Гениальный Гвардиола вправе оставить Кубок Лиги себе

Гвардиоле впору оставить Кубок Лиги себе
«Возможно, Пепу Гвардиоле стоит оставить себе этот трофей. Владельцев "Манчестер Сити", похоже, не слишком волнует Кубок Лиги. Они бы с радостью отказались от этого в погоне за европейской Суперлигой, чтобы получить побольше денег и матчей на континенте», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.
«Но каталонский тренер продолжает выигрывать. Почти смешно сообщать, что менеджер "Горожан" проиграл всего один матч в турнире — "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2016/17 — его первом сезоне в клубе. С тех пор он выигрывал его каждый раз, и это его четвертый триумф кряду, сравнимый с серией "Ливерпуля" в начале 1980-х».
Срочное увольнение Моуринью себя не оправдало
«Это были кульминационные несколько дней для "Шпор", когда Жозе Моуринью неожиданно уволили, после чего они пытались выиграть свой первый крупный трофей с 2008 года. Президент Даниэль Леви и правление клуба одновременно стали объектом критики по поводу участия "Тоттенхэма" в европейской Суперлиге.
А одним из первых скандирований 2 тыс. фанатов "Шпор", которые воссоединились на "Уэмбли", было "Мы хотим, чтобы Леви ушел"", — отмечает в отчете BBC о матче Фил Макналти.
'В контексте финала это было рискованной идеей обойтись без Моуринью, который может похвастаться успехом в подобных матчах, и заменить его 29-летним тренером-новичком Райаном Мэйсоном.
Если она была придумана, чтобы рассеять тучи вокруг этого состава Шпор и вызвать реакцию, которая помогла бы победить Сити, то этот план провалился с треском. Коллектив Мэйсона — и следует подчеркнуть, что у него почти не было времени, чтобы оказать серьезное влияние — играл пресно, тускло и не может иметь никаких претензий к результату'.
Успех 'Сити' совпал с возвращением фанатов на трибуны
'В этом финале Кубка Лиги на стадионе Уэмбли собралось около 8 тыс. болельщиков, и в большинстве случаев на поле было еще 11 зрителей. Манчестер Сити полностью доминировал над Тоттенхэмом, поскольку команда Гвардиолы заслуженно выиграла этот турнир четвертый сезон кряду. Сильный рев облегчения от 2 тыс. фанатов Горожан, когда их команда, наконец, забила, был настоящим громом для всех нас, кто бы на стадионе', — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.
'Как нам не хватало этого звука, этого праздника и радости. Для Тоттенхэма это не утешение, хотя то, как они так долго держались в этом матче, было больше связано с расточительностью Сити, чем с его стойкостью. Для Мэйсона в его лишь второй игре после увольнения Моуринью, это было первое поражение, тогда как Шпоры продолжают свой долгий путь к завоеванию трофея'.
Гвардиола — гений
'У Сити действительно есть величайший менеджер: за 12 месяцев он собрал новую команду. Они так доминируют, и их футбол прекрасен. Показатели Пепа Гвардиолы в финалах просто сенсационны: его подопечные забили один мяч, но если бы это было три или четыре, не думаю, что Тоттенхэму впору жаловаться', — заявил в эфире Sky Sports легенда 'Манчестер Юнайтед' Гари Невилл.
'В классе соперников была огромная пропасть — Сити был намного лучше. На манкунианцев было приятно смотреть, а Гвардиола — гений. Они превосходили Тоттенхэм по всем параметрам, в то время как Фоден на долгое время будет будущим этого клуба', — заявил там же экс-полузащитник 'Ливерпуля' Джейми Реднапп.