«МЮ» обязан удержать Кавани

Эдинсону Кавани — 34 года, в конце сезона у него заканчивается контракт, и, по словам главного тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, «ему еще нужно время», чтобы решить, оставаться ли в клубе. Но, вдохновив «МЮ» на победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:1, уругвайский форвард показал, почему нельзя позволить ему уйти.

Если «МЮ» не сможет удивить всех, подписав летом Эрлинга Холанда, Гарри Кейна или форварда такого же уровня, им следует выиграть время, убедив Кавани остаться. Поскольку в день, когда он играл на поле вместе с Кейном, он был на голову выше форварда сборной Англии в плане того, как должен играть центральный нападающий.

Он забил один, он сделал еще один, а его гол в первом тайме спорно был не засчитан VAR — этот инцидент привел к послематчевой словесной схватке между Сульшером и Моуринью. И хотя Кавани был взбешен решением рефери не засчитывать его гол, его опыт позволил ему использовать чувство несправедливости как мотивацию, а не как отвлекающий фактор.

Его передвижение, его скорость работы, его готовность выдергивать защитников из их позиций, чтобы освободить пространство для других, и, прежде всего, его хищные инстинкты в штрафной площади были ключевыми элементами в победном матче. Кавани привел свою команду к, возможно, лучшим 45 минутам под руководством Сульшера.

Кавани сделал первый гол — своим ударом он вынудил Уго Льориса отразить мяч прямо на Фреда, который сыграл на добивании и сравнял счет. Затем он сам забил гол, на который заслуживал, нанеся удар головой в падении после подачи Мэйсона Гринвуда.

Эдинсон Кавани вывел МЮ вперед globallookpress.com

И до того, как Гринвуд забил третий мяч, чтобы закрепить победу «МЮ», Кавани сохранил для манкунианцев лидерство, сыграв головой после удара Муссы Сиссоко, после чего мяч попал в штангу.

Реакция Кавани на финальный свисток, когда он ударил по воздуху и сжал оба кулака, была реакцией человека, который чувствовал, что доказал свою правоту. Но сможет ли «МЮ» удержать его?

Его будущее — это сложный вопрос. Перейдя свободным агентом из ПСЖ, Кавани временами испытывал трудности с физической формой. И он по-прежнему возмущен дисквалификацией на три матча и штрафом в размере 100 000 фунтов, наложенным Английской футбольной ассоциацией в декабре за то, что было сочтено расистским постом в Instagram.

До матча против «Тоттенхэма» Кавани уже успел внести довольно важный вклад в результаты «МЮ» — например, он был великолепен в ноябрьской победе над «Саутгемптоном». Однако трудности с тем, чтобы адаптироваться к жизни в Англии из-за строгих ограничений, связанных с пандемией, добавили предположений, что он может вернуться в Южную Америку, чтобы провести там последние годы карьеры.

«Будучи новичком, который не говорит по-английски и не имеет здесь семьи, конечно, он держит в голове вариант с уходом. Если он решит, что останется еще на сезон — мы были бы счастливы иметь его здесь», — сказал Сульшер.

«У нас были откровенные и честные разговоры, нет никакого секрета, что мы хотим сохранить его. Я хочу, чтобы он забивал так же, как сегодня, но при полных трибунах "Олд Траффорд". Нет ничего лучше этого. Так что подождем и посмотрим», — добавим норвежец.

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Сульшер также подчеркнул, что игра Кавани не была похожа ни на одну из «девяток», которые были у «МЮ» на протяжении некоторого времени. И при этом назвал уругвайца нападающим настоящего качества. Гринвуд, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль дают команде атакующее чутье и голы, но никого из них нельзя назвать безоговорочным лидером линии нападения, таким, как Кавани, Кейн или Холанд.

Тем временем, кто бы ни оказался в центре нападения «МЮ» в следующем сезоне, он будет надеяться, что Поль Погба будет развивать свое взаимодействие с Бруну Фернандешем. После возвращения из-за травмы в прошлом месяце Погба был влиятельной атакующей силой, работая в тандеме с Фернандешем. И эта пара может быть очень опасна, если они оба останутся в клубе.

После этого сезона у Погба останется один год по контракту с «МЮ», и его будущее остается неопределенным. Так что эта победа, по крайней мере, приблизила манкунианцев к ЛЧ, и это должно облегчить задачу удержать чемпиона мира в составе.

Что касается «шпор», то они теперь на 6 очков отстают от зоны Лиги чемпионов и испытывают проблемы с тем, чтобы вернуться в главный клубный турнир Европы. «Понимаем, что это сложно, но математически возможно», — сказал Жозе Моуринью. Чтобы выйти в ЛЧ, «Тоттенхэм» теперь не может позволить себе терять очки. Даже если они решат свою главную проблему, может быть уже слишком поздно, а это значит, что разговоры о будущем Кейна снова станут актуальны.