Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки

Московский «Спартак» в день 99-летия клуба проиграл «Уфе» в матче 26-го тура РПЛ — 0:3. В составе уфимцев дублем отличился Владислав Камилов, еще один гол на счету Филипа Мрзляка. На 80-й минуте защитник красно-белых Самюэль Жиго получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Спартак» поддел Газизова

Редакция Sport24 не оставила без внимания подколки красно-белых в адрес бывшего гендиректора, появившиеся в клубных соцсетях накануне матча.

«После поражения от "Локомотива" в предыдущем туре "Спартак" серьезно усложнил себе борьбу за второе место. А после победы "Локо" над "Ростовом" (4:1) и вовсе опустился на третью строчку. Чтобы исправлять ситуацию, команде Тедеско надо было обыгрывать дома аутсайдера "Уфу". Тем более в день 99-летия клуба.

В "Спартаке" не забыли, что начинали сезон с Шамилем Газизовым на посту гендиректора клуба, который вернулся на аналогичный пост в "Уфе". В соцсетях клуба припомнили Газизову слова про агентскую кормушку и брошенную "Зениту" перчатку.

"Как ощущения от возвращения? Нормально. Пост про фиалки видел. Удивительно, спасибо большое. Буду ли отвечать? А зачем?", — сказал Газизов журналистам перед матчем.

В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки.

Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы! pic.twitter.com/OpnUJ83D4f — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) April 17, 2021

Тедеско пришлось обходиться без Джикии, Айртона и Соболева, которые пропускали игру из-за перебора желтых карточек. В теории их отсутствие не должно было стать проблемой в игре с "Уфой", особенно в преддверии дерби с ЦСКА.

"Уфа" после неожиданной победы над "Ахматом" (3:0) в прошлом туре приехала покусать одну из сильнейших команд лиги. Команде нужно обгонять "Ротор" в турнирной таблице, чтобы избежать вылета».

Стукалов подготовился к «Спартаку»

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев хвалит наставника «Уфы», хорошо подготовившегося к матчу проив красно-белых в Москве.

«Замена Джикии на Кутепова вообще не сделала "Спартак" слабее. Даже наоборот, показалось, что команда лучше двигала мяч вперед и лучше действовала в контрпрессинге в средней зоне. Кутепов выбрасывался и выигрывал верх, когда это было нужно, сохраняя мяч у "Спартака". С мячом он каждый раз находил удачное решение, отрезая передачей сразу нескольких игроков "Уфы".

Однако команда Алексея Стукалова очень здорово подготовилась к игре со "Спартаком". Было понятно, что нужно выдержать активный старт москвичей. Команда Доменико Тедеско пыталась действовать активно, но "Уфа" сосредоточено сидела у своих ворот в плотном блоке в схеме 5-4-1. Находить свободные зоны "Спартаку" совсем не удавалось. В первые 15 минут красно-белые нанесли три удара. Мозес и Умяров били не опасно, а вот Эсекьель Понсе наносил удар из пределов штрафной, но ударил мимо. Примечательно, что самый опасный момент "Спартак" создал только после "стандарта", с игры — ничего.

После 15-й минуты "Уфа" начала поднимать голову и выходить в контратаки, не теряя компактности в обороне. И это уже было действительно опасно. В первые 15 минут — 3:0 по ударам в пользу "Спартака". С 16-й по 45-ю минуты по ударам 4:1 в пользу "Уфы". Сперва очень опасный удар из штрафной после прострела Бояна Йокича наносил Филип Мрзляк. На 40-й минуте с линии вратарской головой бил Комнен Андрич — чуть выше перекладины. На 44-й минуте распечатал ворота Владислав Камилов. В обоих случаях передачу отдавал Мрзляк.

Хорватский полузащитник "Уфы" давал очень грамотное движение. В контратаках возвращаться не успевали ни латерали, ни опорная зона. Хотя любопытно, что на Мрзляка в моменте с голом выскакивал не Павел Маслов, а Алекс Крал. Он бросил опорную зону, где против Наиля Умярова оказалось двое. Мозес не успел за Бауэром, поэтому если бы не забил Камилов, то швейцарец заколотил бы мяч в ворота».

