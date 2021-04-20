Замок из песка. Суперлига рушится, еще не начавшись

Лига чемпионов vs Суперлига
В понедельник, 19 апреля, УЕФА утвердил изменение формата Лиги чемпионов с 2024 года. В Лиге чемпионов будут играть
Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. 8 лучших команд будут выходить в плей-офф.
Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по
Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.
Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.
Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.
Подобным образом также изменится формат Лиги Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36
Издание As составило подробную инфографику, сравнивающую формат Суперлиги с новым форматом Лиги чемпионов.
Суперлига vs Лига чемпионов: инфографика pic.twitter.com/nNJxp6rWBI— sport_eater (@SportEater) April 20, 2021
Основные отличия между новым и уже существующим турнирами касаются объема доходов, доступа и формата соревновании.
Деньги за участие каждому клубу: В Лиге чемпионов —
Деньги от ТВ каждому клубу: В Лиге чемпионов —
Общий призовой фонд: В Лиге чемпионов —
Как уже сообщалось ранее, банк JP Morgan обязался выделить
Эти деньги разделят участники, но их нельзя тратить на трансферы. Это средства для поддержания инфраструктуры.
Если у Суперлиги будет 15 клубов-основателей, то средства будут распределены так:
Также банк предоставит клубам-основателям турнира
Всю предоставленную сумму нужно будет вернуть банку, если какой-то из клубов решит покинуть турнир.
Клубы Суперлиги пообещали предоставить около
Журналисты The Guardian в ходе изучения кода сайта Суперлиги обнаружили неопубликованный документ, в котором, среди прочего обещаются крупные солидарные выплаты для неучаствующих в турнире и поддержка национальных чемпионатов
Клубы хотят сделать цены на билеты для болельщиков доступными, а также вкладываться в малые клубы через постоянные солидарные выплаты.
В документе сказано: «Выплаты Суперлиги будут автоматически расти вместе с общими доходами лиги и будут более чем в три раза выше, чем выплаты, поступающие сейчас».
Организаторы Суперлиги начали переговоры с вещателями. Они стремятся договориться с такими компаниями, как Amazon, Facebook, Disney и Sky. Сделки с ними могли бы увеличить годовой доход
BT statement on the European Super League developments. pic.twitter.com/y35IGqXmSD— BT Sport (@btsport) April 19, 2021
При этом британский вещатель BT, испанский Mediapro и стриминговый сервис DAZN, транслирующие матчи Лиги чемпионов, либо осудили создание Суперлиги, либо дистанцировались от него.
УЕФА и ФИФА против Суперлиги
На конгрессе УЕФА в Монтерее среди прочих вопросов обсуждалось и создание европейской Суперлиги 12 топ-клубами.
Все 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию, осуждающую «так называемую Суперлигу», говорится в твиттере организации.
Глава УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино снова резко высказались против нового турнира.
В отличие от дипломатичного Инфантино, Чеферин вновь едва не перешел на личности, а залодно и коснулся ключевого вопроса — распределения денег.
Болельщики против клубов
Объединения болельщиков «Аякса», «Андерлехта», «Арсенала», «Атлетико», «Баварии», «Бенфики», дортмундской «Боруссии», «Фенербахче», «Копенгагена», «Лиона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реала» и «Янг Бойз» еще 16 апреля написали открытое письмо главе Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли — им сильно не нравился даже проект УЕФА с реформой Лиги чемпионов.
После объявления о создании Суперлиги, протесты болельщиков перешли из интернета на улицы и стадионы — пока только в Англии, откуда сразу шесть клубов-перебежчиков.
Первым досталось «Ливерпулю», у которого в этот же день был матч в гостях против «Лидса» (1:1). При этом нужно отметить, что север Англии — регион, где в обществе очень сильны практически социалистические настроения.
Неудивительно, что при въезде на стадион «Элланд Роуд» мерсисайдскую команду освистали собравшиеся болельщики «Лидса», которые также скандировали оскорбления в адрес «красных».
