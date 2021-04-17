Кейн спас «Тоттенхэм», но получил травму. «Шпоры» набрали очко на «Гудисон Парк»

За девять дней до финала Кубка лиги и за 58 дней до старта чемпионата Европы форвард сборной Англиизахромал в компенсированное время из-за явной проблемы с лодыжкой.

Нападающий, казалось, неуклюже приземлился, когда пытался сыграть головой после углового у своих ворот.

Наставник «шпор» Жозе Моуринью заявил, что не знает, насколько серьезна травма у его ведущего игрока.

«Я тоже хотел бы получить ответ на этот вопрос как можно скорее, но еще слишком рано», — сказал португалец. — «Он покинул поле не просто так, была какая-то причина. Мы все испытали одинаковые опасения по поводу того, не помешает ли повреждение сыграть ему в среду и особенно в воскресенье. Посмотрим».

Кейн пребывал в хорошей форме, воспользовавшись двумя ошибками в обороне «Эвертона», чтобы вывести «шпор» вперед в первом тайме и сравнять счет после перерыва.

Между его голами Гилфи Тор Сигурдссон восстановил паритет с пенальти и принес «ирискам» минимальный перевес, забив прекрасный командный гол.

«Эвертон» очень хотел вырвать победу и имел хорошие шансы, но Уго Льорис отразил удар Джошуа Кинга, а Ришарлисон после подбора метров с 12 пробил над воротами.

Ничья не устраивала ни одну из команд, стремящихся в еврокубки: «Тоттенхэм» остался седьмым, на пять очков отставая от идущего четвертым «Вест Хэма», «Эвертон» имеет на один был меньше, хотя у него есть игра в запасе.

Кейн спас команду, но какой ценой?

Кейн, осторожно покидающий поле и держащийся за правую лодыжку, вселил страх в каждого болельщика «Тоттенхэма» и сборной Англии.

Он покинул поле по собственному желанию, но сделал это без особых раздумий и покачал головой.

В прошлом Кейн получил серию травм лодыжки, что только усиливает беспокойство.

В сезоне 2018/19 у него было два серьезных повреждения левой лодыжки, а в кампании 2017/18 он пропустил месяц из-за травмы правой лодыжки. Он также пропускал четыре и шесть недель в течение сезона 2016/17.

Ранее в этом сезоне он повредил обе лодыжки, но в конечном итоге возвращался в строй раньше, чем ожидалось.

«Очевидно, когда вы видите, что он хромает, то начинаете беспокоиться, потому что он не будет притворяться», — сказал партнер Кейна по команде Эрик Дайер. — «Он терпит много ударов. Пока рано говорить, насколько все плохо, но я уверен, что он сильный парень, так что сделает все возможное, чтобы быть готовым».

Кейн в очередной раз продемонстрировал свою огромную важность для команды, удачно реализовав два из двух моментов в неутешительной игре «шпор». Он принял непосредственное участие в 62 голах в 62 матчах под руководством Моуринью.

В игре с «Эвертоном» он забил 20-й и 21-й гол в сезоне, в результате чего оторвался от ближайшего преследователя на два мяча в гонке за «Золотую бутсу». Он также поднялся на седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории АПЛ, опередив Робби Фаулера и Джермейна Дефо.

Дорогостоящие ошибки «Эвертона»

«Эвертон» значительно улучшил свои показатели после беззубой нулевой ничьей с «Брайтоном» в понедельник. Впрочем, две ошибки в обороне стоили ему трех очков.

В моменте с первым голом Кейна защитник Майкл Кин неудачно подставил голову под навес, в результате чего мяч прилетел прямо на ногу форварду сборной Англии.

Когда Кейн оформил дубль, Кин вновь мог лишь разводить руками. Защитник сборной Англии головой пробил прямо в своего партнера, мяч оказался у Кейна в штрафной, и вновь и Джордана Пикфорда не было ни единого шанса спасти свою команду.

Однако в остальных показателях у «Эвертона» были положительные признаки. «Ириски» создавали моменты, несмотря на то, что их лучший бомбардир Доминик Калверт-Льюин продолжает восстанавливаться после травмы.

Второй гол Сигурдссона был восхитительным ударом в дальний угол после прострела Шеймуса Коулмана после того, как игрок сборной Ирландии обыгрался с Ришарлисоном на фланге.

«Эвертон» также воспользовался неуклюжестью Серхио Регилона, который бросился в спину Хамесу Родригеса и сфолил против колумбийца. Контакт был небольшой, но достаточный для назначения пенальти.

«Ириски» проводят пять игр без побед в АПЛ, но с «Тоттенхэмом» они сыграли гораздо более впечатляюще.

«Если мы будем делать меньше ошибок в своей штрафной, то начнем побеждать», — сказал главный тренер Карло Анчелотти. — «Мы провели один из лучших матчей на своем поле и создали достаточно моментов для победы».

Интересная статистика

— В пяти последних матчах между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» на «Гудисон Парк» было забито 26 голов (10 у «Эвертона», 16 у «Тоттенхэма»), то есть в среднем 5,2 за игру.

— «Эвертон» не может выиграть в пяти матчах Премьер-лиги подряд (3 ничьи, 2 поражения). Это самая длинная серия с декабря 2018 года, когда командой руководил Марко Силва.

— Ни одна из команд не потеряла больше очков, ведя в счете, чем «Тоттенхэм» в этом сезоне (20).

— «Эвертон» забил все пять пенальти, полученные против «Тоттенхэма» в Премьер-лиге (Тони Котти, Дэвид Ансворт с двумя, Данкан Фергюсон и Сигурдссон).

— Только против «Челси» (6) Гилфи Тор Сигурдссон в Премьер-лиге забил больше, чем против «Тоттенхэма» (5). В то же время исландец стал третьим игроком, оформившим дубль в игре со «шпорами», будучи их бывшим футболистом. Ранее это сделали Даррен Берт (апрель 2010, «Сандерленд») и Мэтью Этерингтон (декабрь 2011, «Сток Сити»).

— Только Алан Ширер (7) и Серхио Агуэро (6) забили 20 или больше голов в большем количестве разных сезонов АПЛ, чем Гарри Кейн (5, на одном уровне с Тьерри Анри).

— Гарри Кейн поучаствовал в 62 голах в 62 матчах во всех турнирах под руководством Жозе Моуринью (45 голов, 17 результативных передач). Ни один игрок АПЛ не имеет больше очков по системе «гол+пас» за этот период (с 23 ноября 2019 года).

Что дальше?

«Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном» 21 апреля в Премьер-лиге перед финалом Кубка лиги против «Манчестер Сити» на «Уэмбли» 25 апреля.

Следующий матч «Эвертона» состоится на поле «Арсенала» в пятницу, 23 апреля.