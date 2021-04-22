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    Будущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии?

    Болельщики всухую победили владельцев клубов в борьбе за историческое наследие

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    Болельщики «Челси» выступают против Суперлиги
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    Болельщики «Челси» выступают против Суперлиги
    Как будет развиваться английский футбол после унизительного шага назад со стороны опозорившихся клубов «эгоистичной шестерки», чья идея уютного картеля без драмы продержалась ровно два дня? Этим вопросом задался обозреватель ESPN Ян Дарк.
    Наибольшими победителями в этой ситуации оказались болельщики: те, кто перекрыл дорогу около «Стэмфорд Бридж», чтобы остановить автобус «Челси», те, кто снял флаги «Ливерпуля» со своих мест на «Энфилде», и тысячи таких же, как преданный фанат «Манчестер Юнайтед», который заявил, что он больше никогда не придет на «Олд Траффорд», пока клуб будет оставаться под контролем презираемой семьи Глейзеров. А также болельщик, несший плакат с надписью: «Мне нравится моя холодная ночь в Стоке».

    В год призрачных матчей на заброшенных стадионах текущий сезон вне всяких сомнений доказал, что эта игра — ничто без таких болельщиков. Теперь клубы должны сделать больше, чтобы вернуть футбол фанатам, готовым к борьбе.

    Безумное время начала матчей, подстроенное под телевидение, из-за которого гостевые болельщики вынуждены сидеть дома, потому что ни один поезд их не привезет обратно? Заоблачные цены на футболки и билеты? Все это должно измениться. Нужно построить Премьер-лигу в духе дружественного отношения к болельщикам, как это сделано в Германии, где фанаты покупают билеты по доступным ценам и получают пропуск на поезд, когда собираются отправиться на выезд.

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    • Я работаю на телевидении и понимаю, как здесь все работает. Бизнес-модель Премьер-лиги строится на деньгах, получаемых от продажи прав на телевидение. Sky Sports может заплатить за один матч 11 миллионов фунтов стерлингов, BT Sport — 7 миллионов. Понятно, что, платя такие деньги, они не хотят, чтобы время начала матчей совпадало, отсюда и такой разброс по выходным. Но теперь пришло время здравого смысла. «Саутгемптон» не может играть в гостях у «Ньюкасла» в понедельник вечером, потому что его фанаты не смогут присутствовать на стадионе, разве только оплатив дорогостоящую гостиницу.

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    Владельцы шести клубов Премьер-лиги, вышедших из Суперлиги — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» — теперь знают, что болельщики не собираются терпеть такое обращение. Премьер-лиге необходимо созвать встречу, чтобы определиться с наилучшим путем развития. Мантра о том, что «жадность — это хорошо», больше не может быть приемлемой.

    Между тем, мы начинаем слышать явно искренние извинения таких людей, как владелец «Ливерпуля» Джон Генри, за участие в Суперлиге и в первую очередь предательство. Хотя его слова можно приветствовать, факт остается фактом: он и его товарищи по заговору были счастливы отказаться от всей истории и традиций клуба, чтобы принять участие в пластиковом турнире, созданном для телевидения, турнире, который порадовал бы менеджеров банка, но убил бы настоящую конкуренцию.

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    • «Арсенал» мог бы финишировать десятым, как в этом сезоне, и все же попасть в Суперлигу, в то время как «Лестер», заняв третье место, никуда бы не попал. От такой смехотворной концепции действительно негде спрятаться. Для таких клубов, как «Борнмут» или «Брайтон», путь к вершине тоже был бы закрыт. Никакого повода для беспокойства в вакууме Суперлиги, где вы можете быть настолько безнадежными, насколько хотите, не беспокоясь слишком сильно.

    Да, лиги, ориентированные на франшизы, работают в США, но там они высечены на камне, приняты фанатами и функционируют на этом уникальном рынке. Трудно поверить, что такие бизнесмены, как владелец «Арсенала» Стэн Кронке, Глейзеры, Роман Абрамович и Генри, были достаточно наивны, чтобы поверить в то, что эта штука может прижиться в Европе, где весь футбол был основан на лигах с повышением и понижением в классе с тех пор, как игра была изобретена.

    Как они не поняли, что в этом весь дух игры? Это то, что держит фанатов в напряжении: мечта скромных клубов, таких как «Брентфорд», о том, чтобы попасть в Премьер-лигу, или даже страх грандов, что они могут вылететь в низший дивизион (раньше это случалось с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» когда-то был командой второго дивизиона, а не так давно «Манчестер Сити» был в третьем дивизионе).

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    • Эти владельцы были готовы отказаться от этого, и ради чего? Чтобы невероятно богатые люди могли стать еще богаче.

    Шаг назад был неизбежен перед лицом всеобщего презрения и насмешек, и теперь все окончательно убедились, что владельцы клубов заинтересованы только в знаках доллара. Им не будут доверять, пока они остаются у руля.

    На мой взгляд, их позиции стали практически несостоятельными. Им следует подумать о продаже своих акций, потому что связь разорвана. Очевидно, что они не живут клубами, не любят их, за возможным исключением Абрамовича из «Челси», который в прошлом демонстрировал обратное.

    Остальные же просто не понимают, о чем речь. Несмотря на все деньги, которые крутятся в Премьер-лиге, это по-прежнему игра славы, а не бизнес-сделка по быстрому обогащению. Ситуация изменилась, и болельщики обыграли владельцев «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля» со счетом 6:0.

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