Второй тайм не лучше первого

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, что красно-белые провалили начало второго тайма, а когда попытались переломить ход матча — остались в меньшинстве.

«Начало второго тайма — ещё один удар по "Спартаку". "Уфа" забила второй гол после аута. Ещё одна коллективная ошибка красно-белых в обороне: четыре игрока зачем-то бросились накрывать одного (что делал Алекс Крал?), двое закрывали соперника, шедшего на ближнюю штангу (есть вопросы к решению Кутепова), и в результате Мрзляк поражал ворота Максименко совершенно свободно. Мог подумать, как исполнить.

Хозяева были явно не готовы к такому сценарию. Холодный душ для неподготовленного организма может и воспалением лёгких закончиться. А кто "лёгкие" сегодняшнего "Спартака"? Конечно, же Квинси Промес! Когда голландец на кураже, команда дышит полной грудью в атаке. До середины второго тайма Промес чувствовал себя плохо на футбольном поле. А вот "Уфа", которую блестяще подготовил к этому матчу тренер-новичок РПЛ Стукалов, раз за разом находила дыры в обороне команды Тедеско на контрвыпадах и прощала соперника под свист трибун. Красно-белым повезло, что счёт не стал крупным при равных составах.

Потом Промес всё-таки вспомнил о своём статусе лидера, создал пару моментов за счёт индивидуальных действий. "Уфу" выручил красивыми сейвами экс-спартаковец Александр Беленов. Забей Квинси, хозяева получили бы шанс на спасение, однако вместо голов заработали удаление. Вторая карточка Жиго за удар уфимца рукой — справедливое решение судьи Виталия Мешкова».

Полное фиаско обороны «Спартака»

Автор Soccer.ru Сергей Иванов критикует игру «Спартака» во всех линиях, особе внимание уделяя обороне красно-белых.

«В-третьих, "Спартак" просто безобразно отыграл в обороне. Это, пожалуй, главная беда красно-белых в этой встрече. Защитники совершали детские ошибки и не могли никак самоорганизоваться. Возможно, из-за отсутствия на поле Джикии. Жиго, который должен был стать стержнем в обороне, психанул в конце концов и был удален с поля, лишив себя команду на дерби с ЦСКА. Кутепов и Маслов занимались пустой беготней, пытаясь уловить не самые замысловатые, но уверенные движения контратакующей "Уфы".

Гости издевательски уходили от опеки, от контроля со стороны защитников "Спартака". Чего стоят столпотворения красно-белых в эпизоде со вторым голом, когда сначала четверо окружили уфимца с мячом перед штрафной, потом трое побежали накрывать ближнюю штангу, а в итоге оставили одинокого Мрзляка с гектаром пространства внутри штрафной Максименко. Да и в случае с первым голом слишком много свободы было у Камилова и ассистировавшего ему Мрзляка.

Движения защитников "Спартака" во всех случаях были непредсказуемыми, но это и не преимущество в данном случае. А если бы Андрич реализовал свои убойные моменты, то мы бы говорили детальнее о еще паре-тройке расхлябанных движений спартаковских горе-оборонцев.

Календарь и таблица РПЛ

Если в других, даже неудачных матчах "Спартака" можно было найти хоть что-то положительное, хоть какой-то аспект, или сетовать на невезение, то тут остается лишь развести руками даже самым преданным адвокатам результатов команды. Она проиграла во всем, она была хуже во всем, она просто не играла в футбол, а пыталась исправлять создаваемые самой же ею недоразумения».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Прежде всего, хотел бы извиниться перед болельщиками «Спартака» за сегодняшний результат. Мы плохо сыграли — не было ни эмоций, ни сил, ни агрессивности. Играли просто как дети. Всю неделю старались поддерживать высокий ритм в тренировках, было много занятий — как командных, так и индивидуальных. Много говорили с игроками, что этот матч как финал, но мы не сделали ничего для того, чтобы заслужить победу. Логично предположить, что против подобных соперников нужно думать о том, что произойдет, когда твоя команда потеряет мяч. Этим мы занимаемся, отрабатываем с тех пор, как я пришел в «Спартака». При наших атаках, теряя мяч, мы не держали игроков соперника, не контролировали их, что приводил к контратакам. Плюс нам сложно было делать это [увереннее играть в отборе], потому что в самом начале игры получили желтые карточки. В целом, можно сказать, что сегодня у нас не было игры. На протяжении всего матча — с мячом и без. Всегда защищаю своих игроков, но сегодня не буду этого делать. Сказал уже им в раздевалке после матча об этом в том числе. Бесполезно говорить о тактике, если не было базы на игре — ни концентрации, ни приложенных усилий, ни голода победы.

