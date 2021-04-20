На встречных курсах. Союз «Тоттенхэма» и Моуринью был обречен с самого начала

Отношения Жозе Моуринью и «Тоттенхэма» внезапно прервались в понедельник после новости об увольнении тренера. Но правда в том, что этот союз с самого первого дня был трансакционным.

«Тоттенхэмом» руководит председатель правления Дэниел Леви — один из самых практичных и умных футбольных менеджеров. Моуринью, возможно, обманул некоторых, возродив свой аккаунт в Instagram и чаще всего используя более мягкую риторику на пресс-конференциях. Однако он остается все той же воинственной и конфронтационной фигурой, которой был всегда.

Следовательно, с того момента, как эти двое пожали друг другу роки после подписания контракта в ноябре 2019 года, они все время двигались во встречном направлении. Хотя нельзя сказать, что этот союз не имел определенного смысла.

«Шпорам» нужен был тренер, обладающий статусом и индивидуальностью, чтобы вырваться из тени Маурисио Почеттино, кто-то, кто был способен делать единственное, чего аргентинцу не удалось за пять с половиной лет — выигрывать трофеи.

В то же время Моуринью нуждался в клубе, уже находящемся в непосредственной близости от трофеев, чтобы восстановить свою репутацию — в частности, оспорить мнение касательно того, что он остался позади, как чемпион ушедшей эпохи.

Леви экономен в своем подходе. Это подкрепляется наличием стадиона за 1 миллиард фунтов, за который нужно рассчитаться. Он предпочитает покупать молодых игроков, которые либо будут развиваться, либо имеют перепродажную стоимость.

Дэниел Леви globallookpress.com

Руководство Моуринью требует больших затрат на готовую продукцию. Его авторитет устанавливается вокруг талантливых людей, от которых он ждет ментальной стойкости и концентрации на безжалостном стремлении к славе.

Потрясающий стадион «Тоттенхэма» является доказательством того, что Леви хочет лучшего для этого клуба. Источники утверждают, что он много лет восхищался Моуринью. Но с точки зрения философии он всегда будет противоположностью португальцу.

Вопрос заключался в том, сможет ли этот сомнительный союз принести краткосрочный успех до неизбежного и очень дорогого развода.

Между Моуринью и Леви оказалась команда, созданная Почеттино, которая стала чем-то большим, чем просто сумма всех частей, благодаря прочной коллективной связи со своим тренером. Моуринью стремился укрепить их решимость, о чем свидетельствует документальный фильм Amazon — 58-летний португалец стал его настоящей звездой.

После более инклюзивного и эмпатического стиля работы Почеттино эта группа игроков, возможно, нуждалась в «жесткой любви», чтобы сделать последний шаг к трофеям. До Моуринью «шпоры» выходили в финал Лиги чемпионов, а также участвовали в гонке за чемпионский титул АПЛ, при этом демонстрируя стабильность. В целом считалось, что они превосходят ожидания и играют в футбол, которому многие завидуют.

Моуринью утверждал, что он изменился за время своего перерыва длиной в 11 месяцев после увольнения из «Манчестер Юнайтед». Он увидел разные взгляды, работая экспертом, и признал, что игра эволюционировала. Однако не прошло много времени перед тем, как португалец начал публично критиковать игроков, допускающих индивидуальные ошибки. Ошибки в обороне отражались на результатах, а из-за большого списка травм финиш сезона 2019-2020 в перспективе выглядел разочаровывающе.

Моуринью прекрасно описал свое настроение после поражения от «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов: «Если бы я мог немедленно перейти к 1 июля, я бы сделал это».

Пандемия дала неожиданный шанс на перезагрузку. «Шпоры» были в авангарде попыток футбола поддержать Национальную систему здравоохранения и местные учреждения, и при этом Моуринью, к его чести, лично участвовал во всем.

Пожалуй, ни один клуб не извлек больше выгоды из перерыва с точки зрения выздоровления травмированных игроков и последующего сильного финиша. Только «Манчестер Сити» и «Ман Сити» набрали больше очков (по 21) после перезапуска сезона, чем «Тоттенхэм» (18). «Шпоры» стали шестыми и попали в Лигу Европы.

