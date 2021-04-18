«Локомотив» продолжает побеждать. «Железнодорожники» разгромили «Ростов»

«Локомотив» Марко Николича разгромил «Ростов» 4:1 и продолжил победную серию, начатую в этом году. «Железнодорожники» уже обошли «Спартак» и занимают второе место в таблице РПЛ. Что думают о победе СМИ? Об этом в нашем обзоре прессы.

Вынужденные кадровые перестановки Николича

Наставник «Железнодорожников» был вынужден прибегнуть к ротации, тогда как Валерий Карпин решил оставить практически тот же состав, несмотря на поражение в прошлом туре от «Рубина». Подробнее об этом Николай Егорычев с «Чемпионата».

«Несмотря на поражение в прошлом туре от "Рубина" (0:1), Валерий Карпин сделал лишь одно изменение в составе: Хасимото появился на поле вместо Махатадзе. Хотя ничего удивительного в этом нет — после того матча главный тренер "Ростова" заявил, что его команда играла "нормально" и подвела дончан только реализация.

А вот "Локомотив" проигнорировал давнее футбольное правило и поменял победный состав. Но Николич сделал это не по собственной прихоти — сразу четыре из пяти перестановок оказались вынужденными. Вместо дисквалифицированного Гильерме вышел Антон Коченков, жёлтых карточек перебрали Мухин, Живоглядов и Баринов (их заменили Куликов, Рыбчинский и Магкеев соответственно). Слева в обороне вышел Рыбусь вместо молодого Сильянова.

Наш состав на матч против "Локо" 📄

Начинаем в 16:30 📺 pic.twitter.com/Q6tTp9KJ2w — Football Club Rostov (@rostovfc) April 17, 2021

Антон Коченков, сменивший в воротах "Локо" Гильерме, последний раз выходил на поле четыре месяца назад. Тогда "Локомотив" в гостях уступил "Химкам" со счётом 2:3. Матч против "Ростова" стал для него пятым в этом сезоне».

«Локомотив» быстро ушел в отрыв

«Локо» еще в первом тайме знатно потрепал соперника, благодаря чему концовка первого тайма вышла для него спокойной. Подробнее о ходе поединка Александр Карамышев с «Футбола на куличках».

«Дончане активно начали, создав пару моментов уже в дебюте. Однако у Алмквиста не получился удар с отскока, а минутой позже выскочивший на угол штрафной Соу запутался в собственном дриблинге. А уже на четвертой минуте грубо ошибся Песьяков. Банальный пас от Хаджикадунича назад, который попросту не сумел обработать голкипер, пропустив под ногой. Добежал прессинговавший Камано и закатил в пустые ворота.

Минутой позже "Локомотив" забил второй. Чорлука выдал классный пас низом из глубины на Жемалетдинова, который на приеме развернулся, одновременно уйдя от защитника, продвинулся к штрафной и уложил мяч в дальнюю "шестерку". Прыгал Песьяков, но до мяча не дотянулся. Еще через минуту Хашимото откровенно срубил в центре Крыховяка, получив первое предупреждение.

На исходе стартовой десятиминутки "Ростов" заработал корнер — после скидки пяткой от Полоза удар Гиговича нарыл защитник. Еще и Магкеев получил отложенный "горчичник" за фол в начальной фазе атаки. Интересно разыграли угловой гости, но скидка с ближней стойки в центр попала Крыховяку, который вынес подальше. К исходу трети тайма "Ростов" пришел в себя и наладил контроль мяча. Третий "горчичник" достался Гиговичу, воткнувшемуся шипами в Жемалетдинова.

В середине тайма уже Гигович обрезал в центре поля, подарив мяч Жемалетдинову. Три в три выходили хозяева. Рифат решил бить сам, но попал в защитника. Подбор тоже остался за "Локомотивом", Смолов с Крыховяк вновь доставили мяч Жемалетдинову, который уже в дальний угол бил с дуги, но вышло рядом со штангой. Гости пытались атаковать, заработали пару корнеров ещё. Вроде были неплохие подходы, но вообще без ударов. Первый случился лишь на исходе получаса игрового времени — Терентьев с острого угла пробивал в ближний угол, попав в сетку снаружи.

