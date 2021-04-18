МЛС: кто фаворит и за кем стоит следить

В североамериканской МЛС стартовал новый сезон. Рассказываем, кто претендует на титул, а за кем стоит наблюдать.

Как дела у лидеров прошлого сезона

В МЛС никто не выигрывал два титула кряду после успехов «Гэлакси» в 2011 и 2012 годах. Но если посмотреть на усиление, которые сделал «Коламбус Крю» в межсезонье, подписав опытного нападающего Кевина Молино и нестареющего бомбардира Брэдли Райт-Филлипса, нет никаких оснований полагать, что команда не может этого сделать. Не стоит забывать и об MVP Кубка МЛС Лукасе Зелараяне. У этого коллектива много сил, а также новый блестящий стадион, чтобы доказать это.

Что касается «Сиэтла» — тот выиграл Западную конференцию в каждый из последних пяти лет, за исключением 2018 года, и за это время выиграл два чемпионских титула. Выступления в прошлой кампании завершились поражением в финале от «Коламбуса», после чего звездный нападающий Джордан Моррис был отдан в аренду «Суонси». Но костяк команды готов к новой гонке за титул.

Кто новички сезона

Расширение МЛС продолжается: «Остин» дебютирует в качестве нового франчайза лиги. Тренируемый бывшим игроком сборной США Джошем Вольфом, коллектив получил положительные отзывы по ходу предсезонки. В команде представлены бывшие таланты «Тальереса» — аргентинский полузащитник Томас Почеттино, а также парагвайский нападающий Сесилио Домингес.

У обоих есть шансы попасть в Матч всех звезд МЛС в этом сезоне. Вдобавок ко всему, большие надежды возлагаются на Даниэля Перейру — первый выбор по итогам драфта. Талантливый полузащитник Политехнический университет Виргинии из Венесуэлы обладает прекрасными техническими способностями и видением поля.

Что с именитыми командами из Лос-Анджелеса

ФК «Лос-Анджелес» назывался претендентом на титул в течение первых своих двух сезонов, а «Лос-Анджелес Гэлакси» всегда тратил деньги, по крайней мере, на бумаге, чтобы бороться за чемпионство. Обе команды вступают в этот сезон в надежде возродиться после неудачной кампании 2020 года. «Лос-Анджелес» финишировал седьмым в Западной конференции с огромными проблемами в защите, а «Гэлакси» был еще хуже, заняв 10-е место и выиграв всего шесть из своих 22 матчей.

Обе команды улучшили игру в обороне, но каждая из них должна обрести стабильность в атаке, чтобы действительно выдавать действительно продолжительные серии. Хотя все знают, на что способны Карлос Вела и Диего Росси, главное — сохранить их обоих здоровыми. В клубе также рассчитывают, что защитник Хесус Мурильо продолжит свой прогрес, чтобы помочь улучшить результаты.

В случае с «Гэлакси» все дело в том, что Хавьер «Чичарито» Эрнандес выступает так, как может. В удручающем первом сезоне он справился с травмами и забил всего два гола в 12 поединках. Теперь, когда ушел их, возможно, лучший игрок Кристиан Павон, кто-то должен будет восполнить этот потерю наряду с мексиканцем.

В клубе рассчитывают, что этим парнем будет новичок, Самюэль Грансир из «Монако». Бывшему нападающему сборной Франции U-21 всего 24 года, и он провел 27 матчей за «Брест», находясь в аренде в прошлом сезоне. Хотя нужно в первую очередь говорить о защите, у этих команд по-прежнему остаются проблемы в атаке, если они действительно претендуют на трофей.

К кому приковано наибольшее внимание

К «Атланте Юнайтед» будет приковано пристальное внимание, поскольку франчайз стремится на титулу, и у нее есть команда для этого. Но главная причина, по которой они могут добиться каких-либо успехов в этом сезоне, связана с новым менеджером Габриэлем Хайнце.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» берет на себя управление клубом, который расчитывает повторить эпоху «Тата» Мартино, доверившись другому аргентинцу — тот призван создать порядок в обороне, техническое качество и стиль игры, который способен удовлетворить болельщиков.

Хайнце тренировал только на родине, но отлично поработал в «Велес Сарсфилд», а также помог «Архентинос Хуниорс» повыситься в классе в 2017 году. «Атланта» подписала в межсезонье множество игроков, в том числе троих из Аргентины, которых высоко оценивает тренер, включая и Сантьяго Сосу из «Ривер Плейта».

У 21-летнего полузащитника есть качества, чтобы уже сейчас выступать в Европе — ему выдают большие авансы, и хавбек уже сыграл множество матчей за сборную Аргентины U-20. Он вряд ли будет тем, кто станет увлекать своими действиями с точки зрения яркой игры, тем не менее, садясь глубоко в центре поля, он будет иметь решающее значение в отборе мяча и своевременного продвижения вперед, чтобы начать атаку.

За какими игроками стоит следить

ФК «Цинциннатти» подписал у «Сан-Паулу» разрекламированного молодого бразильского нападающего Бреннера, у которого действительно есть шанс стать самым ярким нападающим в лиге, но также стоит следить и за Рамоном Абилой из «Миннесоты Юнайтед».

Бывший нападающий «Боки Хуниорс» взят в аренду и взаимодействует с Эмануэлем Рейносо: у «Ванчопе» Абилы есть все необходимое, чтобы доминировать в МЛС. Хотя у него нет темпа, он большой, сильный, а также акробатичный. Можно предположить, что он сможет забить более 15 голов в этом сезоне, если останется здоровым.

Многие команды предпочли взять игроков в аренду вместо полноценных трансферов, поэтому остается только смотреть, что из этого выйдет. Но один из наиболее интересных переходов — это Бобби Вуд. Бывший нападающий сборной США перебрался в «Реал Солт-Лейк» на правах свободного агента из «Гамбурга», надеясь реанимировать свою карьеру.

Также привлекает внимание переход экс-форварда «Милана» Пато в «Орландо Сити». В его резюме значатся выступления в топ-лигах по всему миру, но 31-летний бразилец был заинтригован возможность выступать в США. Если он останется здоровым, вместе с другим известным футболистом, португальцем Нани, Пато может стать серьезным подарком для болельщиков и худшим кошмаром для защитников соперников.