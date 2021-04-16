Сульшер вывел «МЮ» в пятый полуфинал, но будет ли первый финал?

«Манчестер Юнайтед» не испытывал проблем с выходами в полуфинал под руководством Уле-Гуннара Сульшера с тех пор, как он возглавил команду в декабре 2018 года.

При Сульшере «МЮ» вышел уже в свой пятый полуфинал, обыграв «Гранаду» со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» после выездной победы с тем же счетом.

Но проблемы начинаются после выхода в полуфинал. «Манчестер Юнайтед» еще не выходил в финал под руководством норвежца. И сейчас у них на пути в Лиге Европы будет стоять «Рома».

Сульшер подвергся критике после того, как заявил, что АПЛ для него в приоритете. Но не должно быть никаких сомнений в том, что он хочет выиграть Лигу Европы.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

«Эта команда действительно дает вам бой. Это физическая игра, и они бросают людей в атаку. В таких играх приходится защищаться. Мы выиграли, не пропустили, несколько игроков показали хорошие индивидуальные выступления. Мы полны уверенности перед следующей игрой в АПЛ», — сказал Сульшер после победы над «Гранадой».

«МЮ» никогда не вылетал из плей-офф еврокубков после того, как они побеждали в первой игре на выезде. Но Сульшер не был настроен рисковать и выпустил в основе Бруну Фернандеша и Поля Погба. Также с первых минут появился Эдинсон Кавани, ставший лучшим в игре против «Тоттенхэма». Будущее уругвайца все еще под вопросом, однако до конца этого сезона он будет играть ключевую роль в перспективах «МЮ».

34-летний игрок забил уже на шестой минуте — четким ударом с левой. Для него это был 50-й гол в еврокубках и он положил конец надеждам «Гранады» на то, чтобы все перевернуть.

Антони Марсьяль вряд ли появится на поле в этом сезоне из-за травмы колена, а Маркус Рашфорд испытывает проблемы с плечом и ногами. Так что ответственность за забитые голы ложится на плечи Кавани и Мэйсона Гринвуда.

С начала года Кавани непросто было набрать форму из-за дисквалификации, а затем травмы, но в матче против «Тоттенхэма» (3:1) он выглядел ожившим, и таким же предстал против «Гранады».

Эдинсон Кавани globallookpress.com

О его растущей важности многое говорит тот факт, что он был заменен в начале второго тайма. Ожидается, что он выйдет в стартовом составе в воскресенье, когда «Бернли» приедет на «Олд Траффорд».

Важно не только то, чтобы он оставался в форме до конца сезона, но и его решение о том, где играть в следующем сезоне. Сульшер не скрывает, что хочет продлить соглашение с уругвайцем еще на год. Но на фоне интереса со стороны «Бока Хуниорс» Кавани пока не определился.

И его решение может повлиять на летние трансферные планы «МЮ». Если он уйдет — Сульшеру понадобится новый нападающий, если останется — этот вопрос можно будет отложить еще на сезон.

Кавани по-прежнему расстроен обстоятельствами своей дисквалификации в январе, но при этом он все еще хочет играть на топ-уровне в Европе перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

Также есть сомнения и относительно будущего Погба. И примечательно то, что в отсутствии дисквалифицированного Гарри Магуайра французский полузащитник получил капитанскую повязку.

Получив раннее предупреждение, Погба был заменен в перерыве. Но отдав голевую передачу на Кавани, он уже сделал достаточно.

«Иногда у Поля — чрезмерное желание выиграть. После желтой карточки он пошел в пару отборов, и я подумал, что не хочу рисковать», — сказал Сульшер. Норвежцу нужен Погба, чтобы играть с «Ромой».

«МЮ» — «Гранада» globallookpress.com

Тренеру «Юнайтед» не нужен трофей Лиги Европы, чтобы убедить руководство клуба в прогрессе, но пятое поражение подряд в полуфинале поднимет вопросы о менталитете его команды.

«Рома» с Эдином Джеко и Генрихом Мхитаряном — непростой соперник, но они идут седьмыми в Серии А, на 9 очков отставая от «Милана», который «МЮ» выбил в 1/8 финала. Это прекрасный шанс для Сульшера выйти в первый финал и выиграть трофей, даже если в конечном счете норвежец рассчитывает на более крупные призы.

«Я пока не видел много матчей "Ромы". Они хорошо обороняются, как это всегда делают итальянские команды. Мы все знаем Эдина Джеко, так что каждый мяч в нашей штрафной может быть опасен. Мы в полуфинале, и это противостояние похоже на настоящую европейскую схватку, потому что "Рома" — клуб с богатой европейской историей. Раньше мы хорошо играли против итальянских команд», — сказал Сульшер.

Норвежец продолжил: «Мы собираемся выйти в финал. Если мы сможем закончить сезон с трофеем, это будет здорово. Когда вы выходите в полуфинал,