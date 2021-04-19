Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки

«Спартак» поддел Газизова
Редакция Sport24 не оставила без внимания подколки красно-белых в адрес бывшего гендиректора, появившиеся в клубных соцсетях накануне матча.
«После поражения от "Локомотива" в предыдущем туре "Спартак" серьезно усложнил себе борьбу за второе место. А после победы "Локо" над "Ростовом" (4:1) и вовсе опустился на третью строчку. Чтобы исправлять ситуацию, команде Тедеско надо было обыгрывать дома аутсайдера "Уфу". Тем более в день 99-летия клуба.
В "Спартаке" не забыли, что начинали сезон с Шамилем Газизовым на посту гендиректора клуба, который вернулся на аналогичный пост в "Уфе". В соцсетях клуба припомнили Газизову слова про агентскую кормушку и брошенную "Зениту" перчатку.
"Как ощущения от возвращения? Нормально. Пост про фиалки видел. Удивительно, спасибо большое. Буду ли отвечать? А зачем?", — сказал Газизов журналистам перед матчем.
В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки.— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) April 17, 2021
Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы! pic.twitter.com/OpnUJ83D4f
Тедеско пришлось обходиться без Джикии, Айртона и Соболева, которые пропускали игру из-за перебора желтых карточек. В теории их отсутствие не должно было стать проблемой в игре с "Уфой", особенно в преддверии дерби с ЦСКА.
"Уфа" после неожиданной победы над "Ахматом" (3:0) в прошлом туре приехала покусать одну из сильнейших команд лиги. Команде нужно обгонять "Ротор" в турнирной таблице, чтобы избежать вылета».
Стукалов подготовился к «Спартаку»
Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев хвалит наставника «Уфы», хорошо подготовившегося к матчу проив красно-белых в Москве.
«Замена Джикии на Кутепова вообще не сделала "Спартак" слабее. Даже наоборот, показалось, что команда лучше двигала мяч вперед и лучше действовала в контрпрессинге в средней зоне. Кутепов выбрасывался и выигрывал верх, когда это было нужно, сохраняя мяч у "Спартака". С мячом он каждый раз находил удачное решение, отрезая передачей сразу нескольких игроков "Уфы".
Однако команда Алексея Стукалова очень здорово подготовилась к игре со "Спартаком". Было понятно, что нужно выдержать активный старт москвичей. Команда Доменико Тедеско пыталась действовать активно, но "Уфа" сосредоточено сидела у своих ворот в плотном блоке в схеме 5-4-1. Находить свободные зоны "Спартаку" совсем не удавалось. В первые 15 минут красно-белые нанесли три удара. Мозес и Умяров били не опасно, а вот Эсекьель Понсе наносил удар из пределов штрафной, но ударил мимо. Примечательно, что самый опасный момент "Спартак" создал только после "стандарта", с игры — ничего.
После 15-й минуты "Уфа" начала поднимать голову и выходить в контратаки, не теряя компактности в обороне. И это уже было действительно опасно. В первые 15 минут — 3:0 по ударам в пользу "Спартака". С 16-й по 45-ю минуты по ударам 4:1 в пользу "Уфы". Сперва очень опасный удар из штрафной после прострела Бояна Йокича наносил Филип Мрзляк. На 40-й минуте с линии вратарской головой бил Комнен Андрич — чуть выше перекладины. На 44-й минуте распечатал ворота Владислав Камилов. В обоих случаях передачу отдавал Мрзляк.
Хорватский полузащитник "Уфы" давал очень грамотное движение. В контратаках возвращаться не успевали ни латерали, ни опорная зона. Хотя любопытно, что на Мрзляка в моменте с голом выскакивал не Павел Маслов, а Алекс Крал. Он бросил опорную зону, где против Наиля Умярова оказалось двое. Мозес не успел за Бауэром, поэтому если бы не забил Камилов, то швейцарец заколотил бы мяч в ворота».
Второй тайм не лучше первого
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, что красно-белые провалили начало второго тайма, а когда попытались переломить ход матча — остались в меньшинстве.
«Начало второго тайма — ещё один удар по "Спартаку". "Уфа" забила второй гол после аута. Ещё одна коллективная ошибка красно-белых в обороне: четыре игрока зачем-то бросились накрывать одного (что делал Алекс Крал?), двое закрывали соперника, шедшего на ближнюю штангу (есть вопросы к решению Кутепова), и в результате Мрзляк поражал ворота Максименко совершенно свободно. Мог подумать, как исполнить.
Хозяева были явно не готовы к такому сценарию. Холодный душ для неподготовленного организма может и воспалением лёгких закончиться. А кто "лёгкие" сегодняшнего "Спартака"? Конечно, же Квинси Промес! Когда голландец на кураже, команда дышит полной грудью в атаке. До середины второго тайма Промес чувствовал себя плохо на футбольном поле. А вот "Уфа", которую блестяще подготовил к этому матчу тренер-новичок РПЛ Стукалов, раз за разом находила дыры в обороне команды Тедеско на контрвыпадах и прощала соперника под свист трибун. Красно-белым повезло, что счёт не стал крупным при равных составах.
