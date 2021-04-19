ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дубль Гринвуда возродил надежды «МЮ» на титул

    Отставание от «Сити» велико, но похожий случай уже был

    Футбол Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Бернли Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Уфа»Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки «Сочи» — ЦСКАПервая осечка Олича. Новый тренер ЦСКА проиграл первому же серьезному сопернику Мэйсон ГринвудДубль Гринвуда возродил надежды «МЮ» на титул
  • 13:28
    • УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
  • 01:57
    • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
  • 13:17
    • «Тоттенхэм» подтвердил отставку Моуринью
  • 12:19
    • Американский банк JP Morgan подтвердил свое участие в проекте европейской Суперлиги
  • 16:21
    • Российский арбитр отстранен минимум на два матча РПЛ
  • 16:04
    • Глава УЕФА подтвердил недопуск к Евро и ЧМ футболистов из Суперлиги
  • 15:38
    • Вилков отстранен от работы на любых футбольных матчах
    Все новости спорта
    Мэйсон Гринвуд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэйсон Гринвуд
    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 3:1 и сократил отставание от «Ман Сити» в гонке за титул. Роб Доусон из ESPN подводит итоги матча и рассуждает о шансах и успехах «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 3:1 на «Олд Траффорд» и теперь находится на расстоянии 8 очков от лидера АПЛ «Ман Сити» за шесть туров до финиша. Это та же ситуация, в которой оказался «Сити», когда преследовал «МЮ» в 2012 году. И все мы знаем, чем это закончилось.

    Маловероятно, что молния ударит дважды в одно и то же место, однако по крайней мере «МЮ» подтвердил заявление Уле-Гуннара Сульшера о том, что они сделают все возможное в последние недели сезона, чтобы оказать давление на команду Пепа Гвардиолы. Так что теперь многие фанаты «Юнайтед» будут следить за поездкой «Ман Сити» в гости к «Астон Вилле» в ближайшую среду.

    В какой-то момент в матче с «Бернли» казалось, что в этом не будет необходимости, когда Джеймс Тарковски сравнял счет после первого гола Мэйсона Гринвуда. Однако голы Гринвуда и Эдинсона Кавани в последние шесть минут матча принесли «МЮ» первую домашнюю победу над «Бернли» и добавили интриги в чемпионате.

    Мэйсон Гринвуд оформил дубль
    globallookpress.com

    Сульшер, автор победного гола на последних секундах финала Лиги чемпионов, знает многое о том, как важно не выбрасывать полотенце.

    «Я горжусь тем, что мы никогда не сдаемся. И в этом сезоне мы уже много раз доказывали свою стойкость и физическую форму. На прошлой неделе мы совершили камбэк в матче с "Тоттенхэмом", забив три гола. Против "Бернли" мы снова забили три мяча во втором тайме», — сказал Сульшер.

    «Титул, наверное, выглядит нереальным, — продолжил норвежец, — но в футболе иногда происходят странные вещи. Так что мы должны просто делать свою работу».

  • Сульшер вывел «МЮ» в пятый полуфинал, но будет ли первый финал?
  • «Манчестер Юнайтед» прошел «Гранаду» в Лиге Европы
  • 16/04/2021

    • Сульшер знает, что «МЮ» не празднует какие-либо достижения, если это не трофеи. Но учитывая, что титул почти недосягаем, нужно отметить, что его команда все же приближается к первому заметному результату в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.

    «Юнайтед» уже сейчас набрал 66 очков — столько же, сколько по итогам двух предыдущих сезонов. Манкунианцы на 12 очков опережают «Челси», занимающий пятое место, и должны гарантировать себе пятое место, которое будет означать второй подряд финиш в топ-четверке впервые с 2013 года, когда Фергюсон ушел на пенсию.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Луи ван Гал и Жозе Моуринью — которые на двоих выиграли 15 национальных титулов и 3 трофея в ЛЧ — два из трех тренеров, которые потерпели неудачу в «МЮ». В то же время работа Сульшера, репутация которого, как тренера «МЮ», постоянно подвергается сомнению — похожа на успешную.

    Это все еще далеко от ситуации, когда в офисе норвежца можно будет откупорить шампанское, но тем не менее это примечательно.

    По крайней мере, все говорит о том, что «МЮ» стал более стабилен. Их следующий шаг — регулярно бороться за титул, и, конечно, выиграть его. Хотя это легче сказать, чем сделать. Но Сульшер, похоже, заложил фундамент.

    Уле-Гуннар Сульшер
    globallookpress.com

    И ван Гал, и Моуринью имели в своем распоряжении по два полноценных сезона. И хотя каждый из них выигрывал трофеи, их результатами в лиге были 4-е, 5-е, 6-е и 2-е места. В своих двух полных сезонах в качестве тренера Сульшер готовится финишировать третьим и вторым.

    «МЮ» проиграл в трех из шести своих первых матчей АПЛ в этом сезоне, но затем проиграл только в одном из 26 матчей чемпионата. Первая с 2015 года домашняя победа над «Бернли» также стала для них пятой подряд в чемпионате. Подобное удалось впервые с тех пор, как Сульшер сменил Моуринью в декабре 2018 года, и одержал шесть побед подряд.

  • «МЮ» обязан удержать Кавани
  • Уругвайский форвард провел великолепный матч против «Тоттенхэма»
  • 12/04/2021

    • «Первый тайм мы начали хорошо, взяли игру под контроль, однако не смогли найти хорошие возможности, а затем "Бернли" сделал игру более открытой и немного хаотичной. Они хорошо атаковали и оборонялись, так что мы не могли найти ритм. Во втором тайме мы играли и бежали, имели шансы и заслуженно забили. Что касается гола "Бернли", то мы на две секунды отключились во время углового», — сказал Сульшер.

    «МЮ» — «Бернли»
    globallookpress.com

    Забив один гол в чемпионате в период с сентября по март, Гринвуд забивал в каждой из трех своих последних игр и в пяти из шести во всех турнирах. Предсказание Сульшера о том, что 19-летний форвард снова начнет забивать, сбылось.

    «Очень рад за Мэйсона, — сказал Сульшер, — Он комбинирует свою игру — то отходит на фланг, то смещается в центр. Он растет, это приятно видеть. Он вкалывает на тренировках и пожинает плоды».

    На счету Гринвуда теперь 15 голов в лиге, а его текущая форма может привести к вызову в сборную Англии на Евро. Такой камбэк более вероятен, чем то, что «МЮ» сможет обогнать «Сити» в чемпионской гонке. Но «Юнайтед» делает все возможное, чтобы задать жару.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • Вчера в 14:34     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021     «Авангард» — «Ак Барс»
  • Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф
    • 01:23 16/04/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арминия — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брентфорд — Кардифф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры