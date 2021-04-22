Самый лучший коллектив. Десятая победа подряд вывела «Локо» в финал Кубка

Московский «Локомотив» разгромил ЦСКА в домашнем матче 1/2 финала Кубка России — 3:0. В начале первого тайма Франсуа Камано вывел свою команду вперед после передачи Дмитрия Рыбчинского. После перерыва полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в свои ворота. Окончательный счет в матче установил Гжегож Крыховяк, отличившийся в добавленное время. В финале 12 мая в Нижнем Новгороде «Локо» сыграет с «Крыльями Советов», которые обыграли «Ахмат» (0:0, пенальти — 4:1).

ЦСКА остался без защиты и замен

Автор Sport24 Григорий Каленов рассказывает о кадровых проблемах ЦСКА и традиционной беде — короткой скамейке запасных.

«После поражения в чемпионате от "Сочи" реальная борьба за второе место (и путевку в ЛЧ) для ЦСКА закончилась. Оставалась возможность сгладить неудачи через Кубок, но и в нем нужно было пройти "Локомотив", который на данный момент выглядит самым очевидным кандидатом на то самое второе место в Премьер-Лиге.

"Локо" одержал девять побед в девяти официальных матчах в 2021 году, ЦСКА только три дня назад сгорел в Сочи. Как будто было мало того, что Олич оказался назначен перед решающим отрезком сезона, ЦСКА остался без двух ключевых игроков оборонительной линии: Магнуссон вылетел до конца сезона, Марио получил травму на тренировке и не смог вернуться даже к полуфиналу. В запасе у ЦСКА оказалось всего 5 футболистов. У "Локо" для сравнения их было 12».

Выговор командам и организаторам матча за выбор форм

Автор Soccer.ru Александр Чистяков критикует организаторов матча за неудачный выбор комплектов формы на матч с громкой афишей.

«Получено очередное подтверждение того, что российские функционеры не читают футбольных новостей и категорически не желают использовать чужой опыт, чтобы избегать ошибок. А часто и здравый смысл оказывается забыт. В начале года была громкая история: сотни людей с нарушениями зрения пожаловались, что им было тяжело смотреть матч "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед", в котором хозяева "Энфилда" сыграли в традиционной красной форме, а "красные дьяволы" использовали альтернативную форму темно-зеленого цвета.

Тема оказалась одновременно неожиданной и важной, мы рассказывали о том, что миллионы людей видят футбол иначе, и это нельзя не учитывать, тем более обычно это ничего не стоит. Ошибку допустили в АПЛ, о ней узнал весь спортивный мир. Ценный совет был дан, и кто хотел, получил его.

Только не в РФС, ведь в полуфинальном матче Кубка России две московские команды вышли играть в таких формах, что даже люди с относительно нормальным зрением взвыли. Что уж говорить о болельщиках с нарушениями, с той же цветовой слепотой?

И самое грустное, что полтора года назад РФС и сборная России присоединились к кампании УЕФА и Colour Blind Awareness по поддержке дальтоников: "Мы считаем, что люди с цветовой слепотой (дальтонизм) могут и должны быть вовлечены в футбол как игроки, болельщики, судьи или работники".

Матч "Локомотив" — ЦСКА показал, что грош цена такой поддержке и таким акциям, раз РФС даже в своих турнирах неспособен обеспечить минимальный визуальный комфорт. И ведь это не рядовая игра, а витринный матч Кубка России».

Рондон забил, ВАР отменил

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов приветствует возвращение в состав ЦСКА Алана Дзагоева, который едва не организовал гол в начале матча.

«Главное изменение в основе "Локомотива" — возвращение в ворота Маринато Гильерме, отбывающего дисквалификацию в чемпионате. Напомним, в последнем туре РПЛ играл Антон Коченков, который пропустил один мяч от "Ростова". У ЦСКА впервые за два месяца в стартовый состав попал Алан Дзагоев.

Как раз Дзагоев и был самой любопытной фигурой на футбольном поле в первом тайме. Алан начал игру на непривычном месте: фактически он закрывал позицию левого полузащитника в 4-4-2 (или 4-4-1-1). Впрочем, чаще оказывался в полуфланге или даже в центре, нежели на фланге. Похожая роль была справа и у Чидеры Эджуке. Очевидно, Ивица Олич дал задание насыщать центральную зону, чтобы "Локомотив", действовавший с традиционным ромбом в средней линии, не получал преимущества.

Дзагоев уже на шестой минуте организовал передачей гол Саломона Рондона. Если бы не лёгкое касание мяча рукой со стороны венесуэльца, ЦСКА быстро повёл бы. Помощники с VAR помогли судье Сергею Карасёву принять верное решение, а вот Пабло, наверное, получил свою порцию критики от тренера. Бразилец должен был блокировать удар Рондона».

