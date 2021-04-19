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    Трансферный дайджест. 13-19 апреля

    Вернется ли Неймар в «Барселону», определился ли «Реал» с заменой Рамосу, продаст ли «Боруссия» очередного таланта и другие трансферные новости последних дней

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    Неймар
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Неймар

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 29 лет

    На прошлой неделе вновь обострились слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону», которая оценивает сделку в 70-80 миллионов евро, сообщает Catalunya Ràdio.

    По информации источника, каталонцы также готовы включить в сделку нескольких своих игроков. Например, вингера Усмана Дембеле и защитника Жан-Клера Тодибо.

    Впрочем, уже после того, как «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив «Баварию», L’Equipe написал о том, что чемпионы Франции близки к продлению контракта с бразильцем.

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    • Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. О нем будет официально объявлено до матчей с «Манчестер Сити».

  • Маурисио Почеттино
  • Главный тренер «Пари Сен-Жермен»
  • Цель клуба — сохранить лучших игроков и получить состав, который способен на победу в Лиге чемпионов. Клуб делает все возможное, чтобы сохранить Неймара и Мбаппе.

    • В этом сезоне Неймар провел 13 матчей в Лиге 1, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

    Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

    Лукас Васкес

    «Реал», полузащитник, 29 лет

    Лукас Васкес

    В то же время «Пари Сен-Жермен» претендует на полузащитника мадридского «Реала» Лукаса Васкеса, утверждает AS.

    По информации издания, футболист близок к уходу из «Реала», с которым у него истекает контракт, а новый до сих пор не подписан.

    Клуб не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более трех миллионов евро в год. Игрок же хочет небольшого повышения.

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    За Васкеса с парижанами может побороться мюнхенская «Бавария», которой тоже нужен игрок такого амплуа.

    Сложно сказать, какой выбор сделает хавбек, но «Реал» он, вероятно, все же покинет, учитывая крайнюю категоричность руководства.

    Наш прогноз: уход из «Реала».

    Давид Алаба

    «Бавария», защитник, 28 лет

    Давид Алаба

    «Реал» может расстаться не только с Васкесом, но и со своим многолетним капитаном Серхио Рамосом. Дело в том, что защитник на переговорах по новому контракту выдвинул такие условия, которые не устраивают «сливочных».

    Как пишет Marca, «Реал» уже подобрал замену для Рамоса в лице Давида Алабы, с которым обо всем договорился.

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    • Футболист присоединится к мадридскому клубу, однако «Реал» не станет объявлять о трансфере до конца сезона, несмотря на то, что все детали перехода согласованы.

    Также известно, что Алаба не станет единственным летним трансфером «Реала». Состав пополнится несколькими футболистами.

    Остановить австрийцам от переезда в Мадрид может разве что создание Суперлиги, но пока говорить об этом слишком рано.

    Наш прогноз: «Реал».

    Дани Ольмо

    «РБ Лейпциг», полузащитник, 22 года

    Дани Ольмо

    «Барселона» заинтересована в возвращении своего воспитанника Дани Ольмо, сообщает Sport.es.

    Как стало известно изданию, между сторонами были активные контакты еще при бывшем президенте каталонцев Жозепе Бартомеу, а с избранием Жоана Лапорты интерес к Ольмо появился снова.

    «Барселона» планирует усилить состав, и идеальным вариантом в клубе видят возвращение некоторых воспитанников.

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    • В то же время на 22-летнего футболиста есть спрос и среди других крупных европейских клубов.

    Ольмо является одним из лидеров «РБ Лейпциг», так что мы не удивимся, если он захочет попробовать силы в более сильном клубе, и «Барселона» была бы для него отличным вариантом.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Джуд Беллингем

    «Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 17 лет

    Джуд Беллингем

    Юный полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем так сильно впечатлил своей игрой в Лиге чемпионов, что им мгновенно заинтересовались европейские гранды, пишет Eurosport.

    Наибольший интерес к 17-летнему футболисту проявляет «Челси». Скауты «синих» уже некоторое время думают над необходимостью усиления полузащиты.

    Ранее Фрэнк Лэмпард хотел пригласить в состав лондонцев хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, однако сейчас руководство клуба считает Беллингема более подходящим вариантом.

    Также за ситуацией вокруг футболиста следит «Ливерпуль», который тоже может сделать предложение.

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    • Однако вряд ли «Боруссия» будет сильно сговорчивой, ведь она и так может потерять Эрлинга Холанна и Джейдона Санчо.

    Да и сам Беллингем, скорее всего, пока не хочет уходить из клуба, где ему доверяют и видят в нем будущую звезду.

    Наш прогноз: «Боруссия» Дортмунд.

    Мойзе Кин

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 21 год

    Мойзе Кин

    «Эвертон» ближайшим летом планирует продать своего нападающего Мойзе Кина, выступающего на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

    По его данным, «ириски» хотели бы получить за 21-летнего футболиста не менее 50 миллионов евро.

  • Карло Анчелотти
  • Главный тренер «Эвертона»
  • Мне не нужно убеждать Кина остаться в «Эвертоне». Об этом говорят газеты. Он взят в аренду, и он должен вернуться. Если он нужен «Пари Сен-Жермен», они должны начать переговоры о нем. Мы открыты, но если ничего не произойдет, он станет игроком «Эвертона» в следующем сезоне и важным игроком.

    • Парижане, судя по всему, довольны игрой итальянца и даже начали переговоры о его выкупе. Но даже если они не договорятся, то в очередь выстроились представители Серии А, среди которых «Ювентус».

    Наш прогноз: уход из «Эвертона».

    Самюэль Умтити

    «Барселона», защитник, 27 лет

    Самюэль Умтити

    «Барселона» намерена продать Самюэля Умтити и ищет ему на замену защитника-левшу, сообщает Mundo Deportivo.

    Каталонцы по-прежнему интересуются Алессио Романьоли из «Милана». Также им интересны два аргентинца из Эредивизи — Лисандро Мартинес из «Аякса» и Маркос Сенеси из «Фейеноорда».

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    • Что же касается Умтити, то им, как отмечает Фабрицио Романо, заинтересовался петербургский «Зенит».

    Решение зависит от футболиста, который получил несколько предложений от европейских клубов.

    У «Зенита» уже есть опыт покупки игроков «Барселоны», но в данном случае, как нам кажется, француз еще задержится в Европе.

    Наш прогноз: останется в топ-5 лиг Европы.

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