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    Трансферный дайджест. 20-26 апреля

    Куда хочет вернуться Роналду, кого «Ювентус» отберет у «Милана», уйдет ли Азмун из «Зенита» и другие трансферные новости последних дней

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    Криштиану Роналду
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Криштиану Роналду

    «Ювентус», нападающий, 36 лет

    Главным ньюсмейкером среди суперзвезд на минувшей неделе стал Криштиану Роналду, поскольку слухи о его возможном уходе из «Ювентуса» обострились.

    Впрочем, мадридский «Реал», который якобы претендовал на португальца, быстро открестился от ветерана, притом сделал это сам Флорентино Перес.

  • Флорентино Перес
  • Президент «Реала»
  • Криштиану не вернется в «Реал», в этом больше нет никакого смысла. Я очень его люблю, он многое нам дал, но в этом уже нет смысла.

    • И вскоре после этого газета La Gazzetta dello Sport распространила информацию о том, что португалец рассматривает возможность возвращения в «Манчестер Юнайтед».

    Ради присоединения к манкунианцам он готов пойти на сокращение зарплаты, но не хочет получать менее 20 миллионов евро в год.

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    • Тут же инсайдер Николо Скира написал, что манкунианцы контактировали с агентом португальца Жорже Мендешем по поводу потенциального возвращения игрока.

    Возвращение Роналду в «Юнайтед» — красивая история, но для нее пока мало оснований. Да, в «Юве» у португальца получается далеко не все, и туринский клуб попал в неприятный скандал с Суперлигой, однако сложно представить, что в эти кризисные времена кто-то согласится платить 36-летнему футболисту огромные деньги.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Серхио Агуэро

    «Манчестер Сити», нападающий, 32 года

    Серхио Агуэро

    Еще один бомбардир-ветеран Серхио Агуэро точно сменит клубную прописку этим летом, так как не будет продлевать контракт с «Манчестер Сити».

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    Но куда же он перейдет? Скорее всего, в «Барселону», пишет AS. Аргентинец якобы согласовал контракт с каталонцами сроком на два года, но подпишет его только в случае, если Лионель Месси останется в клубе.

    Если 32-летний форвард присоединится к «Барсе», то сделает это, согласившись на роль запасного нападающего.

    Отдельные источники полностью опровергают интерес «сине-гранатовых» к нападающему, но это стандартная ситуация при подобных слухах.

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    • Поскольку Месси, вероятно, останется в «Барселоне», нам кажется, что у Агуэро действительно хорошие шансы сыграть со своим другом в одной команде.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Рафаэль Варан

    «Реал», защитник, 28 лет

    Рафаэль Варан

    На защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана появился очередной претендент — «Пари Сен-Жермен», информирует AS.

    По данным издания, французский футболист уже получил от парижан предложение, но склоняется к тому, чтобы отклонить его.

    Почему? Сам Варан предпочел бы перейти не к парижанам, а в «Манчестер Юнайтед», который также хочет его подписать. При этом в его услугах также заинтересован «Челси».

  • Рафаэль Варан
  • Защитник «Реала»
  • Мое будущее ясно. Я сосредоточен на завершении этого сезона. Мы переживаем очень напряженный и ключевой момент.

    • Контракт Варана с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а новый все еще не подписан из-за требований француза улучшить некоторые финансовые детали. Флорентино Перес недавно намекнул, что не будет насильно удерживать в команде тех, кто не хочет за нее играть. Исходя из этого, защитнику лучше слушать свое сердце и ехать в Англию.

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

    Джанлуиджи Доннарумма

    «Милан», вратарь, 22 года

    Джанлуиджи Доннарумма

    Появился и новый виток в истории Джанлуиджи Доннаруммы, который стал еще ближе к статусу свободного агента на фоне того, что переговоры с «Миланом» о новом соглашении зашли в тупик.

    Corriere dello Sport сообщает, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания Доннаруммы.

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    • «Бьянконери» предлагают 22-летнему игроку зарплату более 10 миллионов евро в год. Эта сумма превышает предложение «Милана», который готов платить своему голкиперу 8 миллионов евро в год.

    Позднее журналист Sport1 Патрик Бергер написал, что «россонери» договорились с «Лиллем» о приобретении голкипера Майка Меньяна примерно за 15 миллионов евро. Учитывая эту новость, легко предположить, что в клубе больше не рассчитывают на Доннарумму.

    Похоже, «Юве» все-таки усилится за счет своего конкурента по чемпионату Италии, притом перспективный вратарь достанется ему бесплатно.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Эдуардо Камавинга

    «Ренн», полузащитник, 18 лет

    Эдуардо Камавинга

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга с большой долей вероятности сменит команду ближайшим летом, сообщает The Athletic.

    Талантливый француз отказался продлевать контракт с нынешним клубом, поэтому «Ренн», чтобы не потерять его бесплатно, рассмотрит предложения.

    А предложений, судя по всему, будет очень много, ведь в очередь выстроились топ-клубы: «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и другие.

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    • Как сообщает Cadena Ser, серьезные шансы подписать игрока есть у «Баварии», несмотря на то, что сам Камавинга ранее склонялся к переходу в «Реал».

    Француз идеально подошел бы клубу, состав которого покинут Хави Мартинес и Давид Алаба, купивший билет как раз в Мадрид. Конечно, пока рано утверждать, где хавбек точно продолжит карьеру, но, учитывая любовь «Баварии» к игрокам из Франции, мы бы не удивились его переезду в Мюнхен.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Андре Силва

    «Айнтрахт», нападающий, 25 лет

    Андре Силва

    Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва может сменить клуб этим летом, информирует Sport Bild.

    Как стало известно изданию, дортмундская «Боруссия» может попытаться подписать португальца, если форвард Эрлинг Холанн уйдет в другую команду.

    Напомним, что на норвежца претендуют ведущие клубы Европы, хотя «шмели» неоднократно подчеркивали, что сделают все, чтобы удержать его в команде.

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    • Способен ли португалец его заменить? В 28 матчах чемпионата Германии Силва забил 24 гола, так что с результативностью у него все в порядке, вот только его ценник в 40 миллионов евро способен отпугнуть даже самых богатых, не говоря уже в «Боруссии».

    Полагаем, что отправлять Силву в «Боруссию» слишком рано, тем более что Холанн может провести в Дортмунде еще как минимум сезон.

    Наш прогноз: «Айнтрахт».

    Сердар Азмун

    «Зенит», нападающий, 26 лет

    Сердар Азмун

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, написал журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

    Интерес к 26-летнему форварду проявляют «Аталанта» и «Рома». Футболиста, которого оценивают примерно в 25 миллионов евро, связывают еще с несколькими европейскими клубами.

    В то же время Sport24 стало известно о том, что «Зенит» планирует продлить контракт с иранцем по завершении сезона.

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    • «Будет предложен новый контракт Сердару Азмуну. Но это произойдет уже после окончания сезона. В настоящее время руководство клуба не хочет, чтобы игрока что-то отвлекало от матчей», — сообщил источник.

    Как видим информация противоречива, но мы склоняемся к тому, что Азмун все же останется в России, где он уже акклиматизировался и где у него гарантирована финансовая стабильность и достаточное количество игрового времени.

    Наш прогноз: «Зенит».

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