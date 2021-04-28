Зыбкое преимущество. Гол Пулишича подарил «Челси» надежду в полуфинальной схватке

«Реал» и «Челси» сыграли вничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В начале первого тайма Кристиан Пулишич вывел лондонскую команду вперед. Несколько минут спустя Карим Бензема сравнял счет после передачи Эдера Милитао. Ответная встреча пройдет 5 мая в Лондоне.

На расстоянии «сухаря»

Автор The Telegraph Джейсон Барт восхищается почти безупречно проведенным матчем в исполнении «Челси».

«Сейчас "Челси" на расстоянии одного "сухого" матча от финала Лиги чемпионов. Учитывая, что "синие" не пропустили в 16 из 22 матчей под руководством Томаса Тухеля, они должны быть фаворитами, даже несмотря на то, что "Реал", с их богатой родословной и привычкой к победам в Лиге чемпионов, отправится на "Стэмфорд Бридж" на ответный матч на следующей неделе.

Но в условиях, близких к сезону дождей в Мадриде, когда тренер "Реала" Зинедин Зидан даже протер полотенцем промокшее пальто, испанцев не было видно. Вместо этого Томас Тухель провел чудесно продуманную игру, когда "Челси" хорошо приложил "Реал", а затем, когда казалось, что игра вот-вот переломится, он заставил замены вновь заявить о себе. В плане защиты лондонцы снова были впечатляющими. Их организация игры была превосходной. Они боролись за каждый дюйм. Вера, которую дал им Тухель, преобразила их.

Драгоценный гол на выезде был забит очень рано, и единственное сожаление для "Челси", пытающегося выйти в свой третий финал и свой первый с тех пор, как они выиграли трофей в 2012 году, заключается в том, что они не увеличили преимущество, когда вели игру. У них были шансы, и мы надеемся, что сожалеть о том, что они упущены, не придется. Однако качественный гол "Реала" служит предупреждением о том, что это еще не конец, и мы должны быть настроены на грандиозную ночь в западном Лондоне. Если бы только еще и трибуны были полны».

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» Хотели высоко прессинговать, не давать сопернику спокойно принимать мяч. Но когда не можешь идеально выполнить такой план, ситуация сразу усложняется. Забив гол, мы стали играть лучше, постепенно начали диктовать противнику свои условия. Шансы на выход в финал у нас есть, но теперь нужно выигрывать ответный матч. Но в целом мы можем быть довольны сегодняшним вечером.

Мадридский Терминатор

Автор The Guardian Сид Лоу восхищается тем, как «Реал» уступая лондонцам нити игры все же сумел не только отстоять свои ворота, но и забить.

«Каждый раз, когда "Челси" начинал атаки, а это было часто, они прорезали защиту "Реала". Н’Голо Канте неоднократно ускорялся, справа и слева Пулишич и Маунт врывались в свободные зоны, фланговые защитники менялись местами. В плане физики "Челси" просто находился на другом уровне, их идея была ясна, "Мадрид" едва мог дышать, так как синие футболки атаковали их отовсюду. Когда они все же прессинговали, "Челси" продавливал их.

И все же "Реал" — это как Терминатор Т-1000, зацепившийся за задний бампер вашей машины. Если вы не добьете его, он вернется, каким бы побитым он ни казался, сколько бы частей вы ему не отстрелили. И хотя "Челси" лидировал, они терпели неудачу за неудачей, Куртуа бросался в ноги Вернера, и немедленно спасал ворота снова. Затем мяч от Сезара Аспиликуэты ускользнул от немца, и тогда Дани Карвахаль вынужден был нырнуть, чтобы заблокировать прострел Бена Чилвелла.

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"Реал" был в беде, был задавлен атаками соперника. Дважды за минуту "Челси" мог забивать, оба раза Вернер бил выше. Вскоре уже Чилвелл замыкал подачу Пулишича, вновь вскрывая оборону мадридцев.

