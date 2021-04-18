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    УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу намерения нескольких английских, испанских и итальянских клубов объявить о создании европейской Суперлиги.

    Суперлига может заменить Лигу чемпионов
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    Суперлига может заменить Лигу чемпионов

    Ранее появилась информация, что 11 клубов из топ-чемпионатов Европы собираются объявить о создании Суперлиги. Среди них пять топ-клубов из английской премьер-лиги, а также по три клуба из Испании и Италии.

    В случае создания Суперглига будет состоять из двух групп по десять команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.

    Сообщалось, что в Суперлигу войдут шесть английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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    • «УЕФА, Футбольная ассоциация Англии (ФАА) и премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (КИФФ) и ла лига, а также Итальянская федерация футбола (ИФФ) и серия А получили информацию, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги.

    Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы — УЕФА, ФАА, КИФФ, ИФФ, премьер-лига, ла лига и серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА — не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность.

    Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе.

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    • Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

    Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте.

    Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске.

    Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел», — говорится в заявлении УЕФА.

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