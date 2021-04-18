Инъекция адреналина разбудила «Зенит». Питерцы спаслись в Краснодаре

«Краснодар» в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 2:2. Дубль Алексея Ионова принес «быкам» комфортное преимущество, но во втором тайме «сине-бело-голубые» избежали поражения благодаря голам Сердара Азмуна и Андрея Мостового. Мы решили узнать, как на это событие отреагировали СМИ.

Неудачный старт «Зенита» и дубль Ионова

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов заметил, что в начале игры у «Зенита» возникли проблемы с реализацией моментов, тогда как «Краснодар» выжал максимум из своих возможностей.

«Центральный матч тура стал самым посещаемым в Краснодаре в нынешнем сезоне. Стадион разрешили заполнить на 50%, а это почти 20 тыс. болельщиков. Около тысячи человек приехали поддержать "Зенит".

"Краснодар" забил первым же ударом в створ! В эпизоде на седьмой минуте Вильмар Барриос потерял мяч, а Чистяков ошибся при создании офсайда. Воспитанник "Зенита" Алексей Ионов здорово пробил первым касанием. Гол проверила система VAR: судья Сергей Иванов получил подтверждение, что мяч у Барриоса отняли без фола.

Когда гости увеличивали скорость движение мяча, у ворот "Краснодара" становилось горячо. Тем не менее к перерыву статистика ударов была почти равной — 6:8 (в створ — 2:3). Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали в цель ни разу. Допускавший много брака Малком — тоже. "Зениту", чтобы переломить игру, требовалось прибавлять и во взаимодействиях в атаке, и в прессинге, ведь в центре поля у краснодарцев (во многом благодаря роли Реми Кабелла) всегда находился свободный игрок.

Алексей Ионов Полузащитник «Краснодара» Мы расстроены, что не удалось победить. Был хороший настрой, забили быстрый гол. В принципе, игра получалась, контролировали ее, вели в два мяча — нельзя упускать такое преимущество. Очень обидно, что упустили такую победу. Возможно, где-то подсели в конце. «Зенит» стал агрессивнее играть, мы начали терять контроль над игрой. Первый гол пропустили — и потом пошло. Мы, конечно, хотели победить и, конечно, расстроены. Мы были заряжены выиграть, все было у нас для этого, все складывалось.

Второй тайм "Зенит" начал неплохо. Малком даже мог забить правой ногой, которая обычно служит у него для опоры, тогда как левая творит. Санкт-петербуржцы заработали несколько стандартов, однако, в отличие от предыдущих матчах с "Краснодаром", не переигрывали "быков" в их штрафной после подач. Команда Гончаренко терпела в обороне и надеялась на открывания Ионова за спины защитникам "сине-бело-голубых". И план "Краснодара" сработал! Воспитанник "Зенита" блестяще разобрался с Ракицким, убежав с центра поля», — подчеркивает Романов.

Инъекция адреналина

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов похвалил Сергея Семака, который не побоялся снять с игры Артема Дзюбу и провести четверную замену.

«При счете 2:0 в пользу хозяев Семак понял, что пора удивлять. И он удивил. Тренер, которого постоянно критикуют за поздние перестановки, сделал четверную замену. Более того, поменял Дзюбу (капитаном стал Оздоев), да еще и распотрошил тактику — в последние полчаса "Зенит" играл с одним номинальным центральным защитником, в пару к Ракицкому встал Барриос.

И эта инъекция адреналина сработала. Да, помогли Сафонов и Сулейманов, без ошибок которых Азмун и Мостовой не забили бы. Но тут уж "Краснодар" моментально не поменять — "привозы" в последнее время стали визитной карточкой "быков".

А структура "Зенита" действительно изменилась, и "Краснодар" к этому явно был не готов. Больше стало и подач. Я не раз отмечал, что с начала этого года Семак стал прививать "Зениту" короткий пас, но в таких случаях, когда не до эстетики, "сине-бело-голубые" перестраиваются на навесы. И они приносят успех: точный удар Мостового после подачи Дугласа Сантоса — классический гол "Зенита" эры Семака.

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» Мне кажется, что после нашего второго гола мы очень сильно давили, и когда прозвучал свисток, все были немного огорчены, потому что мы реально могли дожать и забрать три очка. Наверное, по игре результат равноценен победе, но с учетом того, как складывались последние минуты, обидно. Были моменты, могли забить. Но ничего — мы вытащили такую тяжелую игру и можем занести это себе в актив.

На финише игры "Краснодар" совсем зарылся, а "Зенит" даже стесняться перестал — бомбардировка с воздуха началась такая, что защитники еле успевали тянуться за мячами. Занятно, что Дзюбы при этом на поле уже давно не было — а ведь именно с его наличием в составе связывают любовь Семака к подачам», — констатирует Чернов.

Истощенность «Краснодара»

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков не стал сильно критиковать Виктора Гончаренко за упущенную победу, а лишь признал, что белорусскому специалисту досталась разбалансированная команда.