Не забиваешь ты, забьют тебе

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев отмечает, как быстро железнодорожники ответили своим острым моментом, который реализовали.

«А вот к Камано было не придраться: форвард остался совершенно без опеки, вбежав в штрафную между Марадишвили и Дивеевым. Первый заменял Мариу Фернандеса и, конечно, не имеет такого опыта и класса — вместо рывка к гвинейцу решил делать искусственный офсайд. Неудачно.

Открыв счет, хозяева с удовольствием перешли к своей любимой игре — строгой и аккуратной в обороне. С многочисленными единоборствами в центре поля, которые так по душе Баринову, Мухину и Крыховяку. Преодолеешь этот редут и тут же натыкаешься на следующий — в лице опытнейших Чорлуки и Пабло. В крайнем случае спасет Гильерме, набравший весной отличную форму.

Армейцы не выглядели бесформенными и пассивными, как несколько дней назад в Сочи. К штрафной соперника красно-синие прижимали весьма уверенно, обороне "Локомотива" приходилось трудиться на полную катушку. Но как же хороши сейчас железнодорожники на подстраховке! Как бросаются под все удары!»

У «Локо» залетает вообще все

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует преимущество железнодорожников и во втором тайме, и считает, что без доли удачи тут не обошлось.

«На вторую половину армейцы вышли заряженными на гол, но ничего кроме механических подач в штрафную придумать не могли. Их легко прерывали защитники "Локомотива". А вот в своей штрафной красно-синие верх не контролировали. Стоило Баринову подстроиться под подачу слева, и Акинфееву пришлось вытягивать мяч из угла.

Однако гол он отсрочил ненадолго. С заработанного в том эпизоде углового хозяева удвоили преимущество. То ли Обляков на ближней штанге неудачно попал по мячу, то ли боровшийся с ним Смолов, так или иначе мяч отскочил в газон, перелетел Акинфеева и опустился за его спиной под перекладину. Удивительное везение команды Николича — почти в каждом матче железнодорожникам даются или очень сложные, или случайные голы.

Давление ЦСКА ни к чему не приводило, потому что команде не хватало нестандартных действий, а это помимо всего прочего стало результатом решения Олича отодвинуть Николу Влашича на фланг (вероятно, специально под Рыбчинского), где соперники его без труда запирали. Олич признал ошибку только на 58-й минуте — Арнор Сигурдссон заменил игравшего в центре Алана Дзагоева. Исландец занял позицию слева, а Влашич вернулся в зону перед штрафной».

ЦСКА был не так и плох

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что, несмотря на крупное поражение, армейцы выглядели в полуфинальном матче неплохо.

«Удивительно, но ЦСКА был совсем неплох в этом матче. Скорее, именно армейцы вели игру, а "Локомотив" больше играл вторым номером. Железнодорожники держали оборону на протяжении всего матча, а редкие контратаки не так часто доходили до ударов по воротам.

Вдохновенный матч провели центральные защитники "Локо". ЦСКА нанёс 13 ударов по воротам соперника, но опасными из них были лишь несколько. Почти половину всех попыток заблокировали защитники "Локомотива". В то же время железнодорожники пробили по воротам ЦСКА всего 5 раз. И в конце матча хозяева довели счёт до абсолютно нелогичного разгрома. Зато какой красивый получился гол! Антон Миранчук изящно пяткой протолкнул мяч вперёд, а Крыховяк, ворвавшись почти во вратарскую, катнул мяч мимо Акинфеева.

"Локомотив" уступил по всем статистическим показателям, но разгромил ЦСКА. Наверное, феномен Николича и его команды заслуживает отдельной статьи. Но факт остаётся прежним: железнодорожники после возобновления сезона одержали ДЕСЯТЬ побед подряд. В финале Кубка России "Локо" будет ждать ещё один крутой коллектив. У "Крыльев Советов" и вовсе 14 побед подряд, пусть они и были добыты в ФНЛ. Обладатель трофея определится 12 мая».

Николич преобразил «Локомотив»

Редактор отдела «Футбол» издания «Спорт день за днем» Руслан Семенеев впечатлен тем, как сербский специалист сумел проявить себя в «Локомотиве».

«Марко Николич приходил в "Локомотив" на фоне отказа руководства продлевать контракт с Юрием Семиным. С учетом статуса и авторитета легендарного Палыча такое назначение отчасти выставляло сербского специалиста в неприглядном свете. Год спустя Николич неотвратимо приближается к статусу самого успешного тренера в клубной истории после Семина.

Для этого нужно даже не выиграть Кубок (это делали также Бышовец и Черевченко), а вывести команду в Лигу чемпионов. Такое уже получилось в прошлом сезоне, но тогда серб тренировал команду лишь в восьми последних матчах чемпионата. Новый челлендж — прорваться в заветный турнир после первого полноценного сезона в России. По-своему забавно и то, что Николич, которого в клуб привел Василий Кикнадзе, показал себя после отставки этого руководителя.

