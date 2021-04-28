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    ЛЧ. «Реал» и «Челси» сыграли вничью, ПСЖ примет «Ман Сити»

    Обзор первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

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    «Реал» — «Челси»
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    «Реал» — «Челси»
    27 и 28 апреля в Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/2 финала.

    «Реал Мадрид» — «Челси» 1:1

    Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Кристиан Пулишич принял длинную передачу из глубины от Рюдигера, обыграл вратаря и хладнокровно открыл счёт в матче.

    А на 29-й минуте Карим Бензема сравнял счёт в матче, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки и исполнив мощный удар под перекладину.

    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал
    Реал Мадрид — Челси 1:1
    Голы: 0:1 Кристиан Пулишич (14'), 1:1 Карим Бензема (29') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль (Альваро Одриосола, 77'), Тони Кроос, Лука Модрич, Марсело (Марко Асенсио, 77'), Каземиро, Карим Бензема (Родриго, 90'), Винисиус Жуниор (Эден Азар, 66') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич (Хаким Зиеш, 66'), Мэйсон Маунт, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта (Рис Джеймс, 66'), Тимо Вернер (Кай Хаверц, 66') Предупреждения: Винисиус Жуниор (27'), Кристиан Пулишич (38'), Тони Кроос (60'), Марсело (65'), Рафаэль Варан (78'), Альваро Одриосола (89')

    Ответная встреча пройдет 5 мая в Лондоне.

    «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»

    28 апреля, 22:00 мск

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