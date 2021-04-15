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    Нечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул?

    Победители прошлогодней Лиги чемпионов из мюнхенской «Баварии» мечтали о двух трофеях подряд. Их надежды разрушил «Пари Сен-Жермен», но как их защита титула сравнивалась с предыдущими чемпионами?

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    Лерой Сане
    Победители Лиги чемпионов склонны к страданиям. Более 20 лет никто не мог защитить оформленный титул. «Аякс» выигрывал трофеи трижды подряд в 1970-х, затем это сделала «Бавария», а «Ноттингем Форест» побеждал дважды подряд. В то время провести защиту было намного проще: обладатели титула были единственными постоянными участниками соревнований, тогда как другие клубы приходили и уходили в зависимости от того, кто побеждал в национальном чемпионате.
    Теперь же все изменилось. С таким подбором регулярных участников турнира победить два раза подряд стало невероятно сложно. Чтобы проверить это, давайте углубимся в историю, предлагают Марк Уайт и Конор Поуп из FourFourTwo.

    1993/94 — «Марсель» (не квалифицировался)

    Французский футбол так до конца и не оправился от последствий первого и пока единственного триумфа на главном клубном турнире Европы. Золотая эра «Марселя» была омрачена коррупцией, так как обвинения в организации договорных матчах циркулировали вслед за титулами в Лиге 1 и победой в Лиге чемпионов.

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    1994/95 — «Милан» (финал)

    «Милан» сыграл в победном сезоне Лиги чемпионов как безоговорочный фаворит. «Россонери» завоевали скудетто в Италии, забив всего 36 мячей, зато в финале ЛЧ они разгромили «Барселону» со счетом 4:0 в Афинах.

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    Спустя сезон «Милан» покинул трон. Он финишировал лишь четвертым в Серии А и проиграл в финале Лиги чемпионов не по годам развитому поколению «Аякса» во главе с Луи ван Галом.

    1995/96 — «Аякс» (финал)

    «Аякс» был близок к защите титула Лиги чемпионов в 1996 году. Амстердамская команда все еще была в отличной форме, выиграв группу, в которой также играл мадридский «Реал», в плей-офф прошла дортмундскую «Боруссию» и «Панатинаикос», а в финале встретилась с «Ювентусом».

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    • Казалось, что никто не знал, как защититься от схемы 3-3-1-3 ван Гала, в то время как Яри Литманен с легкостью забивал голы в турнире. И все же «старая синьора» выиграла свой второй титул, победив «Аякс» по пенальти, и снова вернула трофей в Италию.

    1996/97 — «Ювентус» (финал)

    В 1997 году чемпионы снова добрались до финала. Если вы были удивлены триумфом «Юве» в 1996-м, то в финале 1997 года туринцы были фаворитами.

    Дортмундская «Боруссия» заняла второе место в своей группе, а на пути к финалу прошла «Манчестер Юнайтед», в то время как «Ювентус» снова победил «Аякс», на этот раз в полуфинале, выиграв ответный матч со счетом 4:1. Однако в финале немцы выиграли свою первую Лигу чемпионов для страны после воссоединения. Пол Ламберт, к слову, неплохо справился с Зинедином Зиданом.

    1997/98 — «Боруссия» Дортмунд (полуфинал)

    «Ювентус» трижды подряд вышел в финал в 1998 году, хотя оба финалиста 1997 года были нокаутированы «Реалом». «Боруссия» даже выбила «Баварию» в четвертьфинале, но не смогла пройти «сливочных» в полуфинале, уступив по сумме двух встреч 0:2.

    1998/99 — «Реал» (четвертьфинал)

    Казалось, что мадридский «Реал» вернулся на свое законное место. Эпоха «галактикос» вот-вот должна была начаться с Раулем, Кларенсом Зеедорфом, Роберто Карлосом и Фернандо Йерро.

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    1999/00 — «Манчестер Юнайтед» (четвертьфинал)

    Хорошо известно, что «Манчестер Юнайтед» сознательно отказался от Кубка Англии после победы в Лиге чемпионов. Кто-то может сказать, что Рой Кин и его партнеры по обороне сделали тоже самое в еврокубках в следующем сезоне.

