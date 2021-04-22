Будущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии?

Наибольшими победителями в этой ситуации оказались болельщики: те, кто перекрыл дорогу около «Стэмфорд Бридж», чтобы остановить автобус «Челси», те, кто снял флаги «Ливерпуля» со своих мест на «Энфилде», и тысячи таких же, как преданный фанат «Манчестер Юнайтед», который заявил, что он больше никогда не придет на «Олд Траффорд», пока клуб будет оставаться под контролем презираемой семьи Глейзеров. А также болельщик, несший плакат с надписью: «Мне нравится моя холодная ночь в Стоке».

В год призрачных матчей на заброшенных стадионах текущий сезон вне всяких сомнений доказал, что эта игра — ничто без таких болельщиков. Теперь клубы должны сделать больше, чтобы вернуть футбол фанатам, готовым к борьбе.

Безумное время начала матчей, подстроенное под телевидение, из-за которого гостевые болельщики вынуждены сидеть дома, потому что ни один поезд их не привезет обратно? Заоблачные цены на футболки и билеты? Все это должно измениться. Нужно построить Премьер-лигу в духе дружественного отношения к болельщикам, как это сделано в Германии, где фанаты покупают билеты по доступным ценам и получают пропуск на поезд, когда собираются отправиться на выезд.

Я работаю на телевидении и понимаю, как здесь все работает. Бизнес-модель Премьер-лиги строится на деньгах, получаемых от продажи прав на телевидение. Sky Sports может заплатить за один матч 11 миллионов фунтов стерлингов, BT Sport — 7 миллионов. Понятно, что, платя такие деньги, они не хотят, чтобы время начала матчей совпадало, отсюда и такой разброс по выходным. Но теперь пришло время здравого смысла. «Саутгемптон» не может играть в гостях у «Ньюкасла» в понедельник вечером, потому что его фанаты не смогут присутствовать на стадионе, разве только оплатив дорогостоящую гостиницу.

Владельцы шести клубов Премьер-лиги, вышедших из Суперлиги — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» — теперь знают, что болельщики не собираются терпеть такое обращение. Премьер-лиге необходимо созвать встречу, чтобы определиться с наилучшим путем развития. Мантра о том, что «жадность — это хорошо», больше не может быть приемлемой.

Между тем, мы начинаем слышать явно искренние извинения таких людей, как владелец «Ливерпуля» Джон Генри, за участие в Суперлиге и в первую очередь предательство. Хотя его слова можно приветствовать, факт остается фактом: он и его товарищи по заговору были счастливы отказаться от всей истории и традиций клуба, чтобы принять участие в пластиковом турнире, созданном для телевидения, турнире, который порадовал бы менеджеров банка, но убил бы настоящую конкуренцию.

«Арсенал» мог бы финишировать десятым, как в этом сезоне, и все же попасть в Суперлигу, в то время как «Лестер», заняв третье место, никуда бы не попал. От такой смехотворной концепции действительно негде спрятаться. Для таких клубов, как «Борнмут» или «Брайтон», путь к вершине тоже был бы закрыт. Никакого повода для беспокойства в вакууме Суперлиги, где вы можете быть настолько безнадежными, насколько хотите, не беспокоясь слишком сильно.

Да, лиги, ориентированные на франшизы, работают в США, но там они высечены на камне, приняты фанатами и функционируют на этом уникальном рынке. Трудно поверить, что такие бизнесмены, как владелец «Арсенала» Стэн Кронке, Глейзеры, Роман Абрамович и Генри, были достаточно наивны, чтобы поверить в то, что эта штука может прижиться в Европе, где весь футбол был основан на лигах с повышением и понижением в классе с тех пор, как игра была изобретена.

Как они не поняли, что в этом весь дух игры? Это то, что держит фанатов в напряжении: мечта скромных клубов, таких как «Брентфорд», о том, чтобы попасть в Премьер-лигу, или даже страх грандов, что они могут вылететь в низший дивизион (раньше это случалось с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» когда-то был командой второго дивизиона, а не так давно «Манчестер Сити» был в третьем дивизионе).

Эти владельцы были готовы отказаться от этого, и ради чего? Чтобы невероятно богатые люди могли стать еще богаче.

Шаг назад был неизбежен перед лицом всеобщего презрения и насмешек, и теперь все окончательно убедились, что владельцы клубов заинтересованы только в знаках доллара. Им не будут доверять, пока они остаются у руля.

На мой взгляд, их позиции стали практически несостоятельными. Им следует подумать о продаже своих акций, потому что связь разорвана. Очевидно, что они не живут клубами, не любят их, за возможным исключением Абрамовича из «Челси», который в прошлом демонстрировал обратное.

Остальные же просто не понимают, о чем речь. Несмотря на все деньги, которые крутятся в Премьер-лиге, это по-прежнему игра славы, а не бизнес-сделка по быстрому обогащению. Ситуация изменилась, и болельщики обыграли владельцев «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля» со счетом 6:0.

Сейсмический сдвиг коснулся людей, которые больше всего любят футбол — болельщиков. Это победа, которой все мы должны наслаждаться.