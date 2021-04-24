ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Зенит» примет «Ротор», «Локомотив» в гостях у «Тамбова»

    Обзор матчей 27-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Ростов Ротор Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа Химки ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Ахмат»РПЛ. «Зенит» примет «Ротор», «Локомотив» в гостях у «Тамбова» Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу «Миннесота»НХЛ. Дубль Капризова, два ассиста Панарина и шайба Бучневича
  • 16:25
    • «Ливерпуль» не удержал победный счет в матче с «Ньюкаслом»
  • 15:53
    • «Урал» и «Ахмат» победителя не определили
  • 07:15
    • Гиггза отстранили от работы со сборной Уэльса
    Все новости спорта
    «Урал» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урал» — «Ахмат»
    24 и 25 апреля в российской Премьер-лиге пройдут матчи 27-го тура.

    «Урал» — «Ахмат» 1:1

    «Урал» сыграл вничью с «Ахматом» в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 11-й минуте, когда Стефан Страндберг в своей штрафной сделал неудачную скидку головой в ноги Лечи Садулаеву, который закрутил мяч в дальний угол ворот.

    «Шмели» отыгрались на 58-й минуте. Рафал Аугустыняк получил мяч перед штрафной, немного продвинулся вперед и точно пробил в дальний нижний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Ахмат 1:1
    Голы: 0:1 Лечи Садулаев (11'), 1:1 Рафал Аугустыняк (58') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Владимир Рыков, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 68'), Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Даниэль Мишкич (Андрей Панюков, 86'), Рамазан Гаджимурадов, Павел Погребняк Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Зоран Нижич, Александр Пуцко, Мирослав Богосавац, Антон Олегович Швец (Amir Adouyev, 84'), Максим Ненахов, Артём Тимофеев (Никита Кармаев, 65'), Бернард Бериша (Adilkhanov Musaevich, 84'), Владимир Ильин (Халид Кадыров, 65'), Лечи Садулаев (Ladislav Almasi, 51') Предупреждения: Артём Тимофеев (22'), Бернард Бериша (25'), Андрей Егорычев (39'), Антон Олегович Швец (77')

    В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает 12-е место (31 очко), а «Ахмат» — десятое (36 очков).

    «Зенит» — «Ротор»

    24 апреля, 16:30 мск

    «Динамо» — «Химки»

    24 апреля, 19:00 мск

    «Тамбов» — «Локомотив»

    24 апреля, 19:00 мск

    «Уфа» — «Сочи»

    25 апреля, 14:00 мск

    «Ростов» — «Арсенал» Тула

    25 апреля, 16:30 мск

    «Спартак» — ЦСКА

    25 апреля, 16:30 мск

    «Рубин» — «Краснодар»

    25 апреля, 19:00 мск

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры