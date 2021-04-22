Кто возглавит «Тоттенхэм»?

«Тоттенхэм» отправил Жозе Моуринью в отставку с поста главного тренера команды. Разбираемся, кто может ее возглавить.

Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»)

Заигрывание молодого тренера «Лейпцига» с «Тоттенхэмом» не секрет. Его атакующая философия и тактический ум сделали немца одним из самых популярных специалистов в мире, и пресса уже сообщала, что летом он готов переехать в Англию.

«Премьер-лига — очень интересная лига, и я могу представить, что это может стать большой целью — однажды стать большим менеджером АПЛ, как Юрген [Клопп], который очень успешен... Это может быть шагом в будущее», — заявлял 33-летний Нагельсманн.

Фанаты «Тоттенхэма» уже подробно рассуждают, на что способна команда Нагельсмана, после того, как в прошлом сезоне его команда выбила «Шпор» из Лиги чемпионов по сумме двух матчей.

В «РБ Лейпциг» Нагельсманн предпочитает схему 4-2-2-2, основанную на быстрых передачах и быстрых переходах. Несмотря на то, что в этой кампании временами он играл в довольно бледный футбол, «Тоттенхэм» выглядел лучше всего, когда быстро контратаковал с помощью таких форвардов, как Кейн, Сон и Лукас Моура. Тактика Нагельсмана позволит использовать на поле одновременно всех троих, что является заманчивой перспективой для фанатов «Шпор», изголодавшихся по яркому футболу.

«Победы — вот что важно, и победы — это развлечение. Я никогда не хочу менять свой атакующий стиль, потому что мне это нравится, и мне нравится, когда болельщики эмоционально проводят время на стадионе», — заявлял тренер.

Проблема лишь в том, что, по данным СМИ, Ханси Флик покидает «Баварию» в конце сезона, вероятно, чтобы возглавить сборную Германии, а Нагельсманн наверняка займет видное место в планах «Баварии», поскольку некоторые видные эксперты, такие как Лотар Маттаус, предполагают, что переговоры уже ведутся.

Массимилиано Аллегри (без работы)

Не секрет, что президент лондонцев Даниэл Леви любит громкие имена, и в их число явно входит Макс Аллегри. Остающийся без работы с тех пор, как он покинул «Ювентус» летом 2019 года, 53-летний итальянец — настоящий победитель, завоевав пять скудетто у руля «Старой Синьоры».

Аллегри также не скрывал своего желания, чтобы его следующее место работы было в Англии. Еще в 2018 году специалист признавался, что он «закончил» с тренерской деятельностью в Италии, и что его следующая работа будет «за границей». Он даже похвалил «Тоттенхэм», назвав его «отличной командой и отличным клубом».

Сообщается, что он даже отказался от работы в ПСЖ, когда эта работа стала доступной минувшей зимой — таково его желание тренировать в Англии.

Команды Аллегри, известные своим тактически подвижным стилем, ведут более терпеливую игру, основанную на владении мячом. Его команды в «Ювентусе» регулярно переключались между системой 4-2-3-1 и 3-5-2 во время матчей в зависимости от соперника и того, сколько атакующего давления ему необходимо было оказать.

Фанатов «Тоттенхэма» больше всего беспокоит отсутствие у него опыта за пределами родной страны, а также длительный период отсутствия работы. В итальянский футбол обычно играют в гораздо более медленном темпе, чем в Премьер-лиге, поэтому остается открытым вопрос, сможет ли он адаптироваться к АПЛ.

Майкл Каррик (ассистент тренера в «МЮ»)

Учитывая то, что Леви провалился в поисках успешного бренд-менеджера, он может полностью сменить курс при найме следующего тренера и выбрать новичка, который вызывает определенный интерес в тренерских кругах.

Майкл Каррик провел два сезона в «Тоттенхэме», прежде чем перейти в «Манчестер Юнайтед», где провел успешные 12 лет. Сейчас он работает в тренерском штабе «МЮ», и, как сообщается, произвел впечатление на многих игроков.

Ранее Бруну Фернандеш сказал о нем: «Майклу легко помогать полузащитникам, и нам есть чему у него поучиться, потому что он был топ-игроком».

Если его назначение состоится, это будет настоящий поворот судьбы, ведь именно Моуринью дал Каррику работу в тренерском штабе «Красных Дьяволов», когда португалец все еще был боссом на «Олд Траффорд» в 2018 году.

