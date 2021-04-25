Бабаев обвинил арбитра матча «Спартак» — ЦСКА в непоследовательности

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал удаление полузащитника армейцевв матче 27-го тура РПЛ со(0:1).

Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте игры после того, как главный судья встречи Павел Кукуян посчитал, что тот грубо нарушил правила на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Надо было удалить кого-нибудь еще, тогда было бы интереснее.

Дело же не в том, что судья трактовал эпизод именно так. Должна быть последовательность в действиях.

Если Кукуян выбрал строгий тип судейства, почему он не дает желтую карточку Ларссону, когда тот на восьмой минуте матча локтем попадает в голову Щенникову?

Речь о последовательности, не более того. Большинство экспертов посчитали, что можно было бы обойтись желтой карточкой в моменте с Ахметовым», — передает слова Бабаева Sport24.