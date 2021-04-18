Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»

«Барселона» завоевала Кубок Испании, разгромив в финальном матче «Атлетик» со счетом 4:0. Все свои голы каталонцы забили в течении двенадцати игровых минут в середине второго тайма. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

«Барселона» стала кошмаром для «Атлетика»

Корреспондент Marca Хуанма Веласко обратил внимание на то, как традиционно плохо «Атлетик» играет с «Барселоной» в решающих матчах.

«Недавняя история финалов Кубка Испании против "Барселоны" — это история проигранных сражений. Кровавых и лишенных всякой надежды. Четыре матча, сыгранных в период с 2009 по 2021 год, показывают печальный баланс для "Атлетика" из четырех поражений, двух забитых и 14 пропущенных мячей.

"Атлетик" стал игрушкой в руках "Барселоны", когда на карту поставлен Кубок. "Барса" — единственная команда, которая выиграла 31 трофей в турнире, и четыре последних были завоеваны за счет "Атлетика". В финале пострадали Капаррос, Бьелса, Вальверде и Марселино.

За те 360 минут, в которые уместились четыре финала между командами, "Атлетик" вел в счете лишь в течении 21 минуты. И всего в одном матче. Это произошло в 2009 году, когда Токеро вывел "львов" вперед на "Месталье". Впрочем, уже к получасу игры Туре сравнял счет. "Атлетик" больше ни разу не выходил вперед. Более того, Токеро и Уильямс — единственные, кто забил по голу в этих четырех финалах.

Финал этой субботы в Севилье — из тех, где ничья держалась очень долго. 60 минут, которые потребовались "Барселоне", чтобы открыть счет, превысили те 20 минут, которые в 2015 году были равными на "Камп Ноу".

Но эффект от первого гола "Барселоны" в Севилье был столь же сильным, как и от гола Педро на 3-й минуте в 2012 году. Гризманн, Месси (дубль) и Де Йонг решили исход встречи за 12 минут ужаса для "львов". И все могла закончится еще хуже, если бы пятый гол не был отменен VAR из-за офсайда», — констатирует Веласко.

Очень важный титул

Автор Mundo Deportivo Эктор Кока указал на важность завоеванного трофея для «Барселоны», которая ждала его довольно долго.

«Этой "Барсе" был нужен титул, и он, наконец, прибыл. Поклонники "Барселоны" теперь могут отдышаться и надеяться, что финал в Севилье станет поворотным моментом после тревожного скитания по пустыне.

Каталонцы нуждались в толчке, и "Барса" Кумана взяла верх в Севилье в безупречном матче. На этот раз она не морщилась, не страдала необъяснимыми ошибками, а диктовала свою игру с первой и до последней минуты.

Игроки "Барселоны" снова повеселились на поле. "Атлетик" несколько дней назад обещал устроить войну, но на этот раз "сине-гранатовые" превратились в циклон, который невозможно было остановить.

Куман показал, что "Барса" хочет и может. Что у молодых футболистов теперь есть трофей в активе, а у ветеранов по-прежнему сохраняется жажда к титулам», — подчеркивает Кока.

Первый титул новой эры

Журналист Sport.es Альберт Саес остался доволен тем, что «Барселона» завоевала первый титул после старта нового этапа своего развития.

«Мы много раз говорили, что у этой команды есть только одна возможность бороться за титулы в этом сезоне: объединить опыт Месси, Пике, Бускетса и Альбы, чтобы раскрыть талант Де Йонга, Педри, Дембеле и Илаша. В финале Кубка Испании чудо материализовалось, особенно в моменте с третьим голом, когда серия комбинаций между Месси и Де Йонгом позволила каталонцам пересечь все поле и оставить аргентинскую звезду с мячом перед чужими воротами. Эта формула поразила басков и принесла первые плоды: первый титул эпохи Кумана на заре эпохи Лапорты. Счастье накрыло игроков, совет директоров и, конечно, же, болельщиков.

Эта победа будет иметь два немедленных эффекта. Во-первых, команда с гораздо большей уверенностью проведет финальный отрезок Ла Лиги, где ей потребуются все силы, весь талант и вся удача в мире. Придется бороться и против "Атлетико", который все еще впереди, и против "Реала", который остается в Лиге чемпионов.

Во-вторых, у Месси появится больше стимулов остаться: он возглавляет коллектив, который может стать победителем. Это, безусловно, воодушевляет звезду. И это позволяет надеяться на его сохранение.

И, в довершение всего, первый титул снова ассоциируется со слоганом "Больше, чем просто клуб". Игроки развернули баннер в память о жертвах коронавируса. Итак, день был успешным: хорошая игра, хороший результат, первый титул новой эры, подтверждение сыгранности между Месси и молодежью, защита ценностей клуба, повышение морального духа и другие причины, чтобы убедить Лео остаться. Трофей — не предел мечтаний, но о большем сейчас думать не приходится», — заключает Саес.

Влияние на будущее Месси

Обозреватель AS Жорди Пунти считает, что победа в Кубке Испании способна повлиять на решение Лионеля Месси о будущем.

«В футбольном календаре финалы всегда подсвечиваются красным цветом. Это дни концентрированных эмоций, которые часто служат предлогом для принятия долгосрочных решений.

В этом году "Барселона" пережила институциональный кризис после смены тренера и финансовых проблем, которые сделали ее очень уязвимой. С первого дня команда Кумана казалась мимолетным проектом, и в центре всех этих сомнений был Лионель Мессм, который намеревался покинуть клуб в конце сезона. Теперь же победа в Кубке Испании всего за восемь туров до конца самой конкурентной Ла Лиги может стать катализатором окончательного решения аргентинца.

Форвард всегда говорил, что хочет играть в команде с мощным проектом, то есть в той, которая будет бороться за победу в Лиге чемпионов. "Манчестер Сити" или "Пари Сен-Жермен" вполне соответствуют его требованиям. Но жизнь часто сдерживает нас, потому что многое проходит по незапланированному сценарию.

Приход Лапорты на пост президента "Барселоны" вместе с пробуждением качественных молодых игроков — Педри, Мингезы, Араухо, Деста, даже Де Йонга и Дембеле — может заставить Месси усомниться в необходимости ухода, особенно на фоне возникшей вчера эйфории.

Эмоции могут сыграть определяющую роль. Возможно, ему придется решить, хочет ли он быть наставником для этого молодого поколения футболистов, подбадривать их и вселять в них уверенность, как в него 16 лет назад вселял уверенность Роналдиньо», — вспоминает Пунти.