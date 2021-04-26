«Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ

Российская Премьер-лига выходит на финишную прямую. Несмотря на то, что осталось лишь три тура, ответа до сих пор нет даже на самый главный вопрос — кто займет первое место. Скорее всего, «Зенит», но это, как говорится не точно.

Поэтому прямо сейчас рассмотрим все возможные расклады и попытаемся понять, кто все-таки станет чемпионом, кто выйдет в Лигу чемпионов и кому достанется единственная прямая путевка в групповой этап Лиги Европы.

Три претендента на титул

Шансы на титул до сих пор сохраняют три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». При этом уже сейчас понятно, что должно произойти что-то невероятное, чтобы первым финишировал «Спартак». Для этого красно-белым надо рассчитывать не только собственные силы, но и на неудачи конкурентов. При этом «Зенит» вообще должен проиграть во всех оставшихся матчах, чтобы оказаться ниже «Спартака».

Оставшиеся матчи «Спартака» (50 очков после 27-ми туров): «Арсенал» Тула (в гостях, 3 мая), «Химки» (дома, 10 мая) и «Ахмат» (в гостях, 16 мая).

Настоящим же конкурентом «Зенита» можно считать только «Локомотив». И тут многое будет зависеть от их очного матча, который состоится 2 мая в Санкт-Петербурге. В случае победы «железнодорожников» расстояние между командами сократится до трех очков.

Оставшиеся матчи «Локомотива» (52 очка после 27-ми туров): «Зенит» (в гостях, 2 мая), «Динамо» (дома, 8 мая) и «Урал» (дома, 16 мая).

На даже если «Зенит» проиграет «Локомотиву», подвинуть команду Сергея Семака с первого места будет крайне сложно. После этого «Зенит» ждут матчи с «Уфой» и безнадежным «Тамбовом», в которых питерцы наверняка наберут максимальное количество очков. Скорее всего, «Зенит» досрочно станет чемпионом.

Оставшиеся матчи «Зенита» (58 очков после 27-ми туров): «Локомотив» (дома, 2 мая), «Уфа» (в гостях, 8 мая) и «Тамбов» (в гостях, 16 мая).

Как видим, главная интрига заключается все-таки в противостоянии «Локомотива» и «Спартака» за второе место. И как ни крути, а у красно-белых календарь попроще. Хотя «Локо» этой весной впечатляет — 12 побед кряду после зимней паузы. Если команда Марко Николича обыграет и «Зенит», и «Динамо», это можно будет сравнить с подвигом. Особенно с учетом того, как «Локомотив» провел первую половину сезона.

Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ за три тура до конца сезона 📋

В 28-м туре «Зенит» и «Локомотив» сыграют в Санкт-Петербурге ⚔️ pic.twitter.com/RsejQG6Kvd — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 25, 2021

Кто попадет в Лигу чемпионов?

На этот раз Россия получит только два места в лучшем турнире Европы. Победитель чемпионата России выйдет сразу в групповой этап, а команда, которая займет второе место, начнет с третьего квалификационного раунда. В случае невыхода второй команды в групповой этап ЛЧ она окажется в квалификации Лиги Европы.

Кто попадет в групповой этап Лиги Европы?

Сразу надо сказать, что в формате Лиги Европы со следующего сезона будут очень серьезные изменения. Количество участников группового этапа будет сокращено с 48 до 32 команд. Это сделано с целью повысить статус Лиги Европы.

И вот тут самое интересное: от России единственную прямую путевку в групповой этап Лиги Европы получит победитель национального кубка. В финале Кубка России, который состоится 12 мая, сыграют «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

Если «Локомотив» станет обладателем кубка, а также финиширует первым или вторым в РПЛ, место в Лиге Европы достанется команде, которая займет третье место. Прямо сейчас там находится «Спартак».

Но и это еще не все. УЕФА не просто сократил количество участников в Лиге Европы. Со следующего сезона в европейском клубном футболе будет еще один турнир — Лига конференций.

Команда, которая займет в РПЛ третье место, стартует в Лиге конференций с третьего квалификационного раунда, а четвертая — со второго. На данный момент туда попадают «Спартак» и «Рубин».

Кстати, в том случае, если «Локомотив» выиграет Кубок России и станет первым или вторым в РПЛ, место в третьем квалификационном раунде Лиги конференций будет отдано команде, занявшей четвертое место в чемпионате, а команда, занявшая пятое место, начнет с второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Но если у «Спартака» еще есть неплохие шансы зацепиться даже за второе место и путевку в ЛЧ, то «Рубину» будет крайне непросто остаться в топ-4. После 27-ми туров команда Леонида Слуцкого опережает по дополнительным показателям сразу три клуба — «Сочи», ЦСКА и «Динамо», у которых сейчас тоже по 46 очков.

Оставшиеся матчи «Рубина»: «Динамо» (дома, 1 мая), «Арсенал» Тула (в гостях, 8 мая) и «Ротор» (дома, 16 мая).

Оставшиеся матчи «Сочи»: «Краснодар» (в гостях, 1 мая), «Ротор» (дома, 7 мая) и «Химки» (в гостях, 16 мая).

Оставшиеся матчи ЦСКА: «Уфа» (дома, 1 мая), «Краснодар» (дома, 8 мая) и «Динамо» (в гостях, 16 мая).

Также важно знать, что в случае равенства очков у двух и более команд, места в таблице определяются:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей, места команд в текущей турнирной таблице определяются по расположению в порядке, согласно местам занятым в предыдущем сезоне.

Борьба, судя по всему, будет до последнего тура. Сейчас с определенной уверенностью можно говорить только о том, что одну из путевок в ЛЧ точно получит «Зенит». Во остальном же сохраняется максимальная интрига.