"Локомотив" Николича в 2021 году выиграл десять матчей из десяти, и при всем уважении к ЦСКА, кубковый полуфинал был далеко не самым сложным в этой победной серии. С уже сложившейся, отлаженной игрой команда проехала эту остановку, как поезд по рельсам. По большому счету армейцы показали себя лишь на первых минутах, когда Рондон техничным ударом низом завершил легкую комбинацию, но VAR аннулировал его гол из-за игры рукой. После этого "Локомотив" с позиции силы разобрался со всеми кадровыми проблемами в составе ЦСКА».

Чорлука и Пабло провели выдающийся матч

Автор Sport24 Марк Бессонов проводит тактический анализ матча и выделяет защитников «Локомотива», блестяще выступивших в матче с ЦСКА.

«ЦСКА нанес по воротам "Локо" 21 удар, сам "Локо" — всего 4. Исходя из этих цифр, у фанатов "армейцев" есть право говорить о том, что им не повезло. Но важная деталь — 13 из них было нанесено из-за пределов штрафной, а в створ пришлись всего 6. В итоге "Локо" наиграл на 1,02 xG, а ЦСКА ненамного больше — на 1,4. Короче говоря, геройствовать Гильерме не пришлось.

Всю работу за него сделали центральные защитники Чорлука и Пабло. Сейчас это, пожалуй, сильнейшая связка ЦЗ в РПЛ. Эта парочка заблокировала 9 ударов соперника и совершила 17 перехватов. Чорлука проигрывал большую часть единоборств, но был роскошен при выводе мяча на чужую половину поля, грамотно выходя из-под прессинга.

Пабло и вовсе выдал роскошные цифры — 83% выигранных верховых единоборств, 100% удачных попыток отбора и 78% выигранных единоборств в обороне. Здорово подчищал и глубинный опорник Мухин, закончивший матч лидером по числу отборов и перехватов».

Самодостаточный «Локомотив»

Автор «Чемпионата» Евгений Марков хвалит эффективность и самодостаточность игры «Локомотива», которая принесла результат при не самой лучшей статистике.

«Локо — скучный, но очень эффективный финалист Кубка России. В два раза уступил ЦСКА во владении (33 против 67). В четыре — в ударах (5 против 19). В 11 раз, если это кому-то важно, в угловых (11 против 1). Даже Николич сказал, что статистика его беспокоит и команде стоит поработать над качеством.

Однако приспущенная зрелищность и прожиточный минимум моментов у ворот Акинфеева — признак не скуки, а самодостаточности. "Локо" не выпрыгивал и не перебегал, зато тонко контратаковал, закрыл все потенциально опасные удары Влашича и победил 3:0. В этом его сила!

Все мы сейчас немного Дзага #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/OEWS6rXBNf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 21, 2021

Что такое самодостаточность? Для человека — когда интересно самому с собой и необязательно нужен кто-то ещё. На поле — добавлять или же отдавать мяч сопернику, когда сам этого хочешь. "Локо" хотел и делал. Делал и хотел. Нужно добить ЦСКА? Свежий Миранчук пяткой отдал голевую на Крыховяка. ЦСКА слишком много бьёт? Спокойно блокируем каждый удар и уходим в контратаки. Звучит примитивно, зато работает».

По заветам Семина

Автор «Советского Спорта» Артем Зибрак отдает должное наставнику «Локомотива», которые на зимних сборах сумел выстроить работающую игровую модель.

«Сегодня создается впечатление, что железнодорожников просто не остановить. Кубок России у них уже практически в кармане, а был бы и чемпионат, если бы не завершался через четыре тура. Имеющие в отсутствие Кубка куда более легкий календарь и мощный подбор игроков питерцы на этой дистанции набрали в РПЛ 14 очков против 21 у "Локо". Все это, безусловно, заслуга Марко Николича, прекрасно поработавшего на зимних сборах. То есть уже в середине февраля было видно, что строит Николич, хотя вряд ли даже он мог бы предположить, что все получится настолько удачно.

Чемпионат России — турнир довольно оборонительный. Не столько в том смысле, что все играют от печки, сколько в том, что мало команд эффективно владеет оружием позиционного нападения. Посмотрев на свой подбор исполнителей, Николич тоже понял, что ему нет смысла пытаться стать вторым "Краснодаром". Тем более, что дела там идут не ахти.

Фактически, сам того не зная, он живет по заветам Юрия Семина. Делает ставку на сыгранность состава, за счет строгой обороны, контратак и стандартов выжимает максимум у ворот соперника, подтягивает молодежь и выводит всех футболистов на пик формы. Можно пройтись по каждому игроку "Локомотива" и согласиться, что весной большинство из них демонстрируют свой лучший футбол».