    В ответном четвертьфинальном матче против «Реала» капитан «красных дьяволов» направил мяч в свои ворота, прежде чем Рауль оформил дубль. «Юнайтед» оказался на грани поражения и в итоге уступил 2:3, а «Реал» снова взял трофей в Сен-Дени.

    2000/01 — «Реал» (полуфинал)

    И вновь в 2001 году новоиспеченные чемпионы остановили действующих обладателей титула. На этот раз «Реал» пробился в полуфинал с надеждой сыграть в главном матче против «Валенсии» или «Лидса», но в итоге был остановлен «Баварией». Отметим «Валенсию», которая проиграла второй финал подряд.

    2001/02 — «Бавария» (четвертьфинал)

    Мадридский «Реал» вновь встретился с мюнхенской «Баварией». Казалось, что тот, кто победит в этой паре, тот и заберет себе титул.

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    • Иван Эльгера отправил мяч в сетку после навеса Роберто Карлоса в ответном матче, а это означало, что «Реал» получил преимущество за счет правила выездного гола. После нескольких нервных минут Рауль убежал в контратаку, чтобы сделать результативный пас на Гути в одном из самых важных моментов за всю историю «Бернабеу». В финале все было решено Зиданом.

    2002/03 — «Реал» (полуфинал)

    В межсезонье «Реал» подписал звезду чемпионата мира Роналдо, и хет-трика бразильца в захватывающем матче 1/4 финала с «Манчестер Юнайтед» оказалось достаточно, чтобы вывести «сливочных» в следующий раунд.

    В полуфинале Роналдо снова забил в ворота «Ювентуса», но по сумме двух встреч «старая синьора» оказалась сильнее и в итоге прошла в финал.

    2003/04 — «Милан» (четвертьфинал)

    В первом матче 1/4 финала «Милан» обыграл «Депортиво» благодаря голам Кака, Андрея Шевченко и Андреа Пирло.

    Поскольку «Арсенал» и мадридский «Реал» вылетели в ночь перед ответным матчем, «россонери» были, по сути, главными претендентами на титул и готовились стать первой командой, победившей в Лиге чемпионов дважды подряд.

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    • Однако «Депортиво» нарушил эти планы. Испанская команда уже в первом тайме повела 3:0, а на 76-й минуте решающий гол забил Фран, нокаутировав «Милан».

    2004/05 — «Порту» (1/8 финала)

    После триумфа из «Порту» ушел Жозе Моуринью, а вслед за ним ушел и костяк команды: Рикарду Карвалью, Деку, Паулу Феррейра и Карлос Альберто.

    Заняв второе место на групповом этапе, в 1/8 финала «Порту» по сумме двух встреч проиграл 2:4 миланскому «Интеру», когда мастер-класс с тремя голами продемонстрировал Адриано.

    2005/06 — «Ливерпуль» (1/8 финала)

    Пятое место «Ливерпуля» в Премьер-лиге доставило УЕФА головную боль, поскольку функционерам пришлось думать, как втянуть в турнир сразу пять английских команд.

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    • Бедный «Эвертон» страдал в квалификации, в то время как «Ливерпуль» без поражений прошел групповой этап только для того, чтобы уступить «Бенфике» в обоих матчах 1/8 финала, проиграв с общим счетом 0:3.

    2006/07 — «Барселона» (1/8 финала)

    Путь «Ливерпуля» к финалу включал напряженный матч с «Барселоной» Франка Райкарда. Победы со счетом 2:1 на «Камп Ноу» благодаря голам Крейга Беллами и Йона Арне Риисе оказалось достаточно, чтобы оставить «Барсу» за бортом по правилу выездного гола.

    2007/08 — «Милан» (1/8 финала)

    Четвертый год подряд действующие чемпионы не могли выйти в четвертьфинал. Ничья 0:0 в Лондоне означала, что «Милан» встречал «Арсенал» Арсена Венгера на «Сан-Сиро», зная, что ему нужна только победа.

