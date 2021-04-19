Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир

Вечером в воскресенье, 18 апреля, в европейском футболе появился новый турнир — Суперлига, о создании которой объявили 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии. Руковдство УЕФА немедленно осудило создание турнира, заявив, что клубы, заявившиеся в Суперлигу, получат бан на все внутренние и международные соревнования, а игроки не смогут играть за сборные.

Кто в деле, кто отказался?

В новорожденной Суперлиге уже 12 клубов из трех ведущих европейских лиг: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В заявлении турнира сообщается, что к этим командам должны присоединиться еще три неназванных — так образуется пул из 15 клубов-основателей (постоянных), еще 5 команд будут меняться.

Известно, что дортмундская «Боруссия» и «Бавария» не поддержали идею — немецкие команды не захотели отказываться от выстроенных структур и привычных соревнований.

В то же время, разные медиа пишут, что три команды, которые могут могут добавиться к основателям — это «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту». Мюнхенцы официально опровергли это.

Карл-Хайнц Румменигге Председатель правления «Баварии» «Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным. Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса.

Отказался от участия в новом турнире и «Пари Сен-Жермен», президент которого Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА.

Он также возглавляет beIN Media Group — катарский вещатель, заплативший УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Кроме того, парижане считают, что участие в Суперлиге не должно ограничиваться только богатейшими клубами.

Каков формат нового турнира?

По плану создателей, в Суперлиге будет принимать участие 20 клубов: две группы по 10 команд.

В группе каждый играет с каждым в два круга, то есть каждый участник гарантированно проведет 18 матчей (в новом формате Лиги чемпионов играется только 10 встреч).

Начать планируют уже в августе 2021 года. Матчи будут проходить в середине недели (вместо ЛЧ), поэтому команды смогут играть в своих национальных чемпионатах — если их допустит УЕФА.

Из группы выходят по три лучших команды, а четвертая и пятая играют два матча за плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в два матча, а финал сыграют в конце мая — один матч на нейтральном поле.

Календарь и таблица Лиги Европы

Как только все разберутся и привыкнут к формату мужской Суперлиги, организаторы запустят женскую версию по такому же принципу.

Кто инициаторы проекта?

На самом деле идее Суперлиги уже более 20 лет, в конце 80-х про нее говорил владелец «Милана» Сильвио Берлускони, а в 1998 году в Италии появился первый серьезный проект.

По задумке создателей, Суперлига должна была включать два дивизиона: в первом — 16 топ-клубов сооснователей, которые застрахованы от вылета и играют в двухкруговом турнире, во втором — 16 клубов, занявших высокие места в топовых национальных чемпионатах.

Как и сейчас, против выступил УЕФА, пригрозив, что любая команда, которая присоединится к проекту, будет исключена из всех соревнований ФИФА и УЕФА, а ее игроки не смогут сыграть на чемпионате мира.

В 2009 году идею Суперлиги вновь подхватил Флорентино Перес, который вернулся на пост президента «Реала». Последующие десять лет европейские топ-клубы «за спиной» УЕФА активно обсуждают идею.

Флорентино Перес globallookpress.com

В 2019 году Перес предложил идею создания Суперлиги президенту ФИФА Джанни Инфантино и представителям некоторых топ-клубов Европы. Но Ассоциация европейских клубов во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли выступила против.

В 2020 году появляются новости о том, что европейские топ-клубы совместно с ФИФА придумали европейскую Премьер-лигу. Предварительная дата начала проекта — 2022 год.

В октябре 2020-го президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, покидая свой пост, объявляет: клуб согласился вступить в Суперлигу.

Могу сообщить вам кое-какие необычные новости. Вчера мы приняли предложение об участии в будущей европейской Суперлиге, которая гарантировала бы будущую финансовую устойчивость клуба. И мы приняли будущий формат клубного чемпионата мира Жозеп Бартомеу

УЕФА идет на уступки и разрабатывает проект реформы Лиги чемпионов — с увеличением команд до 36, отменой группового этапа и швейцарской системой.

Однако это уже не меняет ситуации — в 2021 году футбольная революция свершилась, новый турнир создан — без участия ФИФА или УЕФА.

