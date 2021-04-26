СМИ: ЦСКА может расторгнуть контракт с Бабаевым

Генеральный директор ЦСКАможет покинуть свой пост в конце сезона, сообщает «Чемпионат».

Это произойдет в том случае, если «армейцы» по итогам чемпионата России не попадут в еврокубки. Контракт с функционером может быть расторгнут автоматически.

«У председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть право автоматического разрыва контракта», — сказал источник издания.

Второй источник подтвердил, что что в случае невыхода в еврокубки данный пункт, с большой долей вероятности, будет активирован.

ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России после 27-ми туров.