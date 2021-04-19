Дубль Гринвуда возродил надежды «МЮ» на титул

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 3:1 на «Олд Траффорд» и теперь находится на расстоянии 8 очков от лидера АПЛ «Ман Сити» за шесть туров до финиша. Это та же ситуация, в которой оказался «Сити», когда преследовал «МЮ» в 2012 году. И все мы знаем, чем это закончилось.

Маловероятно, что молния ударит дважды в одно и то же место, однако по крайней мере «МЮ» подтвердил заявление Уле-Гуннара Сульшера о том, что они сделают все возможное в последние недели сезона, чтобы оказать давление на команду Пепа Гвардиолы. Так что теперь многие фанаты «Юнайтед» будут следить за поездкой «Ман Сити» в гости к «Астон Вилле» в ближайшую среду.

В какой-то момент в матче с «Бернли» казалось, что в этом не будет необходимости, когда Джеймс Тарковски сравнял счет после первого гола Мэйсона Гринвуда. Однако голы Гринвуда и Эдинсона Кавани в последние шесть минут матча принесли «МЮ» первую домашнюю победу над «Бернли» и добавили интриги в чемпионате.

Мэйсон Гринвуд оформил дубль globallookpress.com

Сульшер, автор победного гола на последних секундах финала Лиги чемпионов, знает многое о том, как важно не выбрасывать полотенце.

«Я горжусь тем, что мы никогда не сдаемся. И в этом сезоне мы уже много раз доказывали свою стойкость и физическую форму. На прошлой неделе мы совершили камбэк в матче с "Тоттенхэмом", забив три гола. Против "Бернли" мы снова забили три мяча во втором тайме», — сказал Сульшер.

«Титул, наверное, выглядит нереальным, — продолжил норвежец, — но в футболе иногда происходят странные вещи. Так что мы должны просто делать свою работу».

Сульшер знает, что «МЮ» не празднует какие-либо достижения, если это не трофеи. Но учитывая, что титул почти недосягаем, нужно отметить, что его команда все же приближается к первому заметному результату в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.

«Юнайтед» уже сейчас набрал 66 очков — столько же, сколько по итогам двух предыдущих сезонов. Манкунианцы на 12 очков опережают «Челси», занимающий пятое место, и должны гарантировать себе пятое место, которое будет означать второй подряд финиш в топ-четверке впервые с 2013 года, когда Фергюсон ушел на пенсию.

Луи ван Гал и Жозе Моуринью — которые на двоих выиграли 15 национальных титулов и 3 трофея в ЛЧ — два из трех тренеров, которые потерпели неудачу в «МЮ». В то же время работа Сульшера, репутация которого, как тренера «МЮ», постоянно подвергается сомнению — похожа на успешную.

Это все еще далеко от ситуации, когда в офисе норвежца можно будет откупорить шампанское, но тем не менее это примечательно.

По крайней мере, все говорит о том, что «МЮ» стал более стабилен. Их следующий шаг — регулярно бороться за титул, и, конечно, выиграть его. Хотя это легче сказать, чем сделать. Но Сульшер, похоже, заложил фундамент.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

И ван Гал, и Моуринью имели в своем распоряжении по два полноценных сезона. И хотя каждый из них выигрывал трофеи, их результатами в лиге были 4-е, 5-е, 6-е и 2-е места. В своих двух полных сезонах в качестве тренера Сульшер готовится финишировать третьим и вторым.

«МЮ» проиграл в трех из шести своих первых матчей АПЛ в этом сезоне, но затем проиграл только в одном из 26 матчей чемпионата. Первая с 2015 года домашняя победа над «Бернли» также стала для них пятой подряд в чемпионате. Подобное удалось впервые с тех пор, как Сульшер сменил Моуринью в декабре 2018 года, и одержал шесть побед подряд.

«Первый тайм мы начали хорошо, взяли игру под контроль, однако не смогли найти хорошие возможности, а затем "Бернли" сделал игру более открытой и немного хаотичной. Они хорошо атаковали и оборонялись, так что мы не могли найти ритм. Во втором тайме мы играли и бежали, имели шансы и заслуженно забили. Что касается гола "Бернли", то мы на две секунды отключились во время углового», — сказал Сульшер.

«МЮ» — «Бернли» globallookpress.com

Забив один гол в чемпионате в период с сентября по март, Гринвуд забивал в каждой из трех своих последних игр и в пяти из шести во всех турнирах. Предсказание Сульшера о том, что 19-летний форвард снова начнет забивать, сбылось.

«Очень рад за Мэйсона, — сказал Сульшер, — Он комбинирует свою игру — то отходит на фланг, то смещается в центр. Он растет, это приятно видеть. Он вкалывает на тренировках и пожинает плоды».

На счету Гринвуда теперь 15 голов в лиге, а его текущая форма может привести к вызову в сборную Англии на Евро. Такой камбэк более вероятен, чем то, что «МЮ» сможет обогнать «Сити» в чемпионской гонке. Но «Юнайтед» делает все возможное, чтобы задать жару.