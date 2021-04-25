ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Наказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо»

    Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Динамо» от «Химок»

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Максим ГлушенковНаказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо» Футболисты «Зенита»В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор» Карим БенземаПримера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
  • 20:55
    • «Локомотив» и «Тамбов» забили семь голов на двоих
  • 20:52
    • «Химки» вырвали гостевую победу у «Динамо»
  • 23:55
    • «Реал» не справился с «Бетисом»
  • 23:14
    • Перес: Клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые из-за давления сказали, что выйдут
  • 21:58
    • Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
  • 21:52
    • «Байер» переиграл «Айнтрахт» в Леверкузене
  • 21:30
    • Гол Вернера принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта
    Максим Глушенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков
    Московское «Динамо» проиграло «Химкам» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Единственный гол встречи забил Максим Глушенков. У «Динамо» осталось 46 очков — команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 41 очко и поднялись на седьмое место.

    Поражение в день рождения

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает об окружающих матч праздничных обстоятельствах и не забывает о проблемы динамовцев с составом.

    «Пожалуй, наиболее интересной игрой субботы была встреча одних из самых интересных команд осени "Динамо" и "Химками". Тем более, что бело-голубые праздновали 98-й день рождения и не имели морального права потерять очки, как это сделали их красно-белые соседи неделей ранее в матче с "Уфой". Например, предматчевые составы объявлял известный болельщик, ресторатор и ведущий шоу "Битва шефов" Константин Ивлев. Увы, этот праздник у бело-голубых не получился.

  • РПЛ. «Зенит» забил «Ротору» шесть мячей, «Локомотив» разгромил «Тамбов»
  • 27-й тур чемпионата России по футболу: календарь и расписание, результаты, турнирная таблица
  • Вчера

    • Уже в дебюте встречи хозяева получили повод для празднования, проведя опасную контратаку, однако заменивший нездорового Даниила Лесового (он вышел на поле во втором тайме) Сильвестр Игбун, получив удобную передачу на ход в свободную зону в штрафной, бить не решился и покатил мяч в центр, позволив химчанам спастись.

    Календарь и таблица РПЛ

    Помимо камерунца встречу пропускали Роман Евгеньев (также дисквалификация) и Клинтон Нжи. Позицию в центре обороны занял Роман Нойштедтер, а справа в нападении — Вячеслав Грулев. Просто диву даешься, насколько Сандро Шварц доверяет молодым игрокам атаки. Практически все опытные футболисты сконцентрированы в линии обороны — Сергей Паршивлюк (справа), Нойштедтер, Иван Ордец (оба — в центре) и Гильермо Варела (слева)».

    «Динамо» подвела реализация

    Редакция Sport24 фиксирует уверенное преимущество московского клуба по опасным моментам на протяжении большей части матча.

    «С первых минут "Динамо" забрало территорию и контролировало мяч благодаря связке Захарян — Фомин — Шиманьски в центре поля. В атаке вышла ударная связка форвардов Игбун — Тюкавин — Грулев, но большую часть первого тайма они плохо цеплялись за мяч, и до по-настоящему опасного момента дошло только на 25-й минуте. Игбун сделал неожиданный тонкий пас на Захаряна, но 17-летний полузащитник из убойной позиции попал в штангу.

  • В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор»
  • Команда Сергея Семака поиздевалась над одним из аутсайдеров РПЛ
  • Вчера

    • С остальными ударами хозяев спокойно справлялся вратарь "Химок" Лантратов. Сами "Химки" изредка выскакивали в контратаки за счет скоростных прорывов Мирзова, но к опасным моментам у ворот Шунина это не приводило.

    «Динамо» — «Химки»

    Во втором тайме у 18-летнего Тюкавина были три роскошные возможности вывести свою команду вперед. Но в начале второго тайма сперва два раза выручил Лантратов, а на 65-й минуте "Химки" спасла перекладина, когда Тюкавин перебросил сначала выскочившего за пределы штрафной вратаря соперника, а затем защитника».

    Судейский скандал

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что у бело-голубых есть все основания жаловаться на судейство в матче с «Химками».

    «Хорошие возможности также были у Игбуна, Шиманьски, Грулева и Лесового — где-то не хватало точности, а в каких-то эпизодах хорош был вратарь.

  • Проект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу
  • Далеко не все клубы готовы отказаться от идеи, которая способна принести больше денег
  • 23/04/2021

    • И конечно, болельщики бело-голубых в "черный список" судей внесут Евгения Кукуляка и Сергея Иванова, работавшего ВАР. Как они совместными усилиями не назначили пенальти на Комличенко — не понял никто, включая эксперта "СЭ" по судейским вопросам Александра Боброва. Захват со стороны Филина был очевидным, защитник не пустил нападающего к мячу — такие нарушения обязаны караться 11-метровыми.

    «Динамо» — «Химки»

    А в добавленное ко второму тайму время динамовцев настигла расплата за расточительство. Могилевец нашел на входе в штрафную Глушенкова, который сделал все классно, пробив точно в угол, — 0:1. Болезненное поражение для "Динамо" при хорошей игре и массе моментов. Шансы на еврокубки для бело-голубых очень сильно снизились».

    «Динамо» мимо еврокубков?

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой подводит краткие итоги матча и сомневается в турнирных перспективах бело-голубых.

    «Тотальное преимущество москвичей вылилось в статистические показатели и на визуальльное воспроизведение происходящего. Но "Динамо" в итоге не сумело забить. Москвичи обстучали весь каркас рамки соперника, но откровенно действовали слишком расточительно.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Не хочется вспоминать про старые футбольные правила, но здесь оно сработало на 100 процентов. У "Динамо" атака впереди так и не заладилась в плане реализации, а "Химки" забили в самой концовке. Гол у гостей провел в компенсированное время Максим Глушенков. Можно было смело сказать, что счет совсем не по игре. Но, опять же, кто виноват "Динамо" с такой реализацией?

    «Динамо» — «Химки»

    Теперь москвичам будет намного сложнее вести борьбу за путёвки в еврокубки. Высокая плотность в турнирной таблице не позволяет допускать ни единой осечки. "Динамо", что называется, упустило свой шанс. Теперь попасть в топ-4 будет очень и очень сложно.

  • Будущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии?
  • Болельщики всухую победили владельцев клубов в борьбе за историческое наследие
  • 22/04/2021

    • "Динамо" пока остаётся в гонке с 46 очками, но уже после нынешнего тура в отрыв могут уйти ЦСКА, "Рубин" и "Спартак". К слову, "Динамо" теперь предстоит сыграть с "Рубином", в этом матче на кону может стоять путёвка в еврокубки».

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Неймар
  • Трансферный дайджест. 13-19 апреля
    • 19:58 19/04/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры