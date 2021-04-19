Уставший «Манчестер Сити» попал в ловушку умелого «Челси»

«Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» сделал правильно, назначив Тухеля

«Томас Тухель заложил ловушку, и "Манчестер Сити" попал прямо в нее. Пеп Гвардиола не мог иметь никаких претензий по поводу конца надежд его команды на завоевание беспрецедентного квадрупла — четырех трофеев за один сезон», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

«Это не была вырванная "Челси" победа, ведь он великолепно защищался, разумно распоряжался мячом и результативно нацеливался на слабые места "Горожан", чтобы выйти в финал Кубка Англии благодаря ловкой контратаке Зиеша. "Сити", потерявшего де Брейне из-за травмы лодыжки, редко когда обыгрывают так хитро. И все же "Челси" сделал правильный выбор, когда обратился к Тухелю после увольнения Лэмпарда в январе».

«Челси» воспользовался тактикой «МЮ»

«Тактика "Челси" ловить "Сити" на контратаках благодаря скорости Зиеша, Маунта и Вернера несколько раз приносила успех. Это также привело непосредственно к голу марокканца, когда немец ворвался в штрафную, прежде чем вернуть мяч бывшему игроку "Аякса". 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win "МЮ" недавно применил аналогичную тактику в победном матче АПЛ на выезде, и вполне вероятно, что тренер ПСЖ Маурисио Почеттино скажет своим собственным нападающим — Неймару, Килиану Мбаппе и Ди Марии — использовать слабости "Сити" в обороне», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

«А в матче с "Челси" "Сити" выглядел уставшим, что вызывает тревогу. У лондонцев был дополнительный день отдыха после матча Лиги чемпионов с "Порту" в Севилье во вторник, за сутки до победы "Сити" над "Боруссией Дортмунд" в Германии.

Возможно, именно поэтому Гвардиола провел восемь замен, но те, кто сыграл в основе, также отправлялись в Дортмунд, поэтому не получили отдых в середине недели, и у них не будет его и на следующей неделе, потому что манкунианцы должны поехать к "Астон Вилле" в АПЛ в среду».

«Челси» приближается по силе к «Манчестер Сити»

«"Челси" начал день с того, что главный тренер команды заявил, что его подопечные с начала следующего сезона будет сокращать отставание от сильнейших клубов. "Манчестер Сити — лучшая на сегодня команда, но в этом матче было доказано, что 'Челси' Тухеля, возможно, не так сильно отстает от нее, как они думали ранее", — отмечает в материале The Sun Саймон Филлипс.

"'Синие' продемонстрировали свой профессионализм, прагматизм, качество и чистое желание побеждать и добиваться результата против соперника, которого многие сейчас считают лучшей в мире.

'Сити', хотя и атаковал с большей решимостью, пытаясь уравнять счет, на самом деле не представлял угрозы для 'Челси' на протяжении всего матча, и лондонцы были лучшими на поле и заслужили победу 1:0. Тухель, который добился больших успехов с тех пор, как заменил Лэмпарда, показал, что его команду трудно сломать".

"Челси" отобрал у "Сити" шанс на квадрупл

"Сезон 'Манчестер Сити' не завершится беспрецедентным завоеванием всех четырех трофеев, поскольку 'Челси' сохранил собственные надежды на выигрыш дубля, выйдя в финал Кубка Англии второй сезон кряду. Гола Зиеша оказалось достаточно для проигравших финалистов прошлой кампании, которые также пробились в полуфинал Лиги чемпионов, и теперь у 'Сити' остается шанс только на требл", — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.

"Это была большая победа для Тухеля, который до сих пор ни разу не обыгрывал Гвардиолу, и который побеждал у рудя лондонцев 'Тоттенхэм', 'Ливерпуль', 'Атлетико', 'Порту', а теперь и 'Сити'. Никто не мог предположить, что Тухель окажет такое влияние, когда сменил Лэмпарда в январе, но немец редко допускал осечки с тех пор, как переступил порог на 'Стэмфорд Бридж''.