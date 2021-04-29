Парижский «Тоттенхэм». Гвардиола и «Сити» перевернули игру с ПСЖ

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В начале первого тайма Маркиньос вывел свою команду вперед после подачи Анхеля Ди Марии с углового. После перерыва Кевин Де Брюйне сравнял счет. Несколько минут спустя Рияд Марез забил второй мяч ударом со штрафного. Затем судья показал красную карточку полузащитнику хозяев Идрисса Гейе. Ответная встреча между командами пройдет 4 мая в Манчестере.

Тайм имени Неймара

Автор The Guardian Дэвид Хитнер восхищается игрой ПСЖ в первом тайме, особо выделяя бразильского нападающего парижан.

«ПСЖ управлял игрой в первом тайме, и им удался старт матча, о котором можно только мечтать, когда Маркиньос беспрепятственно выпрыгнул и замкнул подачу с углового Анхеля Ди Марии под дальнюю штангу.

Подача была изумительной, ровной и быстрой, и, уходя на цыпочках от Гюндогана и преодолевая зональную защиту "Сити", Маркиньос мог использовать темп мяча. На боковой линии Маурисио Почеттино почти не вздрогнул. Внутри его сердце подпрыгнуло.

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Этот матч мог бы быть идеальным финалом. Это было невероятно зрелищно, с высоким техническим качеством игры с обеих сторон. Неймар заставлял восхищенно затаивать дух своим равновесием, быстротой ног и способностью делать взрывные рывки, особенно на ограниченном пространстве, и с самого начала было ясно, что "Сити" нельзя терять мяч в неправильных зонах.

Команда Почеттино настроена на то, чтобы остро контратаковать; они расставили ловушки, чтобы выманить соперника, и, когда Родри обокрали на второй минуте, Килиан Мбаппе тут же нашел пасом Неймара, и "Сити" вздохнул с облегчением, когда тому не хватило силы и точности при завершении. "ПСЖ" снова опасно атаковал на 28-й минуте после подачи углового, Неймар нашел Леандро Паредеса, который отправил мяч мимо цели, но они особенно наслаждались открытой игрой в первом тайме.

Неймар вытворял что-то нереальное. Он вынудил Эдерсона отправить мяч на угловой, который привел к голу Маркиньоса, создав ярд пространства, которого просто не существовало. Можно также вспомнить удар Митчела Баккера в первом тайме, который был заблокирован Джоном Стоунсом и дальнейшие вспышки от Неймара».

Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Порой требуется время, чтобы раскрепоститься и стать собой. Во втором тайме мы стали играть по-другому в плане давления на соперника. Это нелегко против таких игроков, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли. У нас совсем немного опыта игры на этой стадии турнира. В ответном матче я бы очень хотел, чтобы мы были самими собой. У нас есть свой стиль, и когда мы его придерживаемся, то все заканчивается хорошо.

Парижские «шпоры»

Автор Daily Mail Мартин Самюэль ехидствует над наставником ПСЖ Маурисио Почеттино, но задается вопросом — почему парижане развалились после перерыва.

«Назначьте во главе своего клуба бывшего тренера "Тоттенхэма", и потом не удивляйтесь, что события для "Пари Сен-Жермен" внезапно примут весьма "шпорный" оборот.

Команда Маурисио Почеттино до перерыва контролировала матч. Они были на гол впереди соперника, и смотрелись они куда лучше. Несколько моментов, созданных "Манчестер Сити", в основном стали следствием ошибок хозяев поля, так что ПСЖ не был идеальным; но он был чертовски хорош. Неймар выглядел лучшим игроком на поле, Килиан Мбаппе терроризировал своими скоростями, Анхель Ди Мария подавал угловыеы, которые должны были сопровождаться предупреждениями о воздушном налете.

А потом все развалилось. "Манчестер Сити" вышел после перерыва совсем другой командой, и в этом заслуга Пепа Гвардиолы. А реакция ПСЖ на этот внезапный вызов была очень невротичной. Исчез Неймар — впрочем, как и его подача — вратарь Кейлор Навас начал ошибаться, оборона посыпалась. Мбаппе не сделал ни единого удара по воротам, впервые в Лиге чемпионов. "ПСЖ" пропустил два гола за семь минут из-за ужасных ошибок, после чего ключевой центральный полузащитник Идрисса Гуйе был удален с поля, за ужасный фол против Илкая Гундогана.

Это была отличная ночь для "Манчестер Сити", но что, черт возьми, случилось с "ПСЖ"? К концу матча они превратились в раздраженную толпу, собирающуюся вокруг рефери Феликса Брыха, чтобы добиться удаления Кевина де Брюйне за фол против Данило, который был вдвое менее грубым, чем у Гуйе. Если бы Де Брюйне не пробил в штангу в концовке матча, это противостояние могло бы быть близким к завершению».

