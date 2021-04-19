Первая осечка Олича. Новый тренер ЦСКА проиграл первому же серьезному сопернику

«Сочи» одержал победу над ЦСКА (2:1) в домашнем матче в рамках 26-го тура РПЛ. Первым счет в матче открыл Кристиан Нобоа на 40-й минуте с пенальти. Затем гол в ворота ЦСКА забил Артур Юсупов. На 79-й минуте Игорь Дивеев в составе армейцев со штрафного удара отыграл один мяч.

ЦСКА без Фернандеса и Магнуссона

Редакция Sport24 отмечает кадровые проблемы армейцев, пришедшиеся на первый серьезный матч под руководством Ивицы Олича.

«После трех дежурных побед во главе ЦСКА Ивицу Олича ожидала решающая неделя, включавшая в себя матч против "Локомотива" и противостояние со "Спартаком". По итогам этого отрезка должно было стать понятно, будет ли ЦСКА бороться за место в Лиге чемпионов и выйдет ли в финал Кубка России, который команда не выигрывала с 2013 года.

Ключевая неделя для ЦСКА начиналась игрой против "Сочи", который победил за последние шесть матчей во всех турнирах только один раз (да и то — бедовый "Тамбов"). Но проблемы были и у ЦСКА — Олич остался без основного центрального защитника Магнуссона (в предыдущих матчах его заменял Карпов), а перед встречей с "Сочи" из-за травмы на тренировке выбыл Марио Фернандес.

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Несмотря на наличие трех номинальных ЦЗ в старте, Олич не стал уходить от привычной расстановки в четыре защитника и отправил Вадима Карпова на правый фланг. Но проблемы у ЦСКА возникли не только там — еще и в центре обороны».

Сочи закрыл Эджуке

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой пытается понять план армейцев на игру и фиксирует полное преимущество «Сочи» по ударам и моментам.

«Первой серьёзной проверкой для Олича и обновлённого ЦСКА должен был стать матч с "Сочи". Хоть южане и сами сейчас пребывают в непростой ситуации после двух поражений подряд, они, конечно, куда мастеровитее аутсайдеров, перечисленных выше.

Олич свой тест провалил. ЦСКА провёл очень серый матч, а все перестановки хорватского специалиста ни к чему не привели. Хоть в итоге москвичи и сумели закончить матч с вполне приличным счётом, у "Сочи" был колоссальный перевес. Это подтверждает и статистика — 13:3 по ударам по воротам и 3,78 — 0,39 по показателю xG, который показывает остроту у ворот и количество моментов. Если говорить более простым языком — "Сочи" наиграл почти на четыре гола, а ЦСКА — лишь на 0,5 гола.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

Конечно, на игру москвичей повлияла серьёзная кадровая проблема — отсутствие Марио Фернандеса. Без него на непривычной роли флангового защитника оказался Карпов, который и в защите действует не слишком удачно, а в атаке вообще не является помощником.

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Сложно сказать, на что рассчитывал ЦСКА и каким был план на игру. Но чисто визуально создавалось впечатление, что главной задумкой было доставить мяч Эджуке, чтобы тот прострелил на Рондона. Такой план на игру не работал. Вообще, сочинцы отлично закрыли Эджуке, действуя здорово в подстраховке. Нигерийца лишили пространства, а без его активности ЦСКА выглядел совсем инертно».

Тикнизян «привез» пенальти

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает несостоятельность атаки ЦСКА и ошибки защитников, подаривших сочинцам право на пенальти.

«Отдельно хочется сказать по самому яркому футболисту ЦСКА на сегодня. У Эджуке какой-то отдельный вид спорта. В РПЛ нет другого футболиста, у которого дриблинг настолько превосходил бы пас. На качественном газоне "Фишта" обвести 1-2 соперников — не проблема, но отдать точную передачу… Вообще игра ЦСКА во многом сводилась к тому, чтобы создать пространство для нигерийца и отдать ему мяч. Как вы уже поняли, толку от этого было немного — у "Сочи" работала подстраховка.

Первый гол может показаться случайным, но он точно был по-своему закономерным. Когда мяч чаще в штрафной ЦСКА, то больше вероятность, что какой-то нелепый рикошет или вот такой пенальти случится именно в ворота Акинфеева. Достаточно нелепым образом мяч попал в руку Тикнизяну: главный судья не заметил нарушения самостоятельно — только при помощи VAR. Как только арбитр указал на "точку", Акинфеев прибежал в центр поля, чтобы лично высказать что-то Тикнизяну. Не хотелось бы оказаться на его месте в этот момент.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

Забавно, что тренер "Сочи" Федотов отвернулся, когда Нобоа забивал с пенальти. А реакция фанатов ЦСКА бесценна: в ответ на пропущенный мяч они стали скандировать стандартную оскорбительную кричалку в адрес "Зенита". Видимо, мы ещё долго не избавимся от шуток на тему того, что в Сочи выступает второй состав Зенита».