Главой футбольной Суперлиги станет президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Вице-президентами стали Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед») и Андреа Аньелли («Ювентус») , который еще два года назад выступал против создания турнира.

Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в 4 миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов — удовлетворить потребности этих людей Флорентино Перес

Аньелли пришлось покинуть свой пост главы Ассоциации европейских клубов (ECA), которая представляет интересы 246 футбольных клубов. Его место занял верный интересам УЕФА Карл-Хайнц Румменигге из «Баварии».

На чьи деньги гуляют?

Еще в 2020 году стало известно, что генеральный спонсор, американский банк-гигант JP Morgan готов вложить в лигу 4,6 миллиарда фунтов. Сам банк рассчитывает вернуть средства за счет будущих доходов от продажи прав на трансляции.

Суперлигу также поддерживает Key Capital Partners — компания, которая занимается раскачкой стартапов и молодых проектов. Компания хоть и не самая денежная, но может привлечь новых спонсоров.

JP Morgan globallookpress.com

По информации Corriere dello Sport, DAZN готова платить 3,5 миллиарда евро за телевизионные права. Правда, сам бродкастер это уже опроверг.

15 клубов-основателей получат 3,1 миллиарда фунтов (суммы от 89 млн до 310) на развитие. Деньги можно тратить на стадионы, тренировочные объекты или «для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19».

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Всего за первое время обещают распределить между европейскими лигами и клубами 10 миллиардов евро по механизму солидарности — то есть достанется и тем, кто в турнире не участвует.

Как отреагировали УЕФА и ФИФА?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил угрожающее заявление еще до официального заявления о создании Суперлиги.

«Если это произойдет, хотим повторить, что мы — УЕФА, FA, RFEF, FIGC, Премьер-лига, Ла Лига, Серия А, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены — будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях — как судебном, так и спортивном, — чтобы этого [создания Суперлиги] не произошло. В основе футбола лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может.

Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные ».

Андреа Аньелли globallookpress.com

Президент УЕФА Александр Чеферин на спешно собранной пресс-конференции не стал стесняться в выражениях — назвал Аньелли лгуном, а клубы Суперлиги — жадными змеями.

Не хочу много говорить об Аньелли. Для меня, наверное, это самое большое разочарование из всех случаев. Я никогда не видел человека, который столько раз лгал бы. И так настойчиво! Невероятно. В субботу, когда появились слухи, он сказал мне: не переживай, ничего не происходит. Дальше он сказал: позвоню через час. И выключил телефон. На следующий день мы слышим это объявление. Я много чего повидал, но такого не видел никогда. Очевидно, жадность — настолько сильное чувство, что у некоторых людей испарились человеческие ценности. Но мы другие — и останемся другими. Всегда здорово узнавать, кто есть кто. Александр Чеферин

Руководство ФИФА отреагировало на создание Суперлиги более сдержанно, призвав все стороны к поискам дипломатического решения.

«На наш взгляд и в соответствии с уставом нашей организации, любое соревнование по футболу, будь то национальное, региональное или мировое первенство, всегда должно отражать принципы солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов.

Более того, руководящие органы футбола должны прибегнуть ко всем средствам законного, спортивного и дипломатического характера для обеспечения этих принципов.

На этом фоне ФИФА может выразить лишь неодобрительное отношение к созданию "закрытой европейской лиги" за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению вышеупомянутых принципов.

ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и взвешенный диалог на благо игры, а также духа солидарности и честности».

Александр Чеферин И Криштиану Роналду globallookpress.com

Тем не менее, президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что футболисты не смогу участвовать в чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге.

Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные Александер Чеферин

Под эгидой ФИФА проходят чемпионат мира, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира. УЕФА отвечает за проведение чемпионата Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Заявление поддержали Конфедерация футбола Южной Америки (CONMEBOL), Конфедерация африканского футбола (CAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Concacaf) и Конфедерация футбола Океании (OFC).

Как отреагировали национальные лиги?