39-летний специалист не скрывает своего желания когда-нибудь стать менеджером. В своей автобиографии 2018 года Каррик написал: «Я должен так же тяжело работать, как игрок. Я знаю, что из хорошего футболиста автоматически не получается хороший менеджер. Но я сделаю все, что в моих силах».

Стивен Джеррард («Рейнджерс»)

Масштаб работы в «Тоттенхэме» создает свои сложности, поэтому Леви, вероятно, будет искать тренера, который имеет опыт работы с завышенными ожиданиями фанатов. Это отличный шанс для Стивена Джеррарда.

Бывший капитан «Ливерпуля» быстро заработал звездную репутацию благодаря фантастическому началу тренерской жизни в «Рейнджерс». За свои почти три сезона в Глазго 40-летняя легенда «Красных» вытащил клуб из депрессивного состояния, чтобы завоевать с ним его первое чемпионство за 10 лет.

Этот сезон был особенно впечатляющим, поскольку «Джерс» не проигрывают на внутренней арене, выиграв два дерби у «Селтика» и выйдя в плей-офф Лиги Европы после победы в своей группе.

В Глазго Джеррард использует схему 4-3-3, основанную на владении мячом, на мастерстве своих крайних нападающих и атакующих крайних защитниках. С Моурой, Соном и Бергвейном в его распоряжении вместе с энергичными Регилоном и Орье, «Шпоры», похоже, уже созданы специально для Джеррарда.

Еще один его козырь — способность построить команду с ограниченным бюджетом. Зарплатная ведомость чемпиона Шотландии на 10 млн фунтов меньше, чем у «Селтика» в этом сезоне. Финансы «Тоттенхэма» находятся в серьезной опасности, поскольку новый стадион и пандемия сильно влияют на блогополучие клуба. Этим летом вряд ли появятся значительные средства на усиление, особенно если Леви придется выплатить 30 млн фунтов на компенсацию Моуринью.

Диего Симеоне («Атлетико»)

Мечтать не вредно, правда? За десятилетие пребывания в испанской столице Симеоне зарекомендовал себя как суперзвезда в менеджменте, выиграв Ла Лигу, две Лиги Европы, один Кубок Испании и два финала Лиги чемпионов.

Тем не менее, несмотря на то, что он является культовой фигурой в «Атлетико», а также самым высокооплачиваемым наставником в мировом футболе, вряд ли лето пройдет без слухов о том, что 50-летний аргентинец готовится сменить работу.

У него осталось чуть больше года по контракту, поэтому Леви придется разработать компенсационный пакет для «Атлетико», а также удовлетворить требования Симеоне по астрономической зарплате.

Однако трудно утверждать, что затраты того не стоят. Благодаря своей дисциплине и умении создать потрясающую оборону «Эль Чоло» может создать сплоченную ауру вокруг любого клуба и объединить раздробленную раздевалку «Тоттенхэма».

В тактическом плане его расстановка похожа на схему Нагельсмана в том, что он предпочитает схему 4-4-2, которая превращается в 4-2-2-2 в атакующей фазе, что хорошо подошло бы лондонцам.

Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)

Есть много причин, по которым Хазенхюттль был бы очевидным выбором для Леви. Хотя его назначение не будет дешевым вариантом — текущий контракт австрийца в «Саутгемптоне» рассчитан до 2024 года, и в сделке есть пункт, в соответствии с которым клуб может потребовать до 20 млн фунтов, чтобы клуб позволил ему уйти. Его зарплата будет значительно ниже, чем у некоторых звездных имен, которых связывают с «Тоттенхэмом».

И для его назначения есть веские спортивные причины. Его «Саутгемптон» играет в подвижный, но атлетичный стиль футбола, который, казалось бы, подходит команде, а его коллегиальный подход к тренерству — немногие наставники в АПЛ столь же эмоционально вовлечены в игру подопечных, как Хазенхюттль на боковой линии, — несомненно, понравится команде, которая, похоже, подавлена ​​безрадостным подходом Моуринью к своей работе.

Добавьте к этому то, что дорога из «Саутгемптон» в «Тоттенхэм» — это хорошо проторенный путь для менеджеров: можно вспомнить Глена Ходдла, а также, само собой, Маурисио Почеттино, — и немец окажется хорошей ставкой на успех.