    Однако «россонери» не забили, тогда как «канониры» победили за счет голов Сеска Фабрегаса и Эммануэля Адебайора в последние десять минут.

    2008/09 — «Манчестер Юнайтед» (финал)

    «Манчестер Юнайтед» — первый победитель Лиги чемпионов, дошедший до финала в следующем сезоне более чем за десять лет. Он прошел «Интер», «Порту» и «Арсенал», организовав встречу с «Барселоной» Пепа Гвардиолы в финале.

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    • «Барса» собрала почти идеальный состав и была на вершине своей игры. Она вряд ли бы проиграла после того, как счет на 10-й минуте открыл Самюэль Это’О. А когда Лео Месси ушел от Рио Фердинанда и забил головой за 20 минут до финального свистка, игроки «Юнайтед» выглядели эмоционально измотанными.

    2009/10 — «Барселона» (полуфинал)

    Образ Жозе Моуринью, бегущего по полю «Камп Ноу», указывающего в небо, навсегда врезался в историю Лиги чемпионов. Это был один из шагов к треблу «Особенного» в миланском клубе.

    «Барса» вылетела в полуфинале, в первой из многих партий Пепа против Жозе. Это противостояние стало чем-то большим, чем просто еврокубковый матч, это была битва философий.

    2010/11 — «Интер» (четвертьфинал)

    Стадия, на которой миланский «Интер» вылетел из Лиги чемпионов в сезоне 2010/11, кажется странной. «Шальке» победил 5:2 и 2:1 соответственно и вышел в полуфинал.

    Если это недостаточно странно для вас, то в этом противостоянии отличились Рауль и Жоэль Матип, несмотря на то, что они принадлежат к очень разным эпохам в спорте. С тех пор «Интер» так ни разу и не доходил до полуфинала.

    2011/12 — «Барселона» (полуфинал)

    После ужасного поражения от «Барселоны» в полуфинале 2009 года «Челси» с лихвой отыгрался в 2012 году. Роберто Ди Маттео, несмотря на все прогнозы, не позволил каталонцам выйти в финал для встречи с «Баварией».

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    • В первом матче единственный гол забил Дидье Дрогба, а в ответном точные удары Серхио Бускетса и Андреса Иньесты поставили «Барсу» на лидирующие позиции. Однако в концовке первого тайма Рамирес сократил отставание «синих», а за считанные секунды до финального свистка Фернандо Торрес обеспечил своей команде второй финал в Лиге чемпионов за последние четыре года. Знаковый момент в истории клуба.

    2012/13 — «Челси» (групповой этап)

    В 2012 года «Челси» вошел в историю как первый клуб, выигравший Лигу чемпионов в 21 веке, не выиграв ее в 20-м. Спустя несколько месяцев лондонцы вновь вошли в историю по совершенно иным причинам.

    «Челси» стал первым клубом, который после триумфа не вышел из своей группы, пропустив в 1/8 финала донецкий «Шахтер» и «Ювентус». Порадовала лишь то, что вслед за этим «синие» взяли Лигу Европы.

    2013/14 — «Бавария» (полуфинал)

    В 2013 году Роберт Левандовски забил четыре мяча в одной игре за дортмундскую «Боруссию», выбив «Реал» из Лиги чемпионов. Спустя год «сливочные» отомстили поляку, встретившись в полуфинале с «Баварией».

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    • Серхио Рамос и Криштиану Роналду оформили дубли в ответном матче в Мюнхене, чтобы на этот раз благополучно довести «Реал» до финала.

    2014/15 — «Реал» (полуфинал)

    Так же, как и в 2004 году, «Реал» в Лиге чемпионов в 2015 году пострадал от самого себя. Тогда «сливочных» наказал Фернандо Морьентес из «Монако», арендованный у мадридцев. На этот раз в роли злодея выступил Альваро Мората.

    Мората покинул родной клуб и перешел в «Ювентус», но в его контракте был пункт о праве выкупа, которым «Реал» воспользовался после того, как форвард забил в ворота «сливочных» в обоих матчах 1/2 финала.