Затем последовало позитивное лето, когда Моуринью публично поздравил «мистера Леви» в конце трансферного окна — «Тоттенхэм» подписал Пьера-Эмиля Хойбьерга, Серхио Регилона, Мэтта Доэрти и Джо Родона и Джо Харта, а также взял в аренду Гарета Бэйла и Карлоса Винисиуса.

В ноябре «шпоры» возглавили таблицу АПЛ — почти через год после того, как Моуринью принял команду — обыграв «Ман Сити» со счетом 2:0. А Гарри Кейн и Сон Хын Мин вывели свою коммуникацию на поле на новый уровень.

Тем не менее, они забивали больше ожидаемого количества голов, и это не могло длиться слишком долго. И в любом случае начала накапливаться напряженность.

Бэйлу дали время, чтобы набрать обороты, после того, как он не играл в «Реале». Однако, хотя он и демонстрировал высокий уровень на тренировках, он оставался запасным в матчах с «Сити», «Челси» и «Арсеналом» в течение двух недель.

Моуринью же высказывал свои опасения по поводу того, что команда упускает преимущество в матчах, настаивая на том, что игроки не выполняли его инструкции, возвращаясь к оборонительной позиции, а не оставаясь на передовой.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Источники сообщили, что это был один из значительных споров. Также были разочарования тренировками Моуринью — объем работы на атаку, который проводился под руководством Почеттино, контрастировал с упором на оборону и физическую форму команды, которые предпочитал его преемник.

Молодые игроки клуба также почувствовали, что путь в основную команду оказался намного труднее после прихода Моуринью. Почеттино проявлял большой интерес к организации академии. И хотя молодежь часто тренировалась с основой, Моуринью редко предлагал больше, чем простые слова поддержки.

На поле стиль игры «Тоттенхэма» стал регрессивным. Команда, построенная на атакующих принципах, казалась вовлеченной в экзистенциальную битву сама с собой. Она боролась с инстинктами идти вперед из-за консервативных взглядов своего тренера. Они быстро превратились в команду, которая, казалось, извлекала выгоду из отсутствия фанатов. Некому было исполнить разгневанную песню, наблюдая за отсутствием амбиций у команды на своем поле. В конце концов, девиз «шпор» — «Осмелиться — значит действовать», а не «Осмелиться — значит защищаться».

Будущее Кейна также стало предметом растущих спекуляций. Источники сообщили ESPN, что хоть капитан сборной Англии не хотел бы ничего другого, кроме как выигрывать титулы со «шпорами», есть ощущение, что его стремление выигрывать самые крупные турниры может вынудить его начать искать выход.

Перед увольнением Моуринью «шпоры» выиграли один из своих последних шести матчей, но время его отставки является неожиданностью в контексте того, что это произошло за шесть дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Человека, которого наняли ради трофеев, уволили за неделю до того, как он мог выиграть трофей. Почему бы не предоставить человеку, выигравшему 12 из 15 крупных финалов в карьере, шанс организовать еще одну победу над Пепом Гвардиолой?

Жозе Моуринью со своими вещами после увольнения из «Тоттенхэма» globallookpress.com

ESPN сообщал 19 февраля, что Леви хотел подождать до конца сезона, прежде чем решать судьбу Моуринью, помня о проблемах в команде, но главным образом для того, чтобы понимать, в каких европейских турнирах будут играть «шпоры». После того, как стало известно, что «Тоттенхэм» стал учредителем Суперлиги, возможно, у него есть ответ. Это, безусловно, сделало бы выплату, по данным источников, в размере около 20 миллионов фунтов гораздо более приемлемой для клуба, который в прошлом году взял кредит у Банка Англии для покрытия своих текущих расходов во время пандемии коронавируса.

Моуринью был уволен менее чем через 12 часов после того, как было объявлено о создании Суперлиги. Заманчивым будет сказать, что он выполнил свою задачу, за счет своего имени поддерживая уровень клуба, который искал место за одним столом с лучшими клубами Европы.

«Шпоры» отрицают, что уход Моуринью имел какое-либо отношение к Суперлиге и говорят, что это было решение, основанное исключительно на результатах. Это возвращает нас к исходной точке и к тому, что Моуринью был назначен, чтобы выигрывать трофеи.

Документальный фильм Amazon был удачно назван «Все или ничего». В конце концов, ничего не вышло, и это стало большим разочарованием для всех участников.