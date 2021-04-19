Трансферный дайджест. 13-19 апреля

Неймар

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 29 лет

На прошлой неделе вновь обострились слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону», которая оценивает сделку в 70-80 миллионов евро, сообщает Catalunya Ràdio.

По информации источника, каталонцы также готовы включить в сделку нескольких своих игроков. Например, вингера Усмана Дембеле и защитника Жан-Клера Тодибо.

Впрочем, уже после того, как «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив «Баварию», L’Equipe написал о том, что чемпионы Франции близки к продлению контракта с бразильцем.

Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. О нем будет официально объявлено до матчей с «Манчестер Сити».

Маурисио Почеттино Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Цель клуба — сохранить лучших игроков и получить состав, который способен на победу в Лиге чемпионов. Клуб делает все возможное, чтобы сохранить Неймара и Мбаппе.

В этом сезоне Неймар провел 13 матчей в Лиге 1, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Лукас Васкес

«Реал», полузащитник, 29 лет

Лукас Васкес globallookpress.com

В то же время «Пари Сен-Жермен» претендует на полузащитника мадридского «Реала» Лукаса Васкеса, утверждает AS.

По информации издания, футболист близок к уходу из «Реала», с которым у него истекает контракт, а новый до сих пор не подписан.

Клуб не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более трех миллионов евро в год. Игрок же хочет небольшого повышения.

За Васкеса с парижанами может побороться мюнхенская «Бавария», которой тоже нужен игрок такого амплуа.

Сложно сказать, какой выбор сделает хавбек, но «Реал» он, вероятно, все же покинет, учитывая крайнюю категоричность руководства.

Наш прогноз: уход из «Реала».

Давид Алаба

«Бавария», защитник, 28 лет

Давид Алаба globallookpress.com

«Реал» может расстаться не только с Васкесом, но и со своим многолетним капитаном Серхио Рамосом. Дело в том, что защитник на переговорах по новому контракту выдвинул такие условия, которые не устраивают «сливочных».

Как пишет Marca, «Реал» уже подобрал замену для Рамоса в лице Давида Алабы, с которым обо всем договорился.

Футболист присоединится к мадридскому клубу, однако «Реал» не станет объявлять о трансфере до конца сезона, несмотря на то, что все детали перехода согласованы.

Также известно, что Алаба не станет единственным летним трансфером «Реала». Состав пополнится несколькими футболистами.

Остановить австрийцам от переезда в Мадрид может разве что создание Суперлиги, но пока говорить об этом слишком рано.

Наш прогноз: «Реал».

Дани Ольмо

«РБ Лейпциг», полузащитник, 22 года

Дани Ольмо globallookpress.com

«Барселона» заинтересована в возвращении своего воспитанника Дани Ольмо, сообщает Sport.es.

Как стало известно изданию, между сторонами были активные контакты еще при бывшем президенте каталонцев Жозепе Бартомеу, а с избранием Жоана Лапорты интерес к Ольмо появился снова.

«Барселона» планирует усилить состав, и идеальным вариантом в клубе видят возвращение некоторых воспитанников.

В то же время на 22-летнего футболиста есть спрос и среди других крупных европейских клубов.

Ольмо является одним из лидеров «РБ Лейпциг», так что мы не удивимся, если он захочет попробовать силы в более сильном клубе, и «Барселона» была бы для него отличным вариантом.

Наш прогноз: «Барселона».

Джуд Беллингем

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 17 лет

Джуд Беллингем globallookpress.com

Юный полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем так сильно впечатлил своей игрой в Лиге чемпионов, что им мгновенно заинтересовались европейские гранды, пишет Eurosport.

Наибольший интерес к 17-летнему футболисту проявляет «Челси». Скауты «синих» уже некоторое время думают над необходимостью усиления полузащиты.

Ранее Фрэнк Лэмпард хотел пригласить в состав лондонцев хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, однако сейчас руководство клуба считает Беллингема более подходящим вариантом.

Также за ситуацией вокруг футболиста следит «Ливерпуль», который тоже может сделать предложение.

Однако вряд ли «Боруссия» будет сильно сговорчивой, ведь она и так может потерять Эрлинга Холанна и Джейдона Санчо.

Да и сам Беллингем, скорее всего, пока не хочет уходить из клуба, где ему доверяют и видят в нем будущую звезду.

Наш прогноз: «Боруссия» Дортмунд.

Мойзе Кин

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 21 год

Мойзе Кин globallookpress.com

«Эвертон» ближайшим летом планирует продать своего нападающего Мойзе Кина, выступающего на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По его данным, «ириски» хотели бы получить за 21-летнего футболиста не менее 50 миллионов евро.

Карло Анчелотти Главный тренер «Эвертона» Мне не нужно убеждать Кина остаться в «Эвертоне». Об этом говорят газеты. Он взят в аренду, и он должен вернуться. Если он нужен «Пари Сен-Жермен», они должны начать переговоры о нем. Мы открыты, но если ничего не произойдет, он станет игроком «Эвертона» в следующем сезоне и важным игроком.

Парижане, судя по всему, довольны игрой итальянца и даже начали переговоры о его выкупе. Но даже если они не договорятся, то в очередь выстроились представители Серии А, среди которых «Ювентус».

Наш прогноз: уход из «Эвертона».

Самюэль Умтити

«Барселона», защитник, 27 лет

Самюэль Умтити globallookpress.com

«Барселона» намерена продать Самюэля Умтити и ищет ему на замену защитника-левшу, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы по-прежнему интересуются Алессио Романьоли из «Милана». Также им интересны два аргентинца из Эредивизи — Лисандро Мартинес из «Аякса» и Маркос Сенеси из «Фейеноорда».

Что же касается Умтити, то им, как отмечает Фабрицио Романо, заинтересовался петербургский «Зенит».

Решение зависит от футболиста, который получил несколько предложений от европейских клубов.

У «Зенита» уже есть опыт покупки игроков «Барселоны», но в данном случае, как нам кажется, француз еще задержится в Европе.

Наш прогноз: останется в топ-5 лиг Европы.