    2015/16 — «Барселона» (четвертьфинал)

    После трудной победы над ПСВ в серии пенальти со счетом 8:7 «Атлетико» вышел в четвертьфинале на «Барселону», оформившую требл в прошлом сезоне.

    Домашняя победа со счетом 2:1, возможно, поставила команду Луиса Энрике в лидирующее положение, но «Атлетико» забил важнейший гол на выезде.

    Когда Антуан Гризманн вывел «матрасников» вперед незадолго до перерыва в ответном матче, «Атлетико» закрылся в истинном стиле Диего Симеоне. Пенальти французского форварда на последней минуте подвел итог и обеспечил мадридский финал.

    2016/17 — «Реал» (победа)

    Зинедин Зидан не считался самым искушенным тренером, а «Реал», как многие полагали, слишком зависел от чистого таланта Криштиану Роналду.

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    • Но с тех пор, как в начале 1990-х Лига чемпионов была реорганизована, ни одна из команд не смогла защитить трофей до тех пор, пока это не сделал Зизу с Мадридом.

    Сметая на пути к финалу «Байер», «Баварию» Гвардиолы и мадридский «Атлетико», «Реал» включил свой стиль, победив в финале «Ювентус» со счетом 4:1 на стадионе «Миллениум».

    2017/18 — «Реал» (победа)

    Второй триумф подряд вошел в историю, но выиграть трофей трижды без перерыва оказалось просто немыслимо.

    «Реалу» пришлось тяжело, ведь они выбили чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен», чемпиона Италии «Ювентус» и чемпиона Германии «Баварию», чтобы добраться до Киева для встречи с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

    Травма Мохамеда Салаха, ошибка Лориса Кариуса и неожиданный гол Гарета Бейла — и команда Зидана подтвердила статус одной из величайших в Европе.

    2018/19 — «Реал» (1/8 финала)

    Летом 2018 года Зидан неожиданно покинул «Бернабеу». Стратегия замены оказалась неудачной: накануне чемпионата мира на должность был принят тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

    «Ла Роха» быстро уволила его еще до начала турнира, и в Мадриде его судьба тоже не сложилась — «Реал» отправил его в отставку в октябре после ужасного старта.

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    • Сантьяго Солари пришел, чтобы стабилизировать корабль, пока «Аякс» не разорвал «Реал» на части на «Бернабеу» со счетом 4:1. Через неделю Зидана восстановили в должности.

    2019/20 — «Ливерпуль» (1/8 финала)

    «Ливерпуль» блестяще начал сезон, подойдя к Новому году с 13-очковым преимуществом в Премьер-лиге.

    Поражение на выезде со счетом 0:1 от мадридского «Атлетико» в феврале начало менять ситуацию. К тому времени, когда COVID поставил футбольный сезон на паузу в середине марта, «Ливерпуль» проиграл свой первый матч в АПЛ и выбыл из Кубка Англии.

    В ответном матче с «Атлетико» мерсисайдцы уступили 2:3 после дополнительного времени. «Матрасники» стали единственной командой, выигравшей на «Энфилде» в знаменательном для «красных» сезоне.

    2020/21 — «Бавария» (четвертьфинал)

    «Бавария» Ханси Флика уверенно выступила в сезоне 2020/21 и была фаворитом многих экспертов на победу в Лиге чемпионов, поскольку элитные команды по всей Европе переживали непростые времена из-за коронавируса. Встреча с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале не сулила ничего ужасного.

    Но два головокружительных футбольных матча заставили ФК «Голливуд» отправиться домой. Голы Килиана Мбаппе и Маркиньоса принесли подопечным Маурисио Почетинно победу со счетом 3:2 в Мюнхене, и парижане не собирались отсиживаться в обороне дома.

    Мбаппе, Неймар и Мойзе Кин регулярно обостряли ситуацию у ворот немцев, бразилец трижды бил в каркас ворот. «Бавария» выиграла 1:0, но по сумме двух встреч оказалась слабее.

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