Потом Промес всё-таки вспомнил о своём статусе лидера, создал пару моментов за счёт индивидуальных действий. "Уфу" выручил красивыми сейвами экс-спартаковец Александр Беленов. Забей Квинси, хозяева получили бы шанс на спасение, однако вместо голов заработали удаление. Вторая карточка Жиго за удар уфимца рукой — справедливое решение судьи Виталия Мешкова».
Полное фиаско обороны «Спартака»
Автор Soccer.ru Сергей Иванов критикует игру «Спартака» во всех линиях, особе внимание уделяя обороне красно-белых.
«В-третьих, "Спартак" просто безобразно отыграл в обороне. Это, пожалуй, главная беда красно-белых в этой встрече. Защитники совершали детские ошибки и не могли никак самоорганизоваться. Возможно, из-за отсутствия на поле Джикии. Жиго, который должен был стать стержнем в обороне, психанул в конце концов и был удален с поля, лишив себя команду на дерби с ЦСКА. Кутепов и Маслов занимались пустой беготней, пытаясь уловить не самые замысловатые, но уверенные движения контратакующей "Уфы".
Гости издевательски уходили от опеки, от контроля со стороны защитников "Спартака". Чего стоят столпотворения красно-белых в эпизоде со вторым голом, когда сначала четверо окружили уфимца с мячом перед штрафной, потом трое побежали накрывать ближнюю штангу, а в итоге оставили одинокого Мрзляка с гектаром пространства внутри штрафной Максименко. Да и в случае с первым голом слишком много свободы было у Камилова и ассистировавшего ему Мрзляка.
Движения защитников "Спартака" во всех случаях были непредсказуемыми, но это и не преимущество в данном случае. А если бы Андрич реализовал свои убойные моменты, то мы бы говорили детальнее о еще паре-тройке расхлябанных движений спартаковских горе-оборонцев.
Если в других, даже неудачных матчах "Спартака" можно было найти хоть что-то положительное, хоть какой-то аспект, или сетовать на невезение, то тут остается лишь развести руками даже самым преданным адвокатам результатов команды. Она проиграла во всем, она была хуже во всем, она просто не играла в футбол, а пыталась исправлять создаваемые самой же ею недоразумения».
Куда делся характер «Спартака»?
Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин удивляется безвольности красно-белых в матче с «Уфой», которой те раньше не демонстрировали.
«С начала чемпионата "Спартак" был лучшим по волевому завоеванию очков. Красно-белые включали внутренние ресурсы, трибуны их гнали, команда отыгрывалась, побеждала. Так было с "Локомотивом" в первом круге, подобное случилось с "Динамо". Да и после перерыва на сборные "Спартак" подобным образом вырвал 3 очка в матче с "Ростовом". В последних 2 встречах "Спартак" стал каким-то деморализованным. Почему?
В матче с "Уфой" комментатор Матч ТВ Тимур Журавель сказал, что в раздевалке "Спартака" в перерыве тряслись стены. Красно-белые должны были выйти и сделать с "Уфой" такое, чтобы Шамиль Газизов из VIP-ложи ушел до финального свистка. Но весь заряд Тедеско вылился в агрессию Жиго, который на ровном месте получил красную карточку и теперь пропустит дерби с ЦСКА.
Когда команда ведет борьбу за Лигу чемпионов, как в решающий отрезок обходиться без характера? Нельзя все эмоции пускать на арбитра или резервного судью. Нужно заводить не только себя на бровке, но и команду. А по выражению лица Мозеса было ясно, что для него ничего страшного не произошло. Что громить "Краснодар", что позориться против "Уфы" — для нигерийца нет разницы. Не только к Мозесу претензии. И это в день рождения клуба.
С безразличием не только не добываются очки. С безразличием нечего делать в Лиге чемпионов. Где не хватает мастерства, там берут психологией. У "Спартака" против "Уфы" не было ничего — ни игры, ни характера».
Худший матч при Тедеско
Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров шокирован качеством игры красно-белых в матче с «Уфой».
«Проигрывать в день рождения клуба "Спартак" уже привык: например, так было девять лет назад в матче против "Анжи". Тогда красно-белые пропустили три безответных мяча, так случилось и в этот раз. На протяжении всего матча команда была не похожа на себя, а Доменико Тедеско начал пресс-конференцию с извинений и сравнил игру своей команды с футболом в исполнении детей.
Трудно выделить какую-то одну причину плохой игры "Спартака": команда провела худший матч при Тедеско, никто из игроков даже близко не показал то, на что способен. Прослеживались проблемы с концентрацией и самоотдачей — все это стало причиной болезненного домашнего поражения. При счете 0:2 собственный стадион свистел спартаковцам, чего в Тушине не было очень давно.
Поражение от "Уфы" может лишить "Спартак" места в Лиге чемпионов (»Локомотив« выглядит очень мощно и вряд ли позволит себя обойти). Если команда и тренерский штаб не разберутся в причинах невыразительной игры, следующая пощечина может прилететь от куда более принципиального соперника: через неделю красно-белые сыграют дома с ЦСКА».