РПЛ. «Локо» примет «Ростов», «Краснодар» сыграет с «Зенитом»

«Ахмат» — «Химки» 3:1
«Ахмат» в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Химки» — 3:1.
Грозненцы вышли вперед на 25-й минуте, когда Владимир Ильин сыграл в свободную зону на Евгения Харина, который ворвался в штрафную и точно пробил по воротам.
На 34-й минуте «Ахмат» мог удвоить преимущество, однако с ударом Ильина с пенальти справился Илья Лантратов.
Впрочем, спустя десять минут Ильин все-таки отличился, приняв мяч на краю штрафной и отлично пробив в дальний угол.
На 65-й минуте счет стал 3:0 после того, как Георгий Мелкадзе в борьбе с двумя защитниками зацепился за мяч в чужой штрафной и в падении через себя пробил в дальнюю «девятку».
Гости ответили за две минуты до конца основного времени. Илья Кухарчук прострелил на Брайана Идову, который с линии штрафной пробил в дальний угол.
В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (35 очков), а «Химки» — восьмое (38 очков).
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