«Гончаренко с большой вероятностью крепко получит за несыгравшие замены: выход Шапи получился катастрофическим, еще хуже, что он заменил Кабеллу, на котором держались все переходные фазы. При этом стоит в очередной раз вспомнить, что мы не знаем, в какой готовности находится сейчас "Краснодар" — что-то подсказывает, что в близком к катастрофическому, и выбор у Гончаренко невелик в принципе.

"Зенит" весной пытается быть разнообразным, используя футбольность Вендела, подстраивающегося со своим острым пасом в любую зону, где можно получить мяч. От этого все больше страдает Барриос, собирающий опасные, а то и голевые ошибки, и в первом тайме в "Краснодаре" даже простая арифметика рассказывала, как "быкам" удается перекрыть центр. Олссон и Газинский создали щит, подвижность которого во многом лишила "Зенит" вариативности. В предложенном темпе у гостей было не так много шансов внести перелом в игру — можно, конечно, играть на Дзюбу, но если под него не подстраиваться, то это просто приседание со штангой вместо футбола.

Разумеется, сейчас много тех, кто считает: "убрали Дзюбу, 'Зенит' забегал". В этом есть правда, но важно и то, что "Краснодар" забил второй мяч, уже начав задыхаться от проделанной собой работы. "Зенит" получил возможность бежать, облегчил себе ее четверной заменой, в очередной раз адаптировал Ракицкого под плеймейкера, который принялся "кормить" затылки Мартыновича и Кайо сложными траекториями. Не лучший расклад для команды, которая за последние месяцы побеждала только "Тамбов" — Гончаренко рассказывал, как давит "низ", если работать в "Уфе".

Виктор Гончаренко Главный тренер «Краснодара» Эмоциональная игра, нравятся такие матчи болельщикам. Много проводили атак, много хороших качественных эпизодов у обеих команд. До замен мы очень хорошо смотрелись, вели абсолютно по делу. После них контроль, уровень игры и наше расположение на поле пропали. «Зенит» путем замен улучшил движение, хотя качество упало, если так можно про них сказать. Мы их вернули в игру после первого достаточно простого мяча. Моментами хорошо смотрелись в атаке, моментами не очень хорошо в обороне.

Если продолжать о Дзюбе, мы догадывались, что с ним и без него "Зенит" может быть разным. Но если бы в представлениях о жизни Артема хотя бы условно находилось место понятию "ротация", глядишь, и Дриусси бы нашел себе место и не захотел уезжать — большое спасибо штабу Семака за демонстрацию в Краснодаре этих возможностей», — пишет Жидков.

Пора задуматься о будущем

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов порассуждал на тему будущего «Зенита» и пришел к выводу, что в новом сезоне петербуржцам будет уже не так комфортно играть в РПЛ.

«Матч в Краснодаре был показательным для перспектив "Зенита". Нет, в этом сезоне все ясно с чемпионским титулом — потеря двух очков в игре с новой командой Виктора Гончаренко никак не отразится на общей турнирной ситуации. Но скоро у "сине-бело-голубых" начнутся большие проблемы, если они свою команду конкретно не перестроят.

У питерцев пока по-прежнему комфортное преимущество в шесть очков от "Локомотива", который показывает самый стабильный и яркий футбол в 2021-м. Семь матчей в РПЛ — семь побед. "Железнодорожникам" играть в Санкт-Петербурге через тур, 2 мая, но слишком легкий у команды Сергея Семака календарь, чтобы она умудрилась растранжирить весь очковый запас. Помимо "Локо", остаются "Ротор" дома, в гостях "Уфа" и "Тамбов" в последнем туре. Хотя башкирский клуб ничейку зацепить способен, если прыгнет выше головы и удача будет ему благоволить, но что с того. Даже поражение питерцев от "Локомотива" и ничья в "Уфе" не позволят их никому опередить.

Владислав Радимов Главный тренер «Зенита-2» По игре мне «Зенит» сегодня понравился даже больше, чем в некоторых победных матчах. Они играли хорошо, могли победить. Чемпионство? Вы считаете, что отрыв в 5 очков для команды уровня «Зенита» — это мало? Думаю, что «Зенит» на 99 процентов уже чемпион, им достаточно 2 победы и ничьих. Если бы команда сегодня проиграла, то была другая история. Уж кому-кому, а не болельщикам «Спартака» критиковать такой результат. Они играют не стабильнее, чем «Зенит». «Краснодар» с приходом Гончаренко очень прибавил. Если бы команды встречались 3-4 тура назад, то «Зенит» бы прилично им накидал. Понятно, что не все отлажено. Я думаю, что такими темпами «Краснодар» наладит баланс, которого команде не хватало. Особенно в матче против «Ахмата».

А вот что касается перспектив сезона следующего, то тут весна 2021-го намекает недвусмысленно, что не получится прогуляться за очередным титулом "Зениту". "Локомотив", "Рубин" и тот же "Краснодар" своей игрой в личных противостояниях с "сине-бело-голубыми" текущей весной доказывают, что по игре не лучший сегодня в лиге клуб из Петербурга. Один из — да, но не более того. Год назад все было иначе. "Зенит" возвышался над остальными, а теперь ничего такого нет», — убежден Кузнецов.