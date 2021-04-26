Дерби с привкусом скандала. «Спартак» в большинстве одолел беззубый ЦСКА

Московское дерби 27-го тура РПЛ завершилось победой красно-белых: «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА — 1:0. Автором единственного гола на 52-й минуте стал нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Армейцы с 37-й минуты встречи играли в меньшинстве: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален с поля за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве. «Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России с 50 очками, ЦСКА занимает шестую строчку с 46-ю.

Кадровые проблемы Олича и Тедеско

Редакция Sport24 не оставляет без внимания тот факт, что обе команды подошли к дерби в далеко не оптимальных составах.

«К дерби "Спартак" и ЦСКА подходили с необычными исходными. Красно-белые в случае потери очков официально лишались бы шансов на чемпионство. Сложность была в том, что Тедеско не мог рассчитывать на двух центральных защитников — Жиго получил красную с "Уфой", Маслов — повреждение буквально перед началом игры. В основе вышли молодой Гапонов и Илья Кутепов.

ЦСКА, как и "Спартак", потерпел поражение в двух предыдущих матчах — проиграл "Сочи" и вылетел от "Локо" из Кубка России. У Олича кадровых проблем было еще больше — матч из-за травм пропускали Магнуссон, Карпов, Фернандес, Набабкин, Бохинен, Кучаев и Зайнутдинов.

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Пришлось снова ставить Марадишвили на фланг, а в центре поля делать ставку на связку Обляков — Ахметов, которая не лучшим образом показала себя с "Локомотивом" в Кубке».

«Спартак» много давил, но атаке не хватало качества

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не впечатлен качеством игры, показанным командами в первом тайме.

«Перед матчем прогнозировалось, что победителем станет тот, кто лучше воспользуется слабостями соперника в обороне и сможет воспользоваться силой лидеров Квинси Промеса и Влашича в средней линии. Первый тайм показал, что никто из тренеров под соперника ничего придумывать не стал.

Можно было бы предположить, что Влашич вышел слева под Гапонова и Кутепова, однако он и в предыдущих матчах играл в этой зоне. И надо сказать, плохо. Все-таки на фланге его вариативность сильно снижается, он оказывается заперт на краю и превращается в довольно посредственного игрока, но в отсутствие дисквалифицированного Арнора Сигурдссона у Олича не было вариантов на фланг.

У "Спартака" был соблазн отметить регулярную встречу быстроногого Джордана Ларссона с неповоротливым Виктором Васином, однако к середине тайма стало ясно, что это не домашняя заготовка, а ситуативные эпизоды (лишь после перерыва это противоборство станет результативным). Единственное, о чем следует говорить системно, это прессинг красно-белых, разбивавший попытки гостей выходить из обороны.

Армейцы чуть больше владели мячом, но на чужую половину поля переходили с большим трудом, чему виной в том числе отсутствие защитников с хорошим первым пасом. В результате гости имели микроскопическое преимущество по владению, но почти не подступали к штрафной Александра Максименко, тогда как Игорю Акинфееву приходилось вступать в игре нередко».

Ахметов вновь подвёл команду в важном матче

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров рассказывает о ключевом моменте матча — удалении игрока ЦСКА уже на исходе получаса игры.

«К 30-й минуте в игре начались паузы: в дело пошли эмоции, стало больше фолов и споров с арбитром. Тедеско пару раз успел кинуться к бровке с негодующими возгласами, но даже жёлтых карточек до поры до времени Кукуян из кармана не доставал: градус матча не зашкаливал, откровенной грубости не наблюдалось. Тем удивительнее оказался эпизод на 37-й минуте: Ахметов за накладку против Соболева получил прямую красную карточку.

Многочисленные повторы так и не дали очевидного ответа, правы ли были Кукуян и Карасёв, обслуживавший дерби у мониторов VAR, которые вынесли столь строгое наказание. Но основания у обоих арбитров-единомышленников определённо имелись: Ахметов летел в единоборство с выключенной головой, зачем-то выпрямил перед стыком ногу — а это уже слишком опасно.

Жаль, что удаление случилось так рано — оно сломало матч по умолчанию не столь высокого качества, вынудило ЦСКА перестраиваться и ещё глубже откатываться назад. Первый тайм "Спартак" завершил с тотальным преимуществом: 43% действий на финальной трети ЦСКА, 41% в середине поля и лишь 16% — на трети красно-белых; 10(2) и 2(0) по ударам. Только явных моментов "Спартак" всё равно не создавал — удар Соболева в дебюте так и остался самым опасным».