Куда делся характер «Спартака»?

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин удивляется безвольности красно-белых в матче с «Уфой», которой те раньше не демонстрировали.

«С начала чемпионата "Спартак" был лучшим по волевому завоеванию очков. Красно-белые включали внутренние ресурсы, трибуны их гнали, команда отыгрывалась, побеждала. Так было с "Локомотивом" в первом круге, подобное случилось с "Динамо". Да и после перерыва на сборные "Спартак" подобным образом вырвал 3 очка в матче с "Ростовом". В последних 2 встречах "Спартак" стал каким-то деморализованным. Почему?

В матче с "Уфой" комментатор Матч ТВ Тимур Журавель сказал, что в раздевалке "Спартака" в перерыве тряслись стены. Красно-белые должны были выйти и сделать с "Уфой" такое, чтобы Шамиль Газизов из VIP-ложи ушел до финального свистка. Но весь заряд Тедеско вылился в агрессию Жиго, который на ровном месте получил красную карточку и теперь пропустит дерби с ЦСКА.

Когда команда ведет борьбу за Лигу чемпионов, как в решающий отрезок обходиться без характера? Нельзя все эмоции пускать на арбитра или резервного судью. Нужно заводить не только себя на бровке, но и команду. А по выражению лица Мозеса было ясно, что для него ничего страшного не произошло. Что громить "Краснодар", что позориться против "Уфы" — для нигерийца нет разницы. Не только к Мозесу претензии. И это в день рождения клуба.

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С безразличием не только не добываются очки. С безразличием нечего делать в Лиге чемпионов. Где не хватает мастерства, там берут психологией. У "Спартака" против "Уфы" не было ничего — ни игры, ни характера».

Алексей Стукалов Главный тренер«Уфы» Не то чтобы легко мы обыграли «Спартак». Это команда с квалифицированными футболистами. В игре мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника. То, что получилось сделать в тактическом плане, все благодаря ребятам. Был недельный цикл, во время которого мы разбирали, показывали, отрабатывали, как будем выходить. Использовали те зоны, которые в обороне «Спартака» образовывались при постепенных атаках. В принципе добились того, чего хотели. Что касается незабитых моментов, есть такое правило: не забиваешь ты — забьют тебе. Конечно, где-то екало. Надо отдать должное ребятам, они выстояли и забили третий мяч.

Худший матч при Тедеско

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров шокирован качеством игры красно-белых в матче с «Уфой».

«Проигрывать в день рождения клуба "Спартак" уже привык: например, так было девять лет назад в матче против "Анжи". Тогда красно-белые пропустили три безответных мяча, так случилось и в этот раз. На протяжении всего матча команда была не похожа на себя, а Доменико Тедеско начал пресс-конференцию с извинений и сравнил игру своей команды с футболом в исполнении детей.

Трудно выделить какую-то одну причину плохой игры "Спартака": команда провела худший матч при Тедеско, никто из игроков даже близко не показал то, на что способен. Прослеживались проблемы с концентрацией и самоотдачей — все это стало причиной болезненного домашнего поражения. При счете 0:2 собственный стадион свистел спартаковцам, чего в Тушине не было очень давно.

Поражение от "Уфы" может лишить "Спартак" места в Лиге чемпионов (»Локомотив« выглядит очень мощно и вряд ли позволит себя обойти). Если команда и тренерский штаб не разберутся в причинах невыразительной игры, следующая пощечина может прилететь от куда более принципиального соперника: через неделю красно-белые сыграют дома с ЦСКА».