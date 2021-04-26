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    СМИ: ЦСКА может расторгнуть контракт с Бабаевым

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может покинуть свой пост в конце сезона, сообщает «Чемпионат».

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    Это произойдет в том случае, если «армейцы» по итогам чемпионата России не попадут в еврокубки. Контракт с функционером может быть расторгнут автоматически.

    «У председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть право автоматического разрыва контракта», — сказал источник издания.

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