Закономерный гол Ларссона

Редакция Rusfootball.info не видит ничего удивительного в том, что «Спартак», игравший большую часть матча в большинстве, сумел открыть счет в матче.

«ЦСКА на полтора тайма остался в меньшинстве. Обороняться после этого стало намного тяжелее, а до чужих ворот ЦСКА практически не доходил. По крайней мере, при равном счете: потенциально опасная атака, начавшаяся с рейда Эджуке и закончившаяся неудачной обработкой от Дзагоева, происходила уже при счете 0:1.

Счет открыл Ларссон, ставший и лучшим игроком обеих команд в первом тайме (2 удачные передачи на явный голевой момент). Он ушел от Васина с фланга, внешне легко обыграл Дивеева и воспользовался тем, что Акинфеев дернулся к дальнему углу.

После забитого "Спартак", дожидаясь ошибки соперника, перешел в эконом-режим, а ЦСКА не мог из него выйти — ограниченная обойма и Кубковый матч на неделе не оставили "армейцам" сил на концовку.

Красно-белые, которые могли и должны были увеличивать счет (помешал Акинфеев), довели матч до победы и сократили отставание от "Локо" до двух очков. По итогам второго тайма статистику поправили Виктор Мозес (4 успешных ключевых передачи, лучший показатель в команде) и Роман Зобнин (самый пасующий игрок в составе "Спартака", 3 успешные ключевые передачи)».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Я очень рад результату, важно было вернуться в ритм после поражения от «Уфы». Тот матч мы проиграли только по своей вине и всю неделю упорно работали, чтобы выиграть сегодня. В какой-то мере на игру повлияла красная карточка Ахметова в первом тайме. Нам это знакомо, потому что в первом круге мы получили удаление. В меньшинстве в дерби играть всегда непросто. Мы много владели мячом. В первом тайме мы могли быстрее играть в атаке, оказывать большее давление при атаках. Во втором тайме контролировали ход игры, но нужно было забивать больше, могли забить три-четыре гола.

ЦСКА боролся до конца

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев находит за что похвалить армейскую команду, которая до конца матча пыталась уйти от поражения.

«Примечательно, что пропущенный гол не убил интригу. ЦСКА тут же поднял голову и создал два момента. "Спартак" не перестал атаковать, а поэтому армейцы могли использовать быстрые атаки. В одной из таких Никола Влашич здорово сделал навес в штрафную, а Саломон Рондон хоть и выиграл верховое единоборство, но головой ударил чуть выше ворот.

Зато сразу после этого убойный момент получил Алан Дзагоев. Вопреки своей типичной игре Эджуке все-таки прострелил на одиннадцатиметровую отметку, но Дзагоев неудачно обработал мяч, потеряв возможность забить. Это был его последний момент перед тем, как уйти на замену, так что Алан покидал поле едва сдерживая слезы.

В оставшейся части игры отыграться у ЦСКА уже не было шансов. Но и "Спартак" действовал в атаке слишком расточительно. Из-за этого осталось впечатление, что ЦСКА играл в более командный футбол. Но объективно уровень имеющихся у Ивицы Олича игроков не позволяет бороться за место в Лиге чемпионов, которое армейцы очевидно проиграли».

Ивица Олич Главный тренер ЦСКА Могу сказать, что до удаления было отличное дерби. Было видно желание обеих команд. Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом — красная карточка. С 10 игроками нам было очень тяжело играть. Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве. Когда мы пропустили, это была контратака. Наверное, нужно было сфолить в центре поля. Могу сказать, что команда все отдала на поле, попробовала сравнять счет. Одна из главных причин поражения заключается в том, что мы не использовали свои моменты во втором тайме.

Фаталити не вышло

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров не слишком впечатлен игрой «Спартака» в дерби с ЦСКА, несмотря на набранные красно-белыми три очка.

«Качество игры в главном дерби страны оставляло желать лучшего. Армейцы ни разу не ударили в створ ворот красно-белых и не смогли ничего противопоставить "Спартаку". На игре команды Ивицы Олича сказалось и удаление Ильзата Ахметова. Удаление, надо сказать, достаточно спорное.

Медиакоманда "Спартака" в социальных сетях подавала дерби через культовую игру "Мортал Комбат", но провести эпичное фаталити и по-настоящему уничтожить соперника у красно-белых не получилось. Команда Доменико Тедеско доминировала весь матч и "висела" на воротах Игоря Акинфеева, но забить больше одного так и не смогла.

