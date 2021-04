Замок из песка. Суперлига рушится, еще не начавшись

В воскресенье, 18 апреля, в европейском футболе появился новый турнир — Суперлига, о создании которой объявили 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Рассказываем о скандале, который развернулся вслед за этим.

Лига чемпионов vs Суперлига

В понедельник, 19 апреля, УЕФА утвердил изменение формата Лиги чемпионов с 2024 года. В Лиге чемпионов будут играть 36 команд вместо 32 , которые выступают сейчас.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. 8 лучших команд будут выходить в плей-офф.

Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.

Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.

Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36

Издание As составило подробную инфографику, сравнивающую формат Суперлиги с новым форматом Лиги чемпионов.

Основные отличия между новым и уже существующим турнирами касаются объема доходов, доступа и формата соревновании.

Деньги за участие каждому клубу: В Лиге чемпионов — 12,5 млн евро / Европейская Суперлига — 350 млн евро

Деньги от ТВ каждому клубу: В Лиге чемпионов — 60 млн евро / Европейская Суперлига — 202 млн евро

Общий призовой фонд: В Лиге чемпионов — 100 млн / Европейская Суперлига — 250 млн

Как уже сообщалось ранее, банк JP Morgan обязался выделить 3,25 млрд евро на организацию Суперлиги.

Эти деньги разделят участники, но их нельзя тратить на трансферы. Это средства для поддержания инфраструктуры.

Если у Суперлиги будет 15 клубов-основателей, то средства будут распределены так: по 350 млн евро получат 6 клубов, по 225 млн евро — 4 клуба, по 112,5 млн евро — 2 клуба и по 100 млн евро — три клуба , пишет испанская газета El País, ссылаясь на собственные источники.

Также банк предоставит клубам-основателям турнира кредит сроком на 23 года . По сообщениям инсайдеров, близких к организации турнира, эти деньги не «приветственный бонус», а аванс за будущие доходы клубов.

Всю предоставленную сумму нужно будет вернуть банку, если какой-то из клубов решит покинуть турнир.

Клубы Суперлиги пообещали предоставить около 400 млн евро солидарных выплат командам и руководящим органам в других соревнованиях. От Лиги чемпионов такие выплаты составляют 140 млн.

Болельщики против Суперлиги

Журналисты The Guardian в ходе изучения кода сайта Суперлиги обнаружили неопубликованный документ, в котором, среди прочего обещаются крупные солидарные выплаты для неучаствующих в турнире и поддержка национальных чемпионатов

Клубы хотят сделать цены на билеты для болельщиков доступными, а также вкладываться в малые клубы через постоянные солидарные выплаты.

В документе сказано: «Выплаты Суперлиги будут автоматически расти вместе с общими доходами лиги и будут более чем в три раза выше, чем выплаты, поступающие сейчас».

Организаторы Суперлиги начали переговоры с вещателями. Они стремятся договориться с такими компаниями, как Amazon, Facebook, Disney и Sky. Сделки с ними могли бы увеличить годовой доход до 4 млрд евро в год . Это примерно вдвое больше, чем получает Лига чемпионов от ТВ-прав.

При этом британский вещатель BT, испанский Mediapro и стриминговый сервис DAZN, транслирующие матчи Лиги чемпионов, либо осудили создание Суперлиги, либо дистанцировались от него.

УЕФА и ФИФА против Суперлиги

На конгрессе УЕФА в Монтерее среди прочих вопросов обсуждалось и создание европейской Суперлиги 12 топ-клубами.

Все 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию, осуждающую «так называемую Суперлигу», говорится в твиттере организации.

Глава УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино снова резко высказались против нового турнира.

В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации. Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путем, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри, или снаружи, по-другому не бывает. Посмотрите на европейский футбол. Я являюсь продуктом этой системы. Когда мы играли в низшей лиге в Швейцарии, у нас был длинный путь наверх. Это то, что связывает футбол. Джанни Инфантино

В отличие от дипломатичного Инфантино, Чеферин вновь едва не перешел на личности, а залодно и коснулся ключевого вопроса — распределения денег.

