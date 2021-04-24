В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор»

Петербургский «Зенит» в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги разгромил «Ротор» со счетом 6:0. По одному точному удару нанесли Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин, автоголом отметился Соломон Кверквелия. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Надежда на 0:0

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов заметил, что уже с первых минут «Ротор» замкнулся на своей половине поля в надежде отбиваться от постоянных атак «Зенита».

«С первых минут "Ротор" дал понять, что будет играть на 0:0, не заботясь даже о нормальной организации контрвыпадов. Сзади — понадёжнее, впереди — как получится. В схеме 5-4-1 центрфорвард Алексей Щёткин большую часть времени чувствовал себя одиноким, словно его высадили на необитаемом острове и приказали выжить в окружении хищников.

"Зенит" прессинговал, комбинировал на скорости, давил с акцентом на левый край. У волгоградцев, видимо, в силу кадровых обстоятельств, правый фланг закрывал штатный атакующий полузащитник Николай Кипиани.

Чувствовалось, что игра в обороне — не его призвание, тем более он не всегда получал нужную поддержку от Зурико Давиташвили. Дуглас Сантос и Андрей Мостовой раз за разом создавали остроту из этой зоны, пользуясь позиционными ошибками оппонента и обыгрывая один в один. Например, уже на 2-й минуте Дриусси, здорово сыграв на опережение, пробил в штангу после кросса Дугласа Сантоса.

Хасанби Биджиев Главный тренер «Ротора» Вы видели наши серьезные кадровые проблемы, играли два номинальных защитника против лидера чемпионата. После первого гола не должны были бросать играть, очень обидный гол в конце тайма, нужно было не опускать руки. Приношу извинения болельщикам, мы их разочаровали, сами разочарованы. Исходя из ресурсов, нужно было обеспечить надежность в обороне, понимали, что это будет непросто. И действовать на контратаках. Давление было очень сильным, но считаю, что в первом тайме мы справлялись. Всегда неприятно получать гол в раздевалку.

В первом тайме чемпион нанёс 18 ударов (в створ — 9), а "Ротор" — 1 (в створ — 1). По передачам на чужой трети поля команда Семака выигрывала 202:38. Просто фантастические цифры! "Ротор" не успевал за предложенным темпом. То, что волгоградцы удержали нулевую ничью к 45-й минуте, иначе как аномалией невозможно было назвать. Голкипер Йосип Чондрич тащил все мячи. Однако в компенсированное время "Зенит" всё-таки забил. Гол, что неудивительно, пришёл с фланга Дугласа Сантоса, вот только автором мяча стал не кто-то из зенитовцев, а поразивший собственные ворота Соломон Кверквелия», — подчеркивает Романов.

Долгожданный гол Малкома

Обозреватель rusfootball.info Иван Долинин раскритиковал «Ротор» за откровенно слабую игру, а также напомнил, что Малком забил свой первый гол с 22 августа прошлого года.

«Пропущенный на последних минутах первого тайма гол в подобного рода матчах в большинстве случаев приводит к разгрому после перерыва. "Зенит" не захотел стать в этот субботний вечер исключением из правил, а "Ротор" ему никак не препятствовал.

Команда Семака не сбавила обороты и с удовольствием перетерла своего соперника в порошок. 31 удар, 19 из них в створ, 14 угловых, 6 голов — сила, мощь. Что говорить, если забил даже Малком, который до этого не мог отличиться с 22 августа прошлого года.

В общем говоря, "Зенит" провел хорошую тренировку в боевых условиях перед главным матчем решающей части сезона. Перед игрой с "Локомотивом" игроки питерского клуба получили мощный эмоциональный заряд и потратили не очень много сил.

Малком Полузащитник «Зенита» Спасибо большое за поздравления! Действительно, мне очень важно было забить — очень давно этого не делал, поскольку были травмы, восстанавливался. Хотелось отличиться. Рады, что одержали победу. Получилась непростая игра, понимали, что соперник будет глубоко обороняться. Создавали очень много моментов. В первом тайме не все получалось, голы не забивались, тем не менее, понимали — чуть-чуть спокойствия и своего добьемся. Так и случилось: забили первый мяч в конце первого тайма, а во втором — добились крупной победы. Повторюсь: очень рад, что забил, но самое главное — сегодняшняя победа команды.

Но надо сказать, что за сегодняшнее выступление "Ротора" просто стыдно. Формально "волгоградцы" еще имеют шансы остаться в РПЛ, но после подобных разгромных поражений с полным отсутствием какой-либо контригры желать им сохранить свое место в элите, уж простите, совсем не хочется», — пишет Долинин.