Несмотря на большой выбор игроков линии атаки, "Спартак" часто испытывает сложности с глубоко обороняющимися командами. Если Александр Соболев не может поймать свою игру, это сильно усложняет команде задачу. Контроль мяча без ударов по воротам вряд ли способен приносить результат. А если в составе отсутствует бразилец Айртон, то велика вероятность, что атакующая игра красно-белых вообще теряет всякий смысл».

Йордан Ларссон Форвард «Спартака» Я увидел, что Промес получает мяч, разворачивается, я начал набирать скорость. Он увидел меня, отдал передачу по флангу. Немного повезло, мяч отскочил ко мне, и я пробил в ближний угол от вратаря. Соглашусь, у нас было много пространства в атаке, это в том числе благодаря тому, что мы играли в большинстве. Плюс мы вышли на поле голодными до победы, очень хотели выиграть. Борьба за место в Лиге чемпионов? Мы сохраняем оптимизм, впереди важные матчи, в которых надо побеждать. Надо идти от матча к матчу, мы заслужили быть в ЛЧ и сделаем все, чтобы там оказаться.

Победа «Спартака» на фоне удаления Ахметова

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что ЦСКА не хватило боевого настроя в дерби со «Спартаком», что сказалось на результате матча.

«Если до удаления счет по ударам был 10:2, то после финального свистка — 22:5. По точным все плачевно для Олича, счет 6:0. Ивица впервые в футбольной карьере проиграл "Спартаку". Поскольку команды молодые, то часто их заманивают в ловушки на опыте. Так могут сделать "Локомотив", "Сочи" или "Зенит" — команды из числа самых возрастных.

А вот ЦСКА и "Спартак" — самые молодые. Но сегодня в схватке юности победил тот, кто изначально работал достаточно зрело, солидно, обстоятельнее и с пониманием минусов соперника. На Марадишвили толком не надавили, но и развернуть правый фланг в атаке ЦСКА не сумел. Промес слабо провел дерби, но на себя внимание отвлекал. Соболев много боролся и отдал пост Понсе, который тоже цеплялся за мяч.

"Спартак" вышел с настроем на победу, "армейцы" — чтобы в третий раз подряд не проиграть. Большая разница в подходе для футбола, и хотя очевидно влияние удаления на ход матча, нет ощущения, что Ларссон не создал бы гол самостоятельно в полных составах. "Спартак" был интереснее, а ЦСКА мог рассчитывать разве что на случайный момент, который Шкурин создал Чалову. Но Федор пробил так, как в обычно в этом сезоне — мимо ворот.

"Красно-белые" несколько раз разозлили Тедеско и заставили фанатов нервничать, но по сумме действий ЦСКА точно не выиграл дерби. А у "Спартака" три очка и надежда на "Зенит" — если Дзюба переиграет "Локомотив", то у Доменико будет шанс финишировать вторым. Прогноз футбольной погоды на последние туры: в еврокубковой зоне будет жарко».

Игорь Акинфеев Вратарь ЦСКА Наверное, пришло время мне, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность за результат и все, что происходит — на мне. Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которая затянулась, которую никак не можем переломить. Каждый гол — это боль, каждое поражение — еще сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся, пытаемся, но пока не можем переломить всю эту историю. Будем работать дальше. Каждый из нас должен включить голову и переломить эту историю. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот. Мы сегодня проиграли, это закономерно: не было ни одного удара в створ, не было практически ни одного момента. Результат закономерен. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью на мне, но так бывает. Через это нужно проходить, тем более мне уже не 20 лет, я все это проходил и буду проходить.

Ноль ударов в створ

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает что работу Ивицы Олича в это сезоне оценивать бесполезно — нужно дождаться полноценной предсезонки.

«Нет, ЦСКА не был совсем уж безнадежен. Команда не сдавалась, показывала характер, имела шансы отыграться — оборона "Спартака" далеко не безупречна. Однако надо признать, что поражение красно-синих справедливо. Особенно после очередной авантюрной выходки Ахметова, во второй раз своей излишней агрессией подставившего команду удалением. А ведь прошлый раз был совсем недавно — месяц назад в матче с "Зенитом".

Да, у Олича есть резерв для усиления. В первую очередь это Мариу Фернандес — который как раз наряду с Влашичем и Акинфеевым должен тащить команду и всегда делает это. Плюс ключевые игроки — Зайнутдинов и Магнуссон. Возможно, хорош бразилец Фукс — мы до сих пор не могли оценить.

Как и работу Олича по-хорошему мы сможем оценить только после предсезонки. Пока же у красно-синих все очень грустно. Ноль ударов в створ в решающем дерби — никуда не годится».