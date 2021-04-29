ПСЖ выиграет войну нервов у «Лилля» и «Монако»

Сразу четыре клуба французской Лиги 1 борются не только за чемпионский титул, но и за три первых места, которые дают путевку в Лигу чемпионов. Разбираемся в шансах команд.

ПСЖ столкнулся с высокой конкуренцией

На сегодня «Лилль» занимает вершину с 73 очками, гранд французского футбола ПСЖ идет на втором месте с 72 баллами, «Монако», проигравший всего один раз в 18 прошлых турах, пребывает на третьей строчке с 71 пунктом, а полуфиналист Лиги чемпионов прошлого сезона «Лион» — четвертую с 67 очками.

ПСЖ и «Монако» также вышли в полуфинал Кубка Франции. Вдобавок, парижане выступают на этой же стадии в Лиге чемпионов: в то время, как команда Маурисио Почеттино сражается на трех фронтах, лидирующий «Лилль» сосредоточен исключительно на одном.

«Лилль» имеет хорошие шансы на титул

«Доги» занимают поул-позицию в гонке за титул, но не могут похвастаться лучшей формой на этом финальном отрезке. Недавние осечки против 18-го в таблице «Нима» и «Монпелье» привели к тому, что их лидерство сократилось до одного очка.

Коллектив борется за чемпионство благодаря прочному фундаменте, и у подопечных Кристофа Гальтье самая надежная оборона, но, при этом наименее мощная атака среди всех претендентов на титул.

Их график в последних четырех турах: «Ницца» (девятое место) дома, «Ланс» (пятое) на выезде, «Сент-Этьен» (13-е) дома и «Анже» (12-е) на выезде. Можно сказать, что расписание позволяет «Лиллю» расчитывать на золото.

ПСЖ может споткнуться на «Ренне»

Лига чемпионов, без сомнения, является главным приоритетом для ПСЖ, поэтому Почеттино пока что будет больше сосредоточен на главном еврокубке в полуфинале турнира против «Манчестер Сити», между матчами с которым будет поединок в Лиге 1.

Однако следует напомнить, что у него самый сильный состав среди всей топ-4. Учитывая расходы парижан в первую команду и финансовые возможности в сравнении с конкурентами, ПСЖ не может быть никаких оправданий, если они не выиграют хотя бы оба французских турнира.

Последние четыре соперника у столичного коллектива: «Ланс» (пятое) дома, «Ренн» (седьмое) на выезде, «Реймс» (11-е) дома и «Брест» (15-е) на выезде. Дуэль с «Ренном» может стать своеобразной банановой кожурой, ведь бретонцы заняли третье место в прошлом сезоне и выиграли пять из последних шести матчей, рассчитывая занять последнюю еврокубковую позицию.

«Монако» в лучшей форме, но у него сложный график

«Монако» Нико Ковача идет словно каток, находясь в определенно в лучшей форме из всей топ-4 с точки зрения формы команд. Ударное партнерство Кевина Фолланда и Виссама Бена Йеддера в атаке на сегодня соперничает с лучшими дуэтами нападающих в Европе — чемпион сезона 2016/17 явно способен снова стать лучшим во Франции.

Последние четыре соперника монегасков таковы: «Лион» (четвертое место) дома, «Реймс» (11-е) на выезде, «Ренн» (седьмое) дома и «Ланс» (пятое) на выезде. У княжеского клуба явно посильнее состав оппонентов, чем у двух конкурентов над ними, но у них остается импульс многочисленных побед, и молодой состав команды может выдержать эти испытания.

«Лион» — аутсайдер борьбы за титул

«Лион» выглядит аутсайдером в этой борьбе, но с учетом его качества игры и с отставанием в две победы от «Лилля», его нельзя недооценивать. У дружины Руди Гарсии были свои взлеты и падения, и если ему не удастся попасть в Лигу чемпионов, сезон будет считаться провалом.

Победы подряд над «Анже» и «Нантом» заставили конкурентов считаться с «Ткачами», но поражение от «Лилля», безусловно, стало большим ударом по шансам на титул.

Их последние четыре соперника: «Монако» (третье) на выезде, «Лорьян» (17-е) дома, «Ним» (18-е) на выезде и «Ницца» (10-е) дома. Если они смогут набрать максимум очков в поединке с монегасками, то у них будет отличный шанс добиться итогового успеха, с учетом относительной легкости календаря.

ПСЖ хватит нервов стать чемпионом

ПСЖ по-прежнему остается фаворитом, но нынешний сезон доказывает, что гранду французского футболу не так просто демонстрировать свое превосходство на бумаге, особенно с учетом выступлений на трех фронтах, поэтому каждый оставшийся матч будет иметь огромное влияние на судьбу борьбы за титул.

Хотя у всех четырех этих клубов есть хорошие шансы на победу в чемпионате, команда, которая станей 4-й, потерпит большую неудачу, чем остальные три, за исключением наиболее очевидной причины, что она займет последнее место в данной борьбе.

Рискнем предположить, что ПСЖ все же хватит класса и хладнокровия, чтобы вновь стать чемпионом, пока одним конкурентам придется сыграть друг с другом, тогда как тому же «Лиллю» предстоит столкнуться с давлением лидера, к которому «Доги» еще вряд ли свыклись. Между тем, «Лион», скорее всего, не попадет в Лигу чемпионов и окажется на четвертой строчке.