Я хочу подчеркнуть: УЕФА распределяет практически 90% всех доходов. Мы финансируем молодежные команды, любительские команды, женские команды, финансируем детский фонд, где проводятся благотворительные проекты. Если кто-то думает, что в Суперлиге деньги — мы направляем деньги на помощь всем подразделениям футбола. В Суперлиге все упирается в деньги для дюжины — не хочу называть ее грязной дюжиной. А мы занимаемся развитием футбола. Для некоторых не существует солидарности, единства — существуют только их карманы. Новый формат Лиги чемпионов позволяет сохранить открытые турниры в Европе и сохранить национальные ценности футбола. Александер Чеферин

Болельщики против клубов

Объединения болельщиков «Аякса», «Андерлехта», «Арсенала», «Атлетико», «Баварии», «Бенфики», дортмундской «Боруссии», «Фенербахче», «Копенгагена», «Лиона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реала» и «Янг Бойз» еще 16 апреля написали открытое письмо главе Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли — им сильно не нравился даже проект УЕФА с реформой Лиги чемпионов.

Мы — фанаты настоящего, и мы не хотим больше еврокубковых матчей. Мы хотим сильных, конкурентоспособных национальных лиг, равных возможностей для выхода в Европу на основе спортивных заслуг и более справедливого распределения футбольного богатства. Поэтому мы требуем, чтобы вы отказались от своих безрассудных планов. Мы также призываем руководящие органы футбола прекратить делать уступки топ-клубам и вмешаться, чтобы защитить будущее футбола Открытое письмо болельщиков

После объявления о создании Суперлиги, протесты болельщиков перешли из интернета на улицы и стадионы — пока только в Англии, откуда сразу шесть клубов-перебежчиков.

Первым досталось «Ливерпулю», у которого в этот же день был матч в гостях против «Лидса» (1:1). При этом нужно отметить, что север Англии — регион, где в обществе очень сильны практически социалистические настроения.

Неудивительно, что при въезде на стадион «Элланд Роуд» мерсисайдскую команду освистали собравшиеся болельщики «Лидса», которые также скандировали оскорбления в адрес «красных».

Впрочем, фанаты «Ливерпуля» также выступили против решения клубного руководства. Утром на заборе у «Энфилда» появились баннеры «Позор вам. Покойся с миром, "Ливерпуль". 1892-2021» и «Болельщики "Ливерпуля" против европейской Суперлиги» .

Подобные же баннеры фанаты «Ливерпуля» привезли и на матч с «Лидсом». А футболисты хозяев вышли на предматчевую разминку в футболках с надписями «Футбол — для болельщиков» и логотипом ЛЧ с подписью «Заслужите».

Болельщики остальных клубов, вошедших в Суперлигу также не остались в стороне. Фанаты «Челси» митингуют у «Стэмфорд бридж», болельщики «Тоттенхэма» также вышли к стадиону с табличками «ENIC Out» — требованием выгнать нынешних владельцев клуба (инвестиционную группу ENIC), среди которых и Дэниэл Леви.

Болельщики «МЮ» рвут абонементы (не все, но некоторые. Объединения болельщиков всей английской топ-6, собравшейся в Суперлигу, дружно опубликовали заявления разной степени жесткости с одинаковым посылом — они не поддерживают клубы в стремлении создать закрытый элитарный турнир для увеличения доходов.

Реакция тренеров и игроков

Если большинство тренеров и игроков клубов не имеющих отношения к Суперлиге, ожидаемо высказалось против нового турнира (кроме осторожного Уэйна Руни), то реакции из 12 клубов-основателей куда более интересны.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп еще в 2019 году заявлял, что он против создания нового турнира. Перед матчем с «Лидсом» он подтвердил, что его позиция не изменилась.

Мое мнение не изменилось. Я впервые услышал об этом вчера. Я пытался готовиться к сложной игре. Мы получили кое-какую информацию, но немного. Это тяжело. Люди недовольны, я понимаю. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Мы — ни я, ни игроки — ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это приведет Юрген Клопп

Всем сотрудникам «Ливерпуля», включая Клоппа и футболистов, о вступлении в Суперлигу сообщили уже после того, как мировые СМИ объявили о новом турнире — им пришло электронное письмо от исполнительного директора Билли Хогана с разъяснениями.

