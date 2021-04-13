Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»

ЦСКА победил «Ротор» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. В концовке первого тайма отличился Чидера Эджуке, которому ассистировал Арнор Сигурдссон. Второй мяч в середине второго тайма забил Саломон Рондон, воспользовавшись передачей Наира Тикнизяна. Это первая домашняя победа для Ивицы Олича в качестве главного тренера армейского клуба. Таким образом, ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертую строчку таблицы РПЛ.

Ивица Олич определился с составом

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин отмечает, что хорватскому специалисту удалось быстро найти оптимальное сочетание игроков, дающее результат.

«Ивица Олич дебютировал главным тренером ЦСКА после перерыва на матчи сборных. Казалось, что основной состав на игру с "Тамбовом" выбирался из поверхностного знакомства тренерского штаба с футболистами. Но на матч против "Ротора" Ивица Олич сделал лишь точечные замены.

Магнуссон выбыл до конца сезона, и шанс проявить себя выпал Карпову, который как-то вывалился из обоймы у Гончаренко. А Бохинен, пропустивший матч на Кубок с "Арсеналом", так и не долечился, поэтому его заменил Марадишвили. По сравнению с матчем против туляков Олич доверил нападение Рондону, а не Чалову.

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Олич не бросился внедрять в ЦСКА какие-то свои схемы. Видимо, хорват понял, что большая часть проблем армейцев была связана с психологией, чем с игровой формой. Поэтому ЦСКА остался верен схеме 4-2-3-1. Схема, которая обеспечивает армейцам необходимый баланс на поле. Как показал матч против "Ротора", Оличу можно было даже играть смелее, настолько бездарной оказалась контратакующая игра волгоградцев. В любом случае, Олич в 3 матчах получил 100-процентный результат, а это значит, что с составом он не ошибался».

Вязкий первый тайм

Автор «Коммерсанта» Александр Ильин отмечает, что в первом тайме армейцы действовали не слишком уверенно и, несмотря на преимущество, едва не пропустили гол.

«Теперь команде Олича противостоял находившийся на 14-м месте в чемпионате России "Ротор", который потерпел три поражения подряд и не забивал в четырех последних матчах. После разгрома от "Ростова" (0:4) волгоградцы тоже поменяли наставника, и вместо Александра Хацкевича их возглавил Юрий Батуренко, многолетний помощник мэтра тренерского цеха Юрия Семина. Кстати, "Ротор" прежде никогда не побеждал ЦСКА в премьер-лиге и даже не играл с ним вничью, а лучшим бомбардиром в противостоянии этих клубов является не кто иной, как Олич, который пять раз огорчал волжан.

В определенном смысле и этот матч был для Ивицы Олича дебютным, так как он впервые вывел ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены". Снова у его подопечных не все пошло гладко. Они долго искали уязвимые места в обороне гостей, пробовали пробиться к воротам и слева, откуда грозил Чидера Эджуке, и справа, где по традиции остро действовал Марио Фернандес, и по центру, когда брали игру на себя Никола Влашич или Иван Обляков.

Хозяева имели несколько моментов, пускай и не таких явных, чтобы сетовать на их реализацию, и однажды даже попали в крестовину после подключения в чужую штрафную площадь защитника Георгия Щенникова. Но первый тайм уже заканчивался, а на табло по-прежнему светились нули. Причем редко появлявшиеся во владениях Игоря Акинфеева волгоградцы едва не спутали Оличу все карты, когда Зурико Давиташвили оказался почти один на один с вратарем. Напряжение снял Марио Фернандес, самоотверженно бросившийся под мяч».

Забил даже Эджуке

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов поздравляет нигерийского легионера ЦСКА с прерванной безголевой серией.

«Хозяева на протяжении всего матча доминировали, хотя забили только перед самым перерывом: Эджуке на границе штрафной получил передачу от Сигурдссона и пробил с рикошетом, смутив Чондрича. Нигериец не мог забить за ЦСКА с октября прошлого года — 1306 минут без голов. С "Ротором" он четыре раза пробил по воротам и все-таки прервал серию.

А второй гол на счету Рондона — после прострела Тикнизяна с левого фланга форвард переиграл голкипера Чондрича, забив в пустые ворота. У "Ротора" был шанс переломить ход матча — Жигулев пробил из-за штрафной крученым ударом точно в каркас, но больше гости ничего создать не смогли.

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25 ударов ЦСКА против пяти у "Ротора" — счет мог быть и крупнее. Олич даже выпустил дебютанта Владислава Яковлева — 19-летнего форварда, который впервые вышел за основную команду. Игра была сделана и располагала к таким появлениям молодых игроков».

Чалов снова не забил

Автор «Чемпионата» Павел Прохоров сетует, что нападающий армейцев не воспользовался шансом проявить себя.

«Время Рондона в этой игре подошло к концу на 77-й минуте — вместо Саломона вышел Чалов. В этом сезоне Фёдор менее эффективен — всего пять голов в 21 матче, включая хет-трик в ворота "Ростова" в декабре 2020-го. С тех пор Чалов в официальных матчах за красно-синих не забивал. Когда ещё это делать, если не сейчас?

Но ближе к голу был не Чалов, а Жигулёв, пробивший в штангу с дуги штрафной площади. У "Ротора" была ещё пара моментов забить, но попасть в створ ворот в этом матче они так и не смогли.

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ЦСКА одержал третью победу подряд с учётом Кубка и сохранил за собой четвёртое место, имея 46 очков, как "Локомотив". Стоит отметить, что на 88-й минуте у красно-синих на поле появился 19-летний Владислав Яковлев, дебютировавший за основу».