Идеальная месть. Невезение Неймара не помешало ПСЖ пройти «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» победила в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минутезабил нападающий Эрик Шупо-Мотинг. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать домашнее поражение мюнхенцев со счетом 2:3. Таким образом в полуфинал вышел французский клуб за счет большего количества голов на выезде.

ПСЖ без обороны, «Бавария» без запаса прочности

Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак оценивает составы команд, рассказывая о кадровых проблемах обоих коллективов.

«ПСЖ достаточно неожиданно выстоял в Мюнхене (3:2) и к ответной встрече подошел с задачей повторить тот подвиг, большая доля которого на счету вратаря Кейлора Наваса. Задача эта изначально виделась непростой. Уж больно серьезные кадровые проблемы настигли команду Маурисио Почеттино, особенно в обороне, где вместе с Преснелу Кимпембе вышли Данилу Перейра (в центре), Колин Дагба (справа) и Абду Диалло (слева). Зато в строю остался Навас, не доигравший в выходные матч в Старбурге.

У баварцев свои проблемы. Достаточно сказать, что на скамейке запасных Ханса-Дитера Флика расположилось только шесть полевых игроков, из которых опытным был только редко появляющийся на поле Хави Мартинес. Не оказалось в заявке ни защитника Никласа Зюле, ни полузащитника Леона Горецки, ни группы давно травмированных футболистов, в том числе Роберта Левандовски.

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Тем не менее, наставник немцев воспользовался преимуществом в бундеслиге и позволил себе в выходные выпустить смешанный состав против "Униона". Получилось неудачно (1:1), зато группа игроков получила важнейшую передышку».

Маурисио Почеттино Главный тренер «ПСЖ» Мы были предельно сконцентрированы. Был по-настоящему тяжелый матч. Очень рад за своих футболистов, они заслужили больших комплиментов. Выход в полуфинал — изумительное событие для нас всех.

ПСЖ сдержал прессинг «Баварии»

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит хвалит парижан за успешное противостояние мюнхенскому прессингу, который «Бавария» включила с первых минут.

«С первых минут "Бавария" включила тот же режим, что и в прошлом матче: мощнейший высокий прессинг и позиционные атаки с фланга на фланг с последующими подачами. Но была и заметная разница с прошлым матчем.

В Мюнхене "ПСЖ" явно плыл под прессингом и постоянно терял мяч, контратаки проходили крайне редко, а позиционных атак практически не было. Поэтому давление "Баварии" было постоянным, а гости всё время были вжаты в штрафную — подачи в штрафную шли на конвейере, подбор оставался за хозяевами, моменты рождались не только из креативных действий, но и просто за счёт давления и близости к воротам. В Париже всё началось по-другому.

Даже под коллективным высоким прессингом "ПСЖ" не терялся: цеплялся за мяч, выходил из обороны через короткий пас и чаще доводил мяч до Неймара и Мбаппе. В первые полчаса в Мюнхене "Бавария" владела мячом 62% времени, а счёт по ударам был 12:2. Подавляющее преимущество, несмотря на аномальный нелогичный счёт.

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Но вот, что было в первые полчаса в Париже: 44%-56% по владению в пользу "Баварии" и 3:2 по ударам в пользу "ПСЖ". Колоссальная разница, тем более что удары мюнхенцев были дальними и неопасными, в то время как Неймар мог и должен был забивать дважды».

Ханс-Дитер Флик Главный тренер «Баварии» Вы видели, насколько соперник был опасен в атаке. Должен снять шляпу перед своей командой, пусть даже дальше прошел «ПСЖ». Но будет честно поздравить и соперника. Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, однако сегодня не хватало последнего касания.

Бил ПСЖ, а забила «Бавария»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов фиксирует, как гол «Баварии» в конце первого тайма резко поднял ставки в матче.

«Весь матч "ПСЖ" делал "ПСЖ". Неосознанно, конечно, но какая разница? В первом тайме Неймар упустил несколько голевых моментов, попал в перекладину и в штангу — и нельзя было обвинить бразильца в том, что у него трясутся ноги из-за призраков прошлого.

А еще до перерыва бригада арбитров сорвала перспективную атаку французов из-за сомнительного офсайда, хотя судьям в поле рекомендовано ждать окончания эпизода — если что, ВАР исправит. В соцсетях взбунтовались не меньше, чем болельщики "Спартака" после дерби с "Локомотивом".

"ПСЖ" мог легко выиграть стартовую 45-минутку — а победила в нем "Бавария". Красивые атаки и удары парижского клуба завершились ничем, а Шупо-Мотинг забил слегка уродливый гол. Но главное — забил.

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"ПСЖ" после успеха камерунца занервничал. Слишком многие там помнят, что происходило в Барселоне в 2017-м и в Париже в 2019-м. А ведь "Баварии" на тот момент был необходим всего еще один мяч — и она вышла бы в полуфинал».

Мануэль Нойер Вратарь «Баварии» Мы выбыли из борьбы не сегодня, а потому что должны были лучше сыграть в Мюнхене. Было очень обидно, поскольку упустили там массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил. Против таких сильных соперников приходится особенно туго, но в любом случае мы выложились без остатка.