Игроки клуба в основном отмаличиваются, хотя прямолинейный Джеймс Милнер полностью поддержал позицию своего тренера.

У меня, как и у всех остальных, очень много вопросов. Я могу лишь выразить свое мнение. Мне не нравится [идея Суперлиги], надеюсь, этого не будет. Могу представить, что об этом говорят, и, скорее всего, я со многим согласен.Нынешняя система уже долгое время хорошо работает. Особенной ее сделало то, чего мы добились за последние годы. Сначала мы заслужили право выиграть Лигу чемпионов, потом — АПЛ. Продукт, который у нас есть сейчас, очень хорош Джеймс Милнер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о создании нового турнира еще жестче.

Я узнал об этом за несколько часов до официального объявления, как и большинство моих коллег. Мне сказали, что выпускают заявление. И вот его выпустили, но никто не проясняет детали того, что будет создано. Я бы с радостью посмотрел, как президент комитета выходит и говорит всему миру, как мы пришли к этому решению. Нужно, чтобы прояснили, почему выбрали именно эти команды, а не другие, как, например, «Аякс», у которого 4 или 5 Кубков чемпионов. Они должны прояснить это. Я поддерживаю свой клуб. Мне нравится быть его частью. Но у меня есть свое мнение. На данный момент это просто заявление. Вот поэтому тренеры и в неудобном положении. Если успех гарантирован или не имеет значения, проигрываешь ты или нет — это не спорт. Я не знаю, изменится ли заявление, будут ли 4-5 команд вылетать. Нет, потому что это эмбрион, который еще не дышит. Это просто заявление. Мы будем играть в Лиге чемпионов на следующей неделе и постараемся дойти до финала в следующем сезоне. Мы хотим играть в Европе, потому что мы этого заслуживаем Пеп Гвардиола

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер узнал о вступлении клуба в Суперлигу лишь перед воскресным матчем с «Бернли». Эд Вудворд сообщил эту новость после обнародования стартовых составов.

Встречу с игроками и тренерами Вудворд только утром в понедельник, 19 апреля. Капитан «МЮ» Харри Магуайр наехал на менеджера из-за того, что игроки узнали о Суперлиге из медиа, а руководство бросило Сульшера на растерзание прессе.

Наставник «Челси» Томас Тухель и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выбрали тактику молчания — чтобы не сболтнуть чего-то лишнего.

Это вопрос для одного человека — президента. Я здесь для того, чтобы говорить об игре, а не о других вещах. Остальное — не моя работа. Я не собираюсь высказывать вам свое мнение. Возможно, вы скажете, что меня в это не вовлекали, и это так, потому что мне нравится только тренировать Зинедин Зидан

Единственным из тренеров клубов-ренегадов выступил за Суперлигу наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

Этим утром Аньелли приехал к нам на базу, чтобы поговорить с командой. Мы видим президента почти каждый день, он всегда был рядом с командой. Он объяснил нам этот проект, он вселил в нас доверие к Суперлиге. Давайте вернемся к футболу. Как я уже сказал, президент находится на передовой, он объяснит, как обстоят дела у других президентов, я не лучший человек, чтобы все это объяснять. Андреа Пирло

По информации Daily Mail, в среду пройдет совещание всех капитанов Английской Премьер-лиги, где представители клубов обсудят ответ Суперлиге. Его созвал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Потенциальные участники — против Суперлиги

Изначально планировалось, что у Суперлигибудет 15 клубов-основателей. К 12 клубам из Англии, Испании и Италии должны были присоединиться «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен», но этого не случилось.

Более того, в понедельник ряд клубов Бундеслиги выступили с осуждением идеи Суперлиги: высказались представители «РБ Лейпциг», «Байера» и «Менхенгладбаха». С совместным заявлением выступили Немецкая футбольная лига и Немецкий футбольный союз.

После объявления о создании Суперлиги «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» подтвердили, что привержены идее реформы Лиги чемпионов.

