В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор»

Надежда на 0:0
Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов заметил, что уже с первых минут «Ротор» замкнулся на своей половине поля в надежде отбиваться от постоянных атак «Зенита».
«С первых минут "Ротор" дал понять, что будет играть на 0:0, не заботясь даже о нормальной организации контрвыпадов. Сзади — понадёжнее, впереди — как получится. В схеме 5-4-1 центрфорвард Алексей Щёткин большую часть времени чувствовал себя одиноким, словно его высадили на необитаемом острове и приказали выжить в окружении хищников.
"Зенит" прессинговал, комбинировал на скорости, давил с акцентом на левый край. У волгоградцев, видимо, в силу кадровых обстоятельств, правый фланг закрывал штатный атакующий полузащитник Николай Кипиани.
Чувствовалось, что игра в обороне — не его призвание, тем более он не всегда получал нужную поддержку от Зурико Давиташвили. Дуглас Сантос и Андрей Мостовой раз за разом создавали остроту из этой зоны, пользуясь позиционными ошибками оппонента и обыгрывая один в один. Например, уже на 2-й минуте Дриусси, здорово сыграв на опережение, пробил в штангу после кросса Дугласа Сантоса.
В первом тайме чемпион нанёс 18 ударов (в створ — 9), а "Ротор" — 1 (в створ — 1). По передачам на чужой трети поля команда Семака выигрывала 202:38. Просто фантастические цифры! "Ротор" не успевал за предложенным темпом. То, что волгоградцы удержали нулевую ничью к 45-й минуте, иначе как аномалией невозможно было назвать. Голкипер Йосип Чондрич тащил все мячи. Однако в компенсированное время "Зенит" всё-таки забил. Гол, что неудивительно, пришёл с фланга Дугласа Сантоса, вот только автором мяча стал не кто-то из зенитовцев, а поразивший собственные ворота Соломон Кверквелия», — подчеркивает Романов.
Долгожданный гол Малкома
Обозреватель rusfootball.info Иван Долинин раскритиковал «Ротор» за откровенно слабую игру, а также напомнил, что Малком забил свой первый гол с 22 августа прошлого года.
«Пропущенный на последних минутах первого тайма гол в подобного рода матчах в большинстве случаев приводит к разгрому после перерыва. "Зенит" не захотел стать в этот субботний вечер исключением из правил, а "Ротор" ему никак не препятствовал.
Команда Семака не сбавила обороты и с удовольствием перетерла своего соперника в порошок. 31 удар, 19 из них в створ, 14 угловых, 6 голов — сила, мощь. Что говорить, если забил даже Малком, который до этого не мог отличиться с 22 августа прошлого года.
В общем говоря, "Зенит" провел хорошую тренировку в боевых условиях перед главным матчем решающей части сезона. Перед игрой с "Локомотивом" игроки питерского клуба получили мощный эмоциональный заряд и потратили не очень много сил.
Но надо сказать, что за сегодняшнее выступление "Ротора" просто стыдно. Формально "волгоградцы" еще имеют шансы остаться в РПЛ, но после подобных разгромных поражений с полным отсутствием какой-либо контригры желать им сохранить свое место в элите, уж простите, совсем не хочется», — пишет Долинин.
В шаге от титула
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов заострил внимание на том факте, что «Зенит» может оформить чемпионский титул уже на следующей неделе.
«Системности в действиях "Ротора" не было никакой. Тренерский тандем Хасанби Биджиев — Юрий Батуренко выставил на матч только двух номинальных центральных защитников, зато сразу трех вингеров и двух нападающих.
При этом "Ротор" переключился на блок 5-Х-Х, место в центре обороны занял хавбек Алейник, не было Гогуа, а на флангах защиты играли атакующие футболисты Серченков и Кипиани. Естественно, о какой-то слаженности речи не было — "Ротор" скрипел и еле выдерживал давление.
Саму игру во втором тайме сложно анализировать. "Ротор" просто устал, а усиливать игру было некем — в запас попали всего пятеро футболистов. Поэтому "Зенит" делал то, что должен был. Забивали почти все: Малком, Мостовой, Дзюба, Ерохин, Сутормин. Пожалуй, настолько жалкого второго тайма в исполнении соперника "Зенита" "Газпром Арена" еще не видела.
6:0 — ожидаемые три очка, которые приблизили команду Семака к новому трофею. Досрочно оформить чемпионство "Зенит" может уже через неделю», — напоминает Чернов.
Искрометный футбол «Зенита»
Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев заметил, что в этот раз «Зенит» сыграл в быстрый футбол, без постоянных забросов на Артема Дзюбу.
«Самое важное, что "Зенит" забил в раздевалку. С этого момента команда Сергея Семака почувствовала себя уверенно. Быстрый футбол, который так хотели видеть болельщики, не только симпатичен, но и дает результат. И хотя "Ротор" качественно защищался, не допуская большого количества моментов, ощущалось, что "Зенит" здорово потрепал соперника, который потерял в итоге концентрацию. Если бы не качественная игра Йосипа Чондрича, то "Ротор" пропустил минимум четыре мяча.
После перерыва ситуация на поле изменилась слабо. "Ротор" попытался огрызаться и даже нанес более-менее опасный удар по воротам. Однако впоследствии "Зенит" снова перехватил инициативу и быстро вновь распечатал ворота. Во втором голе поучаствовал Мостовой, сделав прострел в штрафную. Малком лучше всех подсуетился на дальней штанге, убрал двух оппонентов, ловко ударив в ближний угол. Это первый гол бразильца за "Зенит" с 22 августа 2020 года.
Этот гол стал решающим в противостоянии, так как после него "Ротор" перестал верить в возможность победы. Сергей Семак начал выпускать молодых игроков. Свое время получили Данил Круговой, Кирилл Кравцов и Данила Хотулев. По голу еще забили Мостовой, Дзюба, Ерохин и Сутормин, установив неприлично разгромный счет.
Единственной проблемой для "Зенита" стала травма вышедшего на замену Кравцова. Он столкнулся головой с соперником и вынужденно покинул поле.
"Зенит" действительно порадовал болельщиков в преддверии майских каникул, показав быстрый и искрометный футбол без забросов на Дзюбу. Любопытно, что Артем снова покинул поле досрочно. Вполне возможно, что Семак заставляет футболиста привыкать к тому, чтобы он выкладывался на полную, а не экономил силы», — пишет Валеев.