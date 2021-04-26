Швейцарская система и путевки для богатых. Все, что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов

Почему все это происходит?

Больше игр — больше денег. А топ-клубы всегда получают самый большой кусок от доходов за трансляции. Сильнейшие команды также хотят проводить больше значимых игр против своих главных соперников. И теперь это должно появиться на ранней стадии Лиги чемпионов. Количество матчей в турнире увеличится почти вдвое — со 125 до 225 игр.

Для дополнительных матчей потребуется не менее четырех дополнительных игровых дней (их может быть шесть, если УЕФА продолжит проводить стадию 1/8 финала на протяжении четырех недель). Это точно приведет к проблемам для национальных чемпионатов, так как у них в календаре теперь будет меньше дат.

В частности, Англия, у которой есть 20 команд в АПЛ, два внутренних кубка и переигровки в Кубке Англии, должна будет адаптировать и изменить свой календарь.

Однако увеличение количества матчей нравится далеко не всем игрокам топ-клубов. Например, в четверг полузащитник «Ман Сити» Илкай Гюндоган написал в Twitter: «Все больше и больше игр. Неужели никто не думает о нас, игроках? Новый формат Лиги чемпионов — это просто меньшее из двух зол по сравнению с Суперлигой».

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Что такое «швейцарская система»?

Вместо того, чтобы разбивать команды на восемь групп по четыре, как сейчас, все клубы размещаются за одним гигантским столом. «Швейцарская система» используется в шахматах, когда каждый не играет со всеми остальными. Ключевое отличие заключается в том, что шахматный формат определяет следующих соперников команды после каждого тура, тогда как в новом формате Лиги чемпионов все матчи группового этапа будут известны уже в начале сезона.

Формат со «швейцарской системой» уже использовался в футболе в других соревнованиях с большим количеством участников, в том числе в квалификационных соревнованиях Лиги наций КОНКАКАФ, где все команды провели по четыре матча, но все результаты пошли в зачет одной лиги из 34 сборных.

Сколько команд будет в новой Лиге чемпионов?

Количество участников турнира будет увеличено с 32 до 36. Новый формат означает, что командам гарантировано не менее десяти игр. Большинство из них сыграют не менее 12.

Откуда придут четыре дополнительные команды?

1) Команда, которая займет третье место в лиге, занимающей пятое место в таблице коэффициентов УЕФА, получит прямую путевку в групповой этап (сейчас этому клубу необходимо проходить два раунда квалификации). На данный момент пятое место занимает Франция, у нее крепкие позиции, но Португалия сокращает разрыв. Исходя из позиций в Лиге 1 по состоянию на 26 апреля, в групповой этап ЛЧ отправился бы «Монако». Пока нет четкой информации о том, получит ли команда, занявшая четвертое место в Лиге 1, путевку в квалификацию ЛЧ. Если да, то идущий сейчас четвертым «Лион» вместо нынешней Лиги Европы получит шанс сыграть в ЛЧ.

2) Дополнительная команда из «Пути чемпионов», в котором участвуют лиги, не входящие в топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА. Чтобы понять, кто мог бы ее получить — в прошлом сезоне в финальном раунде квалификации по «Пути чемпионов» проиграли «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Омония» и «Славия» Прага.

Первоначально планировалось, что это место будет отдано чемпионам с наивысшим рейтингом (по коэффициентам УЕФА), которые не квалифицировались в групповой этап автоматически. Это было бы полезно в большинстве сезонов донецкому «Шахтеру» — у него высокий личный коэффициент при падающем коэффициенте Украины. Однако УЕФА изменил систему, чтобы сделать путевку из квалификации.

3 и 4) Это, безусловно, самый спорный аспект. Два места зарезервированы для клубов с наивысшим коэффициентом УЕФА, которые не пробились в Лигу чемпионов. Однако при этом клуб должен квалифицироваться в Лигу Европы или Лигу конференций УЕФА. Команда не может оказаться в ЛЧ, не завоевав путевку в еврокубки. Исходя из позиций в лигах по состоянию на 26 апреля, «Боруссия» и «Ливерпуль» были бы переведены в Лигу чемпионов из Лиги Европы и Лиги конференций.

«Ливерпуль» globallookpress.com

Почему два клуба будут получать путевки благодаря прошлым выступлениям?

Это было частью переговоров между УЕФА, Европейской ассоциацией клубов (ECA) и элитными клубами Лиги Европы в попытке предотвратить Суперлигу. Две путевки в ЛЧ, основанные на выступлениях в последние пять лет, становятся спасительным кругом для крупных клубов, у которых был плохой домашний сезон.

Итак, в этом сезоне это были бы «Боруссия» Д и «Ливерпуль», но другие клубы с высоким коэффициентом, которые могут выиграть от этого в будущем, это «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Рома», «Лион» и «Наполи». Поскольку в АПЛ есть «Большая шестерка» клубов и при этом у АПЛ всего четыре места в Лиге чемпионов, высока вероятность того, что хотя бы одно место займет английский клуб.

Они все равно пытались создать Суперлигу?

Да. Но когда УЕФА объявил о новом формате ЛЧ, он сказал, что «потенциальные изменения в утвержденный формат могут быть внесены в случае необходимости». Так что, возможно, УЕФА уберет эти два места, и это решение поддержат почти все клубы, оставшиеся в ECA.

C 2024 года 44 национальных чемпиона должны сразиться в восьми квалификационных матчах, чтобы попытаться заработать одно из пяти мест на групповом этапе. При этом зарезервировано два места для топ-команд, у которых был плохой сезон.

Теперь УЕФА может отдать эти места чемпионам лиг с более низким коэффициентом — таким, как Чехия, Дания и Турция.

Как будет формироваться календарь?

УЕФА сформирует четыре корзины по девять команд, почти наверняка исходя из пятилетнего клубного коэффициента. Каждая команда сыграет против десяти команд (5 матчей дома и 5 на выезде), отобранных из каждой корзины, чтобы у всех получился примерно равный календарь.

Команды из корзины 1 сыграют с двумя другими командами из корзины 1, с тремя командами из корзины 2 и с двумя командами из корзины 4. Команды из одной ассоциации не смогут играть друг с другом.

Если мы возьмем корзины ЛЧ 2020-2021, то чемпион АПЛ «Ливерпуль» мог бы сыграть против «Баварии», «Ювентуса», «Атлетико», «Шахтера», «Аякса», «Зальцбурга», «Олимпиакоса», «Краснодара», «Локомотива» и «Ренна».

Лого Лиги чемпионов globallookpress.com

Кто выйдет в плей-офф?

Восемь лучших команд получат прямые путевки в 1/8 финала. Клубы, которые займут 9-24 места, выйдут в двухматчевый плей-офф. Победители этого плей-офф отправятся в 1/8 финала, а проигравшие отправятся в Лигу Европы. Клубы, занявшие места с 25-го по 36-е, выбывают из еврокубков.

При нынешнем формате, команда, которая формально станет 24-й на групповом этапе, отправляется в Лигу Европы, при новом формате она все еще сможет выиграть Лигу чемпионов.

Затем, начиная с 1/8 финала, ЛЧ возвращается к традиционному формату плей-офф.

Что насчет Лиги Европы и Лиги конференций?

Оба турнира также будут переведены на «швейцарскую систему» с 2024 года. Но в настоящее время еще предстоит решить, увеличится ли количество участников с 32 до 36.