Испанская Ла Лига ограничилась тем, что перепечатала заявление УЕФА, выразив таким образом свое согласие и поддержку. А вот ее руководитель Хавьер Тебас, остался верен себе, высказавшись красочно и не слишком дипломатично.

Наконец «гуру» PowerPoint-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, Европейские Лиги и Ла Лига готовились — они получат ответ. Хавьер Тебас

Английская Премьер-лига выступила с заявлением о том, что Суперлига противоречит спортивному духу, забыв об успешном существовании множества североамериканских спортивных лиг, построенных по тому же принципу, что и Суперлига.

«Премьер-лига осуждает любые предложения, которые нарушают принципы открытого соревнования и противоречат спортивному духу, которые лежат в основе национальных и европейской футбольной пирамиды.

Болельщики любого клуба в Англии и Европе сейчас могут мечтать, что их команда способна забраться на вершину и играть с лучшими. Концепция Суперлиги разрушит эту мечту.

Суперлига подорвет устои всей игры и окажет разушительное воздействие на настоящее и будущее Премьер-лиги и ее клубов, а также всех в футболе, кто опирается на нашу поддержку и сплоченность.

Мы будет работать с болельщиками, FA, EFL, PFA и LMA, а также с остальными организациями, внутренними и зарубежными, с целью защитить целостность и будущее английского футбола».

Кристиан Зайферт Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) DFL выступает против любого проекта Суперлиги. Экономические интересы нескольких топ-клубов Англии, Италии и Испании не должны вести к разрушению устоявшейся структуры европейского футбола. Национальные лиги — основа европейского футбола, и наносить им непоправимый ущерб было бы безответственно. Поэтому я в полной мере поддерживаю заявление УЕФА, национальных федераций и лиг Англии, Испании, Италии.

Французская Лига 1 также не стала отмалчиваться, высказавшись о «мечтах олигархов о гегемонии».

«Федерация футбола Франции и Профессиональная футбольная лига выступают против любого проекта Суперлиги Европы. Мы вместе с УЕФА твердо выступаем против проекта, который угрожает всей пирамиде европейского футбола.

Мечты олигархов о гегемонии приведут к исчезновению европейской системы, которая позволила футболу добиться беспрецедентного развития.

Проект Суперлиги нарушит баланс и положит конец системе, построенной на спортивном принципе и всеобщей солидарности европейских футбольных федераций.

Мы напоминаем, что национальные лиги влияют на развитие футбола в целом. Во Франции профессиональные футбольные клубы через механизмы солидарных выплат подпитывают любительский футбол и спорт в целом».

Как на реакцию УЕФА отреагировали революционеры?

Клубы, объявившие о создании европейской Суперлиги, уведомили УЕФА и ФИФА в том, что приняли юридические меры, направленные против попыток сорвать запуск Суперлиги.

«Ваше официальное заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной.

По этой причине компания SLCo (Super League Company) подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством.

Джанни Инфантино и Роберт Левандовский globallookpress.com

Наша обязанность как членов совета директоров SLCo — обеспечить, чтобы все целесообразные действия, доступные для защиты интересов турнира и наших заинтересованных сторон, были приняты, учитывая непоправимый ущерб, который может быть нанесен, если по какой-либо причине мы будем лишены возможности оперативно сформировать Суперлигу и распределить доходы от гранта.

Суперлига должна проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола.

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Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а стремимся конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», — говорится в письме 12 клубов на имя Джанни Инфантино и Чеферина.

Что будет с Лигой чемпионов и европейскими топ-чемпионатами?

Вопрос не праздный, учитывая состав оставшихся участников полуфиналов еврокубковых турниров, которые могут попасть под санкции УЕФА («Манчестер Сити», «Челси», «Реал»).

Многие европейские медиа пишут, что УЕФА временно приостановила розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Неясно, так ли это, но организация соберет экстренное совещание, на котором решат, что делать с оставшимися матчами, и будут ли доиграны турниры.

Marca и AS пишут, что Федерации Англии, Италии и Испании всерьез рассматривают возможность отмены чемпионатов: или аннулируют турниры, или не будут вручать трофей, если выиграют команды из Суперлиги.