Первый и рекордный полуфинал Гвардиолы. «Ман Сити» снял проклятие в ЛЧ

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Боруссией» в Дортмунде со счетом 2:1 и впервые под руководством Пепа Гвардиолы вышел в полуфинал турнира. У хозяев счет открыл Джуд Беллингэм, а у «горожан» забивали Рияд Марез (с пенальти) и Фил Фоден. Обзор СМИ после матча.

Гвардиола не намудрил, но «Сити» был под угрозой вылета

Автор «СЭ» Дмитрий Гирин — об итогах матча:

«На пятый сезон работы в Манчестере Пеп Гвардьола наконец-то преодолел стадию четвертьфинала в Лиге чемпионов. Когда Джуд Беллингем вогнал мяч в верхний угол ворот Эдерсона, миллионы пальцев по всему миру уже были занесены над клавиатурой или экраном смартфона, чтобы выдать очередную порцию шуток по поводу "Сити" в целом и испанца в частности. Тут даже особо креативить не пришлось бы — все лежит на поверхности.

Все ждали выстрелов Холанда, но зарешал другой талант — 17-летний Беллингхэм.

Но в этот раз все сошлось в пользу "Сити". Во-первых, Гвардьола ничего не намудрил сам. Немало поражений "МС" в последние годы (например, прошлогоднее от "Лиона") можно объяснить "горем от ума". Пеп придумывал слишком хитроумные планы, в которых путался не соперник, а его команда. Во-вторых, рефери и ВАР оказывались не на стороне "Сити" — в отличие от соперничества с "Тоттенхэмом" в 2019-м (все же помнят тот самый отмененный гол Рахима Стерлинга)».

Спорный пенальти

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что решение арбитра назначить пенальти в ворота «Боруссии» вызвало множество споров:

«Ключевой эпизод, перевернувший игру, случился на 55-й минуте: в ворота "Боруссии" был назначен одиннадцатиметровый. Испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде зафиксировал игру рукой со стороны Эмре Джана. Полузащитник доказывал, что пытался сыграть мяч, коснувшись его головой, однако судьи с VAR поддержали решение Гранде. Очень непростой момент и спорный пенальти! С "точки" забил Рияд Марез.

Решение арбитра вызвало множество споров в социальных сетях. Иностранные болельщики разделились на два лагеря, при этом большинство считает, что судья допустил ошибку. Многие уверены, что английский клуб был сильнее соперника, однако назначение 11-метрового удара вызывает у них вопросы. Как бы там ни было, спорный пенальти помог Гвардиоле впервые выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Кстати, в первом матче этих команд в ворота "Боруссии" тоже был назначен пенальти за фол Джана. Однако тогда судья Овидиу Хацеган отменил своё решение. В отличие от Гранде он отправился смотреть повтор и пришёл к выводу, что Эмре не нарушал правила на Родри. Вообще Джан — антигерой противостояния с "Ман Сити". Первый мяч в Англии Дортмунд также пропустил из-за его ошибки.

Гол Филипа Фодена на 75-й минуте игры в Дортмунде утвердил победу лидера АПЛ. Немцы прозевали розыгрыш углового».

Пеп Гвардиола главный тренер «Ман Сити» «Это важно для клуба, нельзя это отрицать. Это суровый турнир. Работаешь 10 месяцев, а судят по одной игре. Вылетаешь из турнира — и сезон признают провальным, для клуба это считается катастрофой. Это несправедливо. Нельзя судить, чего эти парни добились за 4-5 лет. Но психологически для всех нас — игроков, меня, персонала, генерального директора — пройти в полуфинал было необходимо. Теперь мы хотим большего».

Лучшие игроки матча

Squawka.com выставила оценки за матч. У «Боруссии» самую высокую получил Джуд Беллингем, а у «Сити» «восьмерки» получили сразу три игрока:

«Джуд Беллингем — 8. Открыл счет совершенно потрясающим ударом, пробив с небольшой подкруткой. На 30-й минуте он на линии ворот заблокировал удар Рияда Мареза. Всеохватывающее выступление от самого молодого англичанина, забившего в Лиге чемпионов.

Илкай Гюндоган — 8. Безоговорочно руководил игрой в центре поля. Больше всех касаний, больше всех пасов. Он сделал столько передач на половине поля Дортмунда (70), сколько лучший в этом компоненте игрок "Боруссии" сделал на всем поле (Аканджи с 70). Всегда стремился увеличить темп и вывести "Сити" вперед.

Кевин Де Брюйне — 8. Нанес удар в перекладину после того, как блестяще избавился от Морея в первом тайме. Совершил головокружительный забег через половину команды Дортмунда, но пробил слишком близко к Хитцу во втором. Это были основные моменты игры Де Брюйне. Наслаждаясь своей ролью капитана, он постоянно нажимал на педаль акселератора, выполнив 5/5 обводок. "Боруссиии" приходилось выпрямляться во весь рост, чтобы держать его под контролем.