А дальше "Ростов" чуть добавил и забил. Сперва Рыбчинский привез опасный момент пасом в собственную штрафную, так что Коченков лишь в подкате вынес мяч из-под ног Соу. Заработали гости третий свой угловой, который реализовали. Выиграл воздух Пабло, а подбор остался за Хашимото, прострелившим влёт вдоль ворот. Хаджикадунич с нескольких метров вколотил мяч в сетку. Гол в целом вытекал из логики игры — создав задел в два мяча, "железнодорожники" практически бросили играть в атаке. Концовка тайма тоже осталась за "Ростовом", который был настырнее и имел ещё один момент на корнере, но удар с подбора от Хашимото пришелся в защитника.

Второй тайм "Ростов" тоже начал бодрее и имел шанс уже в дебюте прошёл пас за спину защитникам, но успел накрыть удар Чорлука. А уже через пять минут после возобновления встречи Гигович отмахнулся локтем от Жемалетдинова, получив вторую желтую карточку. Почти сразу хозяева имели момент, но Крыховяк долго держал мяч перед штрафной, в итоге пробив несильно и по позиции Песьякова.

В большинстве инициатива перешла к "Локомотиву", которому заметно проще стало контролировать мяч в центре поля. За полчаса до конца "Локомотив" обязан был забивать третий после ошибки Пояркова. Смолов разогнал контратаку, покатив левее Крыховяку. Поляк простреливал на дальнюю штангу, куда не добежал Камано, который мог бы замыкать в пустой угол. Пару минут спустя Камано после вброса из-за боковой получил мяч на углу штрафной и пробивал в дальний, послав мяч рядом со штангой. Меж тем Николич снял Смолова, выпустив Лисаковича. Еще через минуту арбитр дал пенальти. Камано простреливал вдоль ворот, а бежавший замыкать прострел Крыховяк зацепился за ногу Терентьева. Сам поляк пошёл к "точке" и уверенно переиграл Песьякова. "Ростов" ответил в середине тайма. Полоз зацепился за длинную передачу, раскачал Пабло, но стрельнул мимо дальней стойки. Следом Магкеев привез еще один момент к своим воротам, но атаку четыре в три до ума гости не довели. Минут за пятнадцать до конца свежий Лисакович в сольном проходе заработал корнер, после подачи которого Рыбус с подбора пробил на трибуны.

На заключительную треть тайма Карпин выпустил Саплинова и Павловца вместо Полоза и Алмквиста. "Ростов" перестроился на тройку в центре, Терентьев с Поярковым закрыли фланги, а рослый Саплинов расположился под Соу. У "Локомотива" же Эдер и Миранчук вышли вместо Камано с Жемалетдиновым. "Локомотив" снова надолго завладел мячом, не спеша обострять. Был только момент на угловом, когда падал в штрафной Пабло, но второго пенальти хозяева не дождались. А Карпин в первой же паузе выпустил Тугарева и Байрамяна, освежив фланги — Поярков и Терентьев ушли. Вовремя — удалось дончанам и мяч придержать, и сзади стали успевать лучше. Карпин на концовку еще Махатадзе выпустил, сняв Соу. На последней минуте "Локомотив" довёл дело до разгрома. Куликов вырезал диагональ на забежавшего по левому флангу Крыховяка, который от лицевой прострелил вдоль ворот на Эдера, который внес мяч в сетку. Тут же Титков сменил Крыховяка, но в компенсированное время ничего особенного уже не произошло».

Неоднозначные решения арбитров

Артем Зибрак с «Советского спорта» отметил пару спорных решений арбитра встречи, которые очень сильно изменили игру.

Гжегож Крыховяк бьет пенальти fclokomotiv

«На старте второй половины ростовчане с новыми силами пошли вперед (Чорлука выручил партнеров после удара Али Соу из центра штрафной) и вновь сами сделали сопернику подарок. На сей раз имевший желтую карточку Армин Гигович в борьбе с Жемалетдиновым заработал второе предупреждение и на 52-й минуте отправился в раздевалку.

Решение Михаила Вилкова не выглядит однозначным, поскольку швед, владея мячом, в единоборстве выставил локоть оказавшемуся за спиной оппоненту, но не наносил удара, тот сам сватал оппонента руками и, выглядывая из-за плеча, подбородком наткнулся на выставленный локоть. Если бы речь шла о верховом единоборстве, вопросов по эпизоду не было бы, но внизу все выглядит далеко не так очевидно.

Фрагмент матча fclokomotiv

Так или иначе "Локомотив" получил количественное преимущество, вскоре передвинул игру на чужую половину поля и заработал пенальти. Тоже спорное. Гжегож Крыховяк, пытаясь опередить Дениса Терентьева к прострелу с фланга, зацепился за ногу соперника и упал. VAR оставил решение Вилкова в силе, и сам же поляк удвоил преимущество москвичей. Так два решения арбитра из серии "50 на 50" в течение 14 минут выбили "Ростов" из игры и продлили победную серию "Локомотива" в РПЛ до семи».

