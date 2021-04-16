Де Брейне, Фернандеш или Кейн? Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?

Впрочем, несмотря на все свои невероятные выступления в этом году, «Манчестер Сити» рискует остаться без высшей личной награды английского футбола из-за отсутствия одного выдающегося игрока в команде Пепа Гвардиолы.

В то время как Илкай Гюндоган, Кевин Де Брейне, Рубен Диаш и Эдерсон отлично выступают в этом сезоне, такие игроки как Гарри Кейн из «Тоттенхэма», Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» и некоторые другие, сильно не отстают, так что исход может быть самым непредсказуемым с тех пор, как форвард «шпор» Давид Жинола выиграл и награду Ассоциации футбольных журналистов (FWA), и награду Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), опередив всех представителей «Юнайтед», оформивших требл в 1999 году.

Награда FWA, выигранная капитаном «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном в прошлом сезоне, будет вручена 20 мая по итогам голосования журналистов, а PFA объявит преемника прошлогоднего победителя Де Брейне в начале июня.

Итак, в этой непредсказуемой гонке за личной наградой выделим ведущих претендентов и некоторых достойных аутсайдеров.

Илкай Гюндоган

Илкай Гюндоган globallookpress.com

В этом сезоне немецкий полузащитник забил больше голов в Премьер-лиге, чем любой из его партнеров по «Сити», а его вклад минувшей зимой, когда он забил 11 голов в период с декабря по февраль, оказался решающим, поскольку команда Гвардиолы преодолела неудачный старт и вышла на первое место в конце января, прежде чем начала уходить в отрыв в последующие недели.

Универсальность Гюндогана позволила Гвардиоле использовать его как в опорной зоне, так и ближе к атаке. После нескольких неприятных травм во время своего пребывания на «Этихад» 30-летний футболист показал, почему тренер постоянно доверял ему, а теперь отдает ему приоритет в матчах Лиги чемпионов. Без голов Гюндогана в этом сезоне «Сити» ввязался бы в напряженную битву за титул с «Манчестер Юнайтед».

Рубен Диаш

Рубен Диаш globallookpress.com

Защитники редко выигрывают индивидуальные награды — Стив Никол из «Ливерпуля» был последним защитником, получившим награду FWA в 1989 году, тогда как только Джон Терри и Вирджил ван Дейк признавались лучшими по версии PFA в этом столетии.

Однако в своем первом сезоне в английском футболе после трансфера из «Бенфики» прошлым летом за 64,3 миллиона фунтов центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш неизменно блистал на поле, и его приход положил конец поискам со стороны клуба замены бывшему капитану Венсану Компани.

23-летний игрок принес хладнокровие и надежность в оборону «Сити» и сформировал впечатляющий дуэт с Джоном Стоунзом. Игрок сборной Португалии, возможно, был лучшим футболистом «Сити» в этом сезоне.

Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Месячное восстановление после травмы в январе и феврале временно вынудило «Сити» бороться за титул без Кевина Де Брейне. Бельгийский полузащитник в этом сезоне забил всего пять голов, то есть на восемь меньше, чем в кампании 2019/20. И хотя его результативность особо не впечатляет, важность 29-летнего футболиста для «горожан» не вызывает сомнений, и он снова оказал значительное влияние на стремление команды завоевать четыре главных трофея.

Когда Де Брейне играет, «Сити» становится более полноценной командой, и его ценность для клуба была подчеркнута новым четырехлетним контрактом, подписанным на прошлой неделе, после чего он стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги.

Невероятно высокие стандарты Де Брейне приводят к тому, что порой он не заметен на поле, но, тем не менее, он был ключевым игроком «Сити» в этом сезоне.

Гарри Кейн

Гарри Кейн globallookpress.com

Текущий сезон может стать лучшим в карьере Кейна, если нападающий «Тоттенхэма» поможет команде обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги 25 апреля и завоевать первый крупный трофей с 2008 года.

Кейн является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги, наряду с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля», с 19 голами. Кроме того, он сделал сразу 13 результативных передач.

Когда Жинола завоевал две личные награды в 1999 году, опередив всех игроков «Юнайтед», то как раз привел свою команду к победе в Кубке лиги. Кейн может пойти по его пути.