Маурисио Почеттино Главный тренер «ПСЖ» Мы очень разочарованы двумя пропущенными мячами. Очень трудно принять то, что это случилось в полуфинале. Действительно крайне обидно. Во втором тайме «Сити» действовал стабильнее, чем мы. Нам было очень трудно сдерживать противника. Они были агрессивнее, мощнее физически. Ну а мы с большим трудом отбирали мяч.

«Манчестер Сити» заматерел в Европе

Автор The Telegraph Джейсон Барт отмечает то, как эволюционировал за последние годы набравшийся еврокубкового опыта «Манчестер Сити».

«Никто не станет списывать со счетов ПСЖ с Неймаром, Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией в ответном матче на следующей неделе в Манчестере, но это выступление показало, насколько далеко "Сити" продвинулись в этой еврокубковой кампании.

ПСЖ полностью доминировал и временами заставлял их выглядеть посредственностью, но во втором тайме они нанесли ответный удар и одержали победу, а французские чемпионы остались вдесятером, в то время, как их разочарование рвалось наружу. Маурисио Почеттино будет в ярости из-за провала ПСЖ, особенно с учетом того, как они выбили "Барселону" и "Баварию" по путив полуфинал.

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Выступление "Сити" подытожил Рияд Марез, который в первом периоде отбивался в своей штрафной площади, чтобы не дать забить Неймару, а затем забил жизненно важный победный гол со стандарта. Итог также подвел 20-летний Фил Фоден, который мог потеряться, после того, как упустил отличный шанс, но закончил игру, обойдя четырех защитников, прежде чем почти забить.

Примечательно, что на данный момент "Сити" одержал 18 побед подряд на выезде во всех соревнованиях, но это был самый впечатляющий результат. В прошлом сезоне они бы спасовали под сильным давлением со стороны ПСЖ, но вместо этого сохраняли терпение, держались и перегруппировывались, прежде чем отправить своих соперников за пределы ринга. Это было совершенно необычно: Неймару просто не хватало мяча, а у Мбаппе даже не было ударов. Рубен Диаш в составе "Сити" был великолепен.

Проигрывая 0:1 в перерыве в четвертьфинальном матче против "Боруссии" Дортмунд и выиграв 2:1, "Сити" добился того же успеха в Париже, продемонстрировав зрелость, стойкость и умение управлять игрой, которыми они просто не обладали раньше в этом турнире. В предыдущие годы они бы рассыпались, когда ПСЖ таскал их по всему полю. Вместо этого они достигли зрелости на самой большой сцене Европы».

Кевин де Брейне Полузащитник «Манчестер Сити» В первом тайме мы слишком торопились. Обычно мы по-другому выстраиваемся на поле. После перерыва мы старались терпеливее искать свободные зоны, и думаю, нам это удалось. Мы здорово прибавили как команда. Знали, что нам предстоит пройти через трудные отрезки в этом матче. Знали, что придется много бегать, но понимали, что у нас есть все необходимое, чтобы достойно противостоять сопернику.

ПСЖ по-прежнему представляет угрозу, но «Сити» лидирует

Автор BBC Фил Макналти предостерегает игроков «Сити» от излишней расслабленности перед ответным матчем с ПСЖ, но оптимистично смотрит на шансы «горожан».

«Лигочемпионская история "Сити" изобилует разочарованиями на последних этапах турнира, которые часто сопровождаются тактической неразберихой или неудачей — но не в данном случае. Этот опыт означает, что они не будут принимать ничего как должное, когда опасный ПСЖ выйдет на стадион "Этихад" через шесть дней, но лучшей возможность и формы, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов, у "Сити" еще не было.

ПСЖ за первые 45 минут точно показал, почему "Сити" нельзя расслабляться в ответном матче. Но бывший менеджер "шпор" Маурисио Почеттино будет знать, что его команда — аутсайдеры в борьбе против "Челси" или "Реала" в финале в Стамбуле 29 мая. Потребовались вся решимость и характер "Сити", чтобы пережить шторм "ПСЖ" в первом тайме, с выдающимся Неймаром, и хотя Мбаппе был на удивление незаметен и нефэффективен, у них все еще есть возможность и опасность переломить ситуацию на стадионе "Этихад".

Что будет беспокоить ПСЖ, еще один клуб, преследующий Святой Грааль своего первого титула в Лиге чемпионов, так это то, как "Сити" диктовал им условия игры во втором тайме, полностью обезвредив Неймара и Мбаппе. И, что усугубило их проблемы, они потеряли дисциплину, примером чего может служить безрассудный фол Гуйе на Гюндогане, который привел к безусловной красной карточке».