Эксперименты Олича

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не впечатлен попытками Ивицы Олича переломить ход матча во втором тайме.

«В перерыве Олич вместо Карпова выпустил Алана Дзагоева и отправил Марадишвили на правый фланг обороны. Идея понятна, опытный полузащитник в игре с мячом намного сильнее конкурента по позиции. Мяч действительно у гостей стал держаться лучше, однако вместо ответного гола пришел второй в ворота Акинфеева.

Игорь Дивеев не справился с довольно простой подачей, упустив за спину Заболотного, тот скинул мяч назад и в центр, а набежавший Артур Юсупов расстрелял Акинфеева. Ошибка Дивеева очевидна, но стоит отметить, что и на подбор никто не успел.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

В таких вот сложных и неудачных во всех смыслах Оличу и нужно демонстрировать свою квалификацию, как накануне сделал это Сергей Семак в Краснодаре. И надо сказать, что хорват не боится принимать много серьезных решений. Он перевел команду на 4-4-2 и уже к 74-й минуте выработал лимит замен.

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ЦСКА перевел игру на чужую треть поля, но не выглядел таким единым коллективом, как соперник, регулярно убегавший в опасные контратаки. К 78-й минуте, когда Дивеев один мяч отыграл, статистика по ударам была 17-5, а в створ — 12-1. Нужны ли еще какие-то комментарии?»

Владимир Федотов Главный тренер «Сочи» Это заслуженная командная победа. Но по-другому и не бывает. Мы контролировали, создавали моменты. К сожалению, не смогли их трансформировать в гол. Был у нас один провальчик, когда мы позволили Эджуке Чедере выскочить. Слава богу, нивелировали с помощью обороны. этот выход. Как показала вся игра, мы контролировали на протяжении всего времени мяч. Логично забили второй гол. Соперник может из ничего создать проблему. Заработали стандарт и с него получили гол. «Армейцы» усилили группу атаки в конце встречи. Это был непростой отрезок для нас. Мы не смогли успокоить игру. Нам надо больше работать над реализацией. Надо отдать должное мастерству Игоря Акинфеева, он как удав гипнотизировал наших футболистов, наносящих удары по воротам. Справа у ЦСКА появился Вадим Карпов — непрофильный правый защитник. Это нам сыграло на руку. Через эту зону мы и получили возможность создавать моменты.

ЦСКА не хватило класса

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев присоединяется к хору критикующих ЦСКА за отсутствие командной игры.

«Игра переходила к штрафной хозяев в двух случаях. Первый маневр: Эджуке подхватывает мяч и несется вперед со всех ног. В концовке, правда, упирается в защитников. Второй сценарий — "отдай мяч Влашичу, тот придумает". Но в этот день и у хорвата не пошло.

Палочка-выручалочка армейцев Мариу Фернандес пропускал встречу из-за травмы, без него красно-синим тяжеловато брать соперников на голом классе, а отлаженных командных взаимодействий, как у тех же сочинцев, пока не просматривается.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

За гостями остались только последние десять минут. Как и в предыдущем туре против "Зенита", у "Сочи" не хватило сил на концовку. Армейцы отыграли один мяч благодаря мощному удару со штрафного Дивеева, но поезд уже ушел. К тому моменту по ударам в створ "Сочи" шел впереди со счетом 12-1.

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"Рубин" и "Динамо" догнали в таблице ЦСКА, а в следующем туре красно-синих ждет супердерби — со "Спартаком". "Сочи" же возвращается в еврокубковую гонку — до четвертого места всего три очка».

Ивица Олич Главный тренер ЦСКА Конечно, до пенальти очень много шансов было у команды «Сочи», но мы в первые 20 минут не пропустили гол. Потом уже начали играть в футбол, начали лучше передвигаться по полю. Около 4-5 минут смотрели VAR, я сам этот момент не видел, не могу комментировать. Но он был очень важен для нас. Во втором тайме самое главное было не пропустить второй мяч, а когда уже пропустили через несколько минут, то было уже очень тяжело вернуться

Оличу удалось перевернуть ход игры

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев хвалит армейского тренера за то, что тот сумел переломить ход матча в концовке, хотя этого и не хватило для победы.

«70 минут "Сочи" на голову превосходил ЦСКА. Тем непривычнее было видеть, как все чаще армейцы прикладывались по воротам Николая Заболотного. В штрафную сочинцы по-прежнему не давали войти, но дальние удары, например, Дзагоева вызывали тревогу на скамейке "Сочи", не говоря уже про убойный момент Ахметова.

Ивица Олич впервые проиграл в ранге главного тренера. Поражение от "Сочи" делает ЦСКА аутсайдером в тройке команд, борющихся за второе место. "Локомотив" оторвался на три очка, а "Спартак" еще должен сыграть с "Уфой". Но армейцы могут завладеть преимущество в следующих двух турах — играть как раз против "Локомотива" и "Спартака".

