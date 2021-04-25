Наказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло «Химкам» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Единственный гол встречи забил Максим Глушенков. У «Динамо» осталось 46 очков — команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 41 очко и поднялись на седьмое место.

Поражение в день рождения

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает об окружающих матч праздничных обстоятельствах и не забывает о проблемы динамовцев с составом.

«Пожалуй, наиболее интересной игрой субботы была встреча одних из самых интересных команд осени "Динамо" и "Химками". Тем более, что бело-голубые праздновали 98-й день рождения и не имели морального права потерять очки, как это сделали их красно-белые соседи неделей ранее в матче с "Уфой". Например, предматчевые составы объявлял известный болельщик, ресторатор и ведущий шоу "Битва шефов" Константин Ивлев. Увы, этот праздник у бело-голубых не получился.

Уже в дебюте встречи хозяева получили повод для празднования, проведя опасную контратаку, однако заменивший нездорового Даниила Лесового (он вышел на поле во втором тайме) Сильвестр Игбун, получив удобную передачу на ход в свободную зону в штрафной, бить не решился и покатил мяч в центр, позволив химчанам спастись.

Календарь и таблица РПЛ

Помимо камерунца встречу пропускали Роман Евгеньев (также дисквалификация) и Клинтон Нжи. Позицию в центре обороны занял Роман Нойштедтер, а справа в нападении — Вячеслав Грулев. Просто диву даешься, насколько Сандро Шварц доверяет молодым игрокам атаки. Практически все опытные футболисты сконцентрированы в линии обороны — Сергей Паршивлюк (справа), Нойштедтер, Иван Ордец (оба — в центре) и Гильермо Варела (слева)».

«Динамо» подвела реализация

Редакция Sport24 фиксирует уверенное преимущество московского клуба по опасным моментам на протяжении большей части матча.

«С первых минут "Динамо" забрало территорию и контролировало мяч благодаря связке Захарян — Фомин — Шиманьски в центре поля. В атаке вышла ударная связка форвардов Игбун — Тюкавин — Грулев, но большую часть первого тайма они плохо цеплялись за мяч, и до по-настоящему опасного момента дошло только на 25-й минуте. Игбун сделал неожиданный тонкий пас на Захаряна, но 17-летний полузащитник из убойной позиции попал в штангу.

С остальными ударами хозяев спокойно справлялся вратарь "Химок" Лантратов. Сами "Химки" изредка выскакивали в контратаки за счет скоростных прорывов Мирзова, но к опасным моментам у ворот Шунина это не приводило.

Во втором тайме у 18-летнего Тюкавина были три роскошные возможности вывести свою команду вперед. Но в начале второго тайма сперва два раза выручил Лантратов, а на 65-й минуте "Химки" спасла перекладина, когда Тюкавин перебросил сначала выскочившего за пределы штрафной вратаря соперника, а затем защитника».

Судейский скандал

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что у бело-голубых есть все основания жаловаться на судейство в матче с «Химками».

«Хорошие возможности также были у Игбуна, Шиманьски, Грулева и Лесового — где-то не хватало точности, а в каких-то эпизодах хорош был вратарь.

И конечно, болельщики бело-голубых в "черный список" судей внесут Евгения Кукуляка и Сергея Иванова, работавшего ВАР. Как они совместными усилиями не назначили пенальти на Комличенко — не понял никто, включая эксперта "СЭ" по судейским вопросам Александра Боброва. Захват со стороны Филина был очевидным, защитник не пустил нападающего к мячу — такие нарушения обязаны караться 11-метровыми.

А в добавленное ко второму тайму время динамовцев настигла расплата за расточительство. Могилевец нашел на входе в штрафную Глушенкова, который сделал все классно, пробив точно в угол, — 0:1. Болезненное поражение для "Динамо" при хорошей игре и массе моментов. Шансы на еврокубки для бело-голубых очень сильно снизились».

«Динамо» мимо еврокубков?

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой подводит краткие итоги матча и сомневается в турнирных перспективах бело-голубых.

«Тотальное преимущество москвичей вылилось в статистические показатели и на визуальльное воспроизведение происходящего. Но "Динамо" в итоге не сумело забить. Москвичи обстучали весь каркас рамки соперника, но откровенно действовали слишком расточительно.

Не хочется вспоминать про старые футбольные правила, но здесь оно сработало на 100 процентов. У "Динамо" атака впереди так и не заладилась в плане реализации, а "Химки" забили в самой концовке. Гол у гостей провел в компенсированное время Максим Глушенков. Можно было смело сказать, что счет совсем не по игре. Но, опять же, кто виноват "Динамо" с такой реализацией?

Теперь москвичам будет намного сложнее вести борьбу за путёвки в еврокубки. Высокая плотность в турнирной таблице не позволяет допускать ни единой осечки. "Динамо", что называется, упустило свой шанс. Теперь попасть в топ-4 будет очень и очень сложно.

"Динамо" пока остаётся в гонке с 46 очками, но уже после нынешнего тура в отрыв могут уйти ЦСКА, "Рубин" и "Спартак". К слову, "Динамо" теперь предстоит сыграть с "Рубином", в этом матче на кону может стоять путёвка в еврокубки».