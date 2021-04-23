Проект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу

После яростной реакции против нового турнира, о создании которого было объявлено 18 апреля, все шесть участвовавших в нем клубов английской Премьер-лиги уже 20 апреля заявили о своем выходе из проекта.

Испанский «Атлетико» из Мадрида, а также итальянские «Милан» и «Интер» тоже официально покинули турнир.

«Мы намерены продолжить работу», — сказал Перес. — «Проект находится в режиме ожидания».

Вечером 22 апреля полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил обеспокоенность в связи с реформой Лиги чемпионов, которая предполагает большее количество матчей, заявив, что это «меньшее из двух зол», если сравнивать с Суперлигой.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» не вышли из Суперлиги, хотя президент «Ювентуса» Андреа Аньелли успел заявить, что в таком составе проект не может существовать дальше.

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта повторил слова Переса, отметив, что новое соревнование необходимо для обеспечения финансового благополучия.

«Мы поговорим об этом подробнее, когда придет время, а пока мы осознаем, что это необходимо, даже если последнее слово останется за нашими членами», — сказал Лапорта в эфире каталонского телеканала TV3.

«Большие клубы вкладывают много ресурсов, и очень важно, чтобы мы высказывали свою точку зрения по поводу распределения денег в европейском футболе», — добавил он.

В марте Лапорта во второй раз был выбран президентом «Барсы», приняв клуб с большими долгами.

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сказал: «Если бы Суперлига была хороша для футбола, как сказал Перес, они бы не создавали ее за нашими спинами».

По поводу санкций со стороны Ла Лиги в отношении испанских клубов он добавил: «О санкциях речь не идет. Многие требуют крови, но у нас должна быть процедура. Эти клубы подверглись санкциям со стороны своих же фанатов».

Выступая на шоу El Larguero на испанской радиостанции Cadena Ser, президент Суперлиги Перес заявил, что проект еще не мертв, поскольку все 12 клубов «еще не ушли».

«Нельзя просто так выйти из договора, в котором прописаны все условия», — уточнил он. На вопрос, каков штраф за выход из турнира, Перес не ответил.

Перес повторил свое мнение о том, что европейская Суперлига была создана «для спасения футбола». Ранее он также сказал, что пошел на этот шаг, потому что молодежь «больше не интересуется футболом» из-за «большого количества игр низкого качества».

Он добавил, что «огорчен и разочарован» реакцией на проект, над которым клубы работали «около трех лет».

Он обвинил президента УЕФА Александера Чеферина и футбольные власти различных стран в «агрессии и угрозах» в отношении Суперлиги.

«Возможно, мы не очень хорошо все объяснили, но они и не дали нам возможности сделать это», — сказал 74-летний функционер. — «Я занимаюсь футболом 20 лет и никогда не видел подобных угроз. Как будто мы кого-то убили, как будто мы убили футбол. Мы лишь пытались придумать, как спасти игру».

19 апреля был представлен формат обновленной Лиги чемпионов с 36 командами, который вступит в силу в 2024 году. При этом команды Суперлиги за день до этого заявили, что не верят, что реформы УЕФА будут достаточными.

«Формат Лиги чемпионов устарел, он вызывает интерес только с четвертьфинальной стадии», — сказал Перес. — «Этот формат явно не работает, поэтому мы подумали, что должны предложить другой формат, в котором самые важные команды Европы будут играть друг против друга уже с начала сезона. Мы все просчитали и почувствовали, что способны заработать больше денег, в том числе и для других клубов».

Лапорта сказал, что переговоры с национальными лигами и УЕФА по-прежнему необходимы, и предположил, что Суперлига не будет закрытым соревнованием.

«Турнир должен быть привлекательным, основанным на спортивных принципах», — отметил он. — «Мы также будем защищать национальные лиги, и мы готовы к открытому диалогу с УЕФА. Мы хотим улучшить футбол и иметь необходимые доходы, чтобы футбол оставался зрелищным. Если крупные клубы не будут продолжать получать большие доходы, футбол только пострадает».

Между тем, Перес заявил, что один из клубов английской «Большой шестерки» изначально с сомнением относился к Суперлиге.

«В английской группе был клуб, который не проявлял особого интереса, но я его не назову. Такая позиция начала заражать других людей, которые, возможно, чего-то боялись и не понимали, что происходит. Мы все подписали договор, но я думаю, что никого не убедили», — сказал он.

Анализ футбольного эксперта Гильема Балаге

У Переса есть свое видение, и, очевидно, остальной мир его не понимает, что вызывает очень опасную ситуацию.

Во время своего второго выступления во время провальной PR-кампании он все время повторял, что находится здесь, чтобы спасти футбол.

Он говорил о больших потерях. В случае с «Реалом» расклады таковы: ожидаемая прибыль с 900 миллионов евро опустилась до 600 миллионов всего за один сезон, и это мешает клубу реализовывать множество своих проектов, вроде подписания Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

У нас в Испании фанаты совершенно другого типа. Мы не действуем против того, что считаем несправедливым. В Англии же это настоящий образ жизни. У вас могут что-то отнять, и вы тут же выходите, чтобы попытаться вернуть это.

Перес был неприкасаемым много лет. Однако прочных оснований держаться за свой пост у него не было, поэтому СМИ смеялись над ним.

Мы все очень удивлены, что Жоан Лапорта и «Барселона» не отказались от этой идеи. Впрочем, они так отчаянно нуждаются в деньгах, что примкнут к любой инициативе, которая потенциально принесет дополнительный доход.

Конечно, мы немного разочарованы поведением двух крупнейших клубов Испании.

Влияние «Большой шестерки»

Руководителей высшего звена клубов Премьер-лиги, входивших в состав Суперлиги, просят выйти из рабочих групп АПЛ. В противном случае они будут исключены оттуда решением оставшихся 14 клубов.

Премьер-лига находится в шаге от этой инициативы, которая предполагает сокращение влияния «Большой шестерки».

Напомним, что уходящий в отставку исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд и президент «Ливерпуля» Том Вернер входят в консультативную группу лиги по вопросам вещания, президент «Челси» Брюс Бак является членом комитета по аудиту и вознаграждениям, а исполнительные директор «Арсенала» Винай Венкатешам и исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано входят в группу стратегического консультирования клубов лиги.