И все же "Реал" был в зеркале заднего вида. Особенно Бензема. Неожиданно он нанес удар в штангу, затем последовала пяиминутка "Реала" и угловой, сравнявший счет. Угловой разыграли накоротке: Тони Кроос, Лука Модрич, Марсело, чью диагональную подачу принял Каземиро. Бензема, повернувшись спиной, сбросил мяч головой, развернулся и пробил слету в сетку.

"Мадрид" каким-то образом был жив, даже несмотря на то, что "Челси" продолжал атаковать их. Вернер просто не мог головой добраться до подачи Пулишича, Тьяго Силва бил мимо ворот, Маунт несся прочь. На бровке Тухель не мог понять этого. Как можно было еще не забить?».

Томас Тухель Главный тренер «Челси» К сожалению, они забили со «стандарта». Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, и очень важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, ребята подустали. Что ж, попробуем выиграть ответный матч.

«Челси» не хватило своего Бензема

Автор Daily Mail Мартин Самюэль критикует линию атаки «Челси», страдающую от плохой реализации.

«Это было прекрасное выступление команды, значительно менее опытной на этом уровне, чем их оппоненты. "Реал" — самая известная и успешная команда на турнире, но здесь все выглядело иначе. "Челси" были лучше. У них были лучшие моменты, они быстро повели в счете, и им помешал лишь исключительный гол Карима Бензема, сравнявший счет.

С нападающим его уровня "Челси" одержал бы победу. Как и "Манчестер Сити", они должны начать следующий сезон с нападающим, способным решать самые важные матчи. Они могли бы выиграть эту встречу, будь у них реализация получше.

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Типичным стал момент на 71-й минуте, когда Хаким Зиеш с левого фланга отлично прострелил в штрафную площадку. Такой нападающий, как Эрлинг Холанд, мог бы почувствовать потенциал и устремиться к нему — если честно, даже такой игрок, как Фрэнк Лэмпард. Кай Хаверц в центре просто оказался медлительным, и момент был упущен. В состав "Реала" на ответный матч вполне может вернуться Серхио Рамос. Забивать точно не станет проще.

Когда Н’Голо Канте является лучшим игроком матча, это предполагает определенный тип встречи, и да, это была одна из тех игр, особенно во втором тайме. Тем не менее, учитывая обстоятельства и судьбу "Ливерпуля" в предыдущем раунде, это не является критикой».

Рафаэль Варан Защитник «Реала» Мне кажется, матч можно разделить на два совершенно разных тайма. Они здорово начали матч и давили на наши ворота, что в итоге принесло им успех. Но благодаря точному удару Карима мы вернулись в игру, а второй тайм провели намного лучше.

Никогда не списывайте со счетов «Реал Мадрид»

Автор BBC Фил Макналти предостерегает игроков «Челси» от излишней расслабленности перед ответным матчем с «Реалом».

«Перед ответным матчем на "Стэмфорд Бридж" "Челси" по праву может считать себя имеющим небольшое преимущество после того, как лондонцы не только избежал поражения, но и забили на выезде гол.

Однако "Реал Мадрид" по-прежнему представляет серьезную угрозу, и они вполне могут быть удовлетворены тем, что избежали поражения после отчаянно медленного старта, в котором они могли пропустить куда больше одного гола, за что нужно благодарить ужасный промах Вернера.

И в команде, полной опытных и закаленных в боях, умных игроков, которые уже проходили этот маршрут раньше, будет царить твердое убеждение, что они все еще могут пройти мимо "Челси" в финал.

33-летний Бензема остается непревзойденным нападающим и будет представлять большую опасность для надежд "Челси" выйти в свой первый финал с тех пор, как они обыграли мюнхенскую "Баварию" на их собственной "Альянц Арене" в 2012 году.

Французский нападающий был лучшим игроком "Реала", хотя его так часто недооценивали, когда он терялся в тени таких игроков, как Криштиану Роналду. Блестящий удар, который вернул "Челси" с небес на землю, стал его 71-м голом в Лиге чемпионов, что сделало его четвертым по результативности бомбардиром турнира, наравне с другой легендой "Реала" Раулем и он уступает лишь Роналду, Лионелю Месси и Роберту Левандовски. Класс Бензема стабилен, и он будет огромной угрозой в ответной игре».