Ханс-Йоахим Ватцке Президент «Боруссии» Д Члены правления Ассоциации европейских клубов (ECA) в воскресенье вечером провели видеоконференцию и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остается в силе. Это решение означает, что клубы выступают за осуществление запланированной УЕФА реформы Лиги чемпионов. Члены правления ECA решительно отвергли планы по созданию Суперлиги

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи также высказался против создания европейской Суперлиги: «Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твердо верит, что футбол — спорт для всех. Я придерживался этой точки зрения с самого начала» .

Раскол в стане мятежников

Вряд ли руководство 12 клубов, вошедших в Суперлигу, ожидало, что встретит такую волну негатива буквально со всех сторон, от болельщиков, до соседей по турнирной таблице национальных лиг и до руководства УЕФА и ФИФА.

В пятницу, 23 апреля, УЕФА рассмотрит исключение клубов-участников Суперлиги из Лиги чемпионов — среди полуфиналистов остались «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Два возможных сценария: 1. «ПСЖ» назовут победителем (такой вариант маловероятен); 2. В турнир вернут «Баварию», «Боруссию» и «Порту», которые выбыли в четвертьфиналах.

Впрочем, по информации ESPN, несмотря на угрозы главы УЕФА Александера Чеферина, полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме .

В национальных чемпионатах тоже неспокойно. На экстренном собрании клубов Серии А 18 апреля, несколько команд («Аталанта», «Верона» и «Кальяри») призвали исключить из турнира «Ювентус», «Милан» и «Интер».

При этом клубы Серии А, которые намерены выступать в Суперлиге, до старта турнира не хотят покидать турниры внутри Италии.

Премьер-лига вместе с Футбольной ассоциацией встретилась сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия предложения Суперлиги. 14 клубов на собрании решительно и единогласно отвергли планы проведения соревнований. Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать ей, а также привлечь к ответственности вовлеченных в это акционеров в соответствии со своими правилами. Лига будет продолжать работать с ключевыми заинтересованными сторонами, включая фанатские группы, правительство, УЕФА, Футбольную ассоциацию Англии, Английскую лигу, Ассоциации игроков и тренеров, чтобы наилучшим образом защитить интересы игры и призвать те клубы, которые участвуют в предлагаемом соревновании, немедленно прекратить свое участие. Заявление Английской Премьер-лиги

В Англии до такого пока не дошло, хотя эксперт Sky Sports Гари Невилл и призвал отменить финал Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Испанская Ла Лига также не планирует исключать «Реал», «Барселону» и «Атлетико» из числа участников турнира.

Как утверждает COPE, клубы продолжат выступать в национальном чемпионате, так как руководство Ла Лиги убеждено, что Суперлига — «мертворожденный проект» , и уверено, что турнир не запустится.

Тем временем президент УЕФА Александер Чеферин, который днем ранее откровенно оскорблял участников Суперлиги, называя их «жадными змеями», сменил тональность и обратился к шести английским клубам-основателям.

Джентльмены, вы допустили гигантскую ошибку. Важно, что у вас еще есть время передумать. Каждый может ошибиться. Опомнитесь, но не из любви к футболу, потому что я думаю, что у некоторых из вас ее не так уж много, а из уважения к тем, кто неустанно работает, чтобы пойти на стадион, чтобы поддержать команду, и хочет, чтобы мечта жила. Для них вы [должны] изменить свое мнение Александер Чеферин

Цель удара босс европейского футбола выбрал совершенно правильно — в английской прессе уже появилось несколько сообщений о том, что один или несколько клубов АПЛ готовы покинуть Суперлигу.

Так, издание The Telegraph сообщает, что «Челси» и «Ман Сити» не были движущей силой переговоров по Суперлиге . Незадолго до окончательного решения по запуску им предоставили выбор — или входить в проект, или отказаться от участия.

По информации The Guardian, основатели нового турнира делятся на два лагеря: тех, кто до конца будет стоять за идею, и тех, кто присоединился к Суперлиге, видя в этом финансовую выгоду.

«Челси» и «Сити» во второй группе, поэтому негативная реакция ФИФА, УЕФА и болельщиков вынудила их засомневаться в своем участие.

The Times также говорит, что один из английских клубов может выйти из проекта . По данным Bild речь идет про «Ливерпуль».