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

Однако необходимо понять, насколько ЦСКА действительно готов к тому, чтобы одержать две важные победы. Преимущество "Сочи" над армейцами было колоссальным: 6 — 0 по явным голевым моментам, 13 –6 по ударам из штрафной. Пока нельзя сказать, что Ивица Олич сделал ЦСКА сильнее, но по крайней мере его решения понятны. Ему удалось перевернуть ход игры. Обычно это тоже хороший признак».

Артур Юсупов Полузащитник «Сочи» Нам нельзя было проигрывать. Все это понимали и очень ответственно отнеслись к матчу. У игроков зажили всякие болячки, поэтому мы вышли на поле в полноценном состоянии и провели очень хороший матч. Мой гол? Так получается, что в этом сезоне я часто забиваю, получаются красивые голы. Я тоже этому рад. Может быть, я нашел свою команду, свой город. Коллектив и тренерский штаб доверяют мне, и все это в совокупности дает результат.

Движение по линии Гончаренко

Автор «Чемпионата» Евгений Марков наглядно показывает преимущество сочинцев по ходу всего матча.

«Но смущает другое — новый ЦСКА впервые укатал соперник из топ-семь, причём "Сочи" проминал армейцев на протяжении всей игры:

— 13 ударов по воротам ЦСКА из-за штрафной — худший показатель для Акинфеева (и Помазуна) в сезоне.

— 18 просто ударов в сторону ворот ЦСКА — второе грустное место в сезоне после выезда в Грозный.

— Игроки "Сочи" 31 раз касались мяча в штрафной ЦСКА — ранее такое себе позволяли только "Зенит" и "Краснодар".

— Без травмированного Марио, получившего травму на тренировке, не получалось особенно никогда. Отсюда и цифры выше от Васина, Карпова и Дивеева.

— Снова не забили нападающие. Единственный гол — это бильярд от Дивеева со штрафного.

— Да и "Сочи" на московские команды настраивается лучше, чем на питерские. Так что ЦСКА впервые встретил агрессивный соперник.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

Этот текст мог бы называться "первый провал Олича" или как-то похоже, но это не провал и даже не зачатие кризиса. Пока не провал и не кризис, но новый поток мыслей в сторону эмоций.

Прямо сейчас ЦСКА — это движение по линии Гончаренко, который так же мог бы проиграть "Сочи". С более свежими головами, но пока без новой мысли и глобального перелома».

Ивица Олич Главный тренер ЦСКА Зона еврокубков? У нас ещё 4 игры. Мы знали, что это будет тяжелый сезон. С первого дня я понял, что у меня будет много работы в команде. ЦСКА не может за неделю-другую всё поменять. Но я верю в наш коллектив.

ЦСКА может остаться без еврокубков?

Автор Soccer.ru Станислав Горин выносит безжалостный вердикт — армейцы вполне могут не сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

«Не исключено, ведь у "Локомотива" девять побед подряд. Двигаются лучше, чем "армейцы", могут выйти в финал Кубка России, лишив Олича шанса на трофей и места в ЛЕ. На коне Ивица покатался с подачи пресс-службы клуба, но на кону ЛЧ. ЦСКА не смотрится свежее, умнее и тоньше, чем "Спартак".

У "Рубина" серия из пяти побед подряд, у "Динамо" дерзкая молодежь. А поскольку еще и сами футболисты ЦСКА (как при Ганчаренко) продолжают чудить, то Акинфееву сложно уйти с поля с "сухарем". Сегодня мяч попал в выставленную назад руку Тикнизяну и арбитры после совещания выбрали "точку". Необязательный пропах, как и второй гол "Сочи".

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

ЦСКА не хватало взрослости и уверенности при Ганчаренко, ведь белорус пережимал гайки. Вместо летучей и наглой юной команды получал коллектив, что нервничает, пытается компенсировать ошибки рвением и ставит на голый класс лидеров — Акинфеева, Фернандеса и Влашича. Но и Олич не похож на флегматичного сангвиника, что успокоит. Не удивительно, что команда нервная и похожа на тренера.

ЦСКА заставил "Сочи" беспокоится в концовке, но сам-то сыграл в футбол 90-х. Пока Щенников готовил навесы с лишними касаниями, можно было успеть заварить чай. А Карпов так играл на фланге, что картинка на мгновения становилась черно-белой — так работали на краю поля во времена Пеле. ЦСКА заслужил ироничные оценки, ведь достаточно привести счет по ударам в створ — 13:3 в пользу "Сочи".

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Допусти Акинфеев малейшую оплошность в одном из одиннадцати эпизодов — счет на минуте 60-й стал бы 3:0, и тогда никакой гол престижа ничего не менял. Он и не изменил, Олич проиграл этот поединок, а вместе с ним и ЦСКА».