засчитан VAR — этот инцидент привел к послематчевой словесной схватке между Сульшером и Моуринью. И хотя Кавани был взбешен решением рефери не засчитывать его гол, его опыт позволил ему использовать чувство несправедливости как мотивацию, а не как отвлекающий фактор.
Его передвижение, его скорость работы, его готовность выдергивать защитников из их позиций, чтобы освободить пространство для других, и, прежде всего, его хищные инстинкты в штрафной площади были ключевыми элементами в победном матче. Кавани привел свою команду к, возможно, лучшим 45 минутам под руководством Сульшера.
Кавани сделал первый гол — своим ударом он вынудил Уго Льориса отразить мяч прямо на Фреда, который сыграл на добивании и сравнял счет. Затем он сам забил гол, на который заслуживал, нанеся удар головой в падении после подачи Мэйсона Гринвуда.
И до того, как Гринвуд забил третий мяч, чтобы закрепить победу «МЮ», Кавани сохранил для манкунианцев лидерство, сыграв головой после удара Муссы Сиссоко, после чего мяч попал в штангу.
Реакция Кавани на финальный свисток, когда он ударил по воздуху и сжал оба кулака, была реакцией человека, который чувствовал, что доказал свою правоту. Но сможет ли «МЮ» удержать его?
Его будущее — это сложный вопрос. Перейдя свободным агентом из ПСЖ, Кавани временами испытывал трудности с физической формой. И он по-прежнему возмущен дисквалификацией на три матча и штрафом в размере 100 000 фунтов, наложенным Английской футбольной ассоциацией в декабре за то, что было сочтено расистским постом в Instagram.
До матча против «Тоттенхэма» Кавани уже успел внести довольно важный вклад в результаты «МЮ» — например, он был великолепен в ноябрьской победе над «Саутгемптоном». Однако трудности с тем, чтобы адаптироваться к жизни в Англии из-за строгих ограничений, связанных с пандемией, добавили предположений, что он может вернуться в Южную Америку, чтобы провести там последние годы карьеры.
«Будучи новичком, который не говорит по-английски и не имеет здесь семьи, конечно, он держит в голове вариант с уходом. Если он решит, что останется еще на сезон — мы были бы счастливы иметь его здесь», — сказал Сульшер.
«У нас были откровенные и честные разговоры, нет никакого секрета, что мы хотим сохранить его. Я хочу, чтобы он забивал так же, как сегодня, но при полных трибунах "Олд Траффорд". Нет ничего лучше этого. Так что подождем и посмотрим», — добавим норвежец.
Сульшер также подчеркнул, что игра Кавани не была похожа ни на одну из «девяток», которые были у «МЮ» на протяжении некоторого времени. И при этом назвал уругвайца нападающим настоящего качества. Гринвуд, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль дают команде атакующее чутье и голы, но никого из них нельзя назвать безоговорочным лидером линии нападения, таким, как Кавани, Кейн или Холанд.
Тем временем, кто бы ни оказался в центре нападения «МЮ» в следующем сезоне, он будет надеяться, что Поль Погба будет развивать свое взаимодействие с Бруну Фернандешем. После возвращения из-за травмы в прошлом месяце Погба был влиятельной атакующей силой, работая в тандеме с Фернандешем. И эта пара может быть очень опасна, если они оба останутся в клубе.
После этого сезона у Погба останется один год по контракту с «МЮ», и его будущее остается неопределенным. Так что эта победа, по крайней мере, приблизила манкунианцев к ЛЧ, и это должно облегчить задачу удержать чемпиона мира в составе.
Что касается «шпор», то они теперь на 6 очков отстают от зоны Лиги чемпионов и испытывают проблемы с тем, чтобы вернуться в главный клубный турнир Европы. «Понимаем, что это сложно, но математически возможно», — сказал Жозе Моуринью. Чтобы выйти в ЛЧ, «Тоттенхэм» теперь не может позволить себе терять очки. Даже если они решат свою главную проблему, может быть уже слишком поздно, а это значит, что разговоры о будущем Кейна снова станут актуальны.