«Краснодар» пошел на поправку. Гончаренко лишил «Рубин» Лиги чемпионов

«Краснодар» на выезде обыграл казанский «Рубин» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ. На 17-й минуте ворота Юрия Дюпина поразил Алексей Ионов, для которого этот гол стал третьим в последних двух встречах. Для Виктора Ганчаренко эта победа стала первой на посту главного тренера «Краснодара». «Быки» прервали четырехматчевую серию без побед и с 38 очками поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Подрезанные крылья дракона

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает о кадровых проблемах, с которыми столкнулись наставники «Рубина» и «Краснодара».

«После победы "Спартака" в дерби команде Леонида Слуцкого, чтобы удержаться в борьбе за тройку требовалось набирать три очка в домашней встрече с "Краснодаром". Задача нетривиальная, если учесть, что казанцы лишились двух главных игроков атаки крайних полузащитников Хвичи Кварацхелия (травма) и Дениса Макарова (дисквалификация).

Без них фланговая игра легла на плечи Олега Шатова и Александра Зуева. Таким образом, размах крыльев изображенного на эмблеме "Рубина" дракона Зиланта стал значительно меньше.

У краснодарцев давно отсутствует Кристиан Рамирес, по-прежнему нездоров Сергей Петров и дисквалифицирован Евгений Чернов.

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Виктор Гончаренко решил проблему отсутствия крайнего защитника неожиданной перестановкой — отправил на левый фланг Тони Вилену. Освободившуюся позицию под нападающим занял выдавший классный матч против "Зенита" Алексей Ионов, выходивший на одну линию с Маркусом Бергом в позиционных атаках».

Без Хвичи «Рубину» очень тяжело

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев фиксирует серьезное преимущество кубанцев в первом тайме над казанцами, оставшимися без креативного лидера.

«Теперь "Краснодар" пытается адаптировать привычный стиль под реалии российского футбола. "Быки" вернули себе продолжительное владение мячом, но переход в зону атаке теперь не зазорно обеспечивать длинной передачей. Несколько раз "Краснодар" выполнял забросы за спину, которые особенно часто допускал Илья Самошников.

Впрочем, это не удивительно, ведь его оппонентом был Вандерсон, набравший отличную форму и выполнивший 7 из 12 успешных обводок на его фланге. Самошников разрывался, а ему за спину вообще забегал Алексей Ионов, очень вовремя подбирающий для этого момент. Собственно, так "Краснодар" и забил.

В дальнейшем "Краснодар" имел еще несколько возможностей забить, когда как "Рубин" на поле будто и не появился. За первый тайм команда Леонида Слуцкого не нанесла ни одного удара по воротам.

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Конечно, казанцы столкнулись еще и со своей проблемой в лице травмы ключевого футболиста Хвичи Кварацхелии. Сложно переоценить роль этого игрока в команде Слуцкого. Неоднократно было сказано, что "Рубин" слишком зависим от Кварацхелии, тем болезненнее проходит период без него».

«Рубин» ожил во втором тайме

Казанцы прибавили после перерыва, но это было недостаточно, чтобы спастись от поражения, признает автор «Чемпионата» Дмитрий Росип.

«Во второй половине встречи игра "Рубина" оживилась. Казанцы стали совершать хоть какие-то подходы к воротам соперника, пытаясь создать опасность у ворот Сафонова. Хороший момент получил Хван Ин Бом, но его выстрел заблокировала оборона "быков".

"Краснодар" же имел ещё несколько шансов увеличить счёт. Сначала Газинский из убойной позиции не попал по воротам, а спустя десять минут удар Классона потащил Дюпин.

Ближе к концу матча "Рубин" всеми силами активизировался, создав первую реальную возможность отыграться. Йевтич отдал шикарный пас на Деспотовича, который сразу же пробил в ближний угол. Однако сложный мяч отразил Сафонов.

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Затем Бакаев хорошо навесил на голову Деспотовича. 29-летний форвард метил в девятку, но мяч опустился над перекладиной. Наконец, в компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Игнатьев пальнул мимо ворот из-за пределов штрафной. "Рубин" так и не смог уйти от поражения».

Гончаренко наконец-то обыграл Слуцкого и впервые выиграл с «Краснодаром»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов рассматривает матч в качестве дуэли двух бывших тренеров ЦСКА.

«После пропущенного гола Слуцкий встал со скамейки и больше ни секунды не присаживался, вытаптывая техническую зону. Гончаренко его до этого не обыгрывал: после возвращения в Россию Леонид Викторович трижды играл против ЦСКА — две победы и ничья.

Но с "Краснодаром" определенно была худшая игра Слуцкого из всех дуэлей с Гончаренко. Понятно, что имелись кадровые проблемы, но в последние полчаса матча "Рубин" все-таки показал неплохой футбол и имел шансы забить. Даже с этими ресурсами команда могла выглядеть более цельно 90 минут, а не треть игры.

Слуцкий связал проблемы с высоким уровнем ответственности и неопытностью состава. Больших матчей, в которых определяются итоговые места в таблице, у этих игроков было не так много. Хотя даже опытный Шатов выглядел средне и не стал тем лидером, который вышел бы на первый план после потери Макарова и Хвичи. Пожалуй, именно из-за их отсутствия команда выглядела так неуверенно.

Без лидеров в "Рубине" не оказалось игрока, который способен завести команду, повести за собой, быть примером. Деспотович зависим от партнеров и не получал мячи почти час игры, а когда на него начали играть забросами, мог забить дважды. "Рубину" очень много везло этой весной: сейвы Дюпина после пенальти, победы со скользким счетом 1:0 в равных матчах. Но сегодня в игре, где соперник был заметно лучше, вытащить ничью не получилось. А Гончаренко наконец-то выиграл с "Краснодаром", с третьей попытки».