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Фернандеш вышел на ведущие роли в «Манчестер Юнайтед» с момента подписания контракта в январе 2020 года. А в этом сезоне португальский полузащитник и вовсе стал самым важным игроком в команде Уле Гуннара Сульшера. Он лучший бомбардир «Юнайтед» в Премьер-лиге с 16 голами, а в списке лучших ассистентов с 11 передачами уступает только Гарри Кейну.

Благодаря своей креативности в полузащите «Юнайтед» стал основным соперником «Сити» в Премьер-лиге. Поскольку «красные дьяволы» не завоевывали трофеи с 2017 года, Фернандеш мог бы прибавить голосов, если бы вдохновил команду на триумф в Лиге Европы.

Патрик Бэмфорд

Патрик Бэмфорд globallookpress.com

Сезон Бэмфорда в Премьер-лиге с «Лидсом» послужит вдохновением для всех тех игроков, которые были вынуждены понизиться в классе после того, как не смогли закрепиться в АПЛ с первой, второй или, как в случае Бэмфорда, с пятой попытки.

27-летний нападающий забил 14 голов в чемпионате, и только Кейн, Салах и Фернандеш имеют в активе больше точных ударов. Его форма стала центральным фактором впечатляющего возвращения подопечных Марсело Бьелсы в Премьер-лигу.

Неудачно выступая в АПЛ в составе «Челси», «Кристал Пэлас», «Норвича», «Бернли» и «Мидлсбро», в этом сезоне Бэмфорд превратился в одного из самых впечатляющих игроков.

Томаш Соучек

Томаш Соучек globallookpress.com

С «Вест Хэмом» сейчас принято ассоциировать Джесси Лингарда, и хотя форма арендованного у «Манчестер Юнайтед» полузащитника помогла «молотобойцам» остаться в борьбе за путевку в Лишу чемпионов, настоящей звездой кампании был Соучек.

Чешский полузащитник забил девять голов в чемпионате и был одним из выдающихся игроков АПЛ. Прошлым летом 26-летний футболист стоил всего 13,5 миллиона фунтов. Его приобретение оказалось одним из самых выгодных в сезоне, и он стал той скалой, на которой Дэвид Мойес построил заявку «Вест Хэма» на попадание в топ-4.

Люк Шоу

Люк Шоу globallookpress.com

Люк Шоу боролся с серьезной травмой, потерей формы и несколькими скептически настроенными тренерами с тех пор, как в 2014 году подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». В какой-то момент казалось, что карьера левого защитника на «Олд Траффорд» подошла к концу. Однако экс-игрок «Саутгемптона» провел лучший сезон в своей карьере и стал бесспорным выбором Сульшера на своей позиции.

Шоу был самым стабильным левым защитником в Премьер-лиге и добился возвращения в сборную Англии. Похоже, он наверняка попадет в состав команды Гарета Саутгейта на Евро-2020.

Эдерсон

Невилл Саутолл из «Эвертона» был последним вратарем, выигравшим индивидуальную награду, когда он был назван футболистом года по версии FWA в 1985 году, но у первого номера «Манчестер Сити» есть веские основания подражать Саутоллу в этом сезоне.

27-летний бразилец уходит в отрыв от преследователей в гонке за «Золотую перчатку» в этом сезоне, имея рекордные 17 сухих матчей, что на три больше, чем у Эдуара Менди из «Челси» и Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы».

Но не только способность Эдерсона отражать удары делает его таким важным для Пепа Гвардиолы. Также можно вспомнить его атакующий вклад, когда он грамотно и точно вводит мяч в игру, помогая своим партнерам забивать на противоположной половине поля. Эдерсон был образцом стабильности в этом сезоне и незаменимым членом команды Гвардиолы.

Фабиньо

Нелегко назвать какого-либо игрока «Ливерпуля» претендентом на награду, учитывая, как неудачно команда Юргена Клоппа защищала свой титул в Премьер-лиге. Но в сезоне, в котором мерсисайдцы пострадали от травм ключевых игроков, Фабиньо был ключевой фигурой как в защите, так и в полузащите.

Бразильский полузащитник успешно заменил травмированных Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса в центре обороны, оставив при этом огромную брешь в центре поля. Но после его возвращения на любимую позицию «Ливерпуль» снова обрел хорошую форму.