Без лишних усилий. «Челси» с прагматизмом вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов потерпел поражение от «Порту» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи эффектным ударом через себя забил Мехди Тареми, но его не хватило «драконам» для выхода в следующий раунд. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Прагматичность Тухеля

Журналист The Guardian Барни Роней восхитился тем фактом, что «Челси» вышел в полуфинал, затратив минимум сил.

«Итак, революция Тухеля продолжается. Если можно так сказать. Ответный матч 1/4 финала в Севилье вышел полезен с той точки зрения, что в конечном итоге футболисты потренировали сердечно-сосудистую систему и сожгли хоть немного калорий.

Но еще более важно то, что "Челси" прошел "Порту" без особых потрясений и теперь займет свое место в полуфинале Лиги чемпионов, создав аппетитную развязку для своего особенного сезона из двух разных половин.

Судьбу ответной встречи решил потрясающий удар в падении Мехди Тареми на последней минуте компенсированного времени. Это был второй удар "Порту" в створ ворот, но он был больше похож на изюминку, чем на победный гол.

Часто подобные случаи описываются как "незабываемые". Этот не зашел так далеко. Чтобы быть забытым, гол в первую очередь должен существовать в какой-то материальной форме. У нас же был заговор нигилизма: "Челси" счастливо наблюдал за 90 минутами пустой игры, а "Порту" безрезультатно пытался что-то сотворить.

Томас Тухель Главный тренер «Челси» Это был тяжелый бой. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра, но с бровки матч выглядел очень интенсивным, очень быстрым. Было сложно играть с «Порту» и уходить от прессинга. После сложного старта мы с каждой минутой играли все лучше. Мы отлично защищались, заслуживали игры на ноль, у нас были лучше моменты, но мы не забили. В целом мы заслуженно обыграли «Порту» по итогам 180 минут.

Лучший способ выиграть четвертьфинал — сделать это, не вспотев. Если принять это за основу, то работа выполнена отлично», — считает Роней.

Мощь обороны «Челси»

Корреспондент The Telegraph Джейсон Берт указал на то, насколько уверенно «Челси» действовал в обороне.

«В решающем 12-дневном периоде для "Челси" и Томаса Тухеля команда одержала две победы и один раз уступила, но завоевала место в полуфинале Лиги чемпионов, притом сделала это с легкостью, которая обычно не ассоциируется с этой стадией соревнований. По факту же "Порту" был лишен реальной надежды на камбек.

Португальцы забили на 93-й минуте благодаря необычному удару через себя от Мехди Тареми с 12 метров. "Драконы", вероятно, сожалеют о том, что иранский нападающий не вышел с первых минут. Это был отличный гол, но слишком поздний для них.

Всегда нужно иметь что-то особенное, чтобы обыграть эту защиту "Челси" с ее тисками и четкой организацией, а также с Жоржиньо и Нголо Канте, столь грозными щитами перед оборонительной линией. "Нголо невероятен. Он как полтора или два игрока для нас", — сказал Тухель.

На другой половине поля форвард Кристиан Пулишич помог своей способностью контролировать мяч, ведь на нем фолили не менее 11 раз, и он был ближе всех к тому, чтобы забить в концовке игры.

В конце концов, "Челси" проиграл всего во второй раз с тех пор, как Тухель занял свой пост 11 недель назад, но сам результат не был существенным. Победа с общим счетом 2:1 означала, что "Челси" впервые с 2014 года вошел в четверку сильнейших, а также то, что Тухель собирается стать первым тренером в истории Лиги чемпионов, который выведет в финал две разные команды в двух сезонах подряд.

Сержиу Консейсау Главный тренер «Порту» У нас были шансы. «Порту» провел фантастическую игру. Команда очень хорошо воплотила в жизнь стратегию. Мы не позволили игрокам высокого уровня в составе «Челси» создать много моментов. Я очень горжусь футболистами, тем, что они верили в то, ради чего работают. Это была одна из лучших игр в моей карьере в Европе, в ней было все. Мы были очень хороши в обороне в матче с действительно серьезным соперником. Мы могли бы забить и раньше, хотя не создали так уж много явных возможностей, но и у наших ворот моментов было немного.

В прошлом году он дошел до финала с "Пари Сен-Жермен". В конце мая он может встретиться с парижанами в решающем матче. Какая сладкая месть может быть для него после увольнения в канун Рождества», — отмечает Берт.

«Синие» способны на все

Автор Mirror Сэмюэл Мид констатировал, что гол «Порту» наступил слишком поздно, так что не успел возродить интригу.

«Безусловно, "синие" доказали, что способны на все. Да, их показатели защиты по большей части были впечатляющими, но многие спросят, действительно ли их просили обороняться именно в таком стиле.

Их доминирование во владении мячом означает, что, хотя они по своему желанию накапливают "сухие" матчи, лишь немногие команды действительно способны загнать их в ловушку в течение длительных периодов времени.

В Испании "Порту" определенно пытался как-то подловить "Челси", особенно в первом тайме. Тем не менее, именно лондонцы упустили несколько возможностей забить, в то время как португальцы пытались взять мяч под контроль.

Сержиу Оливейра Полузащитник «Порту» Грустно, но таков футбол. Нам стоит гордиться своим выступлением. Даже в этом матче у нас было много игровых моментов, в которых мы превосходили «Челси». Нас наказали за невнимательность в двух эпизодах, но и это тоже часть футбола. Были командные ошибки, а не индивидуальные. Лига чемпионов закончена — теперь у нас есть чемпионство, к которому мы стремимся в первую очередь.

Гол "Порту" на последних минутах наступил слишком поздно, чтобы возродить интригу в противостоянии», — пишет Мид.

Сможет ли «Челси» выиграть Лигу чемпионов?

Обозреватель BBC Фил Макналти поразмышлял на тему перспектив «Челси» завоевать трофей в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Надежды "Челси" во второй раз завоевать трофей Лиги чемпионов, безусловно, возрастут после этого зрелого выступления, даже несмотря на факт поражения.

Тухель хорошо организовал "Челси", жестко дисциплинировал и укрепил уверенность в себе. И позитивное настроение будет только расти, когда "синие" будут готовиться ко встрече с "Ливерпулем" или "Реалом". Да, лондонцы проиграли, но в целом противостояние может считаться удовлетворительным.

Хорошее выступление в Лиге чемпионов часто зависит от времени, когда команда набирает форму, и нет никаких сомнений в том, что "Челси" набрал впечатляющую динамику при Тухеле, не считая поражения 2:5 от "Вест Бромвича" на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" проявит должное уважение к сопернику по полуфиналу, но игроки точно не будут бояться ни "Ливерпуль", ни "Реал", в зависимости от того, кто победит на "Энфилде" в среду.

Тухель усилил игру в защите, и хотя последний матч был построен на прочном фундаменте из Канте и Жоржиньо в опорной зоне, "Челси" уже продемонстрировал, что у него есть атакующее оружие, когда оно необходимо.

Мэйсон Маунт Полузащитник «Челси» Лучше не бывает. Мы могли бы сыграть еще удачнее, но наши амбиции были мысленно убраны на задний план, тогда как на первый был выдвинут выход в полуфинал. Тухель оказал большое влияние. Приходить в середине сезона непросто, но мы с первого дня понимали, чего он хотел. Всё это мы привнесли в игру. Упорно работаем на тренировках. Как выступали на высоком уровне, так и должны продолжать это делать.

"Челси" не будет кричать о своих стремлениях в Лиге чемпионов, но нет причин, по которым "синие" не должны оценивать свои шансы, даже если в протоколе этого ответного "домашнего" матча значится поражение», — убежден Макналти.