Boos and chants of ‘scum’ as the #LFC team coach arrives at Elland Road pic.twitter.com/3O4txDdCVy— James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021
Впрочем, фанаты «Ливерпуля» также выступили против решения клубного руководства. Утром на заборе у «Энфилда» появились баннеры
April 19, 2021
Подобные же баннеры фанаты «Ливерпуля» привезли и на матч с «Лидсом». А футболисты хозяев вышли на предматчевую разминку в футболках с надписями
Leeds’ shirts before facing Liverpool:— B/R Football (@brfootball) April 19, 2021
‘Earn it’
🔁
‘Football is for the fans’ pic.twitter.com/xPfmre9z8m
Болельщики остальных клубов, вошедших в Суперлигу также не остались в стороне. Фанаты «Челси» митингуют у «Стэмфорд бридж», болельщики «Тоттенхэма» также вышли к стадиону с табличками
More scenes of Chelsea fans protesting the Super League outside Stamford Bridge.#SayNoToEuropeanSuperLeague— Footy Accumulators (@FootyAccums) April 20, 2021
📹 @footballdaily pic.twitter.com/nuKB0RMJXQ
Болельщики «МЮ» рвут абонементы (не все, но некоторые. Объединения болельщиков всей английской топ-6, собравшейся в Суперлигу, дружно опубликовали заявления разной степени жесткости с одинаковым посылом — они не поддерживают клубы в стремлении создать закрытый элитарный турнир для увеличения доходов.
Held this since 1995. @ManUtd will not get another penny from me whilst you’re part of this shit OR owned by those twunts. #GlazersOut #SuperLeague #heartbroken pic.twitter.com/CwKT8VYslq— Ames 🔴🐝 (@UnitedAmyDoc) April 18, 2021
Реакция тренеров и игроков
Если большинство тренеров и игроков клубов не имеющих отношения к Суперлиге, ожидаемо высказалось против нового турнира (кроме осторожного Уэйна Руни), то реакции из 12 клубов-основателей куда более интересны.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп еще в 2019 году заявлял, что он против создания нового турнира. Перед матчем с «Лидсом» он подтвердил, что его позиция не изменилась.
Всем сотрудникам «Ливерпуля», включая Клоппа и футболистов, о вступлении в Суперлигу сообщили уже после того, как мировые СМИ объявили о новом турнире — им пришло электронное письмо от исполнительного директора Билли Хогана с разъяснениями.
Игроки клуба в основном отмаличиваются, хотя прямолинейный Джеймс Милнер полностью поддержал позицию своего тренера.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о создании нового турнира еще жестче.
Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер узнал о вступлении клуба в Суперлигу лишь перед воскресным матчем с «Бернли». Эд Вудворд сообщил эту новость после обнародования стартовых составов.
Встречу с игроками и тренерами Вудворд только утром в понедельник, 19 апреля. Капитан «МЮ» Харри Магуайр наехал на менеджера из-за того, что игроки узнали о Суперлиге из медиа, а руководство бросило Сульшера на растерзание прессе.
April 20, 2021
Наставник «Челси» Томас Тухель и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выбрали тактику молчания — чтобы не сболтнуть чего-то лишнего.
Единственным из тренеров клубов-ренегадов выступил за Суперлигу наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.
По информации Daily Mail, в среду пройдет совещание всех капитанов Английской Премьер-лиги, где представители клубов обсудят ответ Суперлиге. Его созвал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.
Потенциальные участники — против Суперлиги
Изначально планировалось, что у Суперлигибудет 15 клубов-основателей. К 12 клубам из Англии, Испании и Италии должны были присоединиться «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен», но этого не случилось.
Более того, в понедельник ряд клубов Бундеслиги выступили с осуждением идеи Суперлиги: высказались представители «РБ Лейпциг», «Байера» и «Менхенгладбаха». С совместным заявлением выступили Немецкая футбольная лига и Немецкий футбольный союз.