Палка-копалка

Автор Soccer.ru Сергей Иванов констатирует наличие у «Баварии» зависимости от Роберта Левандовского, которой пропускал матч из-за травмы.

«В который раз стоит отметить важность Левандовски для нынешней "Баварии". С Робертом эта команда имеет в атаке копье, острейшее копье с пронзающим наконечником. Без поляка нападение "Баварии" напоминает палку-копалку. При должной старательности можно что-то наковырять, какую-то жертву найти, добыть какой-то результат, серьезно попотев. Но от этого не веет стремительностью и смертоносностью.

Большую часть матча, особенно в первом тайме, "Бавария" окучивала штрафную Наваса, орудуя своей палкой-копалкой, но боевого наконечника у нее не было. Зачастую атаки смазывались к флангам, а оттуда переходили в бессмысленные навесы. При ускорении Сане или Комана это приводило к кажущимся напрягающими прострелам. Но в штрафной парижан всё это превращалось в желеобразную массу, где Мюллеру и Чупо-Мотингу не давали развернуться.

С большим трудом, натужно мюнхенцы свой гол заковыряли — к тому моменту должны были получить четыре в свои ворота. И это при том, что у ПСЖ отсутствовал ключевой защитник Маркиньос. Как бы мы говорим о потерях "Баварии", и это значимо, но у парижан-то не было основного защитника, а по ходу встречи травму получил и другой центральный — Диалло, пришлось выходить Баккеру в самый напряженный момент. Но даже в таких обстоятельствах нехватка остроты у баварцев оказалась важнее, чем отсутствие оптимального сочетания в защите парижан».

Неймар Нападающий «ПСЖ» Я очень рад. Мы играли против великой команды, но мы и сами топовая команда. Мы выбили чемпиона Европы, но должны теперь трудиться еще сильнее. У нас настоящая команда, и каждый из нас достоин похвалы.

ПСЖ отомстил «Баварии»

Редакция Sport24 поздравляет парижан, поквитавшихся с «Баварией» за прошлогоднее поражение в финале турнира.

«Во втором тайме "ПСЖ" грамотно оборонял устраивавший команду счет, хотя "Бавария" делала все, чтобы забить второй. Этого так и не случилось — возможно, сказалось отсутствие Роберта Левандовского.

В финале матча Ханс-Дитер Флик поменял Шупо-Мотинга на Хави Мартинеса, но и это не сработало: до испанского опорника, вышедшего в атаку, мяч практически не добирался. Неймару, между тем, по-прежнему не везло: он мог закончить голом изящную трехходовочку, но не дотянулся до паса Ди Марии.

Маурисио Почеттино, который возглавил "ПСЖ" по ходу сезона, уже в полуфинале ЛЧ, где встретится либо с Хосепом Гвардиолой и его "Манчестер Сити", либо с дортмундской "Боруссией". Статистика говорит, что парижан с этого момента можно считать главными фаворитами турнира: в 8-ми из предыдущих 9-ти сезонов Лигу чемпионов выигрывала либо "Бавария", либо команда, выбившая "Баварию".

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Сегодняшний результат — уникальный: впервые в истории ЛЧ команда, которая проиграла в финале предыдущей кампании, выбила в следующем розыгрыше действующего победителя. Парижанам удалась идеальная месть!»

Томас Мюллер Нападающий «Баварии» В целом, конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили. Мы оставили на поле пот, кровь и слезы, мы бились как команда, но не обошлось и без ошибок. Мое уважение «ПСЖ» — атакуют они очень здорово.

Паредес — теневой герой матча

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров хвалит бывшего зенитовского полузащитника, который внес свой вклад в успех парижан.

«Бывший полузащитник "Зенита", к слову, был реально хорош. К 50-й минуте в борьбе за позицию он выиграл 7 моментов из 7, заработал 5 фолов, совершил 2 передачи, точность передач была 93%. Настоящее усиление для Парижа после первого матча, в котором Данилу Перейра не справлялся в опорной зоне.

На 79-й минуте ПСЖ, наконец, забил. Но гол Мбаппе был отменен из-за офсайда. Парижане играли максимально аккуратно весь тайм, большими силами не уходя вперед. Лишь изредка убегая в контратаки силами Мбаппе, Неймара и Анхеля Ди Марии. Градус рос, хозяева все глубже вжимались в свою штрафную, но мяч магическим образом не доходил до Наваса, застревая в гуще ног.

На 93-й минуте у Парижа порвалось там, где тонко. Лерой Сане легко разобрался с Баккером, но от фатальной ошибки голландца спас Навас. На большее времени гостям не хватило. Действующий победитель Лиги чемпионов вылетает в 1/4 финала.

Sofascore признал лучшим игроком матча Паредеса. Экс зенитовец, за трансфер которого многие критиковали боссов ПСЖ. Леандро ответил в нужный момент. Здорово боролся, заработал желтую карточку для Томаса Мюллера, а на последних минутах на пару с Навасом придумал фол в атаке для "Баварии", которого не было. Париж идет дальше».