«Боруссия» — «Ман Сити» globallookpress.com

Фил Фоден — 8. Абсолютно безжалостное выступление от молодого хавбека, показывающе, почему он оставляет в запасе Рахима Стерлинга. Растягивал поле и растягивал оборону соперника, а также взорвал игру абсолютно фантастическим ударом во втором тайме. Фоден не оставил бедному Марвину Хитцу ни единого шанса».

«Ман Сити» преодолел психологический барьер

Пеп Гвардиола впервые приблизился к успеху в Лиге чемпионов, пишет Фил Доукс из BBC:

«Под руководством Пепа Гвардиолы "Ман Сити" уже покорил Англию, и в этом сезоне команда приближается еще к одному титулу, имея шансы украсить его парой кубков. Но европейская слава пока ускользает от них.

В преддверии ответного матча с "Боруссией" Гвардиола намекнул на стремление выиграть Лигу чемпионов, что отчасти мотивировало его назначение в "Сити". Он признал, что его будут рассматривать как неудачника, если он не сможет выиграть этот трофей для "Сити".

Матч против "Боруссии" представляет собой важнейший момент в достижении этой цели, поскольку психологическое препятствие, связанное с проходом в полуфинал, удалось устранить.

«Ман Сити» globallookpress.com

Стиль их победы в ответном матче — отсутствие паники даже после пропущенного гола — и доверие к процессу, который позволил им пройти непростого соперника, дает им еще большее преимущество.

Возможно, на данный момент они играют без центрфорварда мирового класса, но в лице де Брюйне, Мареза, Фодена и Бернарду Силвы у них есть атакующая четверка, обладающая интеллектом, навыками и движением, позволяющими разобраться с любой командой Европы.

Фоден добавил еще один плюс к своей репутации, но главным героем был де Брюйне, который руководил шоу».

Беллингем имеет шансы поехать на Евро-2020

BBC также отмечает прекрасную игру Джуда Беллингема:

«Представители "Боруссии" большую часть этого сезона опровергают слухи о том, что нападающих Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо связывают с уходом из клуба. Эта в высшей степени талантливая пара форвардов неизбежно привлечет желающих подписать их летом. Особенно актуальным это становится после того, как "Боруссия" почти потеряла шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Однако, судя по результатам этого матча, Беллингем может оказаться настоящим козырем в руке Дортмунда. Его превосходное завершение атаки в первом тайме было вишенкой на торте в блестящем выступлении — он охватывал все участки поля, отбирал мяч, находил товарищей по команде и делал все, что было в его силах, чтобы команда не проиграла.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Он оказался одинаково искусным в предотвращении гола на другой стороне поля, когда грамотно занял позицию и заблокировал удар Мареза с близкого расстояния, сохранив преимущество для хозяев. Он полностью затмил Холанда.

Гарет Саутгейт не испытывает недостатка в талантливых полузащитниках для сборной Англии, но выступление Беллингема на топ-уровне, безусловно, должно укрепить его претензии на место в составе на Евро-2020 этим летом».

Эдин Терзич главный тренер «Боруссии» Д «Конечно, мы разочарованы. По итогам трех четвертей противостояния мы проходили дальше. "Манчестер Сити" отлично сыграл в обоих матчах и заслуженно вышел в следующий раунд. Досадно, что позволили ускользнуть выходу в полуфинал из-за двух таких пропущенных голов. До начала сезона нам очень четко говорили: если мяч попал в руку от головы, это не считается нарушением правил. В эти семь дней нам не слишком повезло с судейскими решениями»

Цифры матча

Sky Sports приводит статистические данные по итогам поединка:

После того, как в прошлом сезоне «Бавария» и «РБ Лейпциг» вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, ни одна немецкая команда не прошла в финальную четверку в этом сезоне. В то же время сразу две английские команды («Челси» и «Манчестер Сити») выйдут в полуфинал второй раз за последние три сезона («Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в 2018-19 годах).

Гвардиола вышел в восьмой полуфинал Лиги чемпионов в карьере, повторив рекорд в истории турнира среди всех тренеров, принадлежащий Жозе Моуринью.

«Боруссия» Дортмунд теперь забивает в каждом из своих последних 40 матчей во всех соревнованиях (82 гола), и только «Бавария» забивает в большем количестве матчей подряд (65) среди представителей пяти лучших европейских лиг.

В возрасте 17 лет и 289 дней игрок «Боруссии Дортмунд» Беллингем стал вторым игроком, сыгравшим 10 матчей в Лиге чемпионов до того, как ему исполнилось 18 лет, после Юри Тилеманса в 2014 году. Предыдущим самым молодым английским игроком, достигшим 10 игр, был Тео Уолкотт (18 лет 341 день в 2008 году).

Фоден стал вторым игроком моложе 21 года, который забил в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (или позже) после Килиана Мбаппе в сезоне 2016-17 за «Монако» также против «Боруссии» Дортмунд — французу было 18.