После объявления о создании Суперлиги «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» подтвердили, что привержены идее реформы Лиги чемпионов.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи также высказался против создания европейской Суперлиги:
Раскол в стане мятежников
Вряд ли руководство 12 клубов, вошедших в Суперлигу, ожидало, что встретит такую волну негатива буквально со всех сторон, от болельщиков, до соседей по турнирной таблице национальных лиг и до руководства УЕФА и ФИФА.
В пятницу, 23 апреля, УЕФА рассмотрит исключение клубов-участников Суперлиги из Лиги чемпионов — среди полуфиналистов остались «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».
Впрочем, по информации ESPN, несмотря на угрозы главы УЕФА Александера Чеферина,
В национальных чемпионатах тоже неспокойно. На экстренном собрании клубов Серии А 18 апреля, несколько команд («Аталанта», «Верона» и «Кальяри») призвали исключить из турнира «Ювентус», «Милан» и «Интер».
При этом клубы Серии А, которые намерены выступать в Суперлиге, до старта турнира не хотят покидать турниры внутри Италии.
В Англии до такого пока не дошло, хотя эксперт Sky Sports Гари Невилл и
Испанская Ла Лига также не планирует исключать «Реал», «Барселону» и «Атлетико» из числа участников турнира.
Как утверждает COPE, клубы продолжат выступать в национальном чемпионате, так как руководство Ла Лиги убеждено, что
Тем временем президент УЕФА Александер Чеферин, который днем ранее откровенно оскорблял участников Суперлиги, называя их «жадными змеями», сменил тональность и обратился к шести английским клубам-основателям.
Цель удара босс европейского футбола выбрал совершенно правильно — в английской прессе уже появилось несколько сообщений о том, что один или несколько клубов АПЛ готовы покинуть Суперлигу.
Так, издание The Telegraph сообщает, что
По информации The Guardian, основатели нового турнира делятся на два лагеря: тех, кто до конца будет стоять за идею, и тех, кто присоединился к Суперлиге, видя в этом финансовую выгоду.
«Челси» и «Сити» во второй группе, поэтому негативная реакция ФИФА, УЕФА и болельщиков вынудила их засомневаться в своем участие.
The Times также говорит, что
По данным BBC и The Athletic, все же
Президент клуба Брюс Бак 20 апреля встречался с игроками и тренерами, чтобы обсудить ситуацию — и после этой встречи «Челси» начал формальный выход из Суперлиги.
Буквально через полчаса после первой информации про смену позиции «Челси», детальные инсайды про выход из Суперлиги пришли и из «Манчестер Сити».
Программная речь Переса
После многочисленных гневных выступлений Чеферина, ответный удар решил нанести президент «Реала» и председатель Суперлиги Флорентино Перес, впервые принявший участие в популярной футбольной программе El Chiringuito.
Функционер заверил клубы, что полуфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы не исключат из текущих розыгрышей турниров из-за их вступления в Суперлигу. Также он дал гарантии, что УЕФА не запретит игрокам выступать за сборные.
Перес вновь покритиковал формат Лиги чемспионов, рассказал, что шанс на участие в Суперлиге получат и другие клубы, а также заявил, что никто не приглашал в новый турнир «Баварию» и ПСЖ.
При этом в распоряжении Der Spiegel есть регламентирующие документы Суперлиги. В них сказано, что у «ПСЖ» есть еще 14 дней, чтобы ответить на приглашение, у «Баварии» и «Боруссии Д» — по 30 дней. То есть все три клуба были потенциальной частью нового турнира.
Ну а главный тезис Переса — молодым неинтересно смотреть матчи по 90 минут, поэтому надо давать им громкие афиши.
Правда не все поняли президента «Реала», или не все захотели понять его, предположив, что он призывает к изменению формата матчей в будущем.
Известный острослов Гарри Линекер тут же отреагировал: «Давайте сделаем таймы по 5 минут — и 45-минутный перерыв на рекламу».