В шаге от титула

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов заострил внимание на том факте, что «Зенит» может оформить чемпионский титул уже на следующей неделе.

«Системности в действиях "Ротора" не было никакой. Тренерский тандем Хасанби Биджиев — Юрий Батуренко выставил на матч только двух номинальных центральных защитников, зато сразу трех вингеров и двух нападающих.

При этом "Ротор" переключился на блок 5-Х-Х, место в центре обороны занял хавбек Алейник, не было Гогуа, а на флангах защиты играли атакующие футболисты Серченков и Кипиани. Естественно, о какой-то слаженности речи не было — "Ротор" скрипел и еле выдерживал давление.

Саму игру во втором тайме сложно анализировать. "Ротор" просто устал, а усиливать игру было некем — в запас попали всего пятеро футболистов. Поэтому "Зенит" делал то, что должен был. Забивали почти все: Малком, Мостовой, Дзюба, Ерохин, Сутормин. Пожалуй, настолько жалкого второго тайма в исполнении соперника "Зенита" "Газпром Арена" еще не видела.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Игра получилась с точки зрения движения, создания моментов, играли активно. Единственное — не получилось быстро забить, чтобы игра немножко раскрылась, тогда было бы проще. Давление должно было воплотиться в голы, что и случилось во втором тайме. Сегодня ребята играли хорошо. Молодцы, поздравляю с заслуженной и яркой победой. Чемпионство в матче с «Локомотивом»? Главное — выиграть, неважно где. Думаем только о следующей игре. Нужно постараться ее выиграть.

6:0 — ожидаемые три очка, которые приблизили команду Семака к новому трофею. Досрочно оформить чемпионство "Зенит" может уже через неделю», — напоминает Чернов.

Искрометный футбол «Зенита»

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев заметил, что в этот раз «Зенит» сыграл в быстрый футбол, без постоянных забросов на Артема Дзюбу.

«Самое важное, что "Зенит" забил в раздевалку. С этого момента команда Сергея Семака почувствовала себя уверенно. Быстрый футбол, который так хотели видеть болельщики, не только симпатичен, но и дает результат. И хотя "Ротор" качественно защищался, не допуская большого количества моментов, ощущалось, что "Зенит" здорово потрепал соперника, который потерял в итоге концентрацию. Если бы не качественная игра Йосипа Чондрича, то "Ротор" пропустил минимум четыре мяча.

После перерыва ситуация на поле изменилась слабо. "Ротор" попытался огрызаться и даже нанес более-менее опасный удар по воротам. Однако впоследствии "Зенит" снова перехватил инициативу и быстро вновь распечатал ворота. Во втором голе поучаствовал Мостовой, сделав прострел в штрафную. Малком лучше всех подсуетился на дальней штанге, убрал двух оппонентов, ловко ударив в ближний угол. Это первый гол бразильца за "Зенит" с 22 августа 2020 года.

Этот гол стал решающим в противостоянии, так как после него "Ротор" перестал верить в возможность победы. Сергей Семак начал выпускать молодых игроков. Свое время получили Данил Круговой, Кирилл Кравцов и Данила Хотулев. По голу еще забили Мостовой, Дзюба, Ерохин и Сутормин, установив неприлично разгромный счет.

Единственной проблемой для "Зенита" стала травма вышедшего на замену Кравцова. Он столкнулся головой с соперником и вынужденно покинул поле.

Артем Дзюба Форвард «Зенита» Успел забить, это самое главное. Как говорится, заскочил в последний вагон: увидел Ерохина и подумал, что наверняка меня будут менять. Поэтому повезло очень. Мне все-таки хочется верить, что Дриусси хотел отдать пас. Очень важно, что победили, это самое главное. Сегодня было действительно очень важно победить перед битвой с «Локомотивом», который сейчас на ходу. Все будет решаться дома, на своем стадионе, в игре с «Локомотивом». Это потрясающе. И гол сегодня очень важно было сыну посвятить. В прошлом году удалось, хотелось и сейчас. Это было очень важно, безумно счастлив.

"Зенит" действительно порадовал болельщиков в преддверии майских каникул, показав быстрый и искрометный футбол без забросов на Дзюбу. Любопытно, что Артем снова покинул поле досрочно. Вполне возможно, что Семак заставляет футболиста привыкать к тому, чтобы он выкладывался на полную, а не экономил силы», — пишет Валеев.