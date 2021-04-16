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    Сульшер вывел «МЮ» в пятый полуфинал, но будет ли первый финал?

    «Манчестер Юнайтед» прошел «Гранаду» в Лиге Европы

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    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер
    «МЮ» повторно обыграл «Гранаду» (2:0) и вышел в полуфинал ЛЕ. Ранее команде Уле-Гуннара Сульшера еще не удавалось пройти в финал. Роб Доусон из ESPN смотрит на положение «МЮ», и считает, что еще одна осечка в полуфинале поднимет вопрос о менталитете этой команды.
    «Манчестер Юнайтед» не испытывал проблем с выходами в полуфинал под руководством Уле-Гуннара Сульшера с тех пор, как он возглавил команду в декабре 2018 года.

    При Сульшере «МЮ» вышел уже в свой пятый полуфинал, обыграв «Гранаду» со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» после выездной победы с тем же счетом.

    Но проблемы начинаются после выхода в полуфинал. «Манчестер Юнайтед» еще не выходил в финал под руководством норвежца. И сейчас у них на пути в Лиге Европы будет стоять «Рома».

    Сульшер подвергся критике после того, как заявил, что АПЛ для него в приоритете. Но не должно быть никаких сомнений в том, что он хочет выиграть Лигу Европы.

    Уле-Гуннар Сульшер
    globallookpress.com

    «Эта команда действительно дает вам бой. Это физическая игра, и они бросают людей в атаку. В таких играх приходится защищаться. Мы выиграли, не пропустили, несколько игроков показали хорошие индивидуальные выступления. Мы полны уверенности перед следующей игрой в АПЛ», — сказал Сульшер после победы над «Гранадой».

    «МЮ» никогда не вылетал из плей-офф еврокубков после того, как они побеждали в первой игре на выезде. Но Сульшер не был настроен рисковать и выпустил в основе Бруну Фернандеша и Поля Погба. Также с первых минут появился Эдинсон Кавани, ставший лучшим в игре против «Тоттенхэма». Будущее уругвайца все еще под вопросом, однако до конца этого сезона он будет играть ключевую роль в перспективах «МЮ».

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    • 34-летний игрок забил уже на шестой минуте — четким ударом с левой. Для него это был 50-й гол в еврокубках и он положил конец надеждам «Гранады» на то, чтобы все перевернуть.

    Антони Марсьяль вряд ли появится на поле в этом сезоне из-за травмы колена, а Маркус Рашфорд испытывает проблемы с плечом и ногами. Так что ответственность за забитые голы ложится на плечи Кавани и Мэйсона Гринвуда.

    С начала года Кавани непросто было набрать форму из-за дисквалификации, а затем травмы, но в матче против «Тоттенхэма» (3:1) он выглядел ожившим, и таким же предстал против «Гранады».

    Эдинсон Кавани
    globallookpress.com

    О его растущей важности многое говорит тот факт, что он был заменен в начале второго тайма. Ожидается, что он выйдет в стартовом составе в воскресенье, когда «Бернли» приедет на «Олд Траффорд».

    Важно не только то, чтобы он оставался в форме до конца сезона, но и его решение о том, где играть в следующем сезоне. Сульшер не скрывает, что хочет продлить соглашение с уругвайцем еще на год. Но на фоне интереса со стороны «Бока Хуниорс» Кавани пока не определился.

    И его решение может повлиять на летние трансферные планы «МЮ». Если он уйдет — Сульшеру понадобится новый нападающий, если останется — этот вопрос можно будет отложить еще на сезон.

    Кавани по-прежнему расстроен обстоятельствами своей дисквалификации в январе, но при этом он все еще хочет играть на топ-уровне в Европе перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

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    Также есть сомнения и относительно будущего Погба. И примечательно то, что в отсутствии дисквалифицированного Гарри Магуайра французский полузащитник получил капитанскую повязку.

    Получив раннее предупреждение, Погба был заменен в перерыве. Но отдав голевую передачу на Кавани, он уже сделал достаточно.

    «Иногда у Поля — чрезмерное желание выиграть. После желтой карточки он пошел в пару отборов, и я подумал, что не хочу рисковать», — сказал Сульшер. Норвежцу нужен Погба, чтобы играть с «Ромой».

    «МЮ» — «Гранада»
    globallookpress.com

    Тренеру «Юнайтед» не нужен трофей Лиги Европы, чтобы убедить руководство клуба в прогрессе, но пятое поражение подряд в полуфинале поднимет вопросы о менталитете его команды.

    «Рома» с Эдином Джеко и Генрихом Мхитаряном — непростой соперник, но они идут седьмыми в Серии А, на 9 очков отставая от «Милана», который «МЮ» выбил в 1/8 финала. Это прекрасный шанс для Сульшера выйти в первый финал и выиграть трофей, даже если в конечном счете норвежец рассчитывает на более крупные призы.

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    • «Я пока не видел много матчей "Ромы". Они хорошо обороняются, как это всегда делают итальянские команды. Мы все знаем Эдина Джеко, так что каждый мяч в нашей штрафной может быть опасен. Мы в полуфинале, и это противостояние похоже на настоящую европейскую схватку, потому что "Рома" — клуб с богатой европейской историей. Раньше мы хорошо играли против итальянских команд», — сказал Сульшер.

    Норвежец продолжил: «Мы собираемся выйти в финал. Если мы сможем закончить сезон с трофеем, это будет здорово. Когда вы выходите в полуфинал,

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