По данным BBC и The Athletic, все же «Челси» первым выходит из Суперлиги , офис клуба уже готовит документы для структуры Андреа Аньелли и Флорентино Переса.

Президент клуба Брюс Бак 20 апреля встречался с игроками и тренерами, чтобы обсудить ситуацию — и после этой встречи «Челси» начал формальный выход из Суперлиги.

Буквально через полчаса после первой информации про смену позиции «Челси», детальные инсайды про выход из Суперлиги пришли и из «Манчестер Сити».

Программная речь Переса

После многочисленных гневных выступлений Чеферина, ответный удар решил нанести президент «Реала» и председатель Суперлиги Флорентино Перес, впервые принявший участие в популярной футбольной программе El Chiringuito.

Суперлига поможет нам уменьшить убытки, понесенные из-за пандемии. Мы должны найти возможность зарабатывать больше, проводя больше больших матчей. Не было никакого заговора, большие клубы Италии, Англии и Испании должны были предпринять что-то в текущей неблагоприятной ситуации. Только один «Реал» потерял 400 миллионов евро в этом сезоне. [...] Телевидение должно меняться. Нужно проанализировать, почему люди в возрасте от 16 до 24 лет больше не интересуются футболом. Лишь небольшое число матчей привлекло внимание из-за интереса к другим платформам. И в нашем понимании нужно что-то менять Флорентино Перес

Функционер заверил клубы, что полуфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы не исключат из текущих розыгрышей турниров из-за их вступления в Суперлигу. Также он дал гарантии, что УЕФА не запретит игрокам выступать за сборные.

«Реал» и другие клубы-участники Суперлиги не будут исключены из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Этого не произойдет, закон защищает нас. «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не исключат из Лиги Европы. Я могу вас в этом заверить. УЕФА говорит, что запретит футболистам играть за сборные? Не беспокойтесь, этого не произойдет. Футболистам не запретят играть за сборные, если они будут выходить за свой клуб в Суперлиге. Флорентино Перес

Перес вновь покритиковал формат Лиги чемспионов, рассказал, что шанс на участие в Суперлиге получат и другие клубы, а также заявил, что никто не приглашал в новый турнир «Баварию» и ПСЖ.

На данный момент мы не приглашали «ПСЖ» в турнир. Мы даже не общались с немецкими клубами. Сейчас в турнире 12 клубов, но мы хотим, чтобы их стало 15. Если «ПСЖ» и «Бавария» откажутся, то Суперлига все равно запустится. Думать иначе — чушь собачья. «Севилья» тоже может играть в Суперлиге. Пять команд будут выходить по спортивному принципу. Это открытый турнир, не закрытый. Мы верим в спортивный принцип и в то, что команды будут бороться за попадание в турнир. Никто не понимает новый формат Лиги чемпионов. Уверен, для спасения футбола этого недостаточно. Флорентино Перес

При этом в распоряжении Der Spiegel есть регламентирующие документы Суперлиги. В них сказано, что у «ПСЖ» есть еще 14 дней, чтобы ответить на приглашение, у «Баварии» и «Боруссии Д» — по 30 дней. То есть все три клуба были потенциальной частью нового турнира.

Ну а главный тезис Переса — молодым неинтересно смотреть матчи по 90 минут, поэтому надо давать им громкие афиши.

Футбол должен развиваться по мере развития всего остального. Он должен адаптироваться к условиям того времени, в котором мы живем. Футбол теряет свою популярность. Из-за этого уменьшается аудитория и продажи ТВ-прав. 16-24-летние люди перестали интересоваться футболом. Им интересны развлекательные программы, и мы поняли, что нужно меняться. Иногда мы с внуками или с политиками не понимаем друг друга, и нам необходимо прикладывать усилия, чтобы понимать их. Если молодежь говорит, что матчи слишком длинные, что их нужно сократить, то я не знаю, об этом надо подумать Флорентино Перес

Правда не все поняли президента «Реала», или не все захотели понять его, предположив, что он призывает к изменению формата матчей в будущем.

Известный острослов Гарри Линекер тут же отреагировал: «Давайте сделаем таймы по 5 минут — и 45-минутный перерыв на рекламу».