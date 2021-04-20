В тени Суперлиги. «Ливерпуль» потерял очки на «Элланд Роуд»

«Ливерпуль» — один из 12 клубов, которые согласились вступить в отколовшуюся Суперлигу, чтобы «начать турнир как можно скорее». Но даже если он не начнется в следующем сезоне, в УЕФА уже заявили, что клубы, среди которых шесть представителей Англии, могут быть отстранены от еврокубков за свое дезертирство.

Первая игра, с участием одной из 12 отколовшихся команд, прошла в странной атмосфере и с протестами внутри и за пределами стадиона.

Болельщики «Лидса» и других клубов собрались возле «Элланд Роуд», чтобы устроить акцию протеста, во время которой была сожжена футболка «Ливерпуля», а над стадионом пролетел самолет с посланием, направленным против Суперлиги.

Футболисты «Лидса» вышли на поле в футболках с надписями: «Заслужи это» рядом с логотипом Лиги чемпионов и «Футбол для болельщиков». То же послание было и на баннере за одними из ворот.

Такие же футболки «Лидс» оставил в раздевалке «Ливерпуля» на тот случай, если «красные» тоже захотят протестовать против инициативы, которая раздражает наставника «красных» Юргена Клоппа, заявившего, что ему не нравится Суперлига, но он и его игроки не имеют права голоса.

«Ливерпуль» доминировал в первом тайме и вышел вперед, когда Трент Александер-Арнольд принял прекрасный пас Диогу Жоты и перевел его на Садио Мане, который поразил пустые ворота после того, как Иллан Меслье покинул свои владения.

Это был первый гол сенегальца в Премьер-лиге с января. С тех пор он провел десять матчей.

После перерыва «Лидс» заиграл лучше. Патрик Бэмфорд даже угодил в перекладину, прежде чем Льоренте головой забил свой первый гол за клуб.

«Красные» вне еврокубковой зоны

«Ливерпуль» остается шестым в турнирной таблице после этого результата. Если бы на этом сезон закончился, «красные» даже не попали бы в еврокубки, разве что обладатели национальных кубков оказались бы выше.

Впрочем, если Суперлига все же состоится, мерсисайдцам больше не придется беспокоиться о таких вещах.

«Ливерпуль» доминировал, особенно в первом тайме: Тьяго Альканатара опасно пробивал с дальней дистанции, а Роберт Фирмино попал прямо в Меслье перед голом.

«Лидс» отыгрался во втором тайме, но «Ливерпуль» имел два отличных шанса завоевать победу — незадолго до того, как счет стал равным, когда вышедший на замену Мохамед Салах пробил мимо ворот, а затем на последней минуте, когда удар Алекса Окслейда-Чемберлена отразил Меслье.

Однако ближайшее будущее «Ливерпуля», скорее всего, будет решаться вне поля, а не в матче на «Элланд Роуд» против команды, не входящей в «большую шестерку».

«Лидс» снова оказался достойным соперником

После победы над «Манчестер Сити» на прошлых выходных «Лидс» вырвал ничью в драматичном матче против действующего чемпиона. Далее «павлинов» ждет встреча с «Манчестер Юнайтед», который проводит отличную серию побед.

Хозяева не были в лучшей форме в первом тайме, хотя Алиссон отразил удар Бэмфорда после своей же неудачной игры. Уже после перерыва подопечные Марсело Бьелсы резко прибавили.

Бэмфорд отличным ударом попал в перекладину, а Джек Харрисон не сумел переиграть Алиссона на ближней штанге.

«Лидс» забил заслуженный гол, когда Льоренте кивком головы отправил мяч в угол, забив первый гол в английском футболе.

«Павлины» занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на восемь очков. Хотя, если бы шесть команд внезапно были бы отстранены УЕФА, «Лидс» оказался бы в Лиге чемпионов.

Статистика матча

— «Лидс» выиграл всего один из последних 12 домашних матчей против «Ливерпуля» во всех турнирах (4 ничьи и 7 поражений).

— «Ливерпуль» в этом сезоне потерял 13 очков в матчах, в которых имел преимущество в счете. Это на два балла больше, чем за последние две кампании вместе взятые.

— «Лидс» забил и пропустил 50 голов в Премьер-лиге в этом сезоне (32 игры). Только «Тоттенхэм» в сезоне 2007/08 затратил на это меньше матчей (30).

— Показатель владения мячом у «Ливерпуля» 38,8% был самым низким в матчах Премьер-лиги с ноября 2018 года (38,2% против «Арсенала»). Та игра тоже завершилась со счетом 1:1.

— Около 75% голов Садио Мане в Премьер-лиге в этом сезоне приходятся на выездные встречи (6 из 8).

— Восемь голевых передач из 31 Трента Александера-Арнольда в Премьер-лиге были отданы Мане, что, по крайней мере, на три передачи больше, чем он отдал любому другому игроку.

— Диего Льоренте забил свой первый гол в десятом матче Премьер-лиги за «Лидс». До этого в последний раз он забивал в июле 2020 года за «Реал Сосьедад» в Вильярреале.

— Добавив на свой счет еще два удара, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал вторым игроком, нанесшим 100 ударов в этом сезоне АПЛ, после Гарри Кейна (117).

Что дальше?

«Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в субботнем матче, а тяжелая серия «Лидса» продолжится домашней встречей с «Манчестер Юнайтед» на следующий день.