После удаления уже не было разницы как проигрывать 1:2 или 1:3. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые просто так мяч не отдадут. До удаления всё, в принципе, получалось: с точки зрения прессинга, отбора и атаки. Валерий Карпин

Заметил ошибки арбитра и специалист Игорь Федотов. Это отметил Николай Егорычев с «Чемпионата»

«Вот как прокомментировал этот эпизод футбольный арбитр Игорь Федотов.

"Не стоило назначать пенальти в ворота 'Ростова', судьи просто отдают долги Сухине. Что касается самого эпизода, то игрок 'Ростова' просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота 'Ростова' "

Поздравляю команду с девятой победой, но надо выигрывать ещё. Марко Николич

Нужно отдать должное ростовчанам — они не бросили играть при счёте 1:3 даже в меньшинстве. Но тяжело найти в себе силы идти вперёд после удаления, спорного пенальти и нелепого мяча в дебюте встречи».

И снова об ошибках арбитров

Ошибки арбитров в матче привлекли много внимания. Журналисты Sport24 взяли интервью у бывшего судьи Ильи Обломов, который прокомментировал моменты с удалением Гиговича и пенальти в эпизоде с падением Крыховяка.

Гжегож Крыховяк fclokomotiv

«На 52-й минуте Армин Гигович схлестнулся с Рифатом Жемалетдиновым: оттеснил соперника корпусом и был первым на мяче, но в борьбе попал Жемалетдинову по лицу и получил предупреждение, которое стало вторым.

Практически весь второй тайм "Ростов" играл в меньшинстве.

— Красная карточка Гиговичу показана не верно, — считает Обломов. — Но ВАР вмешаться не мог, так как в том эпизоде была показана вторая желтая. На мой взгляд, и для предупреждения не было оснований: там не было отмашки. Это обычное движение, ненамеренное.

На 65-й минуте Крыховяк сделал счет 3:1, реализовав 11-метровый, который сам же и заработал. Поляк открывался под прострел Камано, но не успел к мячу и упал после контакта с Денисом Терентьевым. Вилков сразу показал на точку и не изменил решение после консультации с ассистентами ВАР.

— я совершенно не могу понять, по какой причине не вмешался ВАР. На мой взгляд, это ошибка Вилкова. Терентьев уже поставил ногу на газон и не пересекал траекторию движения Крыховяка, который точно не успевал к мячу, сам задел ногу Терентьева и упал. Не утверждаю, что это симуляция Крыховяка — обычное столкновение, в результате которого один игрок упал. Но это точно не нарушение со стороны защитника "Ростова". Пенальти назначен необоснованно. ВАР должен был вмешаться в эпизод и позвать Вилкова к монитору».

Победа «Локо» не случайна

Обозреватель «Спорт Экспресс» Игорь Рабинер отметил, что «Локомотив» победил не просто так, даже несмотря на слухи о лояльности судей в отношении «Железнодорожников». Также он отметил провальные выступления «Ростова» в весенней части сезона.

«"Локомотив" тем временем одержал девятую победу подряд, семь из которых — в чемпионате. Теории о том, что 'Ростов' хорошо играет с фаворитами, впору было отправлять на свалку (а точнее, оставлять в осени) еще после приема "Спартака", теперь же все только подтвердилось.

Да, уже пошли разговоры о лояльном в очередной раз судействе, и они имеют под собой почву. Но столько раз подряд на нем одном не выиграешь. Команда Марко Николича сейчас просто очень четко понимает, как играть в футбол. И ошибка Сергея Песьякова на 4-й минуте родилась не из пены морской, а из прессинга красно-зеленых — посмотрите повтор и оцените, сколько человек и с какой агрессией работали по ростовчанам. При том что игра только началась.

Календарь и таблица РПЛ

"Ростов" в очередной раз расписался в том, что провалил весну. Очевидно, что никаких еврокубков у команды Валерия Карпина уже не будет, и в принципе после потери шести основных игроков в летнее трансферное окно, а затем и Романа Еременко их и не должно было быть. А тут с другой стороны поля — отлично подготовленный "Локомотив" и благосклонность арбитров. За хозяев Черкизова были абсолютно все факторы — и объективные, и субъективные».