ЛЧ. ПСЖ сдержал «Баварию», «Челси» прошел «Порту»

13 и 14 апреля в Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/4 финала.

«Пари Сен-Жермен» — «Бавария» 0:1

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Алаба пробил по воротам парижан, Кейлор Навас отбил ногой, мяч перед ним взмыл в воздух, а набегавший Эрик Шупо-Мотинг протаранил Кимпембе, вогнав и его, и мяч в ворота.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала ПСЖ — Бавария 0:1 Гол: 0:1 Эрик Максим Шупо-Мотинг (40') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Перейра Данилу, Абду Диалло (Митчел Баккер, 58'), Колин Дагба, Леандро Даниэль Паредес, Неймар, Анхель Ди Мария (Андер Эррера, 88'), Юлиан Дракслер (Мойзе Кин, 73'), Идрисса Гана Гейе, Килиан Мбаппе Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис (Джамал Мусиала, 71'), Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих, Лерой Зане, Томас Мюллер, Давид Алаба, Кингсли Коман, Эрик Максим Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85') Предупреждения: Давид Алаба (52'), Колин Дагба (55'), Томас Мюллер (68'), Андер Эррера (90')

Первый матч закончился гостевой победой ПСЖ со счетом 3:2. По сумме двух матчей, за счет голов забитых на выезде, парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

В полуфинале парижане встретятся с победителем противостояния между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией». В первом матче английский клуб победил со счетом 2:1.

«Челси» — «Порту» 0:1

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» проиграл «Порту» в домашнем матче.

Встреча, которая прошла в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола встречи стал форвард «драконов» Мехди Тареми, забивший мяч на четвертой компенсированной к основному времени минуте.

Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба Томаса Тухеля, поэтому лондонцы вышли в полуфинал турнира.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Челси — Порту 0:1 Гол: 0:1 Мехди Тареми (90') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 86'), Бен Чилвел, Рис Джеймс, Кай Хаверц (Оливье Жиру, 90') Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси, Вилсон Манафа (Нану, 75'), Шансель Мбемба, Матеус Урибе, Марко Груич (Мехди Тареми, 63'), Сержиу Оливейра (Фабиу Виейра, 84'), Мусса Марега (Evanilson, 75'), Хесус Корона (Луис Диас, 75'), Отавио Предупреждения: Сержиу Оливейра (46'), Хесус Корона (74'), Пепе (82'), Луис Диас (88'), Мехди Тареми (90')

В 1/2 финала «Челси» встретится с победителем противостояния «Реал» Мадрид — «Ливерпуль».

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»

14 апреля, 22:00 